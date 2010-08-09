AMD'den 2.4GHz'de çalışan 25 Watt TDP'li yeni işlemci: Turion II Mobile P540

Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sonuna doğru lanse etmeyi planlayan AMD, dizüstü bilgisayarlar için mevcut ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Elimize ulaşan bazı yeni bilgilere göre AMD, çift çekirdekli Turion II Mobile P540 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket S1 formundaki yeni mobil işlemcis 2.4GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Isıl güç tasarımı 25 Watt olarak açıklanan yeni mobil işlemci, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

HyperTransport 3.0 veriyolu teknolojisini destekleyen ve 1800 MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport hattına sahip olan Turion II Mobile P540, sanallaştırma teknolojisini destekliyor. Enerji verimli tasarımıyla dikkat çeken Turion II Mobile P540'ın, AMD tarafından yakın zamanda dizüstü bilgisayar üreticilerine sağlanması bekleniyor.