Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den 2.4GHz'de çalışan 25 Watt TDP'li yeni işlemci: Turion II Mobile P540

8 yıl
12,5b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Fusion tabanlı yeni nesil işlemcilerini yıl sonuna doğru lanse etmeyi planlayan AMD, dizüstü bilgisayarlar için mevcut ürün gamını yeni modellerle güncellemeyi planlıyor. Elimize ulaşan bazı yeni bilgilere göre AMD, çift çekirdekli Turion II Mobile P540 işlemcisini kullanıma sunmaya hazırlanıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket S1 formundaki yeni mobil işlemcis 2.4GHz'de çalışıyor ve her çekirdek için 1MB olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. Isıl güç tasarımı 25 Watt olarak açıklanan yeni mobil işlemci, entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.

HyperTransport 3.0 veriyolu teknolojisini destekleyen ve 1800 MHz'de çalışan 16-bit HyperTransport hattına sahip olan Turion II Mobile P540, sanallaştırma teknolojisini destekliyor. Enerji verimli tasarımıyla dikkat çeken Turion II Mobile P540'ın, AMD tarafından yakın zamanda dizüstü bilgisayar üreticilerine sağlanması bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl

Rakamlar Harika Yani Bu İşlemciye Göre Çok İyi[image][/image][image][/image]
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 8 yıl
Yaw benim anlamadığım konu şu; bu kadar teknolojiyi ilerletiyorlar, daha yüksek performansa daha düük güç tüketen donanımlar yapıyorlar. Ancak birazda batarya teknolojisine el atsalar olmazmıydı? Gınağı geldi işyerinde bataryalardan.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
8gen 8 yıl
Güç tüketimi gerçek iyiymiş. AMD 32nm teknolojisini bildiğim kadarı ile ekran kartlarında kullanıyor. 32nm to 28nm
Ancak işlemcileri bu platformda üretmiyor. Bence ileride işlemcileri doğrudan 28nm üretim bandına alacak :))) o zaman vay Intelin haline. Şu anda Intel gerçekten en iyi işlemci...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 8 yıl
2.4GHz bir işlemciye göre oldukça iyi değerler... demek AMD 32nm ile üretim yapabiliyor olsaydı neler yapardı kimbilir..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hapocod 8 yıl
çok iyi olmuş 25watt tdp olması
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
2.4GHz -----25 Watt -----1066MHz'e kadar çift kanal DDR3 -----2MB Seviye 2 bellek

rakamlar gerçekten iyi==> mobil 785g çipset üzerinde genel performansı göz dolduran çok iyi bir orta seviye ürünü olacaktır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim