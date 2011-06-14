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AMD'den Fusion işlemcilerine yönelik yeni OpenCL geliştirme kiti

7 yıl
8,9b
1
5
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Sabine platformuyla birlikte yeni nesil Fusion işlemcilerini masaüstü sistemlere getirmeye hazırlanan AMD,  yazılımcılar için hazırladığı yeni OpenCL geliştirme aracını yakında kullanıma sunmayı planlıyor. Geliştiricilere, sahip oldukları uygulamayı OpenCL standardına optimize etme ve AMD'nin Fusion işlemcilerindeki CPU ve GPU'nun gücünden tam anlamıyla faydalanmalarına olanak tanıyan yeni kit içerisinde önemli paketler bulunuyor.
 - gDEBugger -  AMD'nin yakın zamanda satın aldığı İsrail merkezli Graphic Remedy Team tarafından geliştirilen gDEbugger ile ileri seviyede OpenCL ve OpenGL hata ayıklamaları, profilci ve bellek analizleri yapabilmek mümkün. Bu araç, Microsoft Visual Studio ortamı için bir eklenti olarak geliyor.
  - Parallel Path Analyzer (PPA)  ise geliştirilmekte olan uygulamalar için ileri seviyede profil aracı olarak tanımlanıyor. Hem GPU hem de CPU optimiziasyonuna sahip uygulamalar için geliştirilen bu araç ile veri transferleri ile çekirdek çalışmaları görselleştirilebiliyor, uygulamaya bağlı olarak  sistem genişliğindeki kritik yol ve noktaları tanımlayabiliyor.
 - The Global Memory for Accelerators (GMAC) ise OpenCL standardının gelişmiş işlem özelliklerinin kullanılarak uygulama yaratılmasına olanak tanıyor. 
  - The Task Manager API ise heterojen çok çekirdekli ortamların yönetilmesi için bir çatı oluşturuyor. OpenCL çekirdekleri hazır olduğunda çalışmak üzere otomatik olarak zamanlanabiliyor ve dinamik yük dengeleme ile birlikte hazır olan işlem kaynaklarının optimize edilmesine ve zamanlama dışındaki yüklerin kaldırılmasına olanak tanıyor. 
AMD'nin yeni OpenCL geliştirme kitini birkaç ay içerisinde kullanıma sunması bekleniyor.

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patrain 7 yıl
biraz daha hızlı sürsünler
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EgoisTe91 7 yıl
Evet beklediğim haber geldi amd işlemciler bu sayede sb'nin önüne geçebilir eğer uygulamalar bu grafik birimlerini kullanırsa ortada ne sb kalır nede ib sonuçta GPU lar çok yüksek hesaplama gücüne sahip
@Digital dostum o boşluk bırakanlara ayar oluyorum burda olsan parçalardım. Yorumundanda gram birşey anlaşılmıyor.
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alpa07 7 yıl
güzel haber
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DigitalWorld 7 yıl
Ne?



























Bakalım AMD yazılım konusunda daha fazla çalışmalı. En kısa mesajım bu oldu sanırım.
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Batuist 7 yıl
evet yavaş tavaş gpu'yuda ön plana çıkaran uygulamalar çıkmaya başlasın artık. tıpkı yeni internet tarayıcıları gibi. çok büyük bir hesaplama gücünün sadece oyunlar için sınırlı kalması büyük bir kayıp.
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