AMD'den Fusion işlemcilerine yönelik yeni OpenCL geliştirme kiti





Sabine platformuyla birlikte yeni nesil Fusion işlemcilerini masaüstü sistemlere getirmeye hazırlanan AMD, yazılımcılar için hazırladığı yeni OpenCL geliştirme aracını yakında kullanıma sunmayı planlıyor. Geliştiricilere, sahip oldukları uygulamayı OpenCL standardına optimize etme ve AMD'nin Fusion işlemcilerindeki CPU ve GPU'nun gücünden tam anlamıyla faydalanmalarına olanak tanıyan yeni kit içerisinde önemli paketler bulunuyor.

- gDEBugger - AMD'nin yakın zamanda satın aldığı İsrail merkezli Graphic Remedy Team tarafından geliştirilen gDEbugger ile ileri seviyede OpenCL ve OpenGL hata ayıklamaları, profilci ve bellek analizleri yapabilmek mümkün. Bu araç, Microsoft Visual Studio ortamı için bir eklenti olarak geliyor.

- Parallel Path Analyzer (PPA) ise geliştirilmekte olan uygulamalar için ileri seviyede profil aracı olarak tanımlanıyor. Hem GPU hem de CPU optimiziasyonuna sahip uygulamalar için geliştirilen bu araç ile veri transferleri ile çekirdek çalışmaları görselleştirilebiliyor, uygulamaya bağlı olarak sistem genişliğindeki kritik yol ve noktaları tanımlayabiliyor.

- The Global Memory for Accelerators (GMAC) ise OpenCL standardının gelişmiş işlem özelliklerinin kullanılarak uygulama yaratılmasına olanak tanıyor.

- The Task Manager API ise heterojen çok çekirdekli ortamların yönetilmesi için bir çatı oluşturuyor. OpenCL çekirdekleri hazır olduğunda çalışmak üzere otomatik olarak zamanlanabiliyor ve dinamik yük dengeleme ile birlikte hazır olan işlem kaynaklarının optimize edilmesine ve zamanlama dışındaki yüklerin kaldırılmasına olanak tanıyor.

AMD'nin yeni OpenCL geliştirme kitini birkaç ay içerisinde kullanıma sunması bekleniyor.