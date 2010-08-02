AMD'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci: Phenom II X4 N950

AMD yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için Phenom II X4 N950 işlemcisini hazırlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni mobil işlemci, ilk defa 12 Mayıs'ta lanse edilen Phenom II X4 N930 modeline kıyasla, 2.1GHz olarak belirlenen daha yüksek çalışma frekansıyla ayrılıyor. Soket S1 formunda olan yeni işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ancak masaüstü Phenom II'lerden farklı olarak düşük güç tüketimi için L3 bellek bulunmuyor.

Isıl güç tasarımı 35 Watt olarak belirlenen işlemci, Phenom II X4 N930 ile kıyaslandığında sadece 100MHz'lik frekans artışı ile farklılık yaratsa da bunun önemli bir gelişme olduğu belirtiliyor. Zira 100MHz'lik hız artışı masaüstünde çok fazla anlamlı olmasa da dört çekirdekli bir mobil işlemci için aynı güç tüketim değerinde önemli bir gelişme olarak gösteriliyor.