Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'den dört çekirdekli yeni mobil işlemci: Phenom II X4 N950

8 yıl
18b
1
7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar için Phenom II X4 N950 işlemcisini hazırlıyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan dört çekirdekli yeni mobil işlemci, ilk defa 12 Mayıs'ta lanse edilen Phenom II X4 N930 modeline kıyasla, 2.1GHz olarak belirlenen daha yüksek çalışma frekansıyla ayrılıyor. Soket S1 formunda olan yeni işlemci, her çekirdek için 512 Kb olmak üzere toplamda 2MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ancak masaüstü Phenom II'lerden farklı olarak düşük güç tüketimi için L3 bellek bulunmuyor.

Isıl güç tasarımı 35 Watt olarak belirlenen işlemci, Phenom II X4 N930 ile kıyaslandığında sadece 100MHz'lik frekans artışı ile farklılık yaratsa da bunun önemli bir gelişme olduğu belirtiliyor. Zira 100MHz'lik hız artışı masaüstünde çok fazla anlamlı olmasa da dört çekirdekli bir mobil işlemci için aynı güç tüketim değerinde önemli bir gelişme olarak gösteriliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
mehmetgirgin 8 yıl
biraz geç oldu ama olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jay jay justified 8 yıl
N930 işlemcili Packard Bell TM81 çok rağbet görmüştü. Dileyenler notebook-netbook bölümünden bu cihazı kullanan arkadaşların yorumlarını okuyabilirler. HD 5650 ile çok iyi bir ikili oldular bence de ve 1350 TL civarındaki fiyatla Core i7 720QM + HD 5650'li cihazlara çok hesaplı bir alternatif oluşturdular.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 8 yıl
tencerenin dibi tatlı olur zaten
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 8 yıl
güzel haber kaymağını yiyen yedi ama olsun,tencerenin dibi duruyor :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
hız dan çok nekadar soğuk olduklarını merak edliyorum ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tolgá 8 yıl
Testleri varmı bu işlemcilerin intelin mobil quadlarına göre nasıl acaba
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Viewsonic PJD5112 3D Projeksiyon video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim