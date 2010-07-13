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AMD'den enerji verimli yeni işlemci: Athlon II X4 615e

8 yıl
10,7b
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11
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bulldozer ve Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde mevcut ürün gamı için artık son güncellemeleri hazırlayan AMD, enerji verimli dört çekirdekli işlemcilerine bir yenisini daha ekleyecek. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 45 Watt ısıl güç tasarımına sahip Athlon II X4 615e modelinin, bu çeyrekte satışa sunulacağı yönünde haberler geliyor.

Propus tasarımını temel alan ve Deneb tabanlı modellere kıyasla L3 bellek kapasitesine sahip olan Athlon II X4 615, Soket AM3 formunda olacak ve piyasada bulunan güncel AMD anakartların tamamına yakınıyla kullanılabilecek. 2.5GHz'de çalışan ve 2.4GHz'deki Athlon II X4 610e modelinin yerini alması beklenen dört çekirdekli işlemci 2MB L2 bellek kapasitesine sahip.

Ekim ayından önce satışa sunulması beklenen Athlon II X4 615e'nin fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmazken, 2010 için üzerine yeni bir "enerji verimli dört çekirdekli" işlemci gelmesi beklenmiyor.


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SupermanPrime 8 yıl
confusion bendede p2 x3 720 var 90 watt çekiyo 3 çekirdek 2.8 ghzde 100 mhzle 45 watt değişiyormu?
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Iron Mask 8 yıl
"L3 bellek kapasitesine sahip olan Athlon II X4 615" demiş.Yeni dikkatimi çekti.Haber de hata var.Mevcut mimari ile L3 bellek li hiçbir AMD bu tdp oranını veremez.Bu işlemci L3 cache siz.
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Confusion 8 yıl

BaRReT81

confusion bendede p2 x3 720 var 90 watt çekiyo 3 çekirdek 2.8 ghzde 100 mhzle 45 watt değişiyormu?


p2 x3 720 ile bu modeli kıyaslamak yanlış olur

bu işlemci l3 olmayan 4 çekirdek ve çıktığı günden beri bana göre TDP değeri yüksek mhz si düşük bir seri
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melyyh 8 yıl
4 çekirdek ve 45 W. çok iyi gerçekten.
Regor

ülkemize gelmiyor olması , satışa sunulmadığı anlamına gelmez. ithal eden yoksa , yapacak birşey yok.
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El Mukteda 8 yıl
performans adına 4 çekirdek koyup sonra enerji saver yapmak biraz abes kaçıyor ama olsun. fazla çekirdek fazla bilgi gibidir ikisinden de insana zarar gelmez
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KANUNI61 8 yıl
ikibucuk ve 45 w güzel
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huseyincarnege 8 yıl
Athlon II lara l3 belke gemesi iyi
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Iron Mask 8 yıl
Bu işlemciyle, Zerotherm BTF95 pasif soğutucu güzel bir ikili oluşturur.Kulaklar bayram eder.
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Regor 8 yıl
O kadar energy efficent işlemci çıktı. 1 tanesi bile Türkiye'ye gelmedi.
Satışa sunmayacaktın da ne diye ürettin be yahu!
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Batuist 8 yıl
intel üst düzey mobil cpularından bile iyi...
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