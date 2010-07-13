AMD'den enerji verimli yeni işlemci: Athlon II X4 615e

Bulldozer ve Fusion tabanlı yeni nesil işlemciler öncesinde mevcut ürün gamı için artık son güncellemeleri hazırlayan AMD, enerji verimli dört çekirdekli işlemcilerine bir yenisini daha ekleyecek. Firmanın 45nm üretim teknolojisiyle hazırladığı 45 Watt ısıl güç tasarımına sahip Athlon II X4 615e modelinin, bu çeyrekte satışa sunulacağı yönünde haberler geliyor.

Propus tasarımını temel alan ve Deneb tabanlı modellere kıyasla L3 bellek kapasitesine sahip olan Athlon II X4 615, Soket AM3 formunda olacak ve piyasada bulunan güncel AMD anakartların tamamına yakınıyla kullanılabilecek. 2.5GHz'de çalışan ve 2.4GHz'deki Athlon II X4 610e modelinin yerini alması beklenen dört çekirdekli işlemci 2MB L2 bellek kapasitesine sahip.

Ekim ayından önce satışa sunulması beklenen Athlon II X4 615e'nin fiyatı hakkında net bir bilgi bulunmazken, 2010 için üzerine yeni bir "enerji verimli dört çekirdekli" işlemci gelmesi beklenmiyor.