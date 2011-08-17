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AMD'den hepsi bir arada bilgisayarlara özel yeni GPU'lar

7 yıl
8,4b
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10
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar için hazırladığı Radeon HD 6000A serisi grafik işlem birimlerini duyurdu. Apple iMac ve benzer formdaki bilgisayarları hedef alan bu GPU'ların, masaüstü muadillerinden daha düşük güç tükettikleri ifade ediliyor.
AMD Radeon HD 6000A serisi şu an için dört modelden oluşuyor ki bunlar; Turks GPU'sunun kullanıldığı 6670A, 6650A ve 6550A ile Caicos GPU'sundan güç alan 6450A modelleri. AMD cephesinden gelen bilgilere göre Turks grafik yongasından güç alan modelleri 480 paralel işlem birimi ve 24 doku ünitesi ile gelirken, Caicos tabanlı HD 6450A modeline ise 160 paralel işlem birimi ve 8 doku ünitesi eşlik ediyor. 
Teknik özellikleri itibariyle masaüstü versiyonlarına yakın performans sunacakları düşünülen GPU'ların, yukarıda da belirttiğimiz gibi masaüstü versiyonlarından daha az, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil GPU'lardan ise daha fazla güç tükettikleri bildiriliyor.
MXM modülü olarak sunulan yeni grafik yongaları AMD adına önemli bir göstergeyi de ortaya koyuyor. Bir süre önce Apple iMac'ler için GPU sağlamaya başlayan firma, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlara olan ilginin artmaya başladığını düşündüğü söylenebilir.

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sadtneverdie 7 yıl
ated90
Apple eğer işlemcileride Amd yaparsa o zaman Amdnin pazar payı bayağı yükselir .

intel apple a ayrıcalıklar tanıyor. amd ne yapacak? intel thunderbolt u ilk apple da kullandı amd neyi kullandıracak? öekırdek aşırtmayı mı önerecekler :D
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ghost recon advanced 7 yıl
amd çok yoğun çalışıyor
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dodomoco 7 yıl sadtneverdie
sadtneverdie

ated90

Apple eğer işlemcileride Amd yaparsa o zaman Amdnin pazar payı bayağı yükselir .


intel apple a ayrıcalıklar tanıyor. amd ne yapacak? intel thunderbolt u ilk apple da kullandı amd neyi kullandıracak? öekırdek aşırtmayı mı önerecekler :D



bak bu doğru işlemci intel ekran kartı amd şeklinde devam ederler muhtemelen
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Batuist 7 yıl
cinema display modelini kurcalamıştım bir kaç gün önce.. muhteşem bir cihaz yapmış adamlar ama klavye ve mouse için aynı şeyi söyleyemedim maalesef.. hiç mi hiç ergonomik değil. kalitesine diyecek lafım yok yok ama kesinlikle çok kullanışsız. özellikle o mouse'u bedava verseler kullanmam hatta kullanamam.. avuç içine oturmuyor konduğu yeri yalayacak gibi duruyor tuş yok zaten.. üstüne mi bascan, mouseumu kaydırcan anlamadım.. bastırarakta kaydırılmıyor ki! alışkanlık meselesidir tabiki.öyle bir makineye insan çok daha ergonomik bir şey bekler açıkcası.. ha çok üstün kaliteye sahip olabilir kullanış "bana göre" çok kötü. öyle bir cihazım olursa ilk işim klavye ve mouseunu değiştirmek olurdu. (kimse gelipte yorumuma yorum yazmasın sadece kendi görüşüm fanlık yapmanın anlamı yok.. fanlardan yazı yazmaya korkar hale geldik..)
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SupermanPrime 7 yıl
Sajuuk
Bi de Intel yerine AMDye geç hadi Apple, zaten kızıyordun
AMD, gene yanlış bir iş yapmış ama... NFS Carbon. Yahu reklamınızda, resimlerinizde kullanılacak bir oyun mu yapmayın allah aşkına

crysis'i koysunda ondan sonra fanboylar tekrar başlasın dimi
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WinteR 7 yıl
Malı gene Apple götürcek.
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Sajuuk 7 yıl
Bi de Intel yerine AMD'ye geç hadi Apple, zaten kızıyordun


AMD, gene yanlış bir iş yapmış ama... NFS Carbon. Yahu reklamınızda, resimlerinizde kullanılacak bir oyun mu yapmayın allah aşkına
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