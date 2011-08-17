AMD'den hepsi bir arada bilgisayarlara özel yeni GPU'lar

AMD hepsi bir arada formundaki bilgisayarlar için hazırladığı Radeon HD 6000A serisi grafik işlem birimlerini duyurdu. Apple iMac ve benzer formdaki bilgisayarları hedef alan bu GPU'ların, masaüstü muadillerinden daha düşük güç tükettikleri ifade ediliyor.

AMD Radeon HD 6000A serisi şu an için dört modelden oluşuyor ki bunlar; Turks GPU'sunun kullanıldığı 6670A, 6650A ve 6550A ile Caicos GPU'sundan güç alan 6450A modelleri. AMD cephesinden gelen bilgilere göre Turks grafik yongasından güç alan modelleri 480 paralel işlem birimi ve 24 doku ünitesi ile gelirken, Caicos tabanlı HD 6450A modeline ise 160 paralel işlem birimi ve 8 doku ünitesi eşlik ediyor.

Teknik özellikleri itibariyle masaüstü versiyonlarına yakın performans sunacakları düşünülen GPU'ların, yukarıda da belirttiğimiz gibi masaüstü versiyonlarından daha az, dizüstü bilgisayarlar için hazırlanan mobil GPU'lardan ise daha fazla güç tükettikleri bildiriliyor.

MXM modülü olarak sunulan yeni grafik yongaları AMD adına önemli bir göstergeyi de ortaya koyuyor. Bir süre önce Apple iMac'ler için GPU sağlamaya başlayan firma, hepsi bir arada formundaki panel bilgisayarlara olan ilginin artmaya başladığını düşündüğü söylenebilir.