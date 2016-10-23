AMD'den ve Nvidia'dan yeni sürücüler[GÜNCELLENDİ]

Oyun dünyasında markalaşmış oyunların çıkmaya başlamasıyla birlikte GPU üreticileri AMD ve Nvidia en iyi performansı kullanıcılara sunmak için yeni sürücülerini kullanıma sundu.
Nvidia 375.63 WHQL Game Ready
Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Serious Sam VR, Eagle Flight VR™ oyunları için hazır sürücü geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunuldu.
Temel olarak hata düzeltmeleri ve yeni oyunlarla uyumluluk üzerine geliştirilen sürücü VR destekli oyunlarda da daha yüksek verimlilik vadediyor.
Yeni sürücünün bir diğer önemli farkı artık GeForce Experince uygulamasının sürücü ile birlikle gelmemesi. Bu sayede sürücü dosyasının boyutu da küçülmüş oluyor ancak GeForce Experince uygulamasını da ayrı olarak indirmek ve kurmak gerekiyor.
BURADAN Nvidia ekran kartınıza uygun yeni sürücüsünü indirebilirsiniz.Ayrıca Bkz. "Weebly ve FourSquare veri tabanı hacklendi on milyonlarca veri sızdırıldı"
AMD Crimson Edition 16.10.2 Hotfix
Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Serious Sam VR, Eagle Flight VR™ oyunları için hazır sürücü geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunuldu.
Civilization 6 için DX11 Crossfire profilini de beraberinde getiren yeni sürücü Battlefield 1 için ise crossfire profilini daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde güncelliyor. R4xx serisindeki fan sorunlarını çözüyor. DX12 ile bazı eski işlemcilerin uyumsuzluğunu da çözüyor.
BURADAN AMD'nin yeni sürücüsünü indirebilirsiniz.
Güncelleme: Nvidia 375.57 sürücüsünde Windows 10 ile ilgili bazı sorunların rapor edilmesinin ardından 375.63 sürümü yeni sürücü yayınlandı ve 375.57 sürümü sürücü listeden kaldırıldı.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu rezilliklerin uzun zamandır farkındayım,Monitörü Fresync özellikli aldım 2k 144 hz ve Vega bekliyorum
Bu ibare tamamen hikaye sebebi net olarak belli. Battlefield 1 ve diğer oyunlarda 375.57 sürücüsü çok iyi sonuçlar verdi. Fps ler çok iyiydi. İnsanlar akıcı oynuyordu ve yeni kart alma gereksinimleri kalmadı. Yazıklar olsun nvidia Celonfix arkadaşımızın da dediği gibi 700 serisindeki aynı politikayı şimdi 900 lere uyguluyor. Ama insanlar çok daha bilinçli artık ...
Bu nasıl bir iş yaaaa.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4042 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
amd, nvidia ve