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AMD'den ve Nvidia'dan yeni sürücüler[GÜNCELLENDİ]

Oyun dünyasında markalaşmış oyunların çıkmaya başlamasıyla birlikte GPU üreticileri AMD ve Nvidia en iyi performansı kullanıcılara sunmak için yeni sürücülerini kullanıma sundu.
2 yıl
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Sürücüler
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Oyun dünyasında markalaşmış oyunların çıkmaya başlamasıyla birlikte GPU üreticileri AMD ve Nvidia en iyi performansı kullanıcılara sunmak için yeni sürücülerini kullanıma sundu.

Nvidia 375.63 WHQL Game Ready

Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Serious Sam VR, Eagle Flight VR™ oyunları için hazır sürücü geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunuldu.
Temel olarak hata düzeltmeleri ve yeni oyunlarla uyumluluk üzerine geliştirilen sürücü VR destekli oyunlarda da daha yüksek verimlilik vadediyor.
Yeni sürücünün bir diğer önemli farkı artık GeForce Experince uygulamasının sürücü ile birlikle gelmemesi. Bu sayede sürücü dosyasının boyutu da küçülmüş oluyor ancak GeForce Experince uygulamasını da ayrı olarak indirmek ve kurmak gerekiyor. 
 BURADAN Nvidia ekran kartınıza uygun yeni sürücüsünü indirebilirsiniz.
Ayrıca Bkz. "Weebly ve FourSquare veri tabanı hacklendi on milyonlarca veri sızdırıldı"

AMD Crimson Edition 16.10.2 Hotfix 

Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Serious Sam VR, Eagle Flight VR™  oyunları için hazır sürücü geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunuldu.
 
Civilization 6 için DX11 Crossfire profilini de beraberinde getiren yeni sürücü Battlefield 1 için ise crossfire profilini daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde güncelliyor. R4xx serisindeki fan sorunlarını çözüyor. DX12 ile bazı eski işlemcilerin uyumsuzluğunu da çözüyor.
 BURADAN  AMD'nin yeni sürücüsünü indirebilirsiniz.
Güncelleme:  Nvidia 375.57 sürücüsünde Windows 10 ile ilgili bazı sorunların rapor edilmesinin ardından 375.63 sürümü yeni sürücü yayınlandı ve 375.57 sürümü sürücü listeden kaldırıldı.

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xtreme28 2 yıl en beğenilen xdeliruzgar
Amd yeni güncellemelerinde performans artışı sağlarken nvidia nın aksi yönde ilerleyip performans düşüşü saglamasıyla yeni kartlara yönelmelerini sağlamak ne kadar doğru tartışılır.
Amd yeni güncellemelerinde performans artışı sağlarken nvidia nın aksi yönde ilerleyip performans düşüşü saglamasıyla yeni kartlara yönelmelerini sağlamak ne k...
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1 Yanıt Yanıtla +33
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xdeliruzgar 2 yıl Firaristt-Editör
Nvidia driverini indirip kurdum. 9xx serisi kartlarda performans dususu soz konusu.
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woundedknee 2 yıl
Ben eylül ayının 2 driverini kaydettim elimde tutuyorum,onlar şimdikilerden daha iyi ve stabil

Bu rezilliklerin uzun zamandır farkındayım,Monitörü Fresync özellikli aldım 2k 144 hz ve Vega bekliyorum
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merveyanar 2 yıl
son güncellemeyi yaptık da bi değişiklik yok sanki ekran çözünürlük sorununu hala çözemedik gitti :/
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BekirTemel 2 yıl
Ben uzun zamandır nvidia güncellemesi yapmıyorum, ekran kartım aşırı güncel bir model olmadığı için, sanki güncelleme geldikçe performans düşüyor gibime geliyor.
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Modality 2 yıl
Son driverlardan sonra ekranda mouse donuyor 1-2 saniye mavi ekran verecekmiş gibi ses çıkarıyor.Benzer problemi yaşayan var mı ? Bayramdan beri aynı durumu yaşıyorum.
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DH Misafiri 2 yıl
Arkadaşlar kesinlikle yeni sürücüyü yüklemeyin. 10-20 fps arası düşüş var oyunlarda. Nvidia gerçekten artık bu politikadan vazgeçmeli. Amd çıkardığı driver ile resmen fps artışı sağlamış kullanıcılara. Ancak nvidia resmen yeni kart aldırmak için yazılım ile kartları sınırlandırıyor. Gerçekten Nvidia olmayacak bir daha ki kartım. Kesinlikle almam bu politikasını değiştirmeden...
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Rocky Balboa® 2 yıl
Nvidia=Apple
Resmen yeni sürücüler ile eski kartları öldürüyor
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GYEO 2 yıl
Güncelleme: Nvidia 375.57 sürücüsünde Windows 10 ile ilgili bazı sorunların rapor edilmesinin ardından 375.63 sürümü yeni sürücü yayınlandı ve 375.57 sürümü sürücü listeden kaldırıldı.
Bu ibare tamamen hikaye sebebi net olarak belli. Battlefield 1 ve diğer oyunlarda 375.57 sürücüsü çok iyi sonuçlar verdi. Fps ler çok iyiydi. İnsanlar akıcı oynuyordu ve yeni kart alma gereksinimleri kalmadı. Yazıklar olsun nvidia Celonfix arkadaşımızın da dediği gibi 700 serisindeki aynı politikayı şimdi 900 lere uyguluyor. Ama insanlar çok daha bilinçli artık ...
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GYEO 2 yıl
Kesinlikle yüklemeyin 10-20 fps arası düşüşler yaşanıyor. 375.57 şuan ki en iyi sürücü ve sitelerinden kaldırdılar insanlar indirip geri dönmesin diye. Gerçekten bu nvidia iyice suyunu çıkardı. Mevcut kartları düşür sonra yenisini aldırmaya çalış. Böyle bir politika olmaz olamaz. Amd yeni driver ile fps yükseltti bizimkiler fps düşürdü. Arkadaşlar 375.57 sürücüsünü isteyen olur ise ftp ye koyabilirim...
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Doubleimp 2 yıl GYEO
Uploadlarsan sevinirim.
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B7TR 2 yıl
NVIDIA: Yap güncellemeyi, ye babafingoyu....
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Celonfix 2 yıl
NVidia 700 serisine yaptığını 900ede yapmaya başladı. Driver yayınlayıp fpsyi düşürerek yeni kartlara yönlendiriyor. Eğer driverinizde sorun yoksa güncellemeyin.
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DH Misafiri 2 yıl
375.57 yi yükledim yine 300 kusur mb geforce experience varken yine 300 ne anladım ben :D
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raver 2 yıl
375.57 siteden kaldırılmış neden bilen varmı sorunlu driver mıydı yoksa?
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apodur 2 yıl
Herşeyi geçtim Nvidia GT 415 diye bir GPU yapmış ve sitesinde driverı yok.
Bu nasıl bir iş yaaaa.
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