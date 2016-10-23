AMD'den ve Nvidia'dan yeni sürücüler[GÜNCELLENDİ]

Oyun dünyasında markalaşmış oyunların çıkmaya başlamasıyla birlikte GPU üreticileri AMD ve Nvidia en iyi performansı kullanıcılara sunmak için yeni sürücülerini kullanıma sundu.

Nvidia 375.63 WHQL Game Ready

Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Serious Sam VR, Eagle Flight VR™ oyunları için hazır sürücü geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunuldu.

Temel olarak hata düzeltmeleri ve yeni oyunlarla uyumluluk üzerine geliştirilen sürücü VR destekli oyunlarda da daha yüksek verimlilik vadediyor.

Yeni sürücünün bir diğer önemli farkı artık GeForce Experince uygulamasının sürücü ile birlikle gelmemesi. Bu sayede sürücü dosyasının boyutu da küçülmüş oluyor ancak GeForce Experince uygulamasını da ayrı olarak indirmek ve kurmak gerekiyor.

BURADAN Nvidia ekran kartınıza uygun yeni sürücüsünü indirebilirsiniz.

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Battlefield 1, Titanfall 2, Civilization 6, Serious Sam VR, Eagle Flight VR™ oyunları için hazır sürücü geçtiğimiz gün itibariyle kullanıma sunuldu.



Civilization 6 için DX11 Crossfire profilini de beraberinde getiren yeni sürücü Battlefield 1 için ise crossfire profilini daha yüksek performans ve verimlilik sunacak şekilde güncelliyor. R4xx serisindeki fan sorunlarını çözüyor. DX12 ile bazı eski işlemcilerin uyumsuzluğunu da çözüyor.

Güncelleme: Nvidia 375.57 sürücüsünde Windows 10 ile ilgili bazı sorunların rapor edilmesinin ardından 375.63 sürümü yeni sürücü yayınlandı ve 375.57 sürümü sürücü listeden kaldırıldı.