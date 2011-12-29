AMD'nin 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisi resmiyet kazandı

AMD ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisini resmiyete kavuşturdu. Detayları AMD'nin internet sitesinde yayınlanan FX-6200, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi Bulldozer mimarisini temel alıyor. Satılmakta olan FX-6100 işlemcisiyle kıyaslandığında standart çalışma frekansı 500MHz'lik artış ile 3.3GHz'den 3.8GHz'e yükseltilen işlemci, TurboCore ile 4.1GHz'e kadar çıkabiliyor.

Çift çekirdek üç adet Bulldozer modülüne sahip olan işlemciye 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor. Agresif saat artışına bağlı olarak ısıl tasarım gücü de değişen FX-6200, 95 Watt olan FX-6100'den farklı olarak 125 Watt TDP değerine sahip. Yeni işlemcinin Avrupa'da 150 Avro civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor.