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AMD'nin 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisi resmiyet kazandı

7 yıl
17,8b
1
24
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisi resmiyet kazandı
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AMD ilk detaylarını bir süre önce verdiğimiz 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisini resmiyete kavuşturdu. Detayları AMD'nin internet sitesinde yayınlanan FX-6200, serinin diğer üyelerinde olduğu gibi Bulldozer mimarisini temel alıyor. Satılmakta olan FX-6100 işlemcisiyle kıyaslandığında standart çalışma frekansı 500MHz'lik artış ile 3.3GHz'den 3.8GHz'e yükseltilen işlemci, TurboCore ile 4.1GHz'e kadar çıkabiliyor.
Çift çekirdek üç adet Bulldozer modülüne sahip olan işlemciye 8MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor. Agresif saat artışına bağlı olarak ısıl tasarım gücü de değişen FX-6200, 95 Watt olan FX-6100'den farklı olarak 125 Watt TDP değerine sahip. Yeni işlemcinin Avrupa'da 150 Avro civarı bir fiyatlandırma ile sunulması bekleniyor. 
AMD'nin 6 çekirdekli FX-6200 işlemcisi resmiyet kazandı
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ehhalil 7 yıl en beğenilen
AMD'nin TDP'yi arttırmadan performans artışı sunması gerekir. yoksa birçok kişi basar voltajı 6100'e olur sana 6200.. AMD'nin yaptığı iş değil.. AMD'nin acilen elle tutulur bişeyler yapması gerek. zira IVY'lerin eli kulağında..
AMD'nin TDP'yi arttırmadan performans artışı sunması gerekir. yoksa birçok kişi basar voltajı 6100'e olur sana 6200.. AMD'nin yaptığı iş değil.. AMD'nin acilen ...
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1 Yanıt Yanıtla +15
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kasidokostas 7 yıl
intel i7 leri ilk çıkardığında 130 watt tdp değeri vardı şimdi ise 95 watt demekki intelin sandy bridgeleri gerçekten bir devrim 35-40watt aralığında daha düşük bir güç tüketimiyle bu kadar performans çok ii bende amd kullanıcısıyım fx4100 ve 6100 ler 95 watt çıkacağında bende demiştimki galiba rekabet edebilecek bulldozerde de geç de olsa devrim yapacak sandım ve sevindim fx 6100 phenomları geçmeyi bırak gerisinde kaldı şimdi 6200 e 125 tdp vermişler 3.8 yükseltmişler palavradan başka bişey değil ben b3 revizyonunda çok başarılı olacağını düşünmüyorum phenom x6 yı 3.6 veya 3.8 yapsalardı ve eski mimariye devam edip phenom x8 çıkarsalardı fxden daha performanslı olurdu
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DH Misafiri 7 yıl
donanim haber olarak arastirmalarini istedigim sey AMD FX8120 islemcisi neden gelmedi ulkemize cok merak ediyorum bunun hakkinda bilgi verirlerse iyi olur
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karaköy_soğancısı 7 yıl
70 wattlık ivyler gelio bunlar ne diyor yahuu :))8 senedir amd kullanıyorum artık intele dönmemin zamanı geldi para bozdu amd yi dötleri kalktı ;)
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WinteR 7 yıl
AMD'yi kurtaracak bir hamle deği tabiki, ama ürün çeşitliliği için olması gerekli.
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cherami 7 yıl
Bu durumda yeni işlemci alacaklar ne yapmalı?
fx 6100 mü almalı ? fx 6200'ümü beklemeli.. yoksa phenom x6 1100t mi almalı...belliki fx 8120 ve 8150'den ses çıkmayacak 2 ay oldu turkiyede yok ürün...
Dolar durmuyor durduğu yerde kampanya takip ediyoruz..?
Öngörüsü olan varmı Kararsızım..Amacım 8150 yada 8120 Almaktı..bu durumda ne yapmalı acaba..
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DemonicMajesty 7 yıl
Tekrar 125 Wattları görmek iyi olmadı.
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mladenbmv 7 yıl
daha piyasada 8120 yok ulkemizde.8120 piyasada olursa 6100 ve 6200 kimse almaz diye dusunuyorum.
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_Dominic_Toretto_ 7 yıl mladenbmv
mladenbmv

daha piyasada 8120 yok ulkemizde.8120 piyasada olursa 6100 ve 6200 kimse almaz diye dusunuyorum.

Yanlış düşünce, herkesin 8xxx serisi alcak gücü olmayabilir. Ülkemizde hâlâ Athlon X2-X3 satılıyorken FX6xxx serisi de satar hemde iyi satar.
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diemcizone 7 yıl
4.5GHz'de kullanılırsa tadından yenmez iyi performans verebilir. 125W ile daha yolu var gibi gözüküyor 4.2GHz, 4.3GHz olarak çalışabilir gibime geliyor.
Malümunuz 95W TDP'li blackeditionlar azcık frekans yükselttimmi veya çarpan yükselttimmi voltaj istiyorlardı 125W ile çalıştırmak gerekiyordu.
Bu işlemci ileride 95W olarak çıkabilir fakat çarpan yükselttimmi veya fsb arttırdımmı voltaj ister bana göre.
4.5GHz'ye çıkarmı? çıkarsa ne kadar ısınır? performansı ne olur?
Bana göre en iyi oyun işlemcileri bunlar fiyat/performans için.
Gidipde i3'e 300-350tl bayılacağıma gider Phenom2 x6 alırım kendi kanımca, 2 çekirdek tamam anladık ama 2 çekirdek günümüz oyunları için yeterli değil bana göre bazı oyunlar hariç. E7500 3.5GHz + DDR3 1500MHz oc ile yetersiz kalıyordu tabi bellek belki 1fps artış sağlıyabilir ama core2quad ile 5 sene devam etmek istiyorum ki tahminimce edilebilir rahatça q9300 2.8ghz'ye ocli olarak. Herşey ekran kartında bitiyor. Phenom2 x4 veya core2quad gibi işlemciniz varsa ve oyunlarda ultra performans istemiyorsanız mesela ben her oyunu hd6850 ile fullde açıyordum bazen 1gb ekran kartının belleği yetersiz kalabiliyor haliyle, iyi bi ekran kartı ile işlemci masrafından kurtulabilirsiniz herhangi bir 4 çekirdek amd/intel işlemci ile.
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majesthion 7 yıl
2. nesil x6 lar falan gelseydi süper olurdu. Intel sandybridge le ortalığı kırdı geçirdi. Boşuna kafa karışıklığı yaratıyorlar başka birşey değil. Paso birşeyleri netlik kazanıyor. Bulldozer çıkalı kaç ay oldu hala adam akıllı kullanan yok.
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MxFxOx 7 yıl
AMD buldozer serisine daha fazla masraf yapmayı bıraksın zararın neresinden dönerse kardır deyip biraz zaman kazanıp adam gibi işlemci yapsın intel ile kıyaslanmaz hale geldi inteli geçmesini beklemiyoruz ama en azından kendi aşması yeterdi onuda da yapamadı
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setek01 7 yıl
Eğer bu hamle performans veriyorsa, şikayet edip eleştirmenin anlamı yok. En azından piyasada olsun işte bir tane orta segmentte performans veren işlemci.
BD'in zaten bana göre tek sorunu saat hızlarıydı. Standart testlerde alınan sonuçlara nazaran OC altında daha iyi skorlar veriyordu. En azından piyasada 150 USD civarında, performansı da iyi olan işlemci olsun yani. Phenom II ailesi artık yeni seri kartlara yeterli gelmeyebilir. Yaklaşık bu işlemci X4 965 seviyesinde satılacak. Bence bu doğru bir hamle olmuş.....

Edit: İddialı olacak ama bu işlemci kendi segmentinde başarılı olur. Kurlar bu seviyelerde kalırsa 250-300 Tl aralığında iyi alternatif olur. 125w TDP diye kalkıp sistemi 2.elde satıp sıfır sistem kurmak eneji maliyetinden daha pahalı olacaktır....
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Rubisco 7 yıl setek01
setek01

Eğer bu hamle performans veriyorsa, şikayet edip eleştirmenin anlamı yok. En azından piyasada olsun işte bir tane orta segmentte performans veren işlemci.
BD'in zaten bana göre tek sorunu saat hızlarıydı. Standart testlerde alınan sonuçlara nazaran OC altında daha iyi skorlar veriyordu. En azından piyasada 150 USD civarında, performansı da iyi olan işlemci olsun yani. Phenom II ailesi artık yeni seri kartlara yeterli gelmeyebilir. Yaklaşık bu işlemci X4 965 seviyesinde satılacak. Bence bu doğru bir hamle olmuş.....

Edit: İddialı olacak ama bu işlemci kendi segmentinde başarılı olur. Kurlar bu seviyelerde kalırsa 250-300 Tl aralığında iyi alternatif olur. 125w TDP diye kalkıp sistemi 2.elde satıp sıfır sistem kurmak eneji maliyetinden daha pahalı olacaktır....

İyi de şimdi FX alanların hepsi OC kapasitesini dikkate alıp alıyo, ben bi tane FX alıp bu cacık yaa 4ghz bile göremedim diyen görmedim yabancılardan. Alanların hepsi ama hepsi hava soğutma ile sorunsuz 4-4.2 çok çok rahat çıkarıyor. Bu forumda da var fx 4100 mü ne alıp direk 4.2 mi 4.3 mü ne yapan. Kimsenin ben FX leri default hızında kullanmak aldıkları için sanmıyorum yani, bu açıdan bakınca bence saat hızı dert değildi ve olmadı. Oc oldukça diğer oc olanlara göre ,x4 x6 vs., azıcık daha verimli oluyor. Diğer taraftan Fx 6100 4.5 ghz hızında mesela i5 2500 default hızından belirgin oranda geride. Bütün FX ler 4.4 4.6 aralığına oc oluyorsa, çekirdek farkı dışındaki farka bakmamak lazım, ve en ucuz olanına yönelmek daha mantıklı. Hepsi oc ile %25 civarında kazançlı. FX 8120 de 8150 de hemen hmen aynı değerlere kadar oc oluyo, bu durumda 8120 daha mantıklı değilmi onun gbi.

Herkezin default hızında kullanacağını varsayalım, %15 civarında faln performansı artması lazım, o zman default hızda 8150'yi bile zorlar geçer hale geliyor.

Diğer tarafan önceden belliydi 6200ün çıkacağı, fx 4170 gibi aynen, yada mart ayında fx 8170 in faln planlanmış olması gibi.

Diğer taraftan 125 TDP, mesela 5ghz gibi hıza çıkmasına imkan verecek demek ise işin rengi değişir.

Yine diğer taraftan da TDP frekansın da bir fonksiyonu. Gerçi %15 hız artışı %30 TDP artışı yaratırmı bilmemem.
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ehhalil 7 yıl en beğenilen
AMD'nin TDP'yi arttırmadan performans artışı sunması gerekir. yoksa birçok kişi basar voltajı 6100'e olur sana 6200.. AMD'nin yaptığı iş değil.. AMD'nin acilen elle tutulur bişeyler yapması gerek. zira IVY'lerin eli kulağında..
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CavaLieR-G 7 yıl
oooffff ooofffff bunca zaman boşa beklediğime yanıyorum bu bulldozerleri off
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