AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin zar boyutu netleşti

AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için detaylar netleşmeye devam ediyor. Bulldozer mimarisini temel alan ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen 8 çekirdekli FX işlemcilerinin zar boyutu da yayınlandı. Semiaccurate sitesinde yer alan AMD dökümanına göre, dört ve altı çekirdekli modelleri de olan FX işlemci ailesinin zar boyutu 315mm2.

Kıyaslama yapmak gerekirse eğer, AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü işlemciler olan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinde zar boyutu 346mm2. Ancak burada bir detayın altını çizmek gerekiyor Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 45nm üretim teknolojisiyle üretiliyor zira AMD cephesinde şu an sadece Fusion-A işlemcileri 32nm.

Intel'deki duruma göz attığımızda ise, firmanın en güncel işlemcileri olan Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin dört çekirdekli modellerinde zar boyutu 216mm2. Tabi son çeyrekte pazara sunulacak yüksek performans odaklı Sandy Bridge-E (Core i7-3000) işlemci ailesinin zar boyutu da merak konusu zira işlemcilerde modeline göre 15MB bellek olacak.