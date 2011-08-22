Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcilerinin zar boyutu netleşti

7 yıl
24,1b
1
10
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin yeni nesil FX işlemcileri için detaylar netleşmeye devam ediyor. Bulldozer mimarisini temel alan ve 32nm fabrikasyon süreciyle üretilen 8 çekirdekli FX işlemcilerinin zar boyutu da yayınlandı. Semiaccurate sitesinde yer alan AMD dökümanına göre, dört ve altı çekirdekli modelleri de olan FX işlemci ailesinin zar boyutu 315mm2. 
Kıyaslama yapmak gerekirse eğer, AMD'nin güncel ürün gamındaki en güçlü işlemciler olan 6 çekirdekli Phenom II X6 ailesinde zar boyutu 346mm2. Ancak burada bir detayın altını çizmek gerekiyor Thuban kod adını taşıyan 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemcileri 45nm üretim teknolojisiyle üretiliyor zira AMD cephesinde şu an sadece Fusion-A işlemcileri 32nm.
Intel'deki duruma göz attığımızda ise, firmanın en güncel işlemcileri olan Sandy Bridge tabanlı ikinci nesil Core işlemci ailesinin dört çekirdekli modellerinde zar boyutu 216mm2. Tabi son çeyrekte pazara sunulacak yüksek performans odaklı Sandy Bridge-E (Core i7-3000) işlemci ailesinin zar boyutu da merak konusu zira işlemcilerde modeline göre 15MB bellek olacak.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Batuist 7 yıl
Anasayfa haberlerinde fx57nin haberlerini özledik resmen.. diğerlerinin apple sevadasından artık gına gelmişti.. keşke sadece fx57 haber yapsa.. artık sevdiğim firma appledan da nefret etme aşamasına getirdiler.. özellikle ekrem denen şahıs bir müddet tatile filan çıksa da sevdiklerimide sevemez hale gelmeden biraz düzgün haber okusak.. buradaki gibi haberler görmek istiyoruz artık.. yönetim lütfen duy sesimizi :) biz üyeler aramızda para toplayalım yeterki ekrem denen şahıs sözde haber yazmasın :)) hadi shady bir nebzede diğeri artık gına getirdi resmen... neyse konumuza dönelim.. :)
habere gelecek olursak zar boyutu son kullanıcıyı çokta ilgilendiren bir detay değil zira son kullancı performansa bakar fiyata bakar vede biraz daha ileri kullanıcılar işlemci ısısına oc potansiyeline vesaire bakar.. ister intel gibi 216mm2 olsun ister 346mm2.. yeter ki beklentileri karşılaşın..
Anasayfa haberlerinde fx57nin haberlerini özledik resmen.. diğerlerinin apple sevadasından artık gına gelmişti.. keşke sadece fx57 haber yapsa.. artık sevdiğim ...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
eulogy 7 yıl
DH Misafiri

@Batuiste hak veriyorum. sadece burada değil bsc de de böyle. daha çok sevdikleri markaların haberlerini yapmak bi tarafa ayrıca kendi düşüncelerini ısrarla vurgulama çabası içindeler(olayı sadece apple veya belli bir marka olarak algılamayın). böyle haber yapılmaz. fx57 nin haberleri bu yönden farklı ve daha detaylı hazırlanmış haberler. hee bazen işin teknik boyutuna biraz fazla inip daha az anlaşılır hale gelsede genel olarak sitedeki en düzgün haber yapan kişilerden.bu dediklerimi yapıcı bir eleştiri olarak algılayın.


+1

Bir bu habere bakın okuyun, bir de "apple'ın en iyi donanımı kendine ayırdığı" başlıklı haberi ve haberi destekleyici yorumları okuyun. Bakın bu haberde intel var amd var kişisel yorum yok objektif bakış açısı var.

Bu forumdaki bir çok kişi (bende dahil) apple'dan fanları yüzünden soğudu, eğer bu taraflılık editörlere de yansıyacaksa burada istenmeyen adam ilan edilmemize az kalınmış demektir. Söyleyin dh'yi sevdiğimiz halde defolup gidelim o zaman.


Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
@Batuiste hak veriyorum. sadece burada değil bsc de de böyle. daha çok sevdikleri markaların haberlerini yapmak bi tarafa ayrıca kendi düşüncelerini ısrarla vurgulama çabası içindeler(olayı sadece apple veya belli bir marka olarak algılamayın). böyle haber yapılmaz. fx57 nin haberleri bu yönden farklı ve daha detaylı hazırlanmış haberler. hee bazen işin teknik boyutuna biraz fazla inip daha az anlaşılır hale gelsede genel olarak sitedeki en düzgün haber yapan kişilerden.
bu dediklerimi yapıcı bir eleştiri olarak algılayın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pEgaTR 7 yıl
AMD Fx Buldozer, zar boyutu , intel vs,vs,vs ile ilgili
şu yazılanları gördükten sonra içimden yazmak için tek cümle geldi;
Metro sizin neyinize , hali hazırda olanlar bile fazla sizin gibilere...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
namigencan 7 yıl
Adamlar ne ile uğraşıyor siz neyle :D:D
Amd işlemcilerde daha yüksek verimliliği de yakalarsa bundan sonra yeni revizyonlar ile ve güzel fiyatlandırma satışlar patlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aydinpurcek 7 yıl
Amd fx bulldozer konusunda adana ve izmir metrosunun muhabbetinide yaptikya , sırtımız yere gelmez artik :) iyice merak ettim bu bd lerinin test sonuclarini. Çıksada görsek. İlk revizyonları değilde 2. Revizyonlarından randuman alıcakmışız gibi geliyor...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
Rovaniemi
FX x8 315mm2 16mb cache 32nm Phenom II X6 346mm2 9mb cache 45nm good job amd.. german engineering.
but im looking what we get.

Terve! mistä olet kotoisin? mistä kaupungistä?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
Anasayfa haberlerinde fx57nin haberlerini özledik resmen.. diğerlerinin apple sevadasından artık gına gelmişti.. keşke sadece fx57 haber yapsa.. artık sevdiğim firma appledan da nefret etme aşamasına getirdiler.. özellikle ekrem denen şahıs bir müddet tatile filan çıksa da sevdiklerimide sevemez hale gelmeden biraz düzgün haber okusak.. buradaki gibi haberler görmek istiyoruz artık.. yönetim lütfen duy sesimizi :) biz üyeler aramızda para toplayalım yeterki ekrem denen şahıs sözde haber yazmasın :)) hadi shady bir nebzede diğeri artık gına getirdi resmen... neyse konumuza dönelim.. :)
habere gelecek olursak zar boyutu son kullanıcıyı çokta ilgilendiren bir detay değil zira son kullancı performansa bakar fiyata bakar vede biraz daha ileri kullanıcılar işlemci ısısına oc potansiyeline vesaire bakar.. ister intel gibi 216mm2 olsun ister 346mm2.. yeter ki beklentileri karşılaşın..
Yanıtla +11
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozzzy222 7 yıl
hayırlı uğurlu olsun :D çıksa bir an önce bizde ucuza alsak 4-6 çekirdeklileri dolarda uçtu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
24061 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve cpu
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Haftanın en iyi Android Oyunları -23- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Askerligimi bugun bitirdim
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim