AMD'nin ARM tabanlı Hierofalcon sunucu yongaseti benchmark skorlarında göründü

ARM'ın yıllardan beri hayalini kurduğu sunucu pazarında varlık gösterebilme adına önemli adımlar atıyor ve yavaş yavaş ilk yongasetlerinde boy göstermeye başladı. Platforma destek veren üreticilerden birisi olan AMD, tamamen ARM tabanlı yeni bir sunucu yongaseti üzerinde çalışıyor.





ARM mimarisini mobil cihazlardan tanıyoruz. Yüksek performansı en düşük enerji tüketimi ile sunmayı başaran ARM mimarisi bu yüzden mobil platformda rakipsiz konumda. Pek çok tasarımcı ARM'ın standart çekirdek lisansını veya komut satırı lisansını kullanarak farklı yongasetleri ile karşımıza çıkıyor.





Sunucu tarafında ise çok güçlü ve bir o kadar da enerji tüketen sistemler söz konusu. Intel Xeon gibi üst seviye işlemciler bu platformun yükünü kaldırmayı başarıyor. ARM düşük güç tüketerek tatmin edici bir performans hedeflediği için depolama sunucuları, web sunucuları, büyük veri sunucuları ve bulut altyapısı sunucularını hedefliyor.





AMD'nin Hierofalcon kod adlı sunucu yongaseti 2GHz saat hızında çalışan 8 adet Cortex-A57 çekirdeği barındırıyor. AMD'nin ilk 64-bitlik ARM tasarımı olma özelliğine sahip yongasetindeki 8 adet çekirdek, her biri için 512KB Seviye 2 önbellek olmak üzere toplamda 4MB önbellek ve 8MB Seviye 3 önbellek kullanıyor. Globalfoundries tarafından üretilen yongaseti 28nm fabrikasyon sürecine sahip. Çift kanal 64-bit DDR3/DDR4 1866MHz bellek kontrolcüsü ile desteklenen yongasetinin ısıl tasarım gücü ise 30Watt.





Güvenlik tarafında ise yongaseti ARM mimarisi sayesinde TrustZone güvenlik katmanına sahip. Ayrıca şifreleme için özel bir işlemci ve güvenlik yönetimi için de bir Cortex-A5 çekirdeği yer alıyor. AMD geçen yıl örneklemesine başladığı yongasetini yıl sonunda piyasaya sürecek.





Ortaya çıkan benchmark sonuçlarına göre Hierofalcon, performans odaklı testlerde AMD Athlon, Kabini, Kaveri, Phenom gibi platformları geride bırakırken, Intel Sandy Bridge tabanlı Core işlemcilerin ise gerisinde kalıyor. Performans/watt testlerinde ise Hierofalcon zaman zaman tüm rakiplerini ikiye katlarken, zaman zaman da sadece Sandy Bridge işlemcilerin az bir farkla arkasına yerleşiyor.





Testlerde Hierofalcon yongasetinin mühendislik örnekleri yer aldığı için sonuçların kesin olduğu söylenemez ancak nihai sürümlerde yongasetinin kendisini biraz daha geliştireceği tahmin ediliyor. Özellikle düşük enerji tüketiminde tatmin edici bir performans arayan sunucu sistemlerinde ARM iyi alternatif olacak gibi gözüküyor.

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