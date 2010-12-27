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AMD'nin Bulldozer işlemcileri Nisan ayında geliyor

8 yıl
14,3b
1
25
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin güncel yol haritasına göre Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerin hacimli üretimi ilk çeyrek sonunda başlayacak. Araştırma-Geliştirme çalışmaları 2005 yılından bu yana devam eden Bulldozer mimarisinin kullanıldığı Zambezi işlemci ailesi için mühendislik örneklerinin bu ay itibariyle hazır olduğu belirtiliyor. Şubat ayı ile birlikte üretime hazır işlemci örneklerinin tamamlanması beklenirken, Mart ayında üretimin başlaması ve Nisan ayı içerisinde de işlemcilerin pazara sürülmesi bekleniyor.

Scorpius platformunun bir parçası olarak lanse edilecek Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer işlemcilerin nasıl performans göstereceği şimdiden merak konusu. Şu ana kadar yeni nesil işlemcilerin genel durumu hakkında fikir verebilecek çok fazla performans figürü açıklanmış değil ancak AMD'nin yeniden liderliğe oynamak istediği dolayısıyla mimarinin geliştirme çalışmalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendirdiği de biliniyor. 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in, Almanya'daki tesislerinde üretilecek Zambezi işlemci ailesi, Soket AM3+ formunda olacaklarından aynı zamanda yeni bir anakarta ihtiyaç duyacaklar ancak bahsi geçen anakartlar aynı zamanda firmanın Soket AM3 formundaki mevcut işlemci modelleriyle de kullanılabilecekler. Entegre bellek kontrolcüsü DDR3 1866MHz'e kadar doğal destek sunacak olan işlemcilerde, üçüncü seviye bellek kapasitesi 8MB olacak. Her çekirdek için 1MB L2'nin planladığı işlemci ailesinde, 8 çekirdekli modeller 16MB gibi yüksek bellek kapasitesine sahip olacaklar.

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerde, TurboCore 2.0 teknolojisine de yer verilecek. AMD tarafında ilk deafa 6 çekirdekli Phenom II (Thuban) işlemcileriyle görmeye başladığımız otomatik hız aşırtma özelliğinin yeni versiyonunda, işlemci kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çekirdeklerin daha yüksek hızlara çıkartılması bekleniyor. Yeni işlemcilerle birlikte yonga seti ailesini de güncelleyecek olan AMD, yüksek performanslı Bulldozer işlemcileri için 9 serisi yeni çipsetler hazırlanıyor. 990FX, 990X ve 970 olmak üzere üç yeni çipset üzerinde çalışan firma, güney köprüsü olaraksa SB950'yi kullanmaya başlayacak. SB850'de olduğu gibi SATA-II ve USB 2.0 desteği sunan güney köprüsünde USB 3.0 için doğal destek sunulması beklenmiyor. AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Scorpius platformunun son ayağını ise Northern Islands serisi ekran kartları oluşturacak.


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theyapici 8 yıl
içimden bir ses amd nin 8 ini intelin 6 çekirdeklisi geçer ve daha pahalıya satar diyor:))))
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Batuist 8 yıl
bu işlemcilerin performanslarını gerçekten çok merak ediyorum.. umarım liderliğe oynarlar...
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theyapici 8 yıl
kimse bir işlemciyi bir kere almaz adamın yaptığı 8 çekirdekli i7 yi geçecekse fiyatıda aynısya bulldozer alınası bir işlemci olur bekleyip görmek lazım.İşlemcide 1 kere alıyorsun diye birşey yok devamlı yenisi çıkar
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Turkforce 8 yıl
"ben 2 senedir buldozer işlemcileri bekliyorum ancak amd bu atağa gerken cevabı veremez ise intel yönüne doğru kayacağım"
Pardon da anlamadığım konu. Bulldozer işlemcisi çıkınca 1.000.000 adetlik falan toplu alım yapacakmışsınız gibi geldi ?
Intel'in %80 daha performanslı olacak yalanına inanıyormusunuz. Bugüne kadar varolan mimaride ne yapmış ki %80 artış olsun. Belki Intel işlemcilerle çalışacak şekilde programlaması yapılmış bir video yazılımında %80 artış olabilir. :)
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DH Misafiri 8 yıl
intel`in satmak üzere olduğu işlemciler kendi güncel işlemcilerden %80 daha hızlı amd zaten son zamanlarda performansta geri kalmıştı hiç boşuna çıkarmasın buldozer işlemcilerini amd şimdiden yenildi!
inteli buldozerle yıkacağız diye ortalığı yıktılar asıl intel tarafından buldozerle yıkılacaklar gibi gözüküyor! ( ironiye bak :D )
tabii %80 performans artırım atağına karşılık verebilirlerse orasını bilemem ki amd buldozer işlemcileri güncel işlemcilerine göre %100 daha hızlı olsa bile yetersiz olur çünkü bu haliyle intele anca yetişir yani geleşim en az %120 olmalı fazla para ödemekten şikayetçi olan intel kullanıcılarını o zaman cezbeder gibi olur!
ben performans için para ödenir diyorum fazla performans için 1000 dolar ödemek beni rahatsız etmez
ben 2 senedir buldozer işlemcileri bekliyorum ancak amd bu atağa gerken cevabı veremez ise intel yönüne doğru kayacağım
amd ya kovsun şu Derrick R. Meyer`ı yada hiç yeni işlemci çıkarmakla kendini yormasın!
5 senelik çalışma şimdiden güme gitmiş gibi gözüküyor
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OverClocK1ng 8 yıl
AMD nin Bulldozer olsa bile Intel'i bırak geçek yetişebileceğini bile sanmıyorum. AVX komut seti Sandybridge de de var. AMD çok geç kaldı.
Anca yanına biraz yanaşırsa, fiyatları da Globalfoundries te üreteceği için iyi olursa, verimlilik iyi olursa AMD için iyi olur.

Yalnız Intel'in yeni işlemcileri %80 daha hızlı değil. Orada şu yanlış anlaşılıyor. Intel'in yeni Sandybridge işlemcilerinden Core i5-650 idi sanırım onunla aynı fiyat segmentinde yani fiyatı hemen hemen aynı olan Core i5-2400 %80 daha hızlı.

Ama neden ? Testleri Cinebench 10.0 gibi test programları ile yapmışlar. Yani çoklu çekirdeğe iyi destek veren programlar.

Core i5-650 2 çekirdek 2 sanal çekirdek toplam 4 görünüyor.

Core i5-2400 ise 4 çekirdek ama sanal çekirdek yok. Direk 4 çekirdek.

Yani Intel'in yeni 4 çekirdekli işlemcisi eski mimari 2 çekirdekli işlemcisini %80 farkla geçmiş. Zaten bu Cinebench 10.0 programı çekirdekleri tam olarak kullanan ve ona göre puan veren bir program.

Gerçek hayat testlerinde ne olur belki biraz daha farklı olur bilmiyorum ama buradan Intel in yeni çıkartacağı Sandybridge işlemcilerinin fiyatlandırılmasına derece atlattığı, AMD'nin "Sanal çekirdek yerine gerçek çekirdek daha fazla katkı sağlıyor. Biz artık fiziki çekirdek sayımızı dramatik olarak arttıracağız" demesinden sonra Intel'in de karşı atak olarak eskiden 2 sanal 2 gerçek çekirdekli işlemcilerini sattığı fiyata tam 4 çekirdekli ve arttırılmış L3 cache li Sandybridge işlemcileri satmayı planladığını görmüş olduk.

Demek ki Intel'in 185$ lık işlemcisi 4 çekirdek ve 6Mb L3 cache li olduysa, 290$ lık 4 çekirdek 4 sanal çekirdekli işlemcileri de, 6 fiziki çekirdek 12Mb L3 cache veya daha fazlası olabilir demektir çünkü arada 100$ fiyat farkı var.
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Solitude 8 yıl

DH Misafiri

intel`in satmak üzere olduğu işlemciler kendi güncel işlemcilerden %80 daha hızlı amd zaten son zamanlarda performansta geri kalmıştı hiç boşuna çıkarmasın buldozer işlemcilerini amd şimdiden yenildi!



inteli buldozerle yıkacağız diye ortalığı yıktılar asıl intel tarafından buldozerle yıkılacaklar gibi gözüküyor! ( ironiye bak :D )



tabii %80 performans artırım atağına karşılık verebilirlerse orasını bilemem ki amd buldozer işlemcileri güncel işlemcilerine göre %100 daha hızlı olsa bile yetersiz olur çünkü bu haliyle intele anca yetişir yani geleşim en az %120 olmalı fazla para ödemekten şikayetçi olan intel kullanıcılarını o zaman cezbeder gibi olur!



ben performans için para ödenir diyorum fazla performans için 1000 dolar ödemek beni rahatsız etmez

ben 2 senedir buldozer işlemcileri bekliyorum ancak amd bu atağa gerken cevabı veremez ise intel yönüne doğru kayacağım





amd ya kovsun şu Derrick R. Meyer`ı yada hiç yeni işlemci çıkarmakla kendini yormasın!



5 senelik çalışma şimdiden güme gitmiş gibi gözüküyor






arkadaşım intelin artan başarımı %80 değil % 20 civarıdır. %80 diye bildiğin performans artışı 2 çekirdekli işlemcisiyle mukayese edildiğindeki orandır. sadece başlıkları değil konu içeriğinide okursak kimseyi yanlış bilgilendirmemiş oluruz
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gun 8 yıl
Esas bomba halen USB 3.0 için doğal desteğin bulunmayışı. Nasıl olsa tüm anakartlar aşağı yukarı 1-2$ a ilave edebiliyorlar diye iyice ertelendi bu iş.
Amd bu sefer önbellek işini sağlam tutuyor sırf bu yüzden şimdiki tasarımda çok çekti intel'den.
Bakalım ne kadar rekabetçi olacaklar çok merak ediyorum.
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OverClocK1ng 8 yıl
gun
Esas bomba halen USB 3.0 için doğal desteğin bulunmayışı. Nasıl olsa tüm anakartlar aşağı yukarı 1-2$ a ilave edebiliyorlar diye iyice ertelendi bu iş.
Amd bu sefer önbellek işini sağlam tutuyor sırf bu yüzden şimdiki tasarımda çok çekti intel'den.
Bakalım ne kadar rekabetçi olacaklar çok merak ediyorum.

Evet Gün. Doğru söylüyorsun da. O kadar erken çıkmayacağını üreticiler biliyorlardı belki de. Hatta Asus çok ucuza USB3.0 yongası satacağını söylemişti.

Eğer o kadar erken native USB3.0 desteği sunulacak olsaydı Asus bu işe girmezdi. Demek ki biliyorlardı.
Gerçi ondan da ses seda yok ama. O kadar esti, gürledi ama hâlâ NEC cayır cayır USB yongası satıyor. Biraz fos oldu gibi ama bekleyelim bakalım..

Bu arada önbellek konusunda haklısın ama eskiden P4 zamanında Intel'in L1 önbelleği AMD Athlon64 lerden çok daha düşüktü. L1 'in baya etkisi var.
Daha doğrusu daha hızlı önbellek kullanmak çok etkili. Tamam AMD önbelleği arttırdı epey ama fiyat daha pahalı bile olsa çok daha hızlı cache kullanması lazım.
İnsanlar bilgisayar alırken işlemci daha performanslı diye 50 liraya bakmıyorlar. Gitsin en hızlı cache leri kullansın, fiyat da ona göre biraz daha yüksek olsun.
Bakarsak Core i7 lerde L3 önbellek de yükseldi, fiyatları da pahalı ama insanlar performansı çok iyi diye alıyorlar. Fiyat daha bir ikinci planda kalıyor.

Kimse işlemci alırken, 300 liralık işlemcide performans epey artacaksa 50 lira fazla vermem demiyor. AMD'nin bazı işlemcileri çok iyi Fiyat / Performans'a sahip olsa da CPU alan insanlar biraz daha versem de daha iyisini alsam diye düşünüyorlar.
Çünkü en az birkaç yıl kullanmayı düşünüyorlar. 1 kere alacaklar. Neden vermesinler ki ?
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apokoc 8 yıl
:) bekleyip görücez
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OverClocK1ng 8 yıl
Ulan inşaat bitti, bu saatten sonra Bulldozer gelse neeee gelmese ne.

Bu saatten sonra Bulldozer anca gecekondu yıkımına gider.

Intel ürüdü, aldı yürüdü.
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Emin83 8 yıl
ınsallah am3 socket kullanabılır bu buldozerlerı.boyle bır sey bı yerde daha okumustum.
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Emin83 8 yıl
938 am3-ddr3 anakart kullanlar cok sanslı valla.Bende beklıyorum bu cpu yu.ılk alıcaklardan bırı olurum :)
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_Dominic_Toretto_ 8 yıl

Emin83

938 am3-ddr3 anakart kullanlar cok sanslı



Neden şanslı ?
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daysleeperxp 8 yıl
Nisan ayını bekliyoruz o zaman...
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WinteR 8 yıl
Bu en iyi senaryo, sample'lar,beta, alpha filan biraz zor ,Intel 8 aydır engineer sample'ları gösteriyor, ocakda sunacak ki üretim arge olarak aralarında kaç kat fark var, ama inşallah diyim çok daha merak ediyor ve istiyorum
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carloska 8 yıl
sabırsızlıkla bekliyoruz
....geriye dönük işlemci desteği olması güzel sadece anakartı değiştirere mevcut AM3 işlemcilerle devam edebiliyoruz.. aynı anda hem anakart hem işlemci değiştirmeye bütçesi yetmeyenler için güzel bi gelişme..
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