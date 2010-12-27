AMD'nin Bulldozer işlemcileri Nisan ayında geliyor

AMD'nin güncel yol haritasına göre Bulldozer kod adlı yeni nesil mikroişlemci mimarisini temel alan işlemcilerin hacimli üretimi ilk çeyrek sonunda başlayacak. Araştırma-Geliştirme çalışmaları 2005 yılından bu yana devam eden Bulldozer mimarisinin kullanıldığı Zambezi işlemci ailesi için mühendislik örneklerinin bu ay itibariyle hazır olduğu belirtiliyor. Şubat ayı ile birlikte üretime hazır işlemci örneklerinin tamamlanması beklenirken, Mart ayında üretimin başlaması ve Nisan ayı içerisinde de işlemcilerin pazara sürülmesi bekleniyor.

Scorpius platformunun bir parçası olarak lanse edilecek Soket AM3+ formundaki yeni nesil Bulldozer işlemcilerin nasıl performans göstereceği şimdiden merak konusu. Şu ana kadar yeni nesil işlemcilerin genel durumu hakkında fikir verebilecek çok fazla performans figürü açıklanmış değil ancak AMD'nin yeniden liderliğe oynamak istediği dolayısıyla mimarinin geliştirme çalışmalarını da bu hedef doğrultusunda şekillendirdiği de biliniyor. 32nm üretim teknolojisiyle GlobalFoundries'in, Almanya'daki tesislerinde üretilecek Zambezi işlemci ailesi, Soket AM3+ formunda olacaklarından aynı zamanda yeni bir anakarta ihtiyaç duyacaklar ancak bahsi geçen anakartlar aynı zamanda firmanın Soket AM3 formundaki mevcut işlemci modelleriyle de kullanılabilecekler. Entegre bellek kontrolcüsü DDR3 1866MHz'e kadar doğal destek sunacak olan işlemcilerde, üçüncü seviye bellek kapasitesi 8MB olacak. Her çekirdek için 1MB L2'nin planladığı işlemci ailesinde, 8 çekirdekli modeller 16MB gibi yüksek bellek kapasitesine sahip olacaklar.

Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcilerde, TurboCore 2.0 teknolojisine de yer verilecek. AMD tarafında ilk deafa 6 çekirdekli Phenom II (Thuban) işlemcileriyle görmeye başladığımız otomatik hız aşırtma özelliğinin yeni versiyonunda, işlemci kaynaklarının daha verimli kullanılması ve çekirdeklerin daha yüksek hızlara çıkartılması bekleniyor. Yeni işlemcilerle birlikte yonga seti ailesini de güncelleyecek olan AMD, yüksek performanslı Bulldozer işlemcileri için 9 serisi yeni çipsetler hazırlanıyor. 990FX, 990X ve 970 olmak üzere üç yeni çipset üzerinde çalışan firma, güney köprüsü olaraksa SB950'yi kullanmaya başlayacak. SB850'de olduğu gibi SATA-II ve USB 2.0 desteği sunan güney köprüsünde USB 3.0 için doğal destek sunulması beklenmiyor. AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Scorpius platformunun son ayağını ise Northern Islands serisi ekran kartları oluşturacak.