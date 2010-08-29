Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3+ platformunu kullanacak

8 yıl
33,6b
1
66
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

AMD önümüzdeki yıl için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil Zambezi işlemci ailesinde Soket AM3+ platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Hali hazırda satılmakta olan Soket AM3 işlemcilerle uyumlu olacak platform kapsamında, masaüstü sistemler için hazırlanan, modeline göre çift, dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemciler kullanılacak.

Platform hazırlıkları esnasında, Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini, SoketAM3 formuyla uyumlu olacak şekilde dizayn etmeyi planlayan AMD'nin, mimarinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için bu yönde bir değişikliğe gittiği belirtiliyor. Yani kısaca yeni nesil işlemciler mevcut anakartlarda kullanılamayacak ama mevcut işlemciler, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler için hazırlanan Soket AM3+ formundaki anakartlarda kullanılabilecek.

Soket AM2+ ve Soket AM3 arasındaki esnek geçiş avantajını bir şekilde yeni nesil işlemcilere de yansıtmak isteyen ve bu açıdan Soket AM3+ formundaki anakartları mevcut işlemcilerle çalışacak şekilde tasarlayan AMD, masaüstü sistemlerden farklı olarak sunucu ve iş istasyonlarında ise tam uyum gözetecek ve Bulldozer tabanlı Opteron işlemciler, C32 ve G34 formundaki mevcut sunucu platformlarında kullanılabilecek.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü platformunda, modeline göre 8 çekirdekli işlemciler de olacak. Intel'den farklı olarak yüksek performanslı Bulldozer modellerinde de çift kanal bellek desteği ile yola devam edecek olan AMD, ilk defa Phenom II X6 işlemcilerinde kullandığı TurboCore teknolojisini, Bulldozer jenerasyonunda da destekleyecek.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
şimdi bizim am3 anakartları bu işlemciler ile bir bios güncellemesi yaparak kullanabileceğiz sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
muhacir 8 yıl

DH Misafiri

şimdi bizim am3 anakartları bu işlemciler ile bir bios güncellemesi yaparak kullanabileceğiz sanırım.

Hayır kullanamazsın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zaftolga 8 yıl
suan toplanan bir amd sistemde iyi bir anakart kullanmaya gerek varmi .nasil olsa 1 yil sonra anakarta verilen para bosa gitmis olacak .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
::Ashes:: 8 yıl
buradakilerin çoğu 2 kanal 3 kanal tartışması yapmış ama önemli olan bant genişliği olduğunu söylememiş..
İntelin 1156 1600mhz çift kanal destekler x58 1066 3 kanal yani aynı yola çıkıyor sadece geçikmesi daha düşük ramler alırsın daha iyi..
şuan için amdnin 1333den 1600 e geçmesi lazım sonra 3 kanala geçerkende 1600le geçmesi lazım..3 kanalda 1800mhze kadar gelir orda biter olay zaten..ddr4 ü ddr5i bekleriz..
Bellek desteği konusunda geride kaldı amd..1333mhz daha q serisinde vardı :S
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Wilson Fisk 8 yıl
İntelin 1156 1600mhz çift kanal destekler


hayir 1333 destekler sonrasi anakart amd'deki gibi.

Memory Types DDR3-1066/1333

ark.intel.com/...

ark.intel.com/...

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
AMD satışlarını arttırır diye düşünüyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makavel1 8 yıl
ohaa sanırım daha çok vermiş gelmesine
bende biraz bekliyim phenom serisi ucuzlar diyicektim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
makavel1 8 yıl
intel gibi anakart değiştirmemizi yani para gözcüsü deiL
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
forvet09 8 yıl

makavel1

intel gibi anakart değiştirmemizi yani para gözcüsü deiL

o da başka bir çakallık bulmuş. şimdi sen yeni anakart alacaksın bu platformdan. sonra da o yeni anakarta yeni işlemci almak durumunda kalacaksın. eski anakartlara yeni işlemci değil. am3 destekli yeni anakart ve daha sonrasında yeni işlemci demek.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Key 8 yıl
Yıllardır intel cpulari kullandim ve tabiki ona uyumlu ve devamlı olarak kullanıcıyı sömüren anakartlari kullandim...ve bugunlerde yeni bir sistem

kuracagim ve tercihim muhtemelen bu yazilanlari okuduktan sonra fiyat performans ve uzun vadede dewamli anakart ve işlemci degiştirip ,degiştirip, insanin cebinden çalan intel cpular yerine bende bundan sonra tabikide AMD yi sececegim...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Inalough 8 yıl
@AndryTR
Verdiğin bilgiler için sağol
Bende Bulldozer'den çok şey bekliyorum, sabah terliklerimi getirip kahvaltımı hazırlaması da dahil
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
the enemy 8 yıl
ben am3 anakartımda bu işlemciyi kullanamayacaksam bu kadar uğraşmaları neden ?
önceki seri işlemcilerin bu platformda çalışmaları o kadarda mühim bir durum değil diye düşünüyorum
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Process64 8 yıl
Soket yapısını değiştirmemelerinin sebebi AM3 anakartlarda bios güncellemesi ile kullanabilmek için açık bırakılan bir kapı gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
vidoko 8 yıl
çorap değiştirir gibi soket değiştiriyorlar ..eski kullanıcıları unutulmayamı başlandı:))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
murettep 8 yıl
bulldozer şimdi am3 kartlarda çalışmayacak mı?ühüüü ben çalışır diye geçen sene am3 kart almıştım ühüüüü :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Confusion 8 yıl
mevcut platform ne kadar uzun süre kalırsa son kullanıcının memnuniyeti o kadar artyıyor çünkü güncelleme işini tek parça seviyesinde çözmek mümkün oluyor.

tabi firma açısından o kadar hoş bir durum değil çünki müşterisine sadece tek parça ürün satmakla yetiniyor.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

tabi ki son kullanıcı olarak benim de isteğim mevcut platformumun gidebileceği en son yere kadar güncellenmesi çünkü ihtiyaç duymam halinde mevct 785G çipsetimle x6 kullanabileceğimi bilmem çok güzel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ozzy 8 yıl
bu amd sene 2004 te soket939 mu soket940 mu diye milleti ikilemde bırakıp sonra sağ gösterip sol çaktığından beridir soğuğum ama yaptığı hatayı telafi ederek yıllardır istikrarlı soket yapısını korudu ve kullanıcının gönlünü aldı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mhamadko 8 yıl
ah be, bunu keske 1 ay once bilsem amd alirdim :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +298 12 Angry Men +280 Redeemertr +245 madmahmutd +175 Informed +154 KoşanBalık +154 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +102 Txrboz +97
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
33557 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, cpu ve
2 etiket daha amd platform
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Pro2000 Netbox: Modem Boyutunda PC video inceleme 8 yıl Edifier S550 5.1 ses sistemi video inceleme 8 yıl Gamescom Oyun Fuarı Genel Değerlendirme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Bahar ve polen alerjisi sezonu açıldı
DH Forum
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim