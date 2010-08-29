AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3+ platformunu kullanacak

AMD önümüzdeki yıl için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil Zambezi işlemci ailesinde Soket AM3+ platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Hali hazırda satılmakta olan Soket AM3 işlemcilerle uyumlu olacak platform kapsamında, masaüstü sistemler için hazırlanan, modeline göre çift, dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemciler kullanılacak.
Platform hazırlıkları esnasında, Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini, SoketAM3 formuyla uyumlu olacak şekilde dizayn etmeyi planlayan AMD'nin, mimarinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için bu yönde bir değişikliğe gittiği belirtiliyor. Yani kısaca yeni nesil işlemciler mevcut anakartlarda kullanılamayacak ama mevcut işlemciler, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler için hazırlanan Soket AM3+ formundaki anakartlarda kullanılabilecek.
Soket AM2+ ve Soket AM3 arasındaki esnek geçiş avantajını bir şekilde yeni nesil işlemcilere de yansıtmak isteyen ve bu açıdan Soket AM3+ formundaki anakartları mevcut işlemcilerle çalışacak şekilde tasarlayan AMD, masaüstü sistemlerden farklı olarak sunucu ve iş istasyonlarında ise tam uyum gözetecek ve Bulldozer tabanlı Opteron işlemciler, C32 ve G34 formundaki mevcut sunucu platformlarında kullanılabilecek.
AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü platformunda, modeline göre 8 çekirdekli işlemciler de olacak. Intel'den farklı olarak yüksek performanslı Bulldozer modellerinde de çift kanal bellek desteği ile yola devam edecek olan AMD, ilk defa Phenom II X6 işlemcilerinde kullandığı TurboCore teknolojisini, Bulldozer jenerasyonunda da destekleyecek.
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Hayır kullanamazsın.
İntelin 1156 1600mhz çift kanal destekler x58 1066 3 kanal yani aynı yola çıkıyor sadece geçikmesi daha düşük ramler alırsın daha iyi..
şuan için amdnin 1333den 1600 e geçmesi lazım sonra 3 kanala geçerkende 1600le geçmesi lazım..3 kanalda 1800mhze kadar gelir orda biter olay zaten..ddr4 ü ddr5i bekleriz..
Bellek desteği konusunda geride kaldı amd..1333mhz daha q serisinde vardı :S
hayir 1333 destekler sonrasi anakart amd'deki gibi.
Memory Types DDR3-1066/1333
ark.intel.com/...
ark.intel.com/...
bende biraz bekliyim phenom serisi ucuzlar diyicektim
o da başka bir çakallık bulmuş. şimdi sen yeni anakart alacaksın bu platformdan. sonra da o yeni anakarta yeni işlemci almak durumunda kalacaksın. eski anakartlara yeni işlemci değil. am3 destekli yeni anakart ve daha sonrasında yeni işlemci demek.
kuracagim ve tercihim muhtemelen bu yazilanlari okuduktan sonra fiyat performans ve uzun vadede dewamli anakart ve işlemci degiştirip ,degiştirip, insanin cebinden çalan intel cpular yerine bende bundan sonra tabikide AMD yi sececegim...
Verdiğin bilgiler için sağol
Bende Bulldozer'den çok şey bekliyorum, sabah terliklerimi getirip kahvaltımı hazırlaması da dahil
önceki seri işlemcilerin bu platformda çalışmaları o kadarda mühim bir durum değil diye düşünüyorum
tabi firma açısından o kadar hoş bir durum değil çünki müşterisine sadece tek parça ürün satmakla yetiniyor.
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tabi ki son kullanıcı olarak benim de isteğim mevcut platformumun gidebileceği en son yere kadar güncellenmesi çünkü ihtiyaç duymam halinde mevct 785G çipsetimle x6 kullanabileceğimi bilmem çok güzel