AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemcileri Soket AM3+ platformunu kullanacak

AMD önümüzdeki yıl için hazırladığı Bulldozer tabanlı yeni nesil Zambezi işlemci ailesinde Soket AM3+ platformunu kullanmaya hazırlanıyor. Hali hazırda satılmakta olan Soket AM3 işlemcilerle uyumlu olacak platform kapsamında, masaüstü sistemler için hazırlanan, modeline göre çift, dört, altı ve sekiz çekirdekli işlemciler kullanılacak.

Platform hazırlıkları esnasında, Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü işlemcilerini, SoketAM3 formuyla uyumlu olacak şekilde dizayn etmeyi planlayan AMD'nin, mimarinin tüm avantajlarından yararlanabilmek için bu yönde bir değişikliğe gittiği belirtiliyor. Yani kısaca yeni nesil işlemciler mevcut anakartlarda kullanılamayacak ama mevcut işlemciler, Bulldozer tabanlı yeni nesil işlemciler için hazırlanan Soket AM3+ formundaki anakartlarda kullanılabilecek.

Soket AM2+ ve Soket AM3 arasındaki esnek geçiş avantajını bir şekilde yeni nesil işlemcilere de yansıtmak isteyen ve bu açıdan Soket AM3+ formundaki anakartları mevcut işlemcilerle çalışacak şekilde tasarlayan AMD, masaüstü sistemlerden farklı olarak sunucu ve iş istasyonlarında ise tam uyum gözetecek ve Bulldozer tabanlı Opteron işlemciler, C32 ve G34 formundaki mevcut sunucu platformlarında kullanılabilecek.

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil masaüstü platformunda, modeline göre 8 çekirdekli işlemciler de olacak. Intel'den farklı olarak yüksek performanslı Bulldozer modellerinde de çift kanal bellek desteği ile yola devam edecek olan AMD, ilk defa Phenom II X6 işlemcilerinde kullandığı TurboCore teknolojisini, Bulldozer jenerasyonunda da destekleyecek.