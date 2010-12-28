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AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil mobil işlemcileri 2012'de geliyor

8 yıl
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için geri sayım başladı. 6 Ocak'ta kapılarını açacak CES 2011 fuarında lanse edilmesi ve hemen akabinde pazara sunulması beklenen ilk jenerasyon Fusion işlemcileri, Brazos platformu kapsamında netbook ve notebook'ları hedef alacaklar. Bobcat mimarisinin kullanıldığı Zacate ve Ontario kod adlı bu işlemcilerin, sahip oldukları DirectX 11 destekli entegre grafik birimleriyle, kendi sınıfları için gelişmiş 3D grafik ve çoklu ortam deneyimini maliyet odaklı sistemlerde düşük güç tüketimiyle yaşatması bekleniyor. Aynı zamanda hepsi bir arada bilgisayarlarda kullanılacak işlemciler yukarıda da belirttiğimiz gibi enerji verimli Bobcat mimarisini temel alacaklar.

Yeni yılın ortalarına doğru AMD, L1ano işlemci ailesini lanse edecek. Yüksek performanslı mobil sistemler ve performans odaklı masaüstü bilgisayarları hedef alacak L1ano işlemci ailesi, birinci nesil Fusion tasarımının en güçlü üyelerini de bünyesinde barındıracak. Ancak daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi L1ano işlemci ailesinin CPU ayağını oluşturan mikroişlemci mimarisi, aslına bakılırsa güncel Phenom II ailesindeki tasarımı baz alıyor. Edindiğimiz bilgilere göre mevcut tasarımın performans ve güç tüketimine yönelik çeşitli güncelleme ve optimizasyonlarla geliştirildiği L1ano işlemci ailesinin iGPU ayağını ise Radeon HD 5600-5700 arasında performans sunan bir yapının oluşturması bekleniyor. AMD'nin Fusion işlemci tasarımıyla ilgili asıl önemli girişimi ise 2012'de olacak ve firma yeni nesil Bulldozer mimarisini Fusion işlemci tasarımında kullanmaya başlayacak.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve ilk olarak mobil platformda kendini gösterecek. Trinity kod adını taşıyan yeni işlemci ailesi, modeline göre 2-4 çekirdekli tasarımlar sunacak ve sahip olduğu yüksek işlem ve gelişmiş grafik özelliklerini mobil uygulamaların beklentileri doğrultusunda enerji verimli bir yapı içerisinde sunacak. Bu arada 2012 için AMD önemli bir güncelleme daha yapacak. Bulldozer mimarisinin mobil dünyaya adım attığı günlerde AMD, Bobcat tabanlı birinci nesil Fusion işlemci ailesini de güncelleyecek. Krishna ve Wichita kod adlarını taşıyan 1-4 çekirdekli mobil işlemciler, "geliştirilmiş Bobcat" mimarisi üzerine inşa ediliyorlar.


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OverClocK1ng 8 yıl
Her yeni haberde, haberi okumayıp, yanlış anlayıp atlayan mutlaka çıkıyor...
Her şey bir yana Intel zaten yeni nesil bir mobil işlemci geliştiriyordur. AMD 2012 de bunu çıkartıncaya kadar Intel onun dengi veya daha iyisini zaten çoktan yapmış olur.Adamda hayvani ar-ge bütçesi var. Yapacak tabi. Eli armut toplayacak değil ya...
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VMTX 8 yıl
bu fusion işlemcileri eğer içindeki tümleşik ekran kartlarını sadece oyun ve hd video izlerken aktif duruma geçirirse bu işlemciler öyle beklendiği ve umut edildiği gibi olmaması gerekir.zaten mevcut neredeyse tüm sistemler bu konuda onun kadar başarılı hata intel tarafında bu konuda daha sağlam işlemciler var.
ama işin birde can alıcı noktası olarak düşündüğüm kısmı bu işlemciler hd video ve oyun dışında grafik render i alırken,video dönüştürüken..vs kısacası gpu nun kullanılabileceği işlemlerin yapılması gerektiği yerde yazılımsal ayarlama yapmadan cpu daki mantıkla direk kendi algılayıp işlemi içindeki ekran kartı chip i yaparsa ozaman bu işlemciler grafik testlerinde uçar ve bu amd için mütüş bir satış patlaması yaratır.
bunun dışında klasik mantıkla çalışırlarsa şayet ki ben hiç te öyle ummuyorum ozaman tamamen fiyasko olucaklardır.ama ben bu konuda amd den bir süpriz bekliyorum.bunca senedir bekletmelerinin sebebininde bu olduğunu düşünüyorm.yoksa bu işlemciyi kullanan platformlar onboard ekran artlı sistemlerden daha farklı birşey olmazlar.
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::Ashes:: 8 yıl
demek oluyorki masaüstünün performansı 1 yılda dizüstüne inebiliyor :)
farkındaysanız 4 senedir işlemcide öle büyük bir değişim olmadı.. Şimdi başlanıyor..
Mesela q6600 ile şimdiki phenom x4ler yada i7ler arasında pek fark yok..
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fx57 8 yıl
@DH Misafiri, önümüzdeki Nisan ayında çıkacak işlemciler AMD'nin masaüstü sistemler için hazırladığı, üzerinde entegre grafik birimi olmayan Bulldozer işlemciler. Bu haberimize konu olan işlemciler ise, Bulldozer tabanlı, entegre grafik özelliği olan mobil işlemciler ;)
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WinteR 8 yıl
2012 ne ya, çok uzak tarih bence, güç ve performans ile intel yeni gelen Fusion'un önünü kesebilir.
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DH Misafiri 8 yıl

Nisanda geliyor diye başlık atmıstınız amd yılları ay olarak görüyor artık galiba
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RockConn 8 yıl
AMD'nin ise 2012 yol haritasında yılın son çeyreği 28nm üretim sürecine gireceği.
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Reddemon35 8 yıl
Intel 2012 Yılında 22nm mimarisine geçerek 8-10 çekirdekli işlemcilerle pazara çıkmayı hedefliyor.
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