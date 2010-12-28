AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil mobil işlemcileri 2012'de geliyor

AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri için geri sayım başladı. 6 Ocak'ta kapılarını açacak CES 2011 fuarında lanse edilmesi ve hemen akabinde pazara sunulması beklenen ilk jenerasyon Fusion işlemcileri, Brazos platformu kapsamında netbook ve notebook'ları hedef alacaklar. Bobcat mimarisinin kullanıldığı Zacate ve Ontario kod adlı bu işlemcilerin, sahip oldukları DirectX 11 destekli entegre grafik birimleriyle, kendi sınıfları için gelişmiş 3D grafik ve çoklu ortam deneyimini maliyet odaklı sistemlerde düşük güç tüketimiyle yaşatması bekleniyor. Aynı zamanda hepsi bir arada bilgisayarlarda kullanılacak işlemciler yukarıda da belirttiğimiz gibi enerji verimli Bobcat mimarisini temel alacaklar.

Yeni yılın ortalarına doğru AMD, L1ano işlemci ailesini lanse edecek. Yüksek performanslı mobil sistemler ve performans odaklı masaüstü bilgisayarları hedef alacak L1ano işlemci ailesi, birinci nesil Fusion tasarımının en güçlü üyelerini de bünyesinde barındıracak. Ancak daha önceki pek çok haberimizde de belirttiğimiz gibi L1ano işlemci ailesinin CPU ayağını oluşturan mikroişlemci mimarisi, aslına bakılırsa güncel Phenom II ailesindeki tasarımı baz alıyor. Edindiğimiz bilgilere göre mevcut tasarımın performans ve güç tüketimine yönelik çeşitli güncelleme ve optimizasyonlarla geliştirildiği L1ano işlemci ailesinin iGPU ayağını ise Radeon HD 5600-5700 arasında performans sunan bir yapının oluşturması bekleniyor. AMD'nin Fusion işlemci tasarımıyla ilgili asıl önemli girişimi ise 2012'de olacak ve firma yeni nesil Bulldozer mimarisini Fusion işlemci tasarımında kullanmaya başlayacak.

AMD'nin Bulldozer tabanlı Fusion işlemcileri 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanacak ve ilk olarak mobil platformda kendini gösterecek. Trinity kod adını taşıyan yeni işlemci ailesi, modeline göre 2-4 çekirdekli tasarımlar sunacak ve sahip olduğu yüksek işlem ve gelişmiş grafik özelliklerini mobil uygulamaların beklentileri doğrultusunda enerji verimli bir yapı içerisinde sunacak. Bu arada 2012 için AMD önemli bir güncelleme daha yapacak. Bulldozer mimarisinin mobil dünyaya adım attığı günlerde AMD, Bobcat tabanlı birinci nesil Fusion işlemci ailesini de güncelleyecek. Krishna ve Wichita kod adlarını taşıyan 1-4 çekirdekli mobil işlemciler, "geliştirilmiş Bobcat" mimarisi üzerine inşa ediliyorlar.