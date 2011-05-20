AMD'nin Bulldozer ve Fusion LIano işlemcileri için ilk fiyat bilgileri

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX ve Fusion LIano serisi işlemcilerine ilişkin fiyat bilgileri gelmeye başladı. Yaklaşan lansman tarihi ile birlikte her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı AMD cephesinde, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcilerin son kullanıcı satış fiyatları Çinli bir site tarafından yayınlandı. Haber içerisindeki tablodan da anlaşılabileceği üzere modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olacak LIano kod adlı Fusion A seris işlemcilerin 70-170$ seviyesinden sunulacağı öne sürülüyor. Bilindiği üzere bu işlemciler, K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alan Husky çekirdek tasarımını kullanıyorlar.

AMD'nin yüksek performans segmentine konumlandıracağı Bulldozer FX işlemcileri ise beklendiği gibi agresif bir fiyatlandırma stratejisiyle gelecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline göre 8MB'a kadar L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek kapasitesi sunan yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için belirlenen fiyatlar ise 190$ ile 320$ arasında değişmekte. Hatırlanacağı üzere AMD'nin resmi tablolarında 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi, Intel'in Core i7-2600K modeliyle karşılaştırılyordu. Ortaya çıkan fiyat tablosu ve Core i7-2600K'nın mevcut satış fiyatı da dikkate alındığında, AMD'nin en hızlı 8 çekirdekli işlemcisinin Core i7-2600K ile mücadele edeceği yönündeki tahminler de giderek güçleniyor.