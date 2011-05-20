AMD'nin Bulldozer ve Fusion LIano işlemcileri için ilk fiyat bilgileri

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX ve Fusion LIano serisi işlemcilerine ilişkin fiyat bilgileri gelmeye başladı. Yaklaşan lansman tarihi ile birlikte her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı AMD cephesinde, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcilerin son kullanıcı satış fiyatları Çinli bir site tarafından yayınlandı. Haber içerisindeki tablodan da anlaşılabileceği üzere modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olacak LIano kod adlı Fusion A seris işlemcilerin 70-170$ seviyesinden sunulacağı öne sürülüyor. Bilindiği üzere bu işlemciler, K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alan Husky çekirdek tasarımını kullanıyorlar.
AMD'nin yüksek performans segmentine konumlandıracağı Bulldozer FX işlemcileri ise beklendiği gibi agresif bir fiyatlandırma stratejisiyle gelecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline göre 8MB'a kadar L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek kapasitesi sunan yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için belirlenen fiyatlar ise 190$ ile 320$ arasında değişmekte. Hatırlanacağı üzere AMD'nin resmi tablolarında 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi, Intel'in Core i7-2600K modeliyle karşılaştırılyordu. Ortaya çıkan fiyat tablosu ve Core i7-2600K'nın mevcut satış fiyatı da dikkate alındığında, AMD'nin en hızlı 8 çekirdekli işlemcisinin Core i7-2600K ile mücadele edeceği yönündeki tahminler de giderek güçleniyor.
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FX-8110 95 tpd 290 $
Tabi Ülkemize hangisi gelicek belli değil.
herseyi aynı baslıkta verilen tabloda.
o.c için 95 watt olan hemde fiyatı 30 $ düşük olanı almak mantıklı degilmi, birde vergiler kdv filan birde ilk çıkısı . yani ulkemizde satıs fiyatı kaç olucak acaba,
beklemeye degermi yoksa, 10 senedir amd ci olarak intel platformunamı geçmek lazım. hala kafamda aydınlanmadı bu konu.
bu ıslemciler ulkemıze gelıp 500 tl fıyatla satılırsa ve performansı işallah gecer 2500k yı o zman almak düşünülebilir.
neyse ben 2 ci elden anakart satım ilanımı kaldırayım en güzeli.
benim yorum mesaji da ona donmus
telefondan uzzn yazinca sitem cok garip bir harmman yapmis ve mesaj corba ollmus..
ah ullan amd ahh
ne deyen bn sana !
çıksın artık da , bencmark sonuçlarına göre gaza gelirsem belki bende alırım...
az daha oyalarsa hiç bakmayıp i7 2600k alıp yan gelicem,tamam bende orta direk biriyim f/p olarak amd hoştur ama beklemekten maymun olduk oda ayrı...intel amd kavgası bir yana 1 kere daha amd bulldozerin çıkış tarihiyle oynasın;müstehaktır gidip intele bayıla bayıla pesin vericem parayı o olucak
oh be rahatladım lan :)le net kullanmaktan imanım gevredi ben şimdi amd'ye sövmekte haksızmıyım!çıkar lan artık şu dozerinide alalım!!!
az daha oyalarsa hiç bakmayıp i7 2600k alıp yan gelicem,tamam bende orta direk biriyim f/p olarak amd hoştur ama beklemekten maymun olduk oda ayrı...intel amd kavgası bir yana 1 kere daha amd bulldozerin çıkış tarihiyle oynasın;müstehaktır gidip intele bayıla bayıla pesin vericem parayı o olucak
oh be rahatladım lan :)
32nm ile üretilen 6 çekirdekli fx6110 un listede görünen 240 dolarlık fiyatı, 45nm ile üretilen x6 1100t nin 230-240 dolar civarındaki fiyatıyla neredeyse eşit. buradan şöyle bi sonuç çıkarabiliriz, 32nm teknoloji 45nm ye göre daha ucuz üretim anlamına geldiği için satış fiyatıda büyük ihtimalle bu listedekinden daha düşük olacaktır.
kanımca fx6110 un fiyatı 200 dolar civarında, fx8130un fiyatıda 280-290 dolar civarında olur
Şunu biliniz ; İnsan oğlu her daim en iyisini, daha iyisini, daha kalitelisini ve daha fazlasını ister.
Şöyle düşünebilirsiniz : Arabanız var arabanın maksimum çıkabileceği hız 80KM/H ama sizin arabanızın motorunda bağzı bölümlerin ayarlarını düşürerek satmışlar, maksimum 120KM/H hız yapıyor. Size zamanla o hız yetmiyebilir ve daha fazla hıza gereksinim duyabilirsiniz. ve turbo filan takıp harici masraflara girmek yerine (yeni işlemci almak yerine) o motorun ayarlarını yaparak 120KM/H hıza ulaşmak istemezmisiniz? İstemezseniz o sizin sorununuz :)
Bu güne kadar hiçbir AMD işlemci piyasaya söylediğiniz fiyatlar seviyesinden girmedi bence yurt dışı ve türkiye fiyatlarında aradaki fark her zaman intel de AMD den daha fazla olmuştur aynı şekilde Nvidia da ATI den daha yüksektir.
Intel bir kere kullanıcı dostu bir firma değil hemen hemen her yıl yeni çıkardıkları mimarileri farklı soket yapılarında çıkarıyorlar tabi güncelleme yapmak isteyen kullanıcıda sürekli anakarta para bayılmak zorunda kalıyor. Ayrıca bu son 1155 (755 1366 1156 1155 artık ben bile karıştırır oldum piyasada o kadar çok farklı pin yapısında intel işlemci var ki :) ) pin sandy bridge lerde de iyice saçmaladılar iki nesil önceki 1366 pinlerden fazlasını bırakın eksiği olan bir mimariyi (1366 - 3-kanal DDR3 RAM, 1155 - 2-kanal DDR3 RAM tek artısı 45nm yerine 32nm olması) piyasaya sürüp sanki çok büyük bir performans artışı olucakmış gibi insanları kandırıp bir yandanda artık tamamen yonga setlerini kendisinin ürettiği anakartları insanlara insanlara satıp kendi ceplerini doldurmaktan başka niyeti olmayan bir firmadır benim nazarımda. AMD en azından bu dediklerimi bir nebze olsun daha insaflı bir şekilde yapıyor (örn. AM2 anakartlarla hala AM3 işlemcileri kullanılabiliyor, işlemcilerde hem DDR2 hem DDR3 kontrolcüsü var) ayrıca fiyatlandırması çok daha iyi ve her ne kadar "bu kadar çekirdek ne işe yarayacak intelin 4 gerçek çekirdekli 2600K sı AMD nin 8 çekirdekli Bulldozerini geçer " denilsede çoklu çekirdeğin gerekli olduğu resim işleme 3D vs. uygulamalarda bu işlemcilerin 2600K yı nasıl ezeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek bunun haricinde oyun için kullanılacaksa yine intelden pek farkı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca ofis ve giriş seviyesi oyun bilgisayarları içinde bu grafik yongaları gayet yeterli olmuş.
Tabi bu yazdıklarım performans açısından intelin amiral gemisi 990X için geçerli değil tabi fiyatının 2000TL civarı olduğu düşünülürse fiyat/performans oranı çok komik oluyor.
Sözün özü fiyatlandırma ve soket yapısı karmaşası bakımından intelin artık kendine biraz çeki düzen vermesi gerekli çok yeni bir teknolojik ilerleme olmadığı sürece zırt pırt soket yapısı değiştirmemesi lazım.
Hak vermemek elde değil...
Bazı arkadaşlar hariç çoğu yorumcu asıl noktayı gözden kaçırmış; A serisi işlemciler bu fiyatta gelirlerse eğer alt-orta sınıfı ele geçirebilirler ve hep söylediğim gibi işlemci firmaları asıl parayı alt-orta sınıftan kazanırlar. AMD İ3 ve alt seviye İ5 işlemcilere karşı A-4,6,8 serisi ile iyi bir performans gösterebilirse işler 2015'e doğru değişir. AMD 2005'te yaptığını bir kere daha yapabilir.
Rekabet bize yarar. Piyasada eşit güçte çarpışan rakipler her zaman tüketicinin çıkarınadır.
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