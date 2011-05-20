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AMD'nin Bulldozer ve Fusion LIano işlemcileri için ilk fiyat bilgileri

8 yıl
110,5b
1
73
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Bulldozer ve Fusion LIano işlemcileri için ilk fiyat bilgileri
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX ve Fusion LIano serisi işlemcilerine ilişkin fiyat bilgileri gelmeye başladı. Yaklaşan lansman tarihi ile birlikte her geçen gün yeni detayların ortaya çıktığı AMD cephesinde, henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte dört, altı ve sekiz çekirdekli yeni nesil işlemcilerin son kullanıcı satış fiyatları Çinli bir site tarafından yayınlandı. Haber içerisindeki tablodan da anlaşılabileceği üzere modeline göre 160-400 paralel işlemcili entegre grafik birimine sahip olacak LIano kod adlı Fusion A seris işlemcilerin 70-170$ seviyesinden sunulacağı öne sürülüyor. Bilindiği üzere bu işlemciler, K10.5 mimarisinin güncellenmiş versiyonunu temel alan Husky çekirdek tasarımını kullanıyorlar.

AMD'nin yüksek performans segmentine konumlandıracağı Bulldozer FX işlemcileri ise beklendiği gibi agresif bir fiyatlandırma stratejisiyle gelecek. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve modeline göre 8MB'a kadar L2 ve 8MB'a kadar L3 bellek kapasitesi sunan yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için belirlenen fiyatlar ise 190$ ile 320$ arasında değişmekte. Hatırlanacağı üzere AMD'nin resmi tablolarında 8 çekirdekli Bulldozer FX işlemcisi, Intel'in Core i7-2600K modeliyle karşılaştırılyordu. Ortaya çıkan fiyat tablosu ve Core i7-2600K'nın mevcut satış fiyatı da dikkate alındığında, AMD'nin en hızlı 8 çekirdekli işlemcisinin Core i7-2600K ile mücadele edeceği yönündeki tahminler de giderek güçleniyor.

AMD'nin Bulldozer ve Fusion LIano işlemcileri için ilk fiyat bilgileri
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SEO-Uzmanı 8 yıl en beğenilen
son sözü her zaman Benchmark söyler ! :)
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ScreamAiMFire 8 yıl
8 Çekirdek kullanabilen programlar ve oyunlar olsa görceksiniz ne kadar güçlü bir işlemci olduğunu. Malesef amd tek çekirdek kullanırken intel kadar verimli olmuyor.
8 Çekirdek kullanabilen programlar ve oyunlar olsa görceksiniz ne kadar güçlü bir işlemci olduğunu. Malesef amd tek çekirdek kullanırken intel kadar verimli olm...
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Batuist 8 yıl
320 dolarlık işlemcinin fiyatı Türkiyede 600ü bulur..
1 Yanıt Yanıtla +11
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electro58 7 yıl
Fiyatlar beklendiği gibi geldi. Intel Vs. Amd kapışması testlerde belli olacak
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DH Misafiri 7 yıl
Amd Şu ana kadar en çok çekirdekli işlemcileri çıkarıyor ama İntel becermedi.Ben olsam İntele 760 tl vericeğime 500 tlye 8 çekirdekli işlemci alırım daha iyi vallaha
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salvatore_volkan 7 yıl
FX-8130P 125 TPD 320 $
FX-8110 95 tpd 290 $
Tabi Ülkemize hangisi gelicek belli değil.
herseyi aynı baslıkta verilen tabloda.
o.c için 95 watt olan hemde fiyatı 30 $ düşük olanı almak mantıklı degilmi, birde vergiler kdv filan birde ilk çıkısı . yani ulkemizde satıs fiyatı kaç olucak acaba,
beklemeye degermi yoksa, 10 senedir amd ci olarak intel platformunamı geçmek lazım. hala kafamda aydınlanmadı bu konu.
bu ıslemciler ulkemıze gelıp 500 tl fıyatla satılırsa ve performansı işallah gecer 2500k yı o zman almak düşünülebilir.
neyse ben 2 ci elden anakart satım ilanımı kaldırayım en güzeli.
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Lord Kumandan 7 yıl
cem yılmaz'ın bir stan up sovunda karaborsa biletli dedigim bu iste dedigi bir her sozune gulen birileri vardı :))
benim yorum mesaji da ona donmus
telefondan uzzn yazinca sitem cok garip bir harmman yapmis ve mesaj corba ollmus..
ah ullan amd ahh
ne deyen bn sana !
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aydinpurcek 7 yıl Lord Kumandan
qazze


telefondan uzzn yazinca sitem cok garip bir harmman yapmis ve mesaj corba ollmus..





çıksın artık da
, bencmark sonuçlarına göre gaza gelirsem belki bende alırım...
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Lord Kumandan 7 yıl
kışın karlar yağarken laptop bozuldu ve bende m.ustu sistem toplayayım dedim..baktım i7 diye bişi çıkmış,alayım lan dedim hazır peder bey başımızda sağlam bi makine toplayalım..derken amd bulldozer çıkaracak haberlerleri vs.. i7 de çok pahalıydı sonra fiyatı dustu intelin ama anakartlardaki sorunu hatırlarsınız..iyi dedim ne kaldı surda birde amd kullanalım fx8 bulldozer olsun anasını satiyim dedim,i7 ile kapısıyorsa neden olmasın;hatta 990x ile kafa kafaya ama daha ucuz bir sistem vs vs vs derken beklemekten agac olduk...smart phone ile net kullanmaktan imanım gevredi ben şimdi amd'ye sövmekte haksızmıyım!çıkar lan artık şu dozerinide alalım!!!
az daha oyalarsa hiç bakmayıp i7 2600k alıp yan gelicem,tamam bende orta direk biriyim f/p olarak amd hoştur ama beklemekten maymun olduk oda ayrı...intel amd kavgası bir yana 1 kere daha amd bulldozerin çıkış tarihiyle oynasın;müstehaktır gidip intele bayıla bayıla pesin vericem parayı o olucak
oh be rahatladım lan :)le net kullanmaktan imanım gevredi ben şimdi amd'ye sövmekte haksızmıyım!çıkar lan artık şu dozerinide alalım!!!
az daha oyalarsa hiç bakmayıp i7 2600k alıp yan gelicem,tamam bende orta direk biriyim f/p olarak amd hoştur ama beklemekten maymun olduk oda ayrı...intel amd kavgası bir yana 1 kere daha amd bulldozerin çıkış tarihiyle oynasın;müstehaktır gidip intele bayıla bayıla pesin vericem parayı o olucak
oh be rahatladım lan :)
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efedami 8 yıl
eğer dedikodulardaki muhtemel fiyatlar bunlar ise piyasaya sürüldükten sonra daha ucuz olacaktır çünkü basit bi kıyaslama yaparsak;

32nm ile üretilen 6 çekirdekli fx6110 un listede görünen 240 dolarlık fiyatı, 45nm ile üretilen x6 1100t nin 230-240 dolar civarındaki fiyatıyla neredeyse eşit. buradan şöyle bi sonuç çıkarabiliriz, 32nm teknoloji 45nm ye göre daha ucuz üretim anlamına geldiği için satış fiyatıda büyük ihtimalle bu listedekinden daha düşük olacaktır.
kanımca fx6110 un fiyatı 200 dolar civarında, fx8130un fiyatıda 280-290 dolar civarında olur
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ummax 8 yıl
Çıktı diyelim, hemen gidip almak olmaz değil mi? Fiyatların oturması ne kadar beklenmeli? Yıl sonuna kadar mı?
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PROOF# 8 yıl
fiyatlar benziyorda 4 çekirdek ile 8 çekirdek karşılaştırmak abes ile iştirak.
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asilturk4646 8 yıl
Hadi Bakalım Gelsinde Alalım Artık
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diemcizone 8 yıl
soar.kerrigan
güzelllllllllllllll...
slidestar
privatethedawn o 320 dolarlık olan buraya gelene kadar 500-600 usd olur buda demek oluyorki 750-950 tl arasında bir rakam olacak. ki bunlarda tahmini fiyatlardır yuksek ihtimal kesin değildir. fazlası olur azı olmaz. i7 2600k nekadarmış 650-700 lira. fiyat performans diyen arkadaşları avcılar sahilde mangal partisine davet ediyorum.
Bu güne kadar hiçbir AMD işlemci piyasaya söylediğiniz fiyatlar seviyesinden girmedi bence yurt dışı ve türkiye fiyatlarında aradaki fark her zaman intel de AMD den daha fazla olmuştur aynı şekilde Nvidia da ATI den daha yüksektir. Intel bir kere kullanıcı dostu bir firma değil hemen hemen her yıl yeni çıkardıkları mimarileri farklı soket yapılarında çıkarıyorlar tabi güncelleme yapmak isteyen kullanıcıda sürekli anakarta para bayılmak zorunda kalıyor. Ayrıca bu son 1155 (755 1366 1156 1155 artık ben bile karıştırır oldum piyasada o kadar çok farklı pin yapısında intel işlemci var ki :) ) pin sandy bridge lerde de iyice saçmaladılar iki nesil önceki 1366 pinlerden fazlasını bırakın eksiği olan bir mimariyi (1366 - 3-kanal DDR3 RAM, 1155 - 2-kanal DDR3 RAM tek artısı 45nm yerine 32nm olması) piyasaya sürüp sanki çok büyük bir performans artışı olucakmış gibi insanları kandırıp bir yandanda artık tamamen yonga setlerini kendisinin ürettiği anakartları insanlara insanlara satıp kendi ceplerini doldurmaktan başka niyeti olmayan bir firmadır benim nazarımda. AMD en azından bu dediklerimi bir nebze olsun daha insaflı bir şekilde yapıyor (örn. AM2 anakartlarla hala AM3 işlemcileri kullanılabiliyor, işlemcilerde hem DDR2 hem DDR3 kontrolcüsü var) ayrıca fiyatlandırması çok daha iyi ve her ne kadar bu kadar çekirdek ne işe yarayacak intelin 4 gerçek çekirdekli 2600K sı AMD nin 8 çekirdekli Bulldozerini geçer denilsede çoklu çekirdeğin gerekli olduğu resim işleme 3D vs. uygulamalarda bu işlemcilerin 2600K yı nasıl ezeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek bunun haricinde oyun için kullanılacaksa yine intelden pek farkı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca ofis ve giriş seviyesi oyun bilgisayarları içinde bu grafik yongaları gayet yeterli olmuş. Tabi bu yazdıklarım performans açısından intelin amiral gemisi 990X için geçerli değil tabi fiyatının 2000TL civarı olduğu düşünülürse fiyat/performans oranı çok komik oluyor. Sözün özü fiyatlandırma ve soket yapısı karmaşası bakımından intelin artık kendine biraz çeki düzen vermesi gerekli çok yeni bir teknolojik ilerleme olmadığı sürece zırt pırt soket yapısı değiştirmemesi lazım.
@wise Ülkemizde bilim adamları ve bu işe gönüül veren gençlik ne kadar çabalamak istesek de, dış mihraplar hep ya bilim adamlarımızı ortadan kaldırıyor yada bizi belli ekonomik güçlerini baskı unsuru haline getirerek engelliyorlar. Veya tıpkı ilk uçak üretme kararımızda boing gibi bir amd firmasının gelerek, durun siz üretmeyin,biz size daha ucza vereceğiz. Birsürü maliyet ve külfiyetten sizi kurtaracağız. Siz de ucuza uçak sahibi olacaksınız dediği ve bizin baştakilerin bu na kandığı gibi. Şimdi de baştakileri iyi oynatıyorlar kukla gibi. Bizim yüksek gce ve teknolojiye sahip olabilmemiz ve milyarlarca doları bulan bu pazarda bizim de doğmamız için, Okullarımız kadar bu forumlar da çok önemli ki, bilgi paylaştıkça değerlenir ve kişi paylaşmaya başladığında öğrenir bu da kişiye olumlu yansır. Kişiye olumlu yansıyan da millete olumlu etki yapar. Bizim ötv ve kdv gibi kamburlarımız oldukça biz hayallerimizde görürüz o fiyatlarda bilgisayar alma. Aslında buna sebep de kendimiziz. Bir bakkala yada x bir alış veriş yerine gittiğimizdee bir şey aldığımızda faturasını fişini alsak devlet aç kalıp halki yemeyecek. Bir de kaçak elektrik gibi kaçak ve ahlaksızca işler yapmasak, biz de onlar gibi büyüyeceğiz. İş bizde bitiyor. Amd iyi firma ancak yüksek güç gerektiren işlerde işlemcileri zayıf kalıyor. İntel de iyi hep transistörleri ve sketleri yükselterek büyüdü. İntel böyyle vurdum duymaz ve ben yaparımcı devam ederse amd inteli tepeler. Nvidia işlemciler çıkacakmış doğru mu değil mi bilemiyorum. Diğer yazıştığım forumda hep bahsi geçti. 3. bir cpu markası çok çok iyi olur.
Hak vermemek elde değil...
acı ama her yıl ortalama %50 gibi bir rakamla size giriyor. ama adamlarda haklı o kadar girmesine rağmen en son çıkanı alıyorsunuz gene.
researcher12 Bunları overclock edebilecek anakart fiyatları da işlemciden pahalı olmazsa sandy birdge gibi,süper olur.
neyine yetmiyor işlemcinin hızı ahahahaha uçakmı kullanıyorsun sen ahahahaha komik bi milletiz ya ahahahahah

Şunu biliniz ; İnsan oğlu her daim en iyisini, daha iyisini, daha kalitelisini ve daha fazlasını ister.
Şöyle düşünebilirsiniz : Arabanız var arabanın maksimum çıkabileceği hız 80KM/H ama sizin arabanızın motorunda bağzı bölümlerin ayarlarını düşürerek satmışlar, maksimum 120KM/H hız yapıyor. Size zamanla o hız yetmiyebilir ve daha fazla hıza gereksinim duyabilirsiniz. ve turbo filan takıp harici masraflara girmek yerine (yeni işlemci almak yerine) o motorun ayarlarını yaparak 120KM/H hıza ulaşmak istemezmisiniz? İstemezseniz o sizin sorununuz :)
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slidestar 8 yıl
privatethedawn
o 320 dolarlık olan buraya gelene kadar 500-600 usd olur buda demek oluyorki 750-950 tl arasında bir rakam olacak.
ki bunlarda tahmini fiyatlardır yuksek ihtimal kesin değildir. fazlası olur azı olmaz.
i7 2600k nekadarmış 650-700 lira.
fiyat performans diyen arkadaşları avcılar sahilde mangal partisine davet ediyorum.

Bu güne kadar hiçbir AMD işlemci piyasaya söylediğiniz fiyatlar seviyesinden girmedi bence yurt dışı ve türkiye fiyatlarında aradaki fark her zaman intel de AMD den daha fazla olmuştur aynı şekilde Nvidia da ATI den daha yüksektir.
Intel bir kere kullanıcı dostu bir firma değil hemen hemen her yıl yeni çıkardıkları mimarileri farklı soket yapılarında çıkarıyorlar tabi güncelleme yapmak isteyen kullanıcıda sürekli anakarta para bayılmak zorunda kalıyor. Ayrıca bu son 1155 (755 1366 1156 1155 artık ben bile karıştırır oldum piyasada o kadar çok farklı pin yapısında intel işlemci var ki :) ) pin sandy bridge lerde de iyice saçmaladılar iki nesil önceki 1366 pinlerden fazlasını bırakın eksiği olan bir mimariyi (1366 - 3-kanal DDR3 RAM, 1155 - 2-kanal DDR3 RAM tek artısı 45nm yerine 32nm olması) piyasaya sürüp sanki çok büyük bir performans artışı olucakmış gibi insanları kandırıp bir yandanda artık tamamen yonga setlerini kendisinin ürettiği anakartları insanlara insanlara satıp kendi ceplerini doldurmaktan başka niyeti olmayan bir firmadır benim nazarımda. AMD en azından bu dediklerimi bir nebze olsun daha insaflı bir şekilde yapıyor (örn. AM2 anakartlarla hala AM3 işlemcileri kullanılabiliyor, işlemcilerde hem DDR2 hem DDR3 kontrolcüsü var) ayrıca fiyatlandırması çok daha iyi ve her ne kadar "bu kadar çekirdek ne işe yarayacak intelin 4 gerçek çekirdekli 2600K sı AMD nin 8 çekirdekli Bulldozerini geçer " denilsede çoklu çekirdeğin gerekli olduğu resim işleme 3D vs. uygulamalarda bu işlemcilerin 2600K yı nasıl ezeceğini tahmin etmek zor olmasa gerek bunun haricinde oyun için kullanılacaksa yine intelden pek farkı olacağını düşünmüyorum. Ayrıca ofis ve giriş seviyesi oyun bilgisayarları içinde bu grafik yongaları gayet yeterli olmuş.
Tabi bu yazdıklarım performans açısından intelin amiral gemisi 990X için geçerli değil tabi fiyatının 2000TL civarı olduğu düşünülürse fiyat/performans oranı çok komik oluyor.
Sözün özü fiyatlandırma ve soket yapısı karmaşası bakımından intelin artık kendine biraz çeki düzen vermesi gerekli çok yeni bir teknolojik ilerleme olmadığı sürece zırt pırt soket yapısı değiştirmemesi lazım.

Orijinalden alıntı: @wise
Ülkemizde bilim adamları ve bu işe gönüül veren gençlik ne kadar çabalamak istesek de, dış mihraplar hep ya bilim adamlarımızı ortadan kaldırıyor yada bizi belli ekonomik güçlerini baskı unsuru haline getirerek engelliyorlar. Veya tıpkı ilk uçak üretme kararımızda boing gibi bir amd firmasının gelerek,
'' durun siz üretmeyin,biz size daha ucza vereceğiz. Birsürü maliyet ve külfiyetten sizi kurtaracağız. Siz de ucuza uçak sahibi olacaksınız dediği ve bizin baştakilerin bu na kandığı gibi.
Şimdi de baştakileri iyi oynatıyorlar kukla gibi.
Bizim yüksek gce ve teknolojiye sahip olabilmemiz ve milyarlarca doları bulan bu pazarda bizim de doğmamız için, Okullarımız kadar bu forumlar da çok önemli ki, bilgi paylaştıkça değerlenir ve kişi paylaşmaya başladığında öğrenir bu da kişiye olumlu yansır. Kişiye olumlu yansıyan da millete olumlu etki yapar.
Bizim ötv ve kdv gibi kamburlarımız oldukça biz hayallerimizde görürüz o fiyatlarda bilgisayar alma.
Aslında buna sebep de kendimiziz. Bir bakkala yada x bir alış veriş yerine gittiğimizdee bir şey aldığımızda faturasını fişini alsak devlet aç kalıp halki yemeyecek. Bir de kaçak elektrik gibi kaçak ve ahlaksızca işler yapmasak, biz de onlar gibi büyüyeceğiz.
İş bizde bitiyor.
Amd iyi firma ancak yüksek güç gerektiren işlerde işlemcileri zayıf kalıyor.
İntel de iyi hep transistörleri ve sketleri yükselterek büyüdü. İntel böyyle vurdum duymaz ve ben yaparımcı devam ederse amd inteli tepeler.
Nvidia işlemciler çıkacakmış doğru mu değil mi bilemiyorum. Diğer yazıştığım forumda hep bahsi geçti.
3. bir cpu markası çok çok iyi olur.

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Foxbat 8 yıl
Fiyatlandırma dedikoduları doğrular nitelikte görünüyor. Fx-8130p'nin İ7-2600K'dan kısmen de olsa daha pahalı olacağı belli olduğuna göre bunun doğal olarak performansa da yansımasını beklerim. Çünkü AMD işlemcilerini İntel'in eşit güçteki işlemcilerinden hep daha aşağıda bir fiyattan konumlandırır genelde.
Bazı arkadaşlar hariç çoğu yorumcu asıl noktayı gözden kaçırmış; A serisi işlemciler bu fiyatta gelirlerse eğer alt-orta sınıfı ele geçirebilirler ve hep söylediğim gibi işlemci firmaları asıl parayı alt-orta sınıftan kazanırlar. AMD İ3 ve alt seviye İ5 işlemcilere karşı A-4,6,8 serisi ile iyi bir performans gösterebilirse işler 2015'e doğru değişir. AMD 2005'te yaptığını bir kere daha yapabilir.
Rekabet bize yarar. Piyasada eşit güçte çarpışan rakipler her zaman tüketicinin çıkarınadır.
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