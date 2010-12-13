AMD'nin Catalyst 10.12 sürücüsü indirilebilir durumda

AMD'nin henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı Catalyst 10.12 sürücüsü indirilebilir durumda. AMD cephesinde yılın son güncellemesi olan Catalyst 10.12, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarına ve OpenGL 4.1 API'sine destek te getiriyor. AMD resmi olarak duyurmadığı için sürüm notları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak 2010'un son güncellemesi olduğu için performans noktasında da bir takım güncellemeler getirebileceği tahminleri yapılıyor.

Catalyst 10.12 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz;



