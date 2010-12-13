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AMD'nin Catalyst 10.12 sürücüsü indirilebilir durumda

8 yıl
74,5b
1
84
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı Catalyst 10.12 sürücüsü indirilebilir durumda. AMD cephesinde yılın son güncellemesi olan Catalyst 10.12, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarına ve OpenGL 4.1 API'sine destek te getiriyor. AMD resmi olarak duyurmadığı için sürüm notları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak 2010'un son güncellemesi olduğu için performans noktasında da bir takım güncellemeler getirebileceği tahminleri yapılıyor.

Catalyst 10.12 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz;


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serenissimo 6 yıl
amd catalyst 12.10 sunucusuna erişim engellenmiş sanırım sürümde problem. 12.8 e devam şimdilik.
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BoRaXiN 6 yıl
12.9 beta var
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vernoncougar 7 yıl
amd yazılım ısını cozemez.
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MysticalStorm 7 yıl
en güzeli indirip denemek bakalım :))
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camouflage-dm 8 yıl
mavi ekran sorunu bendede oluyor nedense tüm yeni çıkan versiyonları denedim orjinal anakart cd si ile gelen driver kullanıyorum mavi ekran hatası almamak için
gigabyte 890gpa anakart 4290 onboard kartım için

bu sorunu aşan oldumu aranızda
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camouflage-dm 8 yıl
mavi ekran sorunu bendede oluyor nedense tüm yeni çıkan versiyonları denedim orjinal anakart cd si ile gelen driver kullanıyorum mavi ekran hatası almamak için
gigabyte 890gpa anakart 4290 onboard kartım için

bu sorunu aşan oldumu aranızda
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MxFxOx 8 yıl
eski kartlar için 8.11 yada 9.11 en iyisi sorun yaşamazsınız 8.11 tercihimdir.
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İstan34bul 8 yıl
joybook umun ekran kartı atı mobilitiy xpress 200m.Şimdi soruyorum bu küçük ekran kartları içinde bu driverlar yükleniyormu.
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DH Misafiri 8 yıl
Sorun bende mi bilmiyorum ama 10.12'yi kurduktan sonra yine aynı arayüz ile karşılaştım. Yukarıda yer alan linklerden indirip kurmuştum.
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SEO-Uzmanı 8 yıl
AGP kart kullanıyorum
yeni sürüm hata verdi !
versiyon 10.10 a geri döndüm !
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Wilson Fisk 8 yıl
Catalyst_10.12_CCC2_Preview_Win7_Dec7.exe

dosya isminin boyle olmasina bir tek ben mi takiliyorum?preview'i birak 10.10abcde'de de gun isimleri yaziyordu tam 10.12 cikmadi mi sonra bir daha mi cikacak nedir?hic bu sekilde whql surucu gordunuz mu?
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anil456 8 yıl
arkadaşlar mobility 5730 kartım var,driverı yükledim ama hala aynı eski arayüz,laptopa gelmedimi yenisi?
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