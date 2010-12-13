AMD'nin Catalyst 10.12 sürücüsü indirilebilir durumda

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin henüz resmi olarak kullanıma sunmadığı Catalyst 10.12 sürücüsü indirilebilir durumda. AMD cephesinde yılın son güncellemesi olan Catalyst 10.12, Radeon HD 6900 serisi ekran kartlarına ve OpenGL 4.1 API'sine destek te getiriyor. AMD resmi olarak duyurmadığı için sürüm notları hakkında henüz çok fazla bilgi bulunmuyor ancak 2010'un son güncellemesi olduğu için performans noktasında da bir takım güncellemeler getirebileceği tahminleri yapılıyor.
Catalyst 10.12 sürücüsünün işletim sisteminizle uyumlu versiyonunu aşağıdaki linkler aracılığı ile indirebilirsiniz;
- AMD Catalyst 10.12 Win 7 | Vista (32-bit)
- AMD Catalyst 10.12 Win 7 | Vista (64-bit)
- AMD Catalyst 10.12 Win XP (64-bit)
- AMD Catalyst 10.12 Win XP (32-bit)
- AMD Catalyst Mobility 10.12 Win 7 | Vista (64-bit)
- AMD Catalyst Mobility 10.12 Win 7 | Vista (32-bit)
- Avivo Package 10.12 Win 7 | Vista (32-bit & 64-bit)
- Avivo Package 10.12 Win XP (32-bit & 64-bit)
gigabyte 890gpa anakart 4290 onboard kartım için
bu sorunu aşan oldumu aranızda
gigabyte 890gpa anakart 4290 onboard kartım için
bu sorunu aşan oldumu aranızda
yeni sürüm hata verdi !
versiyon 10.10 a geri döndüm !
dosya isminin boyle olmasina bir tek ben mi takiliyorum?preview'i birak 10.10abcde'de de gun isimleri yaziyordu tam 10.12 cikmadi mi sonra bir daha mi cikacak nedir?hic bu sekilde whql surucu gordunuz mu?