AMD'nin FX-8120 işlemcisi de 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı

AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi hız aşırtma yetenekleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 8.5GHz'in üzerine çıkartılan serinin en hızlı modeli FX-8150'den sonra alt model olan FX-8120 de "8GHz Kulübü" ne adını yazdırmayı başardı.

32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli dört modül ile toplamda 8 çekirdekli bir yapı sunan FX-8120, standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 4GHz'e yükseltebiliyor.

Biostar'ın 990FX çipsetli TA990FXE anakart modeli ile gerçekleştirilen testlerde, vCore yani çekirdek gerilimi 2.052v seviyesine yükseltilen ve Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada işlemci* 30x çarpan ve 267.99 veri yolu hızı ile 8039.6MHz gibi çıkartıldı.

* İki çekirdek aktif.