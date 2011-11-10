AMD'nin FX-8120 işlemcisi de 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi hız aşırtma yetenekleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 8.5GHz'in üzerine çıkartılan serinin en hızlı modeli FX-8150'den sonra alt model olan FX-8120 de "8GHz Kulübü" ne adını yazdırmayı başardı.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli dört modül ile toplamda 8 çekirdekli bir yapı sunan FX-8120, standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 4GHz'e yükseltebiliyor.
Biostar'ın 990FX çipsetli TA990FXE anakart modeli ile gerçekleştirilen testlerde, vCore yani çekirdek gerilimi 2.052v seviyesine yükseltilen ve Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada işlemci* 30x çarpan ve 267.99 veri yolu hızı ile 8039.6MHz gibi çıkartıldı.
* İki çekirdek aktif.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AMD de sen almadın diye battıydı zaten.
Yurtdışındaki sitelerdeki kullanıcı yorumlarına bakarsan hep 5 yıldız vermişler 8120 ve 8150'ye. Çünkü 2600K'dan alta kalır yana pek yok. Yani bir oyunda 140 yerine 90 fps veriyorsa bunu zaten kullanıcılar farketmediği için alıyorlar. Ben de eğer 25(6)00K mı 8150 mi deseler 8150 alırım çünkü
1- Millet ekran kartına 2GB derken ben işlemcime 8 çekirdek diyeceğim. Casperda bile yok bu özellik.
Windows 8 geldiğinde performans artışı varmış ki 2600'de düşüş var. Az yada çok. Bunun verdiği umut tadılmaya değer.
Ayrıca AMD'deki Overclock deneyimi hiç bir intelde yok onu da belirtiyim. Arada bir Phenom 2'min çekirdeklerini kapatıp 4.5 GHz'e çıkarıyorum 2 çekirdek varken
Aslında burada insanların böyle düşünmesinin nedeni, maalesef ki
1- AMD'nin beklenti yaratması
2- İnsanlardaki "8 çekirdek olum bu düşünsene ezmesi lazımdı :C" düşüncesi
3- Donanımhaber ve diğer sitelerin AMD'yi yerden yere vurması.
Ayrıca haberi kötüleyenler için,
Eğer akşam eve giderken azot alıp 8 GHz hız yapabilseydiniz, ASIL o zaman haber olmazdı.
Ben sıfır alacak olsam 8100-8120 alıp denemek isterim.
1-AMD çıkıp dedi ki "biz İntel'i geçiyoruz çok rahat". Bunu siteler biryerlerinden uydurmadı. Sonradan performansı istenilen seviyeye getiremeyince kalkıp fiyat/performansa döndü AMD.
2-Karşılaştırmayı en güçlü işlemciler arasında yapmak çok saçma kanımca. Çünkü intelin en güçlü işlemcisini alacak babayiğit çok az. Kanımca karşılaştırma verilen para karşılığı alınan performans olmalı. Yani saniyede yapılan işlem/100dolar. Bu oarnda da AMD önde kimse itiraz etmesin.
3-Sıvı azotla yapılan OC bana saçma geliyor. Rekorlar kitabına girmekten başka bir özelliği yok tüketiciler için diye düşünüyorum.
4-Win 8 gelince AMD daha optimize olacak doğrudur ama bu Job amcamızın Flash koymamasına benzer. Onda da tamam flash kalkacak ama yarın değil. 4-5 yıl sonra. Yani flash destekli telefon bir adım öne geçiyor bu konuda. Yani win 7 de daha kötü performanslı demek biraz topu taca atma.
5-Intel tekel olsa işlemcileri bu kadar ucuz ve iyi olmaz unutmayalım.
Sonuç olarak 3-4 yıldır Buldozeri bekliyordum. Beklentimi tam karşılamasa da Vatanın %25 indirimini ve daha doğrusu gelmesini bekliyorum. :)
Saygılar.