Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin FX-8120 işlemcisi de 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı

7 yıl
25,4b
1
49
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
AMD'nin Bulldozer tabanlı yeni nesil FX işlemci ailesi hız aşırtma yetenekleriyle gündeme gelmeyi sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde 8.5GHz'in üzerine çıkartılan serinin en hızlı modeli FX-8150'den sonra alt model olan FX-8120 de "8GHz Kulübü" ne adını yazdırmayı başardı.
32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve çift çekirdekli dört modül ile toplamda 8 çekirdekli bir yapı sunan FX-8120, standart olarak 3.1GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core 2.0 teknolojisi ile çekirdek çalışma frekansını otomatik olarak 4GHz'e yükseltebiliyor.
Biostar'ın 990FX çipsetli TA990FXE anakart modeli ile gerçekleştirilen testlerde,  vCore yani çekirdek gerilimi 2.052v seviyesine yükseltilen ve Sıvı Azot kullanılarak gerçekleştirilen çalışmada işlemci* 30x çarpan ve 267.99 veri yolu hızı ile 8039.6MHz gibi çıkartıldı.
* İki çekirdek aktif.

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Sajuuk 7 yıl en beğenilen karaköy_soğancısı
D.A.R.B.E.C.i

AMD'nin FX-8120 işlemcisi de 8GHz'in üzerine hız aşırtıldı

sanki çok bi halta yarıyorda bize ghz deil performans lazım performanssboşuna fuzuli yere 8 çekirdek koydu sırf göz boyamak için 8 çekirdekle 2600k yı yakalayamıyor yahu amd çok fena battı busefer bnm gibi 8 yıldır amd kullanan adamı bile intel almaya teşvik ettiler saolsunlar...

AMD de sen almadın diye battıydı zaten.

Yurtdışındaki sitelerdeki kullanıcı yorumlarına bakarsan hep 5 yıldız vermişler 8120 ve 8150'ye. Çünkü 2600K'dan alta kalır yana pek yok. Yani bir oyunda 140 yerine 90 fps veriyorsa bunu zaten kullanıcılar farketmediği için alıyorlar. Ben de eğer 25(6)00K mı 8150 mi deseler 8150 alırım çünkü

1- Millet ekran kartına 2GB derken ben işlemcime 8 çekirdek diyeceğim. Casperda bile yok bu özellik.

Windows 8 geldiğinde performans artışı varmış ki 2600'de düşüş var. Az yada çok. Bunun verdiği umut tadılmaya değer.

Ayrıca AMD'deki Overclock deneyimi hiç bir intelde yok onu da belirtiyim. Arada bir Phenom 2'min çekirdeklerini kapatıp 4.5 GHz'e çıkarıyorum 2 çekirdek varken


Aslında burada insanların böyle düşünmesinin nedeni, maalesef ki
1- AMD'nin beklenti yaratması
2- İnsanlardaki "8 çekirdek olum bu düşünsene ezmesi lazımdı :C" düşüncesi
3- Donanımhaber ve diğer sitelerin AMD'yi yerden yere vurması.


Ayrıca haberi kötüleyenler için,

Eğer akşam eve giderken azot alıp 8 GHz hız yapabilseydiniz, ASIL o zaman haber olmazdı.
D.A.R.B.E.C.iAMD'nin FX-8120 işlemcisi de 8GHz'in üzerine hız aşırtıldısanki çok bi halta yarıyorda bize ghz deil performan...
Devamını Gör
Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huso 7 yıl
8 cekirdek islemci mutlaka multimedia,decode-encode,internet de faydaları gorulecektir.Ayrıca duzgun bir fanla 4.5GHZ gorecegi kesin gibi duruyor ustune AMD de en kral board 500TL iken Intelde 1000-1200TL simdi 8100 95W ya da 8120 alıp ustune de butcene gore 760-780-880-890-990 istedigin boarddan birini alıp hem OC hem de uygun sekilde kullanırsın.İslemci kafadan 100TL ucuz,2600K dan daha da ucuz ustune anakart olarak da 100TL ucuz olsa en az 200TL cebinde kalır.
Ben sıfır alacak olsam 8100-8120 alıp denemek isterim.
8 cekirdek islemci mutlaka multimedia,decode-encode,internet de faydaları gorulecektir.Ayrıca duzgun bir fanla 4.5GHZ gorecegi kesin gibi duruyor ustune AMD de...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpabi 7 yıl
Şimdi kimseni hakkını da yemiyelim.
1-AMD çıkıp dedi ki "biz İntel'i geçiyoruz çok rahat". Bunu siteler biryerlerinden uydurmadı. Sonradan performansı istenilen seviyeye getiremeyince kalkıp fiyat/performansa döndü AMD.
2-Karşılaştırmayı en güçlü işlemciler arasında yapmak çok saçma kanımca. Çünkü intelin en güçlü işlemcisini alacak babayiğit çok az. Kanımca karşılaştırma verilen para karşılığı alınan performans olmalı. Yani saniyede yapılan işlem/100dolar. Bu oarnda da AMD önde kimse itiraz etmesin.
3-Sıvı azotla yapılan OC bana saçma geliyor. Rekorlar kitabına girmekten başka bir özelliği yok tüketiciler için diye düşünüyorum.
4-Win 8 gelince AMD daha optimize olacak doğrudur ama bu Job amcamızın Flash koymamasına benzer. Onda da tamam flash kalkacak ama yarın değil. 4-5 yıl sonra. Yani flash destekli telefon bir adım öne geçiyor bu konuda. Yani win 7 de daha kötü performanslı demek biraz topu taca atma.
5-Intel tekel olsa işlemcileri bu kadar ucuz ve iyi olmaz unutmayalım.
Sonuç olarak 3-4 yıldır Buldozeri bekliyordum. Beklentimi tam karşılamasa da Vatanın %25 indirimini ve daha doğrusu gelmesini bekliyorum. :)
Saygılar.
Şimdi kimseni hakkını da yemiyelim.1-AMD çıkıp dedi ki "biz İntel'i geçiyoruz çok rahat". Bunu siteler biryerlerinden uydurmadı. Sonradan performansı iste...
Devamını Gör
Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
8120 2xgtx560 2160tlye sistem kurdum render decode oyun herşeyi yapıyorum. 2 fps ya da 2 saniye için 500 lira fazla varir miydim? (anakart +işlemciye) hayır.
bu 20 sene önce bisikletler hakkında bir muhabbeti getirdi aklıma iki bisiklet arasında fiyat farkı 500 tl ağırlık farkı 50g pahalısını almak için cebinden 500tl çıkarman gerek ucuzunu alıp 50 g hafif olmak için için birkaç bozukluk. (bozukluklar çıkınca 50g hafifliyorsun ya ondan, anlamayanlar için)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
webmaster58 7 yıl
bnm işlemcimde fx8120 işlemcimden gayet memnum tek şikayetim işlemciye yüklendiğimce cıkan stok fanın sesi işlemcim ısınmadığı halde fan devri insanı raatsz edio
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
esTFyz 7 yıl
Abi neyin derdindesiniz Vatandaki %25 indirimle 8120'yi 376 TL ye getirdim eski 965 B.E işlemcimide daha fazla fiyta satabilmeme rağmen 150 TL ye sattım 226 TL'ye 4.1 -4.2 GHz hızında kullanabileceğim bir işlemciye geçtim şimdi bu avantajın dip alası değil midir? 2600K dediğin işlemci %25 indirimle dahi 639 TL ve biliyorsunuz ki AMD anakartları ile Intel anakartları arasında ciddi bir fiyat farkı var. Benim kullandığım anakart olan Asus Crosshair Formula IV 890FX'i 450 TL'ye aldım bu anakartın Intel versiyonu 700 TL? Ben bir AMD kullanıcısı olarak Intel bana hiç bir şekilde daha iyi olamaz. Hesaplar önününzde buyurun 8150 & 2600K arasındaki farklar çok düşük hep Intel testlerde önde ama fark çok düşük 8150 498 TL 2600K 639 TL ve AMD'nin anakartları daha düşük fiyatta Intel'den daha kaliteşi şimdi sizce arada 141 TL'lik bir FPS veya başka birşey farkı var mı? Bence yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
marfoglu 7 yıl
Tamamen reklam olmus bize hicbir faydasi yok Tamamen hayal kirikligi ve beklenmeyen bir performans.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakandp2000 7 yıl
amdyi zaten genellikle internet cafeciler kullanır, ama kalite derseniz amd mi ? :D intelmi? tabiki her zaman İntel derim ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
fx8120 aldım ve kullanıyorum 4,1 cghz de satabil anakartım asus 990 fx motherboard ram corsair 4x4 16 gb ekrankartım saphire hd 6950 bıos mod yaptım ve sistemim gayet bence iyi hiç intel kullanmadım çünkü pahalı vede fx bence 2500 k dan kesinlikle kötü olamaz alın deneyin intele fazladan para yatırmaya gerek yok yaptığımız iş sadece oyun oynamak değilmi işlemcim gayet iyi eminimki bu 8 çekirdek ileride yazılımlar ve programlar geliştikçe farkını ortaya koyacaktır .birde benim hep aklıma gelen şöyle bir şey var ..intel güçlü bir firma sanırımki hem işletim sistemi ve oyun firmaları intele uyumlu porogram yazmakta ..yoksa amd de böyle programalar yazılsa idi durum değişik olurdu fakat bu seferde fiyatlar bu şekilde olurmuydu ? boş verin herkes kendi bütçesine göre sistem kursun her iki işlemci firmasının kötü işemci üretmiyor buda bir gerçek ...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
emir302 7 yıl
GamerShell
svstrgmr birisi beni intel i5 2500k ya geçmemem için adam akıllı bir sebep söylesin de beni masrafa girmekten kurtarsın çünkü bf3 oynayamıyorum amd ile edit: @Sajuuk yeni gördüm sebepleri ama tam ikna olmadım 2500k 2600k acayip oc oluyor hani
bf 3 şakamı ?? ben phenom II x2 555 (2 çekirdek açık 4 değil) + hd 6870 ile herşey full ayarda oynuyorum. Sizinki sürücü problemidir büyük ihtimalle

Birak allah askina. Phenom x6 1055T var 3.7Ghz crosfire asus 6850 var 900MHZ overclocklu high detailstan yukarida keyif vermiyor 1080p olarak. Senin sistemde ultrada bide xDDD
2 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozhanyildiz 7 yıl emir302
emir302
GamerShell
Orijinalden alıntı: svstrgmr birisi beni intel i5 2500k ya geçmemem için adam akıllı bir sebep söylesin de beni masrafa girmekten kurtarsın çünkü bf3 oynayamıyorum amd ile edit: @Sajuuk yeni gördüm sebepleri ama tam ikna olmadım 2500k 2600k acayip oc oluyor hani
bf 3 şakamı ?? ben phenom II x2 555 (2 çekirdek açık 4 değil) + hd 6870 ile herşey full ayarda oynuyorum. Sizinki sürücü problemidir büyük ihtimalle

Birak allah askina. Phenom x6 1055T var 3.7Ghz crosfire asus 6850 var 900MHZ overclocklu high detailstan yukarida keyif vermiyor 1080p olarak. Senin sistemde ultrada bide xDDD

Arkadasim bende 1100 t islemci var overclock 3.8 /:7 5870 ekran. karti 12 gb 1600 Mhz ram bf 3 un 1080p de ultra da catir catir oynuyorum neyin hesabini yapiyorsun sen
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
janparey 7 yıl
AMD blogundan Adam Kozak "AMD pazarlama sorumlusu"

Bu hafta masaüstü işlemcileri merakla beklenen AMD FX serisini duyurduk.İlk teknik yorumlar gösteriyor ki kullanıncılarımız arasında Bulldozer mimarisinin beklentilerini karşılamadığı düşüncesine sahip kişiler var.Geçtiğimiz iki gün boyunca sizi dinledik ve yeni işlemcilerimizde neyin ne olduğunu anlamanıza yardım etmeye çalışacağız.AMD FX CPU işlemcileri daha çok incelendikçe,birçok belirsizliğin ortadan kalkacığını düşünüyorum.
Ürünlerimizin tasarlarken,müşterilerimizin şu an kullandıklarını ve daha da önemlisi gelecekte kullacaklarını düşündüğümüz yazılım ve ortamlar,odaklandığımız noktalar oldu.Yeni nesil yazılımlar ve yüksek çözünürlüklü oyunlarda optimal hız ve verimi elde edebilmek için,kaynak paylaşımı ve yüksek frekans diğer bir odaklandığımız konu idi.
İşte AMD FX işlemcilerinin öne çıktığı birkaç senaryo :

Yüksek çözünürlüklü oyunlar

BattleField 3 bunun için iyi bir örnek.Full ayarda AMD FX e karşı 2600K ve 1100T
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Benchmark sistemlerinde işlemcilere AMD Radeon™ HD 6970 grafik kartı eşlik etti.

HD Yaratımlar

Bilgisayarında uzun zaman gerektiren görevler gerçekeştiren kullanıcılar x264, HandBrake, Cinema4D gibi uyglamalar da kullanmak üzere kendileri için biçilmiş kaftan olan 8 çekirdekli FX işlemcilere sahip olmak isteyeceklerdir.

Geleceği inşa etmek...

Bu tamamen yeni bir mimari.Derleyiciler henüz güncellendi,ve özellikle eski nesil işlemcilere göre birçok programı daha hızlı hale getirmek ve yeni programlarda kullanılmak üzere XOP ve FMA4 gibi komut setleri ilk FX işlemcilerinde kullanıldı.
Eğer çoğu zaman sıradan programlar kullanıyorsanız,bunlar dışında birçok çözüm var , fakat benim gibi yüksek çözünürlüklü oyunlar oynuyor ve çoklu çekirdek gerektiren görevler ile başa çıkmak istiyorsanız,FX işlemciler sizi hayal kırıklığına uğratmayacak.

Metnin aslı için : blogs.amd.com/...
EDİT: imla
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 7 yıl
İntel kanal konferanslarında sabah akşam biz şu kadar OC yapabilyoruz bizim bu kadar bilmem ne işlemcimiz var diyip yırtınıyor üstüne dandik benchmark videoları izletiyor millet yşyorda AMD sıvı azotla OC yapınca mı tu kaka. İyice saçmalamışsınız.
Bir de Intelci amcalarınız sanal 4 veya 8 çekirdekle övünürken iyi AMD gerçeği ile övünürken neden kötü onu anlayamıyorum.
Celeron Çiftçekirdek fiyatına AMD Athlon Çift çekirdek alıyorsam, Core 2 duo 7500 işlemic fiyatına 4 Çekirdek A6 serisi ürün alıyorsam AMD benim vazgeçilmezimdir.
Birileri demiş ki, marifet üstseviye ürüleri karşılaştırmak değil Zaten kim alıyor veya % kaçı OC yapıyor. Arkadaşım iyi o zaman % 80-90 OC yapmıyor o zaman alacaksın AMD Phenom X2 veya A6 serisi işlemci keyfine bakacaksın. Derdin ne. Zaten herşeyi para olarak gören milleti deneme tahtası yapan ve kelime oyunu yapan Intele bu kadar şartlanmak nedir ?
İki firma da babamızın firması değil. İntelde satsın 100 - 120 Dolara 4 çekirdek biz de alalım. Var mı ötesi..
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captaincato 7 yıl
:) bende Amd sistem kullanıyorum amd ciyim intelciyim demiyorum değilimde f/p hangisi uygonsa onu alırım,intel sistem bana anakart işlemci uyumu sunmuyor,fakat amd sunuyor parça parça kullanırken upgrade yapabliyorum bir intel sistemde bunu rüyamda görürüm,oyunda darboğaz hayatımda yaşamadım sen alıp 5 6 sene kullanırsan yaşarsın kaldıki teknoloji yerinde durmuyor,2 3 senede upgrade yaptırıyorlar şu yada bu şekilde,o darboğazı yaşaması imkansız amd sistemde cf yapar intele vereceği parayla intel meler o zaman :) oyunu işlemci tek başına oynatmıyor çünkü donanım bileşenlerinin tamamı mühimdir.He demiyorumki intelden iyi paran çoksa alırsın bi arkadaşımızın yaptığı gibi baba sistem sonuçta iş para işi en uçuk makine senin olur,f/p diorsan hala amd derim,1090t kullanıyorum anakartımı değiştirdim ve hala 1090t kullanabiliyorum,ilerde buldozere geçiş yapabileceğim kademeli olarak,bunuda intelde yapamazsın....
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
highgen 7 yıl
buldozerden anca b3 revizyonlardan umutluyum onlarda çıksın testler verimlilik avız zıvır herşeyi belli olsun ha win8 de çıksın hadi beklediği performans artışını alabilecek mi görmekte fayda var artısı eksisine göre alınır diğer türlü pek sevimli görünmüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sahmat_78 7 yıl
Sajuuk
D.A.R.B.E.C.i AMDnin FX-8120 işlemcisi de 8GHzin üzerine hız aşırtıldı sanki çok bi halta yarıyorda bize ghz deil performans lazım performanssboşuna fuzuli yere 8 çekirdek koydu sırf göz boyamak için 8 çekirdekle 2600k yı yakalayamıyor yahu amd çok fena battı busefer bnm gibi 8 yıldır amd kullanan adamı bile intel almaya teşvik ettiler saolsunlar...
AMD de sen almadın diye battıydı zaten. Yurtdışındaki sitelerdeki kullanıcı yorumlarına bakarsan hep 5 yıldız vermişler 8120 ve 8150ye. Çünkü 2600Kdan alta kalır yana pek yok. Yani bir oyunda 140 yerine 90 fps veriyorsa bunu zaten kullanıcılar farketmediği için alıyorlar. Ben de eğer 25(6)00K mı 8150 mi deseler 8150 alırım çünkü 1- Millet ekran kartına 2GB derken ben işlemcime 8 çekirdek diyeceğim. Casperda bile yok bu özellik. Windows 8 geldiğinde performans artışı varmış ki 2600de düşüş var. Az yada çok. Bunun verdiği umut tadılmaya değer. Ayrıca AMDdeki Overclock deneyimi hiç bir intelde yok onu da belirtiyim. Arada bir Phenom 2min çekirdeklerini kapatıp 4.5 GHze çıkarıyorum 2 çekirdek varken
Aslında burada insanların böyle düşünmesinin nedeni, maalesef ki 1- AMDnin beklenti yaratması 2- İnsanlardaki 8 çekirdek olum bu düşünsene ezmesi lazımdı :C düşüncesi 3- Donanımhaber ve diğer sitelerin AMDyi yerden yere vurması. Ayrıca haberi kötüleyenler için, Eğer akşam eve giderken azot alıp 8 GHz hız yapabilseydiniz, ASIL o zaman haber olmazdı.

Dostum,
Millete kaç çekirdekli işlemcin olduğuyla övüneceksen al.
Sen amd ile 90 fps al, ben intel ile 140fps alayım. Üç-beş ay sonra çıkacak oyunda sen işlemcim darboğaz yapmaya başlıyo dersin ben yoluma devam ederim.
2500K ve 2600K işlemcileri bugün bütün amd işlemcilerden daha iyi o.c. olmaktadır, senin phenom işlemcin 2 çekirdekle 4.5 görüyor, 2500K ise 4 çekirdek ile 4.6Ghz görüyor ( %100 stabil ).
millet ekran kartına 2gb diyerek övünsün boşver, bugün gtx580 2gb değil ve piyasadaki bütün 2gb kartlardan daha iyi, tek slotta en iyi performansa sahip kart.(çift işlemcili kartları saymıyorum)
Dostum millete onu diyecem bunu diyecem diye para harcama boşver, benim ekran kartım 1gb arkadaşımınki 2gb, o daha iyi bi karta sahip olduğunu düşünüyor ama o battlefield'i full ayarlarda oynayamıyor.
Amd işlemci kullanıyorum, ekran kartım HD6850 yani tabiri caiz ise tam bir AMD ciyim ancak bulldozer bitik.
Karar senin.
Saygılar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
buraoca2 7 yıl
@sahmat_78

Doğru söze ne denir hocam
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +262 Redeemertr +203 madmahmutd +163 Informed +154 KoşanBalık +137 serdar_k +132 csh +118 MS4343 +98 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
25432 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
İşlemci, amd ve
2 etiket daha cpu overclock
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Logitech Performance Mouse MX video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
ARAMIZDA SNİPER VAR
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim