AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı

Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesini duyurmasının ardından AMD cephesi de hareketlendi ve Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemcilerine ait resmi detaylar belirginleşmeye başladı. AMD'nin orta segmentteki dizüstü bilgisayarlar için piyasaya süreceği mobil Trinity serisi A10-4600M işlemcisinin performans detayları resmi AMD dökümanlarında ortaya çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımlı dört adet x86-64 işlemci çekirdeğine ve 4MB bellek kapasitesine sahip.

Standart çalışma hızı 2.30GHz olan ve TurboCore teknolojisi ile frekansını 3.0GHz'e kadar yükseltebilen işlemcide entegre grafik birimi olarak VLIW4 tasarımını temel alan 384 adet paralel işlem birimine sahip Radeon HD 7660G çözümüne yer veriliyor ve bu GPU standart olarak 685MHz'de çalışıyor. PCI Express 2.0 desteği ile gelen ve çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunan işlemciyle ilgili resmi performans dökümanları beklenildiği üzere saf çekirdek performansından öte grafik başarımına yoğunlaşıyor ayrıca entegre grafik ve harici ekran kartının birlikte çalışmasına olanak tanıyan Dual Graphics moduna vurgu yapıyor.

AMD'nin açıklamalarına göre Trinity A10-4600M işlemcisindeki Radeon HD 7660G entegre grfik birimi, 3DMark 11 testinde Nvidia'nın GeForce GT 540M ekran kartından hızlı olmayı başarırken, Intel'in Ivy Bridge işlemcilerindeki DirectX 11 destekli HD 4000 grafik biriminden %50 oranında hızlı olmayı başarıyor. AMD, Radeon HD 7660G entegre grafik birimi ve Radeon HD 7670M harici ekran kartının paralel çalıştırılması durumunda ise performansın neredeyse iki kata yakın oranda artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD'nin Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin 15 Mayıs tarihinde lanse edilmesi bekleniyor.