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İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı

7 yıl
10,9b
1
47
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı
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Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesini duyurmasının ardından AMD cephesi de hareketlendi ve Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemcilerine ait resmi detaylar belirginleşmeye başladı. AMD'nin orta segmentteki dizüstü bilgisayarlar için piyasaya süreceği mobil Trinity serisi A10-4600M işlemcisinin performans detayları resmi AMD dökümanlarında ortaya çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımlı dört adet x86-64 işlemci çekirdeğine ve 4MB bellek kapasitesine sahip. 
Standart çalışma hızı 2.30GHz olan ve TurboCore teknolojisi ile frekansını 3.0GHz'e kadar yükseltebilen işlemcide entegre grafik birimi olarak VLIW4 tasarımını temel alan 384 adet paralel işlem birimine sahip Radeon HD 7660G çözümüne yer veriliyor ve bu GPU standart olarak 685MHz'de çalışıyor. PCI Express 2.0 desteği ile gelen ve çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunan işlemciyle ilgili resmi performans dökümanları beklenildiği üzere saf çekirdek performansından öte grafik başarımına yoğunlaşıyor ayrıca entegre grafik ve harici ekran kartının birlikte çalışmasına olanak tanıyan Dual Graphics moduna vurgu yapıyor.
AMD'nin açıklamalarına göre Trinity A10-4600M işlemcisindeki Radeon HD 7660G entegre grfik birimi, 3DMark 11 testinde Nvidia'nın GeForce GT 540M ekran kartından hızlı olmayı başarırken, Intel'in Ivy Bridge işlemcilerindeki DirectX 11 destekli HD 4000 grafik biriminden %50 oranında hızlı olmayı başarıyor. AMD, Radeon HD 7660G entegre grafik birimi ve Radeon HD 7670M harici ekran kartının paralel çalıştırılması durumunda ise performansın neredeyse iki kata yakın oranda artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD'nin Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin 15 Mayıs tarihinde lanse edilmesi bekleniyor. 
AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı
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AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı
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AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı
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soar.kerrigan 7 yıl en beğenilen
tek basina 45w ceken 540m den daha hizli.

crossfire sistemde bildigin gtx 550 yi tokatliyor. simdi biri gelir bunada bok atar.
1 Yanıt Yanıtla +32
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rastlantisal 7 yıl
Sevgili AMD.
Bu mektubu sana taaa k7 500 serisi Türkiye'ye ilk girdiği zamanlardan beri AMD kullanan biri olarak yazıyorum. Zaman içinde bizi çokça mutlu edip arada bir hayal kırıklığına uğrattın. Yine çokça yerlere serilip çiğnendin. Senden vazgeçmedik. Optimumdaki başarın ve kullanımdaki hızını bilerek sentetik testlere kulak asmadık. İtiraf edeyim ki bulldozeri fiyat / performans işlemcisi değil performans işlemcisi olarak görmek isterdik. Türlü nedenlerden olmadı. Olsun...
Trinity ile birşeyleri yeniden başardığını görüyorum. Bunun için mutluyum. Bazıları safi işlem gücünden bahsediyor. Oysaki onu kullanacakları bir otobana sahip değil iken ferrari olsun istiyorlar. Kullanmayacakları performansa kamyon yükü ile para döküyorlar. Döksünler... Sen akıllı adam işlemcisisin. Şimdi onların sadece işlemci parasına APU + GPU kombinasyonu ile yeterli performansa sahip oyun bilgisayarları da toplayabileceğiz. Değerin bilinmiyor eski dostum. Şu yaptıklarını INTEL diye yapaydın göklerden yere indirilmezdin.
Saygılarımla. :)
Sevgili AMD.Bu mektubu sana taaa k7 500 serisi Türkiye'ye ilk girdiği zamanlardan beri AMD kullanan biri olarak yazıyorum. Zaman içinde bizi çokça mutlu edi...
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Yanıtla +27
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Foxbat 7 yıl
Trinity ümitlerimi boşa çıkarmamış görünüyor. Anlaşılan AMD bu yaz FX hüsranını unutturacak.

İşlemci performansı dizüstü için gayet yeterli. GPU kısmında bu kadar yüksek başarıyı açıkçası beklemiyordum. CF hali benim GTX460'a kafa tutuyor resmen. Ve bütü bunları önceki seriyle aynı hatta daha az güç tüketimiyle başarıyor.
Eğer üretim ve pazarlamada sıkıntı yaşamazsa AMD bu yıl oldukça iyi bir çıkış yakalayacak. Umarım 2000'li yıllardaki kıran kırana rekabet dönemi geri döner.

Edit: İmla
Trinity ümitlerimi boşa çıkarmamış görünüyor. Anlaşılan AMD bu yaz FX hüsranını unutturacak.İşlemci performansı dizüstü için gayet yeterli. GPU kısm...
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muko1676 6 yıl
bence amd Trinity kod adlı
a10 a4600m işlemcisinden sonra çıkacak olan
amd richland kod adlı A10-5750M modelini bekleyin derim daha güçlü performansa ve grafik kartı var.
AMD A10 5750M
AMD A10 5750m
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Gerginix 6 yıl
Intelin kurallari koydugu masaustunde intelin mevzi gosterdigi bataklikta debelenmek yerine... intelin yillardir yuksek karla satis yapip arge icin muazzam kaynak urettigi bir ortamda onun guclu oldugu taslara kafa vurmak yerine sakin makul sessiz efendi bir bicimde fakat mutevazi olmasinin da ekmegini yiyecek bir lansmanla yeni neslin oncusu olmak icin bundan daha iyi bir zamanlama olamaz. Ayrica buradski tecrube ille de masaustune aktarilacaksa ki faydasi tartisilmaz intel fanlari daha ucuz sistem kuracak (2011 soket kullamiyorum ve beni dileyen amd fani kabul edebilir)
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carloska 6 yıl Gerginix
Gerginix

Intelin kurallari koydugu masaustunde intelin mevzi gosterdigi bataklikta debelenmek yerine... intelin yillardir yuksek karla satis yapip arge icin muazzam kaynak urettigi bir ortamda onun guclu oldugu taslara kafa vurmak yerine sakin makul sessiz efendi bir bicimde fakat mutevazi olmasinin da ekmegini yiyecek bir lansmanla yeni neslin oncusu olmak icin bundan daha iyi bir zamanlama olamaz. Ayrica buradski tecrube ille de masaustune aktarilacaksa ki faydasi tartisilmaz intel fanlari daha ucuz sistem kuracak (2011 soket kullamiyorum ve beni dileyen amd fani kabul edebilir)

amd ninde hatası çok... artık mobil oldu hayat kim kaldı masaüstü alan...amd alacaz notebook yk piyasada neweed dolu ama oda ilginç... apu lu diz üstü yapıosun bide fx2 li yap bi zahmet çıkar ekran kartını işlemciden performans odaklı işlemci yap.. apulu diz üstü yapıosan bunu yapmak çok mu zor!!!
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cimbom92 6 yıl
Evde 3770k kullanıyorum cunku harıcı ekran kartına ıhtıyacım var ama notebook ve pfıste tercıhım amd dir.Özellikle 10k nın gpu gucune bayıldım.
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DemirAtlı 7 yıl
AMD sonunda aylardan beridir ilk defa güzel haberlerle yüzümüzü güldüreceğe benziyor. Bu yaz AMD nin yazı olabilir. Eylülde PileDriver Fx lerde adam gibi bir artış yakalarsa eski güzel günlere dönüş başlayabilir.
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DETROID 7 yıl
commodore34
tersol2
commodore34 orda gtx 550 mi yazıyor ya dikkat edin azcık. gt 550 yazıyor ki büyük ihtimalle o gt 550m dir. yoksa niye gts 450 nin altında puan alsın?
Çok dikkatli ve zekisin tebrik ederim :D nasıl dikkat edemedik biz ..
sen alay mı ettiğini zannediyorsun?

yoo galiba senle dalga geciyor.
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rabitelli 7 yıl
Uuuppsss… Sakinnn....
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alpa07 7 yıl
Grafikler iyiymiş
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tersol2 7 yıl
commodore34
orda gtx 550 mi yazıyor ya dikkat edin azcık. gt 550 yazıyor ki büyük ihtimalle o gt 550m dir. yoksa niye gts 450 nin altında puan alsın?

Çok dikkatli ve zekisin tebrik ederim :D nasıl dikkat edemedik biz ..
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Krauser DMC 7 yıl tersol2
tersol2

commodore34

orda gtx 550 mi yazıyor ya dikkat edin azcık. gt 550 yazıyor ki büyük ihtimalle o gt 550m dir. yoksa niye gts 450 nin altında puan alsın?


Çok dikkatli ve zekisin tebrik ederim :D nasıl dikkat edemedik biz ..

sen alay mı ettiğini zannediyorsun?
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
entegre grafik ve harici ekran kartının birlikte çalışmasına olanak tanıyan Dual Graphics modu işe yarar güzel bir gelişme
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Krauser DMC 7 yıl
orda gtx 550 mi yazıyor ya dikkat edin azcık. gt 550 yazıyor ki büyük ihtimalle o gt 550m dir. yoksa niye gts 450 nin altında puan alsın?
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E_Aydin35 7 yıl
Vaad edilen performasnlar hayli umut verici ve güzel, ancak resmi bir açıklama daha gelmemiş!..
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duketemre 7 yıl
google.com.tr/...,r:11,s:0,i:87 intelin işilemcilerini tasarlıyan adamın doğum günü icin google amd di de gördünüzmü böyle bişey ayrıca adama mikro işlemcinin babası diyolar intel e laf söyliyenlere gelsin
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rabitelli 7 yıl
İlginç, iyi ve güzel bir gelişme.

İkinci ilginç yanı ise cpu olsun vga olsun amd ile ilgili "kimi" haberlerde devamlı başı çekip sallayan kimi çığırtkan arkadaşlarımızın halen yorum yap(a)mamış olması. Hayret, amd'ye "sallayıp sektirme" fırsatı olduğunda genelde ilk beşe hatta ilk üçe giremediklerini pek göremediydim.



Bu da gelişmenin gerçekten elle tutulur olduğunu mu gösteriyor acaba.
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soar.kerrigan 7 yıl duketemre
duketemre

google.com.tr/... intelin işilemcilerini tasarlıyan adamın doğum günü icin google amd di de gördünüzmü böyle bişey ayrıca adama mikro işlemcinin babası diyolar intel e laf söyliyenlere gelsin

araba motorunu ilk amerikalilar uretti ama bugun motor dedinmi akla hangi ureticiler geliyor canim.
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