AMD'nin Fusion A10-4600M işlemcisine ait resmi performans değerleri ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Intel'in Ivy Bridge işlemci ailesini duyurmasının ardından AMD cephesi de hareketlendi ve Trinity kod adını taşıyan ikinci nesil Fusion işlemcilerine ait resmi detaylar belirginleşmeye başladı. AMD'nin orta segmentteki dizüstü bilgisayarlar için piyasaya süreceği mobil Trinity serisi A10-4600M işlemcisinin performans detayları resmi AMD dökümanlarında ortaya çıktı. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımlı dört adet x86-64 işlemci çekirdeğine ve 4MB bellek kapasitesine sahip.
Standart çalışma hızı 2.30GHz olan ve TurboCore teknolojisi ile frekansını 3.0GHz'e kadar yükseltebilen işlemcide entegre grafik birimi olarak VLIW4 tasarımını temel alan 384 adet paralel işlem birimine sahip Radeon HD 7660G çözümüne yer veriliyor ve bu GPU standart olarak 685MHz'de çalışıyor. PCI Express 2.0 desteği ile gelen ve çift kanal bellek kontrolcüsü 1600MHz'e kadar resmi DDR3 desteği sunan işlemciyle ilgili resmi performans dökümanları beklenildiği üzere saf çekirdek performansından öte grafik başarımına yoğunlaşıyor ayrıca entegre grafik ve harici ekran kartının birlikte çalışmasına olanak tanıyan Dual Graphics moduna vurgu yapıyor.
AMD'nin açıklamalarına göre Trinity A10-4600M işlemcisindeki Radeon HD 7660G entegre grfik birimi, 3DMark 11 testinde Nvidia'nın GeForce GT 540M ekran kartından hızlı olmayı başarırken, Intel'in Ivy Bridge işlemcilerindeki DirectX 11 destekli HD 4000 grafik biriminden %50 oranında hızlı olmayı başarıyor. AMD, Radeon HD 7660G entegre grafik birimi ve Radeon HD 7670M harici ekran kartının paralel çalıştırılması durumunda ise performansın neredeyse iki kata yakın oranda artış gösterdiğine dikkat çekiyor. Henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte AMD'nin Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin 15 Mayıs tarihinde lanse edilmesi bekleniyor.
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crossfire sistemde bildigin gtx 550 yi tokatliyor. simdi biri gelir bunada bok atar.
Bu mektubu sana taaa k7 500 serisi Türkiye'ye ilk girdiği zamanlardan beri AMD kullanan biri olarak yazıyorum. Zaman içinde bizi çokça mutlu edip arada bir hayal kırıklığına uğrattın. Yine çokça yerlere serilip çiğnendin. Senden vazgeçmedik. Optimumdaki başarın ve kullanımdaki hızını bilerek sentetik testlere kulak asmadık. İtiraf edeyim ki bulldozeri fiyat / performans işlemcisi değil performans işlemcisi olarak görmek isterdik. Türlü nedenlerden olmadı. Olsun...
Trinity ile birşeyleri yeniden başardığını görüyorum. Bunun için mutluyum. Bazıları safi işlem gücünden bahsediyor. Oysaki onu kullanacakları bir otobana sahip değil iken ferrari olsun istiyorlar. Kullanmayacakları performansa kamyon yükü ile para döküyorlar. Döksünler... Sen akıllı adam işlemcisisin. Şimdi onların sadece işlemci parasına APU + GPU kombinasyonu ile yeterli performansa sahip oyun bilgisayarları da toplayabileceğiz. Değerin bilinmiyor eski dostum. Şu yaptıklarını INTEL diye yapaydın göklerden yere indirilmezdin.
Saygılarımla. :)
İşlemci performansı dizüstü için gayet yeterli. GPU kısmında bu kadar yüksek başarıyı açıkçası beklemiyordum. CF hali benim GTX460'a kafa tutuyor resmen. Ve bütü bunları önceki seriyle aynı hatta daha az güç tüketimiyle başarıyor.
Eğer üretim ve pazarlamada sıkıntı yaşamazsa AMD bu yıl oldukça iyi bir çıkış yakalayacak. Umarım 2000'li yıllardaki kıran kırana rekabet dönemi geri döner.
Edit: İmla