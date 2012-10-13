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AMD'nin Fusion A10-5800K işlemcisi 7.44GHz'e hız aşırtıldı

6 yıl
3,7b
1
40
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion A10-5800K işlemcisi 7.44GHz'e hız aşırtıldı
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AMD'nin masaüstü bilgisayarlar için kullanıma sunduğu Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı modeli olan dört çekirdekli A10-5800K, 7.446GHz'e hız aşırtıldı. Daha önce 7.38GHz'e yükseltilen işlemci, sahip olduğu potansiyel ile donanımından daha fazlasını çıkartmak isteyenler için dikkat çekici bir çözüm haline gelmeye başladı.
Yapılan çalışma kapsamında yüksek saat hızına ulaşmak için iki adet modülü kapatılan yani pratikte çift çekirdekli olarak görev yapan işlemci, Sıvı Azot kullanılarak soğutuldu. Baz frekansı 120.1MHz'e, çarpanı ise 62.0X yükseltilen işlemcinin çalışma gerilimi ise 1.992v olarak belirlenmiş. G.Skill tarafından üretilen bellek modüllerinin çift kanal formunda görev yaptığı hız aşırtma çalışmasında, hızlar ise 1600MHz'de tutulmuş. Tabi böyle bir çalışma için en önemli noktalardan biri de hiç şüphe yok ki kullanılan anakart. Fusion A10-5800K için yeni rekora imza atan Alvinkenzo isimli kullanıcı, tercihini MSI A85X-G65'den yana yapmış.
Kısaca hatırlamak gerekirse, AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri 32nm fabrikasyon süreci ile üretilmekte. Soket FM2 yapısında olan yeni işlemciler, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımını temel alıyorlar. Fusion A10-5800K modeli, standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core özelliği ile otomatik olarak 4.2GHz'e yükselebilyor. 4MB bellekle donatılan işlemciye, 384 adet paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 7660D entegre grafik birimi eşlik ediyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt olan işlemci, 122 dolar olan yurt dışı satış fiyatıyla da maliyet anlamında rekabetçi bir noktada.
AMD'nin Fusion A10-5800K işlemcisi 7.44GHz'e hız aşırtıldı
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FFadeleSS 6 yıl en beğenilen
bizim ülkede bi amd düşmanlığı var yav :D
3 Yanıt Yanıtla +9
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atilgan26 6 yıl
7660d 3d mark 2006 dan 12.000 puan almış. Zamanın en iyi kartlarından 8800 GT de bu seviyede puan alıyordu.
Entegre GPU işinde en iyi firma AMD. İnteli ezebileceği tek konu bu. Dahili GPU ile harici bir ekran kartı arasında crosfire oluşturulabiliyorsa Çok ucuza güçlü sistemler kurulabilir.
7660d 3d mark 2006 dan 12.000 puan almış. Zamanın en iyi kartlarından 8800 GT de bu seviyede puan alıyordu.Entegre GPU işinde en iyi firma AMD. İnteli eze...
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1 Avatar
Be All My Sins Remembered 6 yıl
AMD ye kanım ısındı
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G-teknoloji 6 yıl
Amd nın ıntelden aynı fiyatta daha performanslı ürünler sunduğunu bilmeyenler var :)))
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ecny 6 yıl
Hic kullanmayacagim ihtiyacim olmayan potansiyel olarak kenarda bekleyecek sistemlere yuksek paralar odemeye gerek yok bence de. Apu bizim gibi kullanicilara yetecektir
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Blindfire 6 yıl
Güzel işlemci fiyatı düşer ve piyasadaki anakart sayısı artarsa geleceği olacaktır.
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DH Misafiri 6 yıl
bu fiyatla süperötesi bir işlemci kim ne derse desin...
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modifci 6 yıl
Bastır be AMD
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nurettinaz 6 yıl
Amd ye hala laf edenler bu haberi okusun lütfen. Ayrıca artık şu ısınıyor yalanından vazgeçin kardeşim ısınmıyor yok öyle bir şey.
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OGuz51 6 yıl
tahsinbacak
hız aşıtma değilde. İntel i5 ile amd fusion işemci test edilsin. Aradaki tepkime. Fps farkını görelim. Fiyat farkı 200 tl kadar i5 ile ama aradaki fark eğer 200 tl edecek kadar değilse ne diye boşa para verelim. Şöyle güzel bir test çok iyi olur aslında .

AMDnin en üst düzey işlemcisi şuan İntelin i5 2500k'sı kadar. Eğer o seviyede bir işlemci size işleriniz veya kullandığınız uygulamalar için yetiyorsa evet AMD f/p ürünüdür..
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Ryzen Tevfik 6 yıl
Sanki herkesin evinde sıvı azot var :D
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peters 6 yıl
İşlemci satılsın diye reklamını yapıyorlar.Yoksa birtane 965be alısan f/p açısından daha iyi.Bazılarının alım kararında bu sıvı azotlu hızaşırtma etkili oluyor.Kim evinde sıvı azotlu kullanacakki.
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SEO-Uzmanı 6 yıl
bu haberi geç yayınlayın diye
intel size gizlice paramı veriyor yoksa !?
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Varminaard 6 yıl
voltaja bak yavrum benim, ver yansın yapmışlar
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atilgan26 6 yıl
7660d 3d mark 2006 dan 12.000 puan almış. Zamanın en iyi kartlarından 8800 GT de bu seviyede puan alıyordu.
Entegre GPU işinde en iyi firma AMD. İnteli ezebileceği tek konu bu. Dahili GPU ile harici bir ekran kartı arasında crosfire oluşturulabiliyorsa Çok ucuza güçlü sistemler kurulabilir.
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