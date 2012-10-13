AMD'nin Fusion A10-5800K işlemcisi 7.44GHz'e hız aşırtıldı

AMD'nin masaüstü bilgisayarlar için kullanıma sunduğu Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesinin en hızlı modeli olan dört çekirdekli A10-5800K, 7.446GHz'e hız aşırtıldı. Daha önce 7.38GHz'e yükseltilen işlemci, sahip olduğu potansiyel ile donanımından daha fazlasını çıkartmak isteyenler için dikkat çekici bir çözüm haline gelmeye başladı.

Yapılan çalışma kapsamında yüksek saat hızına ulaşmak için iki adet modülü kapatılan yani pratikte çift çekirdekli olarak görev yapan işlemci, Sıvı Azot kullanılarak soğutuldu. Baz frekansı 120.1MHz'e, çarpanı ise 62.0X yükseltilen işlemcinin çalışma gerilimi ise 1.992v olarak belirlenmiş. G.Skill tarafından üretilen bellek modüllerinin çift kanal formunda görev yaptığı hız aşırtma çalışmasında, hızlar ise 1600MHz'de tutulmuş. Tabi böyle bir çalışma için en önemli noktalardan biri de hiç şüphe yok ki kullanılan anakart. Fusion A10-5800K için yeni rekora imza atan Alvinkenzo isimli kullanıcı, tercihini MSI A85X-G65'den yana yapmış.

Kısaca hatırlamak gerekirse, AMD'nin yeni nesil Fusion işlemcileri 32nm fabrikasyon süreci ile üretilmekte. Soket FM2 yapısında olan yeni işlemciler, Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver çekirdek tasarımını temel alıyorlar. Fusion A10-5800K modeli, standart olarak 3.8GHz'de görev yapıyor ve Turbo Core özelliği ile otomatik olarak 4.2GHz'e yükselebilyor. 4MB bellekle donatılan işlemciye, 384 adet paralel işlem birimine sahip olan Radeon HD 7660D entegre grafik birimi eşlik ediyor. Isıl tasarım gücü 100 Watt olan işlemci, 122 dolar olan yurt dışı satış fiyatıyla da maliyet anlamında rekabetçi bir noktada.