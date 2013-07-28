AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8.2GHz'e hız aşırtıldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
AMD'nin üçüncü nesil Fusion işlemci ailesindeki en hızlı model olan A10-6800K, kısa bir süre önce ekstrem hız aşırtma profesyonelleri tarafından 8GHz'e hız aşırtılmıştı. Sahip olduğu yüksek hız aşırtma başarımı dikkatlerden kaçmayan dört çekirdekli işlemci, aynı The Stilt olarak bilinen Finlandiyalı aynı ekip tarafından bu defa 8.2GHz'e çıkartıldı.
AMD'nin Fusion işlemci ailesi için dünya rekoru anlamına gelen hız artışının, çekirdeklerin tamamının aktifken gerçekleştirilmiş olması da başarının önemine vurgu yapan bir başka nokta. Tam olarak 8203.01MHz'e çıkartılan işlemci için bu değere ulaşabilmek adına, çarpan değerinin 63x, buz hısının ise 130.21MHz olarak belirlendiğini görmekteyiz.
Sızı Azot yani LN2 kullanılarak -100 derecenin üzerinde çalıştırılan işlemcide, çekirdek çalışma voltajı ise 1.968v olarak belirlenmiş. İlginç olan bir başka detay ise daha önce ki rekor olan 8GHz'e 2.008v voltaj değeri ile ulaşılırken, 200MHz daha yüksek değer çıkılan yeni rekor için daha düşük çalışma voltajının belirlenmiş olması.
Anakart olarak Asus'un, AMD A85X çipsetini kullanan F2A85-V Pro modelinin kullanıldığı çalışma kapsamında, SuperPi'de daha yüksek değerlere ulaşılabilmesi adına, AMD işlemciler için geliştirilen x87 yaması da uygulanmış. Piledriver mimarisini kullanan A10-6800K işlemcisi, standart hızlarda yerini aldığı A10-5800K'dan işlemci performansı olarak genellikle pratikte pek hissedilmeyecek oranda hızlıyken, entegre grafik performansı ise daha yüksek.
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Herkes eleştirmiş. AMD rakip olamıyor vs. demiş. Acaba AMD, Intel'e rakip olamıyor diyenler i7 3930K, i7 3970x gibi işlemciler mi kullanıyorlar da AMD'nin Intel'e rakip olamadığı fikrindeler anlamıyorum. Bal gibi de rakip oluyor. Hem de i7 3770K seviyesine kadar. Bu işlemci de i3'leri sağlam tokatlar. Overclock ile i5'lere yaklaşabilir. Bir de bunun altındaki A10 6700, 65 watt gibi çok iyi bir TDP ile i3'leri tokat manyağı yapacaktır. Özellikle de grafik tarafında.
Şu FX 9000 işlemcisini ilgisiz alakasız yerde eleştirmek çok saçma. O işlemci bana hitap etmiyor. O fiyata ben 5 GHz'e zaten çıkarım FX 8350 ile. Demek ki almam hata olur ki zaten o kadar param da yok. Kimse o işlemciyi alacaksınız diye başınıza silah dayamıyor. Eminim Intel i7 3930K'yı 5 GHz yapıp 3000 dolara satsa kimse bu kadar ses çıkarmaz. Nvidia da buna benzer bir şey yaptı Titan adlı kartlar. 3000 TL'lik Titan'ı daha ucuz SLI/Crossfire çözümleriyle geçmek mümkünken kimse bu kadar eleştiriye gitmede ve epey alan da oldu. Tabi bir kaç ay sonra Nvidia GTX 780 ile Titan alanların canını sıktı.
AMD, Intel'e gayet iyi rakip olmaktadır. Herkes i7 Extreme kullanmak zorunda değil. İnsanlarda Intel fanboyluğu olmasa belki AMD hak ettiği yerde olurdu. Gerçi bunda biraz da AMD'nin reklama önem vermemesi gibi bir suçu da var. Bu da inkar edilemez. Ama insanlar hala 15 sene önceki teranede: Yıl olmuş 2013, hala; "AMD yanar" kelimesini duymak mümkün.
A10 6700/6800K, Intel i3'ler karşısında gözü kapalı tercih edilir. Hatta ekran kartı olmadan birçok insanı tatmin edecek oyun performansı da sunar.