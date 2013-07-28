AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8.2GHz'e hız aşırtıldı

AMD'nin üçüncü nesil Fusion işlemci ailesindeki en hızlı model olan A10-6800K, kısa bir süre önce ekstrem hız aşırtma profesyonelleri tarafından 8GHz'e hız aşırtılmıştı. Sahip olduğu yüksek hız aşırtma başarımı dikkatlerden kaçmayan dört çekirdekli işlemci, aynı The Stilt olarak bilinen Finlandiyalı aynı ekip tarafından bu defa 8.2GHz'e çıkartıldı.

AMD'nin Fusion işlemci ailesi için dünya rekoru anlamına gelen hız artışının, çekirdeklerin tamamının aktifken gerçekleştirilmiş olması da başarının önemine vurgu yapan bir başka nokta. Tam olarak 8203.01MHz'e çıkartılan işlemci için bu değere ulaşabilmek adına, çarpan değerinin 63x, buz hısının ise 130.21MHz olarak belirlendiğini görmekteyiz.

Sızı Azot yani LN2 kullanılarak -100 derecenin üzerinde çalıştırılan işlemcide, çekirdek çalışma voltajı ise 1.968v olarak belirlenmiş. İlginç olan bir başka detay ise daha önce ki rekor olan 8GHz'e 2.008v voltaj değeri ile ulaşılırken, 200MHz daha yüksek değer çıkılan yeni rekor için daha düşük çalışma voltajının belirlenmiş olması.

Anakart olarak Asus'un, AMD A85X çipsetini kullanan F2A85-V Pro modelinin kullanıldığı çalışma kapsamında, SuperPi'de daha yüksek değerlere ulaşılabilmesi adına, AMD işlemciler için geliştirilen x87 yaması da uygulanmış. Piledriver mimarisini kullanan A10-6800K işlemcisi, standart hızlarda yerini aldığı A10-5800K'dan işlemci performansı olarak genellikle pratikte pek hissedilmeyecek oranda hızlıyken, entegre grafik performansı ise daha yüksek.