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AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8.2GHz'e hız aşırtıldı

5 yıl
1,3b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion A10-6800K işlemcisi 8.2GHz'e hız aşırtıldı
AMD'nin üçüncü nesil Fusion işlemci ailesindeki en hızlı model olan A10-6800K, kısa bir süre önce ekstrem hız aşırtma profesyonelleri tarafından 8GHz'e hız aşırtılmıştı. Sahip olduğu yüksek hız aşırtma başarımı dikkatlerden kaçmayan dört çekirdekli işlemci, aynı The Stilt olarak bilinen Finlandiyalı aynı ekip tarafından bu defa 8.2GHz'e çıkartıldı.
AMD'nin Fusion işlemci ailesi için dünya rekoru anlamına gelen hız artışının, çekirdeklerin tamamının aktifken gerçekleştirilmiş olması da başarının önemine vurgu yapan bir başka nokta. Tam olarak 8203.01MHz'e çıkartılan işlemci için bu değere ulaşabilmek adına, çarpan değerinin 63x, buz hısının ise 130.21MHz olarak belirlendiğini görmekteyiz.
Sızı Azot yani LN2 kullanılarak -100 derecenin üzerinde çalıştırılan işlemcide, çekirdek çalışma voltajı ise 1.968v olarak belirlenmiş. İlginç olan bir başka detay ise daha önce ki rekor olan 8GHz'e 2.008v voltaj değeri ile ulaşılırken, 200MHz daha yüksek değer çıkılan yeni rekor için daha düşük çalışma voltajının belirlenmiş olması. 
Anakart olarak Asus'un, AMD A85X çipsetini kullanan F2A85-V Pro modelinin kullanıldığı çalışma kapsamında, SuperPi'de daha yüksek değerlere ulaşılabilmesi adına, AMD işlemciler için geliştirilen x87 yaması da uygulanmış. Piledriver mimarisini kullanan A10-6800K işlemcisi, standart hızlarda yerini aldığı A10-5800K'dan işlemci performansı olarak genellikle pratikte pek hissedilmeyecek oranda hızlıyken, entegre grafik performansı ise daha yüksek.

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istanbul2007 5 yıl en beğenilen
Artık donanım haberleri okadar degersiz kaldıkı site yonetiminizde 3 gun oncenın haberlerini kaynak belirtmeden servis ediyorsunuz.eskiden dh nerdeyse butun teknolojik haber ihtiyacımı karsılardı şimdi yarısına bile yetmiyor sadece akıllı tldn ve fotofraf haberlerı yapıyor.
Artık donanım haberleri okadar degersiz kaldıkı site yonetiminizde 3 gun oncenın haberlerini kaynak belirtmeden servis ediyorsunuz.eskiden dh nerdeyse butun tek...
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Hasan07-36 5 yıl
Çok iyi bir değer yakalamışlar. İyi bir soğutmayla 5 GHz'i geçebilir. Grafik birimi olarak zaten piyasadaki en hızlı grafik birimine sahip işlemci.

Herkes eleştirmiş. AMD rakip olamıyor vs. demiş. Acaba AMD, Intel'e rakip olamıyor diyenler i7 3930K, i7 3970x gibi işlemciler mi kullanıyorlar da AMD'nin Intel'e rakip olamadığı fikrindeler anlamıyorum. Bal gibi de rakip oluyor. Hem de i7 3770K seviyesine kadar. Bu işlemci de i3'leri sağlam tokatlar. Overclock ile i5'lere yaklaşabilir. Bir de bunun altındaki A10 6700, 65 watt gibi çok iyi bir TDP ile i3'leri tokat manyağı yapacaktır. Özellikle de grafik tarafında.

Şu FX 9000 işlemcisini ilgisiz alakasız yerde eleştirmek çok saçma. O işlemci bana hitap etmiyor. O fiyata ben 5 GHz'e zaten çıkarım FX 8350 ile. Demek ki almam hata olur ki zaten o kadar param da yok. Kimse o işlemciyi alacaksınız diye başınıza silah dayamıyor. Eminim Intel i7 3930K'yı 5 GHz yapıp 3000 dolara satsa kimse bu kadar ses çıkarmaz. Nvidia da buna benzer bir şey yaptı Titan adlı kartlar. 3000 TL'lik Titan'ı daha ucuz SLI/Crossfire çözümleriyle geçmek mümkünken kimse bu kadar eleştiriye gitmede ve epey alan da oldu. Tabi bir kaç ay sonra Nvidia GTX 780 ile Titan alanların canını sıktı.

AMD, Intel'e gayet iyi rakip olmaktadır. Herkes i7 Extreme kullanmak zorunda değil. İnsanlarda Intel fanboyluğu olmasa belki AMD hak ettiği yerde olurdu. Gerçi bunda biraz da AMD'nin reklama önem vermemesi gibi bir suçu da var. Bu da inkar edilemez. Ama insanlar hala 15 sene önceki teranede: Yıl olmuş 2013, hala; "AMD yanar" kelimesini duymak mümkün.

A10 6700/6800K, Intel i3'ler karşısında gözü kapalı tercih edilir. Hatta ekran kartı olmadan birçok insanı tatmin edecek oyun performansı da sunar.
Çok iyi bir değer yakalamışlar. İyi bir soğutmayla 5 GHz'i geçebilir. Grafik birimi olarak zaten piyasadaki en hızlı grafik birimine sahip işlemci....
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crossmatch 5 yıl
bu işlemci ve 2400 mhz ramlerle mediumda 1080p 30 fps de bf3 oynatıyor. Benim gibi senede 2-3 oyun oynayan adamlar için tasarruf oluyor bu apu. Ama kaveri diye yeni apu gelicek. onu beklemek mantıklı.
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Christian Lorenz 5 yıl
Hasan07-36
Çok iyi bir değer yakalamışlar. İyi bir soğutmayla 5 GHzi geçebilir. Grafik birimi olarak zaten piyasadaki en hızlı grafik birimine sahip işlemci. Herkes eleştirmiş. AMD rakip olamıyor vs. demiş. Acaba AMD, Intele rakip olamıyor diyenler i7 3930K, i7 3970x gibi işlemciler mi kullanıyorlar da AMDnin Intele rakip olamadığı fikrindeler anlamıyorum. Bal gibi de rakip oluyor. Hem de i7 3770K seviyesine kadar. Bu işlemci de i3leri sağlam tokatlar. Overclock ile i5lere yaklaşabilir. Bir de bunun altındaki A10 6700, 65 watt gibi çok iyi bir TDP ile i3leri tokat manyağı yapacaktır. Özellikle de grafik tarafında. Şu FX 9000 işlemcisini ilgisiz alakasız yerde eleştirmek çok saçma. O işlemci bana hitap etmiyor. O fiyata ben 5 GHze zaten çıkarım FX 8350 ile. Demek ki almam hata olur ki zaten o kadar param da yok. Kimse o işlemciyi alacaksınız diye başınıza silah dayamıyor. Eminim Intel i7 3930Kyı 5 GHz yapıp 3000 dolara satsa kimse bu kadar ses çıkarmaz. Nvidia da buna benzer bir şey yaptı Titan adlı kartlar. 3000 TLlik Titanı daha ucuz SLI/Crossfire çözümleriyle geçmek mümkünken kimse bu kadar eleştiriye gitmede ve epey alan da oldu. Tabi bir kaç ay sonra Nvidia GTX 780 ile Titan alanların canını sıktı. AMD, Intele gayet iyi rakip olmaktadır. Herkes i7 Extreme kullanmak zorunda değil. İnsanlarda Intel fanboyluğu olmasa belki AMD hak ettiği yerde olurdu. Gerçi bunda biraz da AMDnin reklama önem vermemesi gibi bir suçu da var. Bu da inkar edilemez. Ama insanlar hala 15 sene önceki teranede: Yıl olmuş 2013, hala; AMD yanar kelimesini duymak mümkün. A10 6700/6800K, Intel i3ler karşısında gözü kapalı tercih edilir. Hatta ekran kartı olmadan birçok insanı tatmin edecek oyun performansı da sunar.

Özellikle Titan konusunda baştan aşağı haklısınız hocam o nasıl bir facia öyle,HD7850CF bile Titan performansı veriyorsa yani bahsettiğimiz kart 450 TL'lık bir kart o zaman Nvidia başarısız olmuş demektir.Ama fanboyları bu durumu kabul eder mi ? Tabii ki hayır yok güncelleme gelecek asıl performansına kavuşacak dediler kart çıkalı 6 Ay olacak ne bir gelişme var nede bir güncelleme.
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TAbutcuREis 5 yıl
100C ya çıkan bir işlemciyle yumurta pişirirsiniz artk :D
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Hasan07-36 5 yıl
Çok iyi bir değer yakalamışlar. İyi bir soğutmayla 5 GHz'i geçebilir. Grafik birimi olarak zaten piyasadaki en hızlı grafik birimine sahip işlemci.

Herkes eleştirmiş. AMD rakip olamıyor vs. demiş. Acaba AMD, Intel'e rakip olamıyor diyenler i7 3930K, i7 3970x gibi işlemciler mi kullanıyorlar da AMD'nin Intel'e rakip olamadığı fikrindeler anlamıyorum. Bal gibi de rakip oluyor. Hem de i7 3770K seviyesine kadar. Bu işlemci de i3'leri sağlam tokatlar. Overclock ile i5'lere yaklaşabilir. Bir de bunun altındaki A10 6700, 65 watt gibi çok iyi bir TDP ile i3'leri tokat manyağı yapacaktır. Özellikle de grafik tarafında.

Şu FX 9000 işlemcisini ilgisiz alakasız yerde eleştirmek çok saçma. O işlemci bana hitap etmiyor. O fiyata ben 5 GHz'e zaten çıkarım FX 8350 ile. Demek ki almam hata olur ki zaten o kadar param da yok. Kimse o işlemciyi alacaksınız diye başınıza silah dayamıyor. Eminim Intel i7 3930K'yı 5 GHz yapıp 3000 dolara satsa kimse bu kadar ses çıkarmaz. Nvidia da buna benzer bir şey yaptı Titan adlı kartlar. 3000 TL'lik Titan'ı daha ucuz SLI/Crossfire çözümleriyle geçmek mümkünken kimse bu kadar eleştiriye gitmede ve epey alan da oldu. Tabi bir kaç ay sonra Nvidia GTX 780 ile Titan alanların canını sıktı.

AMD, Intel'e gayet iyi rakip olmaktadır. Herkes i7 Extreme kullanmak zorunda değil. İnsanlarda Intel fanboyluğu olmasa belki AMD hak ettiği yerde olurdu. Gerçi bunda biraz da AMD'nin reklama önem vermemesi gibi bir suçu da var. Bu da inkar edilemez. Ama insanlar hala 15 sene önceki teranede: Yıl olmuş 2013, hala; "AMD yanar" kelimesini duymak mümkün.

A10 6700/6800K, Intel i3'ler karşısında gözü kapalı tercih edilir. Hatta ekran kartı olmadan birçok insanı tatmin edecek oyun performansı da sunar.
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konfigürasyonborusu 5 yıl
Bu rekor kırmalara da hastayım, çok marifet sanki, bir kerelik 100 ghzye çıkartsan ne olur ki, o kadar ustaysan 8 ghzde çalışan cpu yap da görelim :)
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alibakirhan 5 yıl
6800k iyidir güzel bir hava soğutma ile 5.5ghz seviyesini rahat görebilecek f/p ürünü bir işlemci dahili grafik kartıda yaklaşık olarak hd6750 seviyesinde bir kart oyunların çoğunun altından kalkabilir bence güzel bir APU yeni pc toplayacakllara önerilir
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hsanlukk 5 yıl
Aşırt aşırt kalecinin üstünden aşırtıyor sanki Amd'yi severim kullanıyorum da fakat adam gibi bir işlemci çıkarıp rakip olamadı şu Intel'e.
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king0653 5 yıl

8.2 yi gören daha da ileri çıkacağının belirtisidir amd go go
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grafman09 5 yıl
cagataykoroglu
Yandık amd bunu da oc yapıp 1000 dolara kakalamaya çalışır.

i5 hasvellerin fiyatlarını gördünüz mü? 5800k işlemci 260tl bunun fiyatıda maksimum 320 tl olur.. Yeni sistem toplayacam diyorsanız bunun verdiği grafik performansı hasveller veremiyor..!!
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demo22 5 yıl
işlemciye fazla para vermek istemeyen ve daha fazla performans isteyen alsın güçlü bir güç kaynağı almayıda unutmasın ben şahsen böyle yapıcam + artık oyunlar amd işlemci ve ekran kartına özel kodlanmış olarak gelecek bu yeni nesilde amd döktürecek görürsünüz!
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WarSaw 5 yıl
hiçbir anlam ifade etmeyen bir çalışma.
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cagataykoroglu 5 yıl
Yandık amd bunu da oc yapıp 1000 dolara kakalamaya çalışır.
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demo22 5 yıl
yarı yarıya hız + 500 wat demek vahim bir sonuç.
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KANUNI61 5 yıl
amd zar verimligi veya hamur diyelim kalitesini geliştirmedikce
böyle haberleri cok duyarız
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