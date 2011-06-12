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AMD'nin Fusion A8-3850 işlemcisiyle entegre grafik performasında dünya rekoru kırıldı

7 yıl
79,3b
1
44
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin çıkışına sayılı günler kalan LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerinin masaüstü platformundaki en hızlı temsilcisi olan Fusion A8-3850 ile entegre grafik işlemcilerindeki en yüksek test sonuçlarına ulaşılarak bu alanda yeni dünya rekorlarına imza atıldı. Yapılan testler ve sonuçlarına geçmeden önce dilerseniz Fusion A8-3850'nin genel özelliklerini bir kez daha hatırlayalım.
Phenom II ve Athlon II işlemcilerinde kullanılan K10.5 kodlu mikroişlemci mimarisinin güncellenmiş versiyonuna sahip olan Husky kod adlı çekirdek tasarımının kullanıldığı Fusion A8-3850, 32nm üretim teknolojisiyle  hazırlandı. Dört çekirdekli olan ve standart olarak 2.9GHz'de görev yapan işlemci, 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimine yer verilen işlemci, çift kanal entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 100 Watt TDP değeri ile geliyor.
Tweaktown sitesindeki bir forum üyesi tarafından gerçekleştirilen Fusion A8-3850 testlerinde anakart olarak Gigabyte'ın A75 çipsetli yeni modellerinden A75M-UD2H ile birlikte 4GB DDR3 bellek ve işletim sistemi tarafında da 64-bit Windows 7 kullanıldığını görüyoruz. Yapılan testlerde hız aşırtma ile çekirdek hızı  3.77GHz'e, entegre grafik hızı ise 870MHz'e yükseltilen Fusion A8-3850 dikkat çekici sonuçlara imza atıldı zira Radeon HD 6550D, özellikle hız aşırtmalı sonuçlarda bir süre öncesinin orta segment kartlarına yakın sonuçlara imza attığını görüyoruz. 
Kısaca test sonuçlarını özetlemek gerekirse; 
- 3DMark 11'deki puanlar;  standart 1148, hız aşırtmalı;  1591
- 3DMark Vantage; Standart 4400, hız aşırtmalı: 6160
- 3DMark 2006; Standart 7650, hız aşırtmalı 10492
Özellikle 3DMark 2006 sonucu dikkat çekici zira entegre grafik birimiyle 10k barajının aşıldığını görüyoruz. Tabi diğer taraftan Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimlerinin Dual Graphics teknolojisini  desteklediğini de unutmamak gerekiyor. İşlemciye entegre grafik biriminin yanına uyumlu başka bir kart takıldığında birlikte çalışacak daha yüksek skorlara da imza atabiliyorlar. Bu arada Fusion  A serisi işlemcilerinin tamamında kullanılan entegre grafik birimlerinin DirectX 11 desteği sunduklarını ve UVD 3.0 motoru sayesinde 1080p videoların yanı sıra Blu-ray 3D hızlandırmasına da olanak tanıdıklarını belirtelim. 

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MythShaman 7 yıl en beğenilen
iyot_eksikliği
biz entegre mentegre istemiyoruz 20 mb ön bellek ve 6 ghz standart cpu hızı istiyoruz çok şükür 6990 mevcut entegreye ihtiyaç yok :)))

Yazdıklarını okuyanda iş istasyonu kullanıp bilimsel hesaplama falan yaptığını sanacak :)
nasıl bir triptir bu ? bir dünya para saçıp aldığın bilgisayarla oyun oynamaktan başka bir halt yemiyorsun, birde kalkmış 6 ghz cpu hızı falan istiyorum diyorsun, işiniz gücünüz yokmu arkadaşım sizin, hayatınız yüksek cpu hızı daha güçlü donanıma sahip olma manyaklığı ile sürüyor
iyot_eksikliğibiz entegre mentegre istemiyoruz 20 mb ön bellek ve 6 ghz standart cpu hızı istiyoruz çok şükür 6990 mevcut entegreye ihtiyaç yok...
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1 Yanıt Yanıtla +39
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waltran 7 yıl
Naptın sen AMD bi otur soluklan.
1 Yanıt Yanıtla +28
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Python 7 yıl
Sandy Bridge entegre grafik birimi resmen bu testlerden sonra yalan oldu,ancak işlemcinin gücüne katkı olarak fizik render ve bazı 3D efektlerdede cpu yardımcı olabiliyorsa ayrı gpu ile daha performanslı çalışabiliyorsa bundan sonraki sistemim belli :)
Sandy Bridge entegre grafik birimi resmen bu testlerden sonra yalan oldu,ancak işlemcinin gücüne katkı olarak fizik render ve bazı 3D efektlerdede cpu yardımcı ...
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vidoko 7 yıl
amd el insaf bukadarda fark koyulmazki .vaybee
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dere.beyi 7 yıl
eksi yeme rekoru kırmışım sanırım :DDDDDDD
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Father Torque 7 yıl
Performans değerleri oldukça iyi ve bir süredir oluşturulan beklentileri fazlasıyla karşılayacak düzeyde. Ancak benim asıl merak ettiğim dizüstü modellerinin ortaya koyacağı performans.
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XavierPedro 7 yıl

iyot_eksikliği

eksi yeme rekoru kırmışım sanırım :DDDDDDD



Kusura bakma çok fena saçmaladın çünkü.
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SVSTRGMR 7 yıl

iyot_eksikliği

eksi yeme rekoru kırmışım sanırım :DDDDDDD


adam ne yazsa eksi yiyor

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konix 7 yıl
Klasör.:X:.
amd de olmasa pc toplayamayacağız. p4den phenom2 x4e geçince ferreriye binmiş gibi oldum
fiyatına kurban .....

Sandy bridge kullanma bence :D phenom2'den 2600k-OC ye geçince hangi arabayla tabir edersin merak ediyorum. Öyle bi araba yok bence :D
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Nevi şahsına münhasır 7 yıl

konix

Klasör.:X:.

amd de olmasa pc toplayamayacağız. p4den phenom2 x4e geçince ferreriye binmiş gibi oldum
fiyatına kurban .....


Sandy bridge kullanma bence :D phenom2'den 2600k-OC ye geçince hangi arabayla tabir edersin merak ediyorum. Öyle bi araba yok bence :D

Mühim fark yok arada.
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Klasör.:X:. 7 yıl

konix

Klasör.:X:.

amd de olmasa pc toplayamayacağız. p4den phenom2 x4e geçince ferreriye binmiş gibi oldum
fiyatına kurban .....


Sandy bridge kullanma bence :D phenom2'den 2600k-OC ye geçince hangi arabayla tabir edersin merak ediyorum. Öyle bi araba yok bence :D

intel alacak kadar zengin değilim kusura bakma
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Tr@mmler 7 yıl
Süper bir gelişme. Amd kendisini bekleyenleri yüz üstü bırakmayacak.
Bir yandan ARM bir yandan AMD kırılacak bu intel karteli :D
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Klasör.:X:. 7 yıl
amd de olmasa pc toplayamayacağız.
p4den phenom2 x4e geçince ferreriye binmiş gibi oldum


fiyatına kurban .....
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setek01 7 yıl
Bunların fiyatları nasıl olacak acaba? Aslında en can alıcı nokta sanırım bu tarz bir işlemci ve sağladığı yenilikler kobi tarzı işyerlerini de hedefliyor olabilir mi? Genelde hep bulldozer ile ilgili yorumları okudum kendim tarzıma daha yakın performans odaklı bir tasarım olacağı için tamam biraz fikir sabibi olduk ama fusion kounusunda pek bilgi sahibi olmamakla birlikte yukarıda okuduklarımdan ortaya çıkanlar olumlu ve enteresan yeniliklerle birlikte farklı bir pazara hitap etme isteğini gösteriyor gibi geldi bana.
Win 7 x64 ve dx11 destekli ve 1080p + Bluray desteğini de sağlayan bir grafik birimine sahip işlemci uygun anakart ile özellikle maliyet avantajı da sağlarsa işyerlerine hitap edebilir mi?.
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alpa07 7 yıl
benim 9600 gt den hızlı
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evo5558 7 yıl
yc#1
evo5558 Ben bir şey merak ediyorum, bu entegre grafik birimleri ram olayını nasıl yapıyor, gpunun ihtiyaç duydugu ram de mi işlemcinin içinde bulunuyor yoksa pc nin ramin den mi kullaniyor. Konu hakkında net bilgisi olan var mi?
Sistem belleğinden geçiniyor.

Ram'in hizi ne kadar etki ediyordur acaba, haberde ondan da bahsetseler çok iyi olurdu, yada kaç mhz ram ile bu sonuçlarin alindiğindan bahsedilse.
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evo5558 7 yıl
Ben bir şey merak ediyorum, bu entegre grafik birimleri ram olayını nasıl yapıyor, gpu'nun ihtiyaç duydugu ram de mi işlemcinin içinde bulunuyor yoksa pc nin ram'in den mi kullaniyor. Konu hakkında net bilgisi olan var mi?
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yc#1 7 yıl

evo5558

Ben bir şey merak ediyorum, bu entegre grafik birimleri ram olayını nasıl yapıyor, gpu'nun ihtiyaç duydugu ram de mi işlemcinin içinde bulunuyor yoksa pc nin ram'in den mi kullaniyor. Konu hakkında net bilgisi olan var mi?


Sistem belleğinden geçiniyor.
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kUrAl40 7 yıl
adam artiz be
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