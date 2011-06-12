AMD'nin Fusion A8-3850 işlemcisiyle entegre grafik performasında dünya rekoru kırıldı

AMD'nin çıkışına sayılı günler kalan LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerinin masaüstü platformundaki en hızlı temsilcisi olan Fusion A8-3850 ile entegre grafik işlemcilerindeki en yüksek test sonuçlarına ulaşılarak bu alanda yeni dünya rekorlarına imza atıldı. Yapılan testler ve sonuçlarına geçmeden önce dilerseniz Fusion A8-3850'nin genel özelliklerini bir kez daha hatırlayalım.

Phenom II ve Athlon II işlemcilerinde kullanılan K10.5 kodlu mikroişlemci mimarisinin güncellenmiş versiyonuna sahip olan Husky kod adlı çekirdek tasarımının kullanıldığı Fusion A8-3850, 32nm üretim teknolojisiyle hazırlandı. Dört çekirdekli olan ve standart olarak 2.9GHz'de görev yapan işlemci, 4MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimine yer verilen işlemci, çift kanal entegre bellek kontrolcüsü üzerinden 1866MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunuyor ve 100 Watt TDP değeri ile geliyor.

Tweaktown sitesindeki bir forum üyesi tarafından gerçekleştirilen Fusion A8-3850 testlerinde anakart olarak Gigabyte'ın A75 çipsetli yeni modellerinden A75M-UD2H ile birlikte 4GB DDR3 bellek ve işletim sistemi tarafında da 64-bit Windows 7 kullanıldığını görüyoruz. Yapılan testlerde hız aşırtma ile çekirdek hızı 3.77GHz'e, entegre grafik hızı ise 870MHz'e yükseltilen Fusion A8-3850 dikkat çekici sonuçlara imza atıldı zira Radeon HD 6550D, özellikle hız aşırtmalı sonuçlarda bir süre öncesinin orta segment kartlarına yakın sonuçlara imza attığını görüyoruz.

Kısaca test sonuçlarını özetlemek gerekirse;

- 3DMark 11'deki puanlar; standart 1148, hız aşırtmalı; 1591

- 3DMark Vantage; Standart 4400, hız aşırtmalı: 6160

- 3DMark 2006; Standart 7650, hız aşırtmalı 10492

Özellikle 3DMark 2006 sonucu dikkat çekici zira entegre grafik birimiyle 10k barajının aşıldığını görüyoruz. Tabi diğer taraftan Fusion işlemcilerindeki entegre grafik birimlerinin Dual Graphics teknolojisini desteklediğini de unutmamak gerekiyor. İşlemciye entegre grafik biriminin yanına uyumlu başka bir kart takıldığında birlikte çalışacak daha yüksek skorlara da imza atabiliyorlar. Bu arada Fusion A serisi işlemcilerinin tamamında kullanılan entegre grafik birimlerinin DirectX 11 desteği sunduklarını ve UVD 3.0 motoru sayesinde 1080p videoların yanı sıra Blu-ray 3D hızlandırmasına da olanak tanıdıklarını belirtelim.