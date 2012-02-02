AMD'nin Fusion A8-3870K işlemcisi 6GHz'in üzerine hız aşırtıldı

AMD'nin çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K, hız aşırtma profesyoneli Christian Ney tarafından 6GHz'in üzerine hız aşırtıldı. Standart olarak 3GHz'de çalışan 4 çekirdekli Fusion A8-3870K, Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı üzerinde sıvı azot kullanılarak 47.0x çarpan ve 258.2 bclk değeri ile bu hıza çıkartılırken, aynı çalışma kapsamında kullanılan GeIL EVO Corsa bellek de 3505MHz ile dünya bellek hızı rekoruna oldukça yakın bir seviyede çalıştırıldı.

Önümüzdeki aylarda Trinity kod adını taşıyan ve ikinci nesil Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion işlemcilerini piyasaya sürmeyi planlayan AMD'nin, mevcut Fusion ailesi için ne gibi güncelleme planı yaptığı henüz bilinmemekle birlikte çarpan kilidi açık K serisi Fusion işlemcilere, Fusion A8-3870K'dan daha hızlı olan yeni bir üst modelin kısa süre içerisinde çıkması şu an için pek beklenmiyor.