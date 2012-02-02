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AMD'nin Fusion A8-3870K işlemcisi 6GHz'in üzerine hız aşırtıldı

7 yıl
19,1b
1
22
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Fusion A8-3870K işlemcisi 6GHz'in üzerine hız aşırtıldı
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AMD'nin çarpan kilidi açık en hızlı Fusion işlemcisi olan A8-3870K, hız aşırtma profesyoneli Christian Ney tarafından 6GHz'in üzerine hız aşırtıldı. Standart olarak 3GHz'de çalışan 4 çekirdekli Fusion A8-3870K, Gigabyte'ın A75 çipsetli A75-UD4H anakartı üzerinde sıvı azot kullanılarak 47.0x çarpan ve 258.2 bclk değeri ile bu hıza çıkartılırken, aynı çalışma kapsamında kullanılan GeIL EVO Corsa bellek de 3505MHz ile dünya bellek hızı rekoruna oldukça yakın bir seviyede çalıştırıldı. 
Önümüzdeki aylarda Trinity kod adını taşıyan ve ikinci nesil Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil Fusion işlemcilerini piyasaya sürmeyi planlayan AMD'nin, mevcut Fusion ailesi için ne gibi güncelleme planı yaptığı henüz bilinmemekle birlikte çarpan kilidi açık K serisi Fusion işlemcilere, Fusion A8-3870K'dan daha hızlı olan yeni bir üst modelin kısa süre içerisinde çıkması şu an için pek beklenmiyor. 

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DH Misafiri 7 yıl
bunlar ne diyo ya 2 sene önce amd 5.7ghz de yanarken intel 7ghz i geçti... :D
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AMDR 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bunlar ne diyo ya 2 sene önce amd 5.7ghz de yanarken intel 7ghz i geçti... :D

8150 8.4GHz diye konu var.

Merak ettiğim nokta GPU da o.c denediler mi ? Ve kayda değer performans farkı oluştumu ?
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DH Misafiri 7 yıl
A8-3870K işlemci gpu Radeon HD 6550D ile en iyi performans alabilecegimiz ekran kartı hangisi acaba fikri olan varmı 6790 veya herhangi bir 6000 serisi ekran kartı ile daha iyi performans alabilirimiyiz ? ve bu sistem crosse fire modunda çalışıyomu cevap yazarsanız sevinirim.
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ahmetsaid_ak 7 yıl
Orada 2V yazıyor kaç W çeker acaba?
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gkn_ymz 7 yıl ahmetsaid_ak
ahmetsaid_ak

Orada 2V yazıyor kaç W çeker acaba?

çok w çeker
, sakın alıp ln2 ile OC yapma neme lazım ay sonu 50 krş falan fark eder ekonomik çöküş yaşarsın
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fatihburak95 7 yıl
2V çekirdek voltajı... MAŞALLAH diyorum
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Want to 7 yıl
Amd nin bulldozer mimarisinden beklentim yok ama liano bence iyi bir seri
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alpa07 7 yıl
havayla kaç olur
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DemirAtlı 7 yıl
AMD traş olayını biraz fazla abartmaya başladı


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black_flood 7 yıl
fiyatıda amma ucuzmuş hemen almak lazım x6 phenom fiyatına sahip bir ürün. acaba gerçekten düşünüldüğü kadar güçlümü de bu denli pahalı bir ürün? bu amd ürünleri bugüne kadar hep saat hızları düşük diye yakınılırdı anlaşılan yakınanlara güzel cevaplar veriyor 6 ghz' ler havalarda uçuşuyor hava soğutma ile rahatlıklan bir çok yeni işlemcisi firmanın 4.2 ghz' i görebiliyor fakat bu denli yüksek olan rakamlar görselde olduğu kadar büyük etki edebiliyormu performansa önemli olan noktada bu. saat hızı 1.8 ghz ve 2.2 ghz olmasına ve tek çekirdekli olmasına rağmen core2 duo dönemine kadar intelin saat hızı azmanı 3.4 ve 3.8 ghzlik işlemcilerine neler yapabildiğini herkez biliyor duymayan kalmamıştır diye düşünüyorum.
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cagataykoroglu 7 yıl
Hemen alalım.
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soar.kerrigan 7 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu

Hemen alalım.

Tamam.
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E_Aydin35 7 yıl
A8-3870K piyasada olan bir işlemcimi? Bazen AMD işlemcilerini sadece hız aşırtmak için çıkardıüını düşünüyorum. :) Düşünce sonuçta. Ve 6Ghz iyi bir değer.
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HighonFire 7 yıl E_Aydin35
isyankar_emre
A8-3870K piyasada olan bir işlemcimi? Bazen AMD işlemcilerini sadece hız aşırtmak için çıkardıüını düşünüyorum. :) Düşünce sonuçta. Ve 6Ghz iyi bir değer.

www.teknobiyotik.com/amd-a8-3870k-fm1-4mb-3ghz-llano-apu-dort-cekirdekli-carpan-kilitsiz-islemci.html?ref=akakce
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