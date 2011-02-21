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AMD'nin Phenom II X2 B59 işlemcisi, HP'nin yeni bilgisayarıyla kullanıma sunuluyor

8 yıl
8,3b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Business Class serisi altında hazırladığı yeni işlemcisi Phenom II X2 B59, HP tarafından geliştirilen Compaq Pro 6005 model isimli masaüstü bilgisayar ile birlikte pazara giriş yapıyor. Sahip olduğu genel özellikler itibariyle, AMD'nin çift çekirdekli Phenom II X2 565 Black Edition modeliyle büyük benzerlik gösteren yeni işlemci, farklı olarak çarpan kilidi kapalı olarak geliyor. Çalışma frekansı 3.4GHz olan yeni işlemciye, 1MB büyüklüğünde Seviye 2 ve 6MB büyüklüğünde Seviye 3 bellek kapasitesi eşlik ediyor.

AMD64, SSE3 ve AMD-V Sanallaştırma teknolojisi gibi özellikleri bünyesinde barındıran işlemci, ortaya çıkan ilk bilgiler doğru ise Phenom II X2 565 BE ile kıyaslandığında %10 daha yüksek HyperTransport bağlantı hızına sahip. Callisto tabanlı diğer Phenom II X2 modellerinde olduğu gibi kapalı olarak gelen diğer iki çekirdeği açılabilen işlemcinin, bu uygulama sonrasında BIOS tarafından Athlon II X2 559 model adıyla tanımlandığı belirtiliyor. AMD Business Class serisi işlemci ailesinin diğer üyelerinde olduğu gibi Phenom II X2 B59 da doğrudan doğruya son kullanıcılara sunulmayacak yani satış noktalarına gelmeyecek ve sadece OEM sistem üreticilerine sağlanacak.


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hooper 8 yıl
34 ghz değil de 3.4 ghz yazacaktın yanlışlık olmuş galiba Fx57 hocam
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KANUNI61 8 yıl
testlerine bakmak lazım merak ettim doğrusu
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