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AMD'nin Phenom II X6 1045T modeli için geri sayım başladı

8 yıl
13,6b
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7
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Masaüstü sistemler için hazırladığı yüksek performanslı Bulldozer işlemcilerini 2011 için planlayan AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesini yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Hali hazırda Phenom II X6 1055T ve 1090T Black Edition modelleriyle satışta olan seriye yakın zamanda Phenom II X6 1045T modeli de katılacak.

İşlemci parti numarası HDT45TWFK6DGR olan yeni model, standart olarak 2.7GHz'de çalışıyor ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek frekansı 3.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve E0 çekirdek revizyonunu esas alan Soket AM3 formundaki yeni işlemci 2000MHz HT ver yolu hızını destekliyor.

Her çekirdek için 512Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, entegre bellek kontrolcüsüyle hem DDR2 hem de DDR3 bellek desteği sunuyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen yeni işlemcinin en geç Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.


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_SeRHaT_ 8 yıl
Ucuz fiyata 6 çekirdek performansı ile F/P ürünü olabilir. Tabi test sonuçlarını ve fiyatını görmeden bilemeyiz.
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Towarscke 8 yıl
Gorenlerin akli karismasin.. AM2+ ve AM3 soketli butun AMD islemcilerinde 4000mhz HT var.. fakata bu iki hattan olusma bir teknoloji oldugundan, yazilarda 2000mhz diye yaziliyor.. CPU-z bunu 2000mhz olarak gosteriyor ama bu ozellik cift hattan olusuyor..
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