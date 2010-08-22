AMD'nin Phenom II X6 1045T modeli için geri sayım başladı

Masaüstü sistemler için hazırladığı yüksek performanslı Bulldozer işlemcilerini 2011 için planlayan AMD, 6 çekirdekli Phenom II X6 işlemci ailesini yeni modellerle güncellemeye hazırlanıyor. Hali hazırda Phenom II X6 1055T ve 1090T Black Edition modelleriyle satışta olan seriye yakın zamanda Phenom II X6 1045T modeli de katılacak.

İşlemci parti numarası HDT45TWFK6DGR olan yeni model, standart olarak 2.7GHz'de çalışıyor ve TurboCore teknolojisiyle çekirdek frekansı 3.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabiliyor. 45nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve E0 çekirdek revizyonunu esas alan Soket AM3 formundaki yeni işlemci 2000MHz HT ver yolu hızını destekliyor.

Her çekirdek için 512Kb olmak üzere 3MB Seviye 2 ve çekirdekler arası ortak kullanıma açık 6MB Seviye 3 bellek kapasitesine sahip olan işlemci, entegre bellek kontrolcüsüyle hem DDR2 hem de DDR3 bellek desteği sunuyor. Isıl güç tasarımı 95 Watt olarak belirlenen yeni işlemcinin en geç Eylül ayı içerisinde satışa sunulması bekleniyor.