AMD'nin Radeon Cayman XT (Radeon HD 6x70) modeli detaylanıyor

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Cayman XT kod adlı yeni nesil ekran kartına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Henüz netlik kazanmamakla birlikte Radeon HD 6870 veya Radeon HD 6970 olarak isimlendirilmesi beklenen kartın, arka yüzüne ait yeni bir görüntü daha yayınlandı. AMD'nin yüksek performans segmentinde yer alacak ikinci nesil DirectX 11 modeli, ortaya çıkan yeni görüntüye göre, iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve bir adet HDMI konnektörüne sahip. 800-900MHz aralığında GPU çalışma frekansına sahip olacağı belirtilen 256-bit destekli yeni modelde 8+6 Pin PCIe güç konnektörlerine yer veriliyor.
CHiL CHL82xx Digital PWM güç kontrolcüsü ile donatılan ekran kartının ön yüzünde 8 adet bellek modülüne yer verildiği belirtiliyor. Referans tasarımında 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilmesi beklenen ekran kartının bellek hızı da henüz açıklanmadı ama kimi kaynaklar ve 5GHz+ seviyesinde olabileceğini öne sürüyorlar. AMD, Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarını son çeyrekte pazara sunmaya başlayacak.
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Valla hocam ben , fps tarzı dışında kartları zorlayan oyun tarzı görmedim..(belki araba yarışı simülasyon) ,satış politikası yada ...Crysis çıkana kadar quake ve aynı enginle ,amcaolu engin değil tabe :) oyun motoruyla yapılan oyunlarla testler yapılırdı , ama ne hikmetse crysis çıktı çıkalı , üstelik micropsoft apisi kullandığı halde DX donanım Katili oluverdi.Nasıl oluyor bu iş anlayan anlatsın...
gerisi yalan , crysis 10 çıksa ne olur çıkmasa ne olur...
hocam vahiy mi indi nedir hemen yalan ettin kartı , mw2...quake demişsinde herkez bitek o oyunları oynamıyor ( tmm bende günde 3-4 saat mw2 online oynarım ama) diğer tarzlardan olan kullanıcılar ne yapıcak
Zira 6870 almak zorunda kalabilirsiniz..
Bunlar muhtemelen mühendislik örnekleri olduğu için ATI zamanında üretilmiş kartlardır. Son kullanıcıya AMD logosu ile ulaşacaklardır.
Bu kartların böyle olacağını AMD daha önceleri açıklamıştı zaten performansı fermilerden iyi olduğu sürece yeni mimarinin pekde önemi yok