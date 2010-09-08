AMD'nin Radeon Cayman XT (Radeon HD 6x70) modeli detaylanıyor

AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Cayman XT kod adlı yeni nesil ekran kartına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Henüz netlik kazanmamakla birlikte Radeon HD 6870 veya Radeon HD 6970 olarak isimlendirilmesi beklenen kartın, arka yüzüne ait yeni bir görüntü daha yayınlandı. AMD'nin yüksek performans segmentinde yer alacak ikinci nesil DirectX 11 modeli, ortaya çıkan yeni görüntüye göre, iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve bir adet HDMI konnektörüne sahip. 800-900MHz aralığında GPU çalışma frekansına sahip olacağı belirtilen 256-bit destekli yeni modelde 8+6 Pin PCIe güç konnektörlerine yer veriliyor.

CHiL CHL82xx Digital PWM güç kontrolcüsü ile donatılan ekran kartının ön yüzünde 8 adet bellek modülüne yer verildiği belirtiliyor. Referans tasarımında 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilmesi beklenen ekran kartının bellek hızı da henüz açıklanmadı ama kimi kaynaklar ve 5GHz+ seviyesinde olabileceğini öne sürüyorlar. AMD, Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarını son çeyrekte pazara sunmaya başlayacak.