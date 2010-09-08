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AMD'nin Radeon Cayman XT (Radeon HD 6x70) modeli detaylanıyor

8 yıl
17b
1
33
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin Radeon Cayman XT (Radeon HD 6x70) modeli detaylanıyor
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AMD'nin Radeon Cayman XT (Radeon HD 6x70) modeli detaylanıyor
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AMD'nin yüksek performans segmenti için hazırladığı Cayman XT kod adlı yeni nesil ekran kartına ilişkin görüntüler gelmeye devam ediyor. Henüz netlik kazanmamakla birlikte Radeon HD 6870 veya Radeon HD 6970 olarak isimlendirilmesi beklenen kartın, arka yüzüne ait yeni bir görüntü daha yayınlandı. AMD'nin yüksek performans segmentinde yer alacak ikinci nesil DirectX 11 modeli, ortaya çıkan yeni görüntüye göre, iki adet DVI, iki adet Mini DisplayPort ve bir adet HDMI konnektörüne sahip. 800-900MHz aralığında GPU çalışma frekansına sahip olacağı belirtilen 256-bit destekli yeni modelde 8+6 Pin PCIe güç konnektörlerine yer veriliyor.

CHiL CHL82xx Digital PWM güç kontrolcüsü ile donatılan ekran kartının ön yüzünde 8 adet bellek modülüne yer verildiği belirtiliyor. Referans tasarımında 1GB GDDR5 bellek kapasitesine yer verilmesi beklenen ekran kartının bellek hızı da henüz açıklanmadı ama kimi kaynaklar ve 5GHz+ seviyesinde olabileceğini öne sürüyorlar. AMD, Radeon HD 6000 serisi yeni nesil ekran kartlarını son çeyrekte pazara sunmaya başlayacak.


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erolsipar 8 yıl
Kasim ayinda cikacaktir.............
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nirvanha 8 yıl
BaRReT81 kardeş,
Valla hocam ben , fps tarzı dışında kartları zorlayan oyun tarzı görmedim..(belki araba yarışı simülasyon) ,satış politikası yada ...Crysis çıkana kadar quake ve aynı enginle ,amcaolu engin değil tabe :) oyun motoruyla yapılan oyunlarla testler yapılırdı , ama ne hikmetse crysis çıktı çıkalı , üstelik micropsoft apisi kullandığı halde DX donanım Katili oluverdi.Nasıl oluyor bu iş anlayan anlatsın...
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El Mukteda 8 yıl
çift gpu için ne kadar bekleriz?
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vidoko 8 yıl
bence yeni ürünlerinde hem performanslı hemde iyi bi fiyat politiksı uygulaması lazım bu serinin daha eprformanslı ve ucuz olması nvidianın kafasını iyicekarştıracak..
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nirvanha 8 yıl
Bu kartında yalan olma olasılığı yüksek(Nvidianın maket kartları gibi)....Üstelik ,Artık hızında işlem gücününde bir önemi kalmadı.Oynanabilirlik + oynatabilirlik =Bol Eğlence=Yüksek satış =Yüksek Kar= Call of duty mw2...Quakelive(QUAKE3ARENA)
gerisi yalan , crysis 10 çıksa ne olur çıkmasa ne olur...
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SupermanPrime 8 yıl

nirvanha

Bu kartında yalan olma olasılığı yüksek(Nvidianın maket kartları gibi)....Üstelik ,Artık hızında işlem gücününde bir önemi kalmadı.Oynanabilirlik + oynatabilirlik =Bol Eğlence=Yüksek satış =Yüksek Kar= Call of duty mw2...Quakelive(QUAKE3ARENA)
gerisi yalan , crysis 10 çıksa ne olur çıkmasa ne olur...


hocam vahiy mi indi nedir hemen yalan ettin kartı , mw2...quake demişsinde herkez bitek o oyunları oynamıyor ( tmm bende günde 3-4 saat mw2 online oynarım ama) diğer tarzlardan olan kullanıcılar ne yapıcak
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alito 8 yıl
paralel işlemci sayısından hala haber yok sanırım. bakalım bu sefer kaç x paralel işlemci kullanacak. buna görede kartın gücü daha iyi tahmin edilebilir.
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Can 1996 8 yıl
Daha iyisi olabilirdi. Pek de beklenini veremicek gibi daha iyisi olabilirdi.
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GuitarMania 8 yıl
Ben daha iyisi olabilirdi diyen arkadaşlara sesleniyorum.. Kullanıcı testi olmadan pek yorum yapmayın bence!!

Zira 6870 almak zorunda kalabilirsiniz..
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Fear Dot Com 8 yıl
ATI kalkmıyor galiba soğutucunun üzerinde ATI damgasını gordum ATI alan Uskudarı gecti Bopazı Turluyor :D
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_SeRHaT_ 8 yıl

Fear Dot Com

ATI kalkmıyor galiba soğutucunun üzerinde ATI damgasını gordum ATI alan Uskudarı gecti Bopazı Turluyor :D

Bunlar muhtemelen mühendislik örnekleri olduğu için ATI zamanında üretilmiş kartlardır. Son kullanıcıya AMD logosu ile ulaşacaklardır.
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Batuist 8 yıl
yeni nesil kart beklerken kartlar yine refresh oluyor... halbuki bir yıl boyunca yeni nesil ati bekleyen biri olarak bu haberler beni pek cezbetmiyor...
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Source 8 yıl

Batuist

yeni nesil kart beklerken kartlar yine refresh oluyor... halbuki bir yıl boyunca yeni nesil ati bekleyen biri olarak bu haberler beni pek cezbetmiyor...


Bu kartların böyle olacağını AMD daha önceleri açıklamıştı zaten performansı fermilerden iyi olduğu sürece yeni mimarinin pekde önemi yok
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Mr.Legend 8 yıl
Artık 2GB ye geçsinlerr!!!. Yavaş yavaş 1000MHz ye de yaklaştı kartlar
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yasar_lives 8 yıl
1GB GDDR5 Elveda Ayrılık... 2011 yılında 2GB GDDR5 bellek H.G.
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F.@.T.İ.H 8 yıl
gtx480 den muhtemelen hızlı olucaktır ama fark yaratacagını dusunmuyorum..
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cestvrai 8 yıl
eyefinty 5 kokusu alıyorum tek kartta standart olarak
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