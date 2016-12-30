AMD'nin Ryzen işlemcisi hava soğutmayla 5GHz yapıyor

AMD'nin dört yıllık bir çalışmayla sıfırdan geliştirdiği yeni nesil Ryzen işlemci ailesi için bekleyiş sürüyor. Şirket tarafından yayınlanan belirli test sonuçları dışında elle tutulur performans değerleri şimdiye kadar yoktu ancak görünen o ki Fransız bilgisayar dergisi Canard PC, erken mühendislik örneği bir Ryzen işlemcisini veya detaylı test sonuçlarını, muhtemelen Uzakdoğu merkezli bir tedarikçi veya anakart üreticisinden temin etti.

Canard PC dergisinin son sayısındaki sürpriz yumurta, AMD Ryzen işlemcilerinin hız aşırtma yani overclock performansına da ışık tutuyor. Kaynak kısmındaki linkten erişebileceğiniz derginin işlemci değerlendirmelerini içeren 10 sayfasında ki uzun ikili kod dikkatlerden kaçmadı:"0101101001100101011011100100111101000011010000000100

00010110100101110010001111010011010101000111"

metin çeviriciye yapıştırdığınızda, karşınıza ZenOC@Air=5G ifadesi çıkıyor. Yani derginin erişim sağladığı Ryzen işlemci ki çok erken bir mühendislik örneği olduğunu düşünüyorum, hava soğutma ile 5GHz'e ulaşmış. Henüz resmiyete kavuşmasa da Ryzen işlemci ailesinin en güçlü modeliyse bu işlemci, piyasaya çıkacak modelde standart hızın 3.4GHz+ (muhtemelen 3.6GHz) ve Turbo yani XFR ile 4GHz (4.2GHz) otomatik olarak çıkması bekleniyor. Yukaırda gördüğünüz kodu biryapıştırdığınızda, karşınıza ZenOC@Air=5G ifadesi çıkıyor. Yani derginin erişim sağladığı Ryzen işlemci ki çok erken bir mühendislik örneği olduğunu düşünüyorum, hava soğutma ile 5GHz'e ulaşmış. Henüz resmiyete kavuşmasa da Ryzen işlemci ailesinin en güçlü modeliyse bu işlemci, piyasaya çıkacak modelde standart hızın 3.4GHz+ (muhtemelen 3.6GHz) ve Turbo yani XFR ile 4GHz (4.2GHz) otomatik olarak çıkması bekleniyor.

Henüz ideal olgunluğa ulaşmamış, hangi revizyon olduğunu bilmediğimiz (AMD şu an üçüncü taped out işlemci silikonuna ince ayar yapmak ile meşgul) ancak erken "ES" statüsü taşıyan işlemci, hava soğutma ile ulaşmış 5GHz seviyesine. Tabi ilgili hız aşırtmanın ne derece stabil olduğu, vCore yani çekirdek voltaj geriliminin ne düzeyde tutulduğu ve nasıl bir anakart kullanıldığı (anakart üreticileri X370 çipsetli modellerin çalışmalarına devam ediyor) büyük merak konusu. Ancak kesin olan şu ki, Ryzen hız aşırtmada iddialı olacak.

Kısaca XFR olarak isimlendirilen Extended Frequency Range teknolojisiyle AMD, Ryzen işlemci üzerine kaslı bir hava soğutma veya iyi bir sıvı soğutma hatta LN2 yani sıvı azot bağlanması durumunda, otomatik frekans arttırımı yapan Precision Boost profilinin de ötesine çıkıyor. Yani kısaca Turbo diyeceğimiz özelliğin çatı hızı 4.2GHz ise, iyi bir soğutma takıldığında XFR bunu algılıyor ve otomatik olarak daha da yüksek hızlara çıkabiliyor.

AMD'nin yeni nesil işlemcileri için bekleyiş sona ermek üzere. Önümüzdeki günlerde hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımız işlemci ailesinin piyasaya çıkması, anakart üreticilerinin temposuna da bağlı olarak Şubat sonu veya Mart ayında olacak gibi görünüyor. Tabii AMD'nin daha erken bir global lansman yapması da muhtemel. Şirketin kendi verilerine göre AMD Ryzen üç boyutlu düzenleme uygulamaları ve video dönüştürme işlemlerinde yani tüm çekirdeklerin yüke girdikleri koşulda, Intel Core i7-6900K'yı geride bırakıyor.

http://library.madeinpresse.fr/samples/MPqY2Vg2I71P-f