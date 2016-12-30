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AMD'nin Ryzen işlemcisi hava soğutmayla 5GHz yapıyor

AMD'nin yeni nesil işlemci ailesi Ryzen, hız aşırtma performansıyla da dikkat çekecek. Yeni işlemcinin erken mühendislik örneği ile yapılan hız aşırtma çalışmasının detayları ve dahası...
2 yıl
11,8b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin dört yıllık bir çalışmayla sıfırdan geliştirdiği yeni nesil Ryzen işlemci ailesi için bekleyiş sürüyor. Şirket tarafından yayınlanan belirli test sonuçları dışında elle tutulur performans değerleri şimdiye kadar yoktu ancak görünen o ki Fransız bilgisayar dergisi Canard PC, erken mühendislik örneği bir Ryzen işlemcisini veya detaylı test sonuçlarını, muhtemelen Uzakdoğu merkezli bir tedarikçi veya anakart üreticisinden temin etti.
Canard PC dergisinin son sayısındaki sürpriz yumurta, AMD Ryzen işlemcilerinin hız aşırtma yani overclock performansına da ışık tutuyor. Kaynak kısmındaki linkten erişebileceğiniz derginin işlemci değerlendirmelerini içeren 10 sayfasında ki uzun ikili kod dikkatlerden kaçmadı:"0101101001100101011011100100111101000011010000000100
00010110100101110010001111010011010101000111"
Yukaırda gördüğünüz kodu bir metin çeviriciye yapıştırdığınızda, karşınıza ZenOC@Air=5G ifadesi çıkıyor. Yani derginin erişim sağladığı Ryzen işlemci ki çok erken bir mühendislik örneği olduğunu düşünüyorum, hava soğutma ile 5GHz'e ulaşmış. Henüz resmiyete kavuşmasa da Ryzen işlemci ailesinin en güçlü modeliyse bu işlemci, piyasaya çıkacak modelde standart hızın 3.4GHz+ (muhtemelen 3.6GHz) ve Turbo yani XFR ile 4GHz (4.2GHz) otomatik olarak çıkması bekleniyor. 
Henüz ideal olgunluğa ulaşmamış, hangi revizyon olduğunu bilmediğimiz (AMD şu an üçüncü taped out işlemci silikonuna ince ayar yapmak ile meşgul) ancak erken "ES" statüsü taşıyan işlemci, hava soğutma ile ulaşmış 5GHz seviyesine. Tabi ilgili hız aşırtmanın ne derece stabil olduğu, vCore yani çekirdek voltaj geriliminin ne düzeyde tutulduğu ve nasıl bir anakart kullanıldığı (anakart üreticileri X370 çipsetli modellerin çalışmalarına devam ediyor) büyük merak konusu. Ancak kesin olan şu ki, Ryzen hız aşırtmada iddialı olacak.
Kısaca XFR olarak isimlendirilen Extended Frequency Range teknolojisiyle AMD, Ryzen işlemci üzerine kaslı bir hava soğutma veya iyi bir sıvı soğutma hatta LN2 yani sıvı azot bağlanması durumunda, otomatik frekans arttırımı yapan Precision Boost profilinin de ötesine çıkıyor. Yani kısaca Turbo diyeceğimiz özelliğin çatı hızı 4.2GHz ise, iyi bir soğutma takıldığında XFR bunu algılıyor ve otomatik olarak daha da yüksek hızlara çıkabiliyor.
AMD'nin yeni nesil işlemcileri için bekleyiş sona ermek üzere. Önümüzdeki günlerde hakkında daha fazla bilgi sahibi olacağımız işlemci ailesinin piyasaya çıkması, anakart üreticilerinin temposuna da bağlı olarak Şubat sonu veya Mart ayında olacak gibi görünüyor. Tabii AMD'nin daha erken bir global lansman yapması da muhtemel. Şirketin kendi verilerine göre AMD Ryzen üç boyutlu düzenleme uygulamaları ve video dönüştürme işlemlerinde yani tüm çekirdeklerin yüke girdikleri koşulda, Intel Core i7-6900K'yı geride bırakıyor.

http://library.madeinpresse.fr/samples/MPqY2Vg2I71P-f Yorum Yaz
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Tihilu 2 yıl en beğenilen
Ben hep 3.2 Ghz kullandığım için sıkıntı olmuyor.
Şakası bir yana , i7 6700 civarı f/p bir işlemci çıkart şu yüzümüzü güldür be AMD.
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kill1033 1 yıl
Vay be ne haberler çıkmış zamanında. Bırak 5ghz i 4.2 yi stabil görebilen yok.
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Alkan1905 2 yıl
Fiyatlar sizdirilmiş galiba max 500 $ söylentisi var
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strider_venom 2 yıl
sallayan sallayana maşallah.
işlemcilerin ne çekirdek sayıları belli, ne hızları , ne fiyatları, nede çıkış tarihleri.
hatta performansları bile soru işareti.
amd nin yaptığı tek bir resmi açıklama yok.
beklemeye devam...
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brokengineer 2 yıl
5ghzlik ryzen işlemcinin cinebench skoru 4.1ghz i7 6900k ya denk gelmiş. Eğer gaming performansına da aynı doğrultuda yansırsa amdlerin 5ghzi hava soğutmayla kesinlikle görmesi lazım. hatta sıvı soğutmayla 5.7ghzleri görürse 4c 8t bir amd işlemci i7 7700k nın stok performansını verebilecektir. Amd ryzenla daha düşük tdpli işlemciler üretmeyi başardı gibi görünüyor tanıtımlarda. Bu doğrultuda amd işlemciler ısı problemi olmadan umarım rahatlıkla oc olabileceklerdir. Gerçekten sabırsızlkla bekliyorum.
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sangreal_1905 2 yıl brokengineer
5.7 ghz cok yuksek bir deger sanmiyorum ki o degerlere ulasilsin.Hadi ulasildi diyelim gunluk kullanima uygun olmayabilir.Ben en iyi ihtimalle 5.3 ghz baraj olarak goruyorum.
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-MoDeStUs- 2 yıl brokengineer
brokengineer
5ghzlik ryzen işlemcinin cinebench skoru 4.1ghz i7 6900k ya denk gelmiş. Eğer gaming performansına da aynı doğrultuda yansırsa amdlerin 5ghzi hava soğutmayla kesinlikle görmesi lazım. hatta sıvı soğutmayla 5.7ghzleri görürse 4c 8t bir amd işlemci i7 7700k nın stok performansını verebilecektir. Amd ryzenla daha düşük tdpli işlemciler üretmeyi başardı gibi görünüyor tanıtımlarda. Bu doğrultuda amd işlemciler ısı problemi olmadan umarım rahatlıkla oc olabileceklerdir. Gerçekten sabırsızlkla bekliyorum.
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Kaç ghz kaç ghz?? Ne içtin ne yedin bu duruma geldin : ))
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DH Misafiri 2 yıl
Intel AMD'yi batırır el değiştirtir gibi muabbetlere inanmıyorum sebebide belli neden diyecek olursanız Intel AMD'ye para ödemektedir yanlış anlaşılmasın rüşvet yada sen geri dur bu piyasadan parası değil günümüzde kullandığımız her x86 mimari tabanlı cpu hakları AMD'ye aittir ayrıca X86 tabanlı 64Bit cpu'lar içinde aynı durum söz konusu yani AMD cpu üretmeyi bıraksada intel sayesinde geçinmeye devam eder.
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Son Perde 2 yıl
İnşallah Fx 8370'deki soğutucuyu kutuya koyarlar.Çünkü o gerçekten AMD'nin bu zamana kadar yaptığı en iyi stok soğutucuydu.Hem sessiz hemde tasarımı güzel.
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Donmez82 2 yıl
5ghz ile ne yapacağınız önemlidir.
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forex11 2 yıl
2017 işlemci satın almak için iyi zaman firmalar rekabet için bir miktar fiyat kısacaktır ama 2018 için aynını söyliyemeyeceğim intel gerekli cevabı verip amd yi bir 4 sene daha oyun dışına atacaktır
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eSSelamuAleykum 2 yıl
tutmazsa amd nin sonu olur. büyük ihtimalle el değiştirir. ama tutarsa iyi bir sıçrayış olur.
intelinde şu an kıs kıs güldüğünü düşünüyorum. ryzen çıktığında şu anda elinde hali hazır ama bizden sakladığı yeni işlemcilerini piyasaya sürecektir :)
tabiki gönlümüz amd den yana.
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Mutlak.Sıfır 2 yıl
"Ama Amd ısınıyor."

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