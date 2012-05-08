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AMD'nin Trinity işlemci ailesi bu ay içerisinde pazara sunuluyor

7 yıl
4,6b
1
43
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Digitimes'ın yayınladığı yeni bir habere göre, AMD'nin Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesini kullanan mobil işlemciler bu ay içerisinde kullanıma sunulmuş olacak. Sistem üreticilerine dağıtımı Nisan ayı içerisinde başlayan yeni işlemci ailesi, farklı segmentlerdeki dizüstü bilgisayar ve netbook modelleriyle Intel'in Ivy Bridge ailesine karşı rakip olacaklar. Birinci nesil Fusion işlemci ailesi ile mobil pazarda daha önce hiç olmadığı kadar iddialı bir konuma gelen AMD, Trinity jenerasyonu ile bu iddiasını arttırmayı ve pazar payını daha da yukarılara taşımaya hedefliyor.
Trinity ailesiyle birlikte AMD tabanlı ultrabook modellerinin de pazara giriş yapması beklenirken, masaüstü kullanıcıları yeni işlemci ailesini bir süre daha beklemek zorunda kalacak zira masaüstü odaklı ikinci nesil Fusion işlemcilerinin Ağustos ayı gibi lanse edileceği bildiriliyor. Aynı haberde yer alan bilgilere göre Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımını temel alan 2. nesil Fusion işlemcilerinin ilk jenerasyona göre saf çekirdek performans açısından %25, grafik performansı açısından ise %50'ye varan oranda performans farkı atacağı ifade ediliyor. 

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Gelu 7 yıl en beğenilen
Ben suan A6-3650 yi 300w cin mali bir powerla kunlaniyorum.Tik yok.Acmadigi oyun yok.tabi her oyunda herseyi max da acamiyorsunuz.Ama tum oyunlari full hd oynuyorum emin olabilirsiniz.(Dx9 da tabiki)
Cok fazla parasi olmayan , yada f/p sistemi yapmak istiyenler icin yeni cikacak 5800k yi siddetle tavsiye edebilirim.
Cunku kunlandigim 3650 , 3870 den %20-%30 zayif bir apu..
5800 ise 3870 den %50 guclu bir apu.Artik siz dusunun performansini.Ayrica butun bunlari 300w bir powerla basarabilmesi inanilmaz bir gelisme bana gore..Hem elektirik parasindan yirtarsiniz , yuzunuz guler .Hemde sistem alirken yuzunuz guler.
Tamam bazilari 400$lik islemci alir.300% lik anakart alir.800-900$ lik ekran karti alabilir.Belki isi vardir , belki egosunu tatmin ediyordur.Belki pro oyuncudur.Belki parasi boldur cani en iyisini almak istiyordur.Ama 250$ alacaginiz 5800k+ anakart her isinize yetecektir.Ayrica amd yede ufak bir destek olursunuz.Malum durumlar bayagi kotu..
Ben suan A6-3650 yi 300w cin mali bir powerla kunlaniyorum.Tik yok.Acmadigi oyun yok.tabi her oyunda herseyi max da acamiyorsunuz.Ama tum oyunlari full hd oynu...
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aceleciburak 7 yıl
VokalAnestezi
1dk ile benden önce açtın hocam konuyu. Kaynak : digitimes.com/... Elimdeki dizüstü bilgisayarı satıp hibrit CF bir AMD dizüstü alcam. Edit : Adamlar halen soket yapısı vb. konularda bilgi vermedi. Heralde satabildikleri kadar FM1 ve Liano satmaya çalışıyorlar. Merak ettiğim FX-3 serisi ile FM3 soket yapısına geçerlerse FM2 ile o işlemcileri kullanabilirmiyiz. Ayrıca doğal USB3 desteği var mı? Harici USB3 kontrolcüler kafadan 40-50TL maliyet artırıyor anakartlarda.

FX olayı bitti bi sürelik rafa kaldırıldı son işlemciler AM3+ olarak ''Vishera'' kod ismi ile gelecek zaten AMD steamroller mimarisi ile sadece APU ya ağırlık vereceğinide açıkladı ve Steamroller ın Piledriver'dan daha büyük bir atılım olacağı tahmin ediliyor.
AMD nin buradaki 2013 Steamroller ile iki argümanı var birincisi yerine oturmuş GCN mimarisi ve intel Haswell e geçtiği için ve soket değiştirdiği için AMD nin bunu gözardı edeceğini hiç düşünmüyorum mevcut FM2 ile Steamroller işlemcileri kullanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
A10 5800K hayalim vardı anlaşılan biraz daha beklemek gerekiyor zaten ortada FM2 anakartlar yoktu bu arada A75 (FM1) chipsetlerden itibaren AMD Doğal USB desteğine geçmişti ''Trinity'' işlemcileride A75 ve A85 chipsetlerle geleceği için muhtemelen USB 3.0 doğal şekilde desteklenecektir...
VokalAnestezi1dk ile benden önce açtın hocam konuyu. Kaynak :digitimes.com/...Elimdeki dizüstü bilgisayarı satıp hibrit CF bir AM...
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karayulun 7 yıl
Pes etmek yok. AMD'ye desteğe devam. Şahsen kullanıcı olarak AMD'nin yanındayız. Bazı bilinçsiz düşünen kullanıcılarda, kullanmayacakları kadar yüksek performans takıntısı bulunuyor. Gösteriş ve tamamen boş kişisel rekabetlerle paralarını çar çur ediyorlar. Parasının kıymetini bilmeyenler birgün; o paralarını nerelere çar çur ettiklerini hatırlamak durumunda kalıp pişmanlık duyabilirler. Kimseler; ben kazanırım ben yerim demesin. Tutumlu olmalıyız. Ve de Intel'i başarısını görerek hisslerini alanların kim olduklarını da bilmek gerekir. Hatırlayalım: AMD 'nin dünyanın ilk 64 bit ve ilk çekirdek şavaşlarını başlatan firma olduğunu. Reklamlara aldanan, gördüğüne özenen kullanıcılar olmamalıyız. Tutumlu ve mantıklı düşüncelerle hareket etmeliyiz.
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Rubisco 7 yıl
Mobil alanda Amd iyi, eğer süper beklenti olmazsa, bu gidişatla da daha da iyi olucak. İnsanların algısına yönelik daha çok reklam kampanya faln lazım. Şuanki mobil Lianolar (A6 A8m) ve gelicek Trinityler i5-2467m / i5-2410m civarlarında. AMDlerin fiyatları hakkında pek bilgi yok ama doğruysa 200-250$ civarı mobil i5 lere göre daha iyi sunuyor olmaları lazım. Son sızanlara mobil A10-4655m 25W, i5-2467m ile i5-2410m'e doğrudan rakip olabiliyor.

http://www.nordichardware.com/news/77-notebooks-mobility/45849-hp-envy-sleekbok-sneak-premieres-in-shanghai-with-amd-trinity.html
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turanci 7 yıl
carloska
70 milyonluk ülkede vatanbilgisayarda sadece 3 çeşit yeni nesil amd notebooklar var... koca ülkeye neden AMD notebook gelmez anlamıyorum..

Vatan bilgisayar, türevleri, TTNET gibi firmalar sömürmeyi misyon edinmişler. Tüm dünyada eski nesil fiyatları düşerken bunlar zam yapıyorlar NEDEN ? Çünkü millet bilinçsiz. Şimdi bu kadar dolandırıcı 70 milyon insanı sömürüp multi milyoner olurken BU ÜLKEDE ADAM GİBİ EĞİTİM, BİLİM, TEKNOLOJİ, ÜRETİM BU ADİLERİN İŞİNE GELİRMİ ?
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E_Aydin35 7 yıl
İçimden şimdi benimde "kim ne derse desin Intel" diyesim geldi ama öyle bir fanboyluk yapmaya niyetim yok. Sadece Ivy Bridge işlemcilerinden bekleneni almadık diyor herkez, bence bunlar bizim aklımızın ereceği şeyler değil adamlar bşizden bin kat fazla düşünüyorya bazen bir hata oluyor bu tür işlerde işte ona gerçekten şoke olarak şaşırıyorum ama Intel aynı hataları yapıcak potansiyelde bir frma değil.. İçimiz rahat olsun Intel bir çok koldan pazara atılım yapıyor, AMD elbetde iyi ve seçeneği f/p uygun fazla işlemci çıakrtıyor sistem toplayıcılar ve OC'ciler için elbetde hem ucuz hem ideal ama IB platformunda çarpan kilitleri osun 22nm olma avantajı olsun OC karşılaştırılamsı yapılıcaksa kat kat üstün gelir..
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carloska 7 yıl
70 milyonluk ülkede vatanbilgisayarda sadece 3 çeşit yeni nesil amd notebooklar var... koca ülkeye neden AMD notebook gelmez anlamıyorum..
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dodomoco 7 yıl
Amd dogru oynuyor masaustunde zaten intelle basa cikamaz ama netbook ve tablet piyasasinda rakipsiz olabilir umarim akilli telefon pazarinada yakin bi zamanda girerler
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cokobo 7 yıl
DH Misafiri
Kim ne derse desin Apple

bu ne şimdi...
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lapry 7 yıl cokobo
cokobo

DH Misafiri

Kim ne derse desin Apple


bu ne şimdi...

Hakikaten bu ne şimdi?bende anlamadım
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Gelu 7 yıl
playstyle
Gelu
VokalAnestezi @Gelu Aslında senin GPU hızaşırtma yapıldığında 3850den daha güçlü oluyor 3870 ile kafa kafaya gider. Sen grafik birimine hızaşırtma yap. Ayrıca işlemci Phenom IIlerin 28nm sürümü olduğu için hayvani bir hızaşırtma yeteneğine sahip. İçinde öyle güçlü bir GPU bulunmasına rağmen 4GHz gördüğü söyleniyor. Ama sen boşver işlemciyi 3.4GHz yap GPuyu 900MHz yap. Bellek olarak en az 1600MHz öneririm. 1333MHz oldukça yetersiz. Eğer bellekler 1333 ise hızaşırtma yap. Gecikmelerin artması fazla sorun olmuyor.
Bellekler 4gb x2 1600mhz. abi ben bir esseklik yaptim asus un en ucuz anakartini aldim.Gpu ya oc yapamiyorum.Gpu ya ayri oc yapabilmek icin en dusugunden F1A75-V almak gerekiyormus.Bu aci gercegi sonra ogrendim..Islemcimde oyle cok cikmiyor.ya anakart ucuz diye yada takoza denk geldik.Islemci 3000i gecmedi.
şikayetçi olduğunu bu ucuz anakart üzerinde ram hızını az bir şey artırarak kısmi OC yapılmıyor mu !?

Hocam gpu oc olmadiktan sonra ram lar 1866 ya ceksem neye yarar ? %1 %2 performans icin ugrasamam. ha eger gpu oc olsaydi islemciyide oc ederdim , ramlaride ederdim.Ama su durumda hic bir anlami yok.1 fps artisi bile olmaz oyunlarda.
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Rubisco 7 yıl
GPU'yu yeterince oc edemedikten sonra 1600 vs. 1866 arasında perf farkı yok gibi bişey, yakınmakta haklı. 1333 ram olsaydı elinde, 1600'e faln geçmek %15-20 perf arttırırdı (o da yüksek çözünürlükte boğulmadan önce).
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Gelu 7 yıl
VokalAnestezi
@Gelu Aslında senin GPU hızaşırtma yapıldığında 3850den daha güçlü oluyor 3870 ile kafa kafaya gider. Sen grafik birimine hızaşırtma yap. Ayrıca işlemci Phenom IIlerin 28nm sürümü olduğu için hayvani bir hızaşırtma yeteneğine sahip. İçinde öyle güçlü bir GPU bulunmasına rağmen 4GHz gördüğü söyleniyor. Ama sen boşver işlemciyi 3.4GHz yap GPuyu 900MHz yap. Bellek olarak en az 1600MHz öneririm. 1333MHz oldukça yetersiz. Eğer bellekler 1333 ise hızaşırtma yap. Gecikmelerin artması fazla sorun olmuyor.

Bellekler 4gb x2 1600mhz.
abi ben bir esseklik yaptim asus un en ucuz anakartini aldim.Gpu ya oc yapamiyorum.Gpu ya ayri oc yapabilmek icin en dusugunden F1A75-V almak gerekiyormus.Bu aci gercegi sonra ogrendim..Islemcimde oyle cok cikmiyor.ya anakart ucuz diye yada takoza denk geldik.Islemci 3000i gecmedi.
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SEO-Uzmanı 7 yıl Gelu
Gelu

VokalAnestezi

@Gelu Aslında senin GPU hızaşırtma yapıldığında 3850den daha güçlü oluyor 3870 ile kafa kafaya gider. Sen grafik birimine hızaşırtma yap. Ayrıca işlemci Phenom IIlerin 28nm sürümü olduğu için hayvani bir hızaşırtma yeteneğine sahip. İçinde öyle güçlü bir GPU bulunmasına rağmen 4GHz gördüğü söyleniyor. Ama sen boşver işlemciyi 3.4GHz yap GPuyu 900MHz yap. Bellek olarak en az 1600MHz öneririm. 1333MHz oldukça yetersiz. Eğer bellekler 1333 ise hızaşırtma yap. Gecikmelerin artması fazla sorun olmuyor.


Bellekler 4gb x2 1600mhz.
abi ben bir esseklik yaptim asus un en ucuz anakartini aldim.Gpu ya oc yapamiyorum.Gpu ya ayri oc yapabilmek icin en dusugunden F1A75-V almak gerekiyormus.Bu aci gercegi sonra ogrendim..Islemcimde oyle cok cikmiyor.ya anakart ucuz diye yada takoza denk geldik.Islemci 3000i gecmedi.

şikayetçi olduğunu bu ucuz anakart üzerinde ram hızını az bir şey artırarak kısmi OC yapılmıyor mu !?
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St Batuhan 7 yıl
tuturox
@St BatuhanMainstream Trinity apu 15 Mayısta, Ultrahin apu sanırım Haziran ayının ilk haftası lanse edilecek.

Lanse edilse de ultrathin cihazlara cooook vakit var daha ama ivy bridge en kötü ihtimal temmuz da cıkmıs olur zaten :)
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resler 7 yıl
Nasılsa biz Türkiye'de bu işlemcilerin kullanıldığı daha doğrusu AMD işlemci kullanılan mobil bilgisayarları görmeyiz.
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apocan866 7 yıl
AMD nin biraz daha bastırması lazım.piyasayı intel sardı.yeter artık tekel piyasası oldu.biraz daha çalışması lazım.AMD den fazla ümidim yok ama.inşallah beni haksız çıkartır..
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VokalAnestezi 7 yıl
@Gelu
Aslında senin GPU hızaşırtma yapıldığında 3850'den daha güçlü oluyor 3870 ile kafa kafaya gider. Sen grafik birimine hızaşırtma yap. Ayrıca işlemci Phenom II'lerin 28nm sürümü olduğu için hayvani bir hızaşırtma yeteneğine sahip. İçinde öyle güçlü bir GPU bulunmasına rağmen 4GHz gördüğü söyleniyor. Ama sen boşver işlemciyi 3.4GHz yap GPu'yu 900MHz yap. Bellek olarak en az 1600MHz öneririm. 1333MHz oldukça yetersiz. Eğer bellekler 1333 ise hızaşırtma yap. Gecikmelerin artması fazla sorun olmuyor.


@aceleciburak
FX serisi ne zaman iptal edildi

AMD birde şu 3D teknolojisini kullansa son derece yararına olur. Yalnızca CPU için değil GPU'lardada yapılabilir.
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