AMD'nin Trinity işlemci ailesi bu ay içerisinde pazara sunuluyor

Digitimes'ın yayınladığı yeni bir habere göre, AMD'nin Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesini kullanan mobil işlemciler bu ay içerisinde kullanıma sunulmuş olacak. Sistem üreticilerine dağıtımı Nisan ayı içerisinde başlayan yeni işlemci ailesi, farklı segmentlerdeki dizüstü bilgisayar ve netbook modelleriyle Intel'in Ivy Bridge ailesine karşı rakip olacaklar. Birinci nesil Fusion işlemci ailesi ile mobil pazarda daha önce hiç olmadığı kadar iddialı bir konuma gelen AMD, Trinity jenerasyonu ile bu iddiasını arttırmayı ve pazar payını daha da yukarılara taşımaya hedefliyor.

Trinity ailesiyle birlikte AMD tabanlı ultrabook modellerinin de pazara giriş yapması beklenirken, masaüstü kullanıcıları yeni işlemci ailesini bir süre daha beklemek zorunda kalacak zira masaüstü odaklı ikinci nesil Fusion işlemcilerinin Ağustos ayı gibi lanse edileceği bildiriliyor. Aynı haberde yer alan bilgilere göre Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımını temel alan 2. nesil Fusion işlemcilerinin ilk jenerasyona göre saf çekirdek performans açısından %25, grafik performansı açısından ise %50'ye varan oranda performans farkı atacağı ifade ediliyor.