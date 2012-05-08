AMD'nin Trinity işlemci ailesi bu ay içerisinde pazara sunuluyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Digitimes'ın yayınladığı yeni bir habere göre, AMD'nin Trinity kod adlı ikinci nesil Fusion işlemci ailesini kullanan mobil işlemciler bu ay içerisinde kullanıma sunulmuş olacak. Sistem üreticilerine dağıtımı Nisan ayı içerisinde başlayan yeni işlemci ailesi, farklı segmentlerdeki dizüstü bilgisayar ve netbook modelleriyle Intel'in Ivy Bridge ailesine karşı rakip olacaklar. Birinci nesil Fusion işlemci ailesi ile mobil pazarda daha önce hiç olmadığı kadar iddialı bir konuma gelen AMD, Trinity jenerasyonu ile bu iddiasını arttırmayı ve pazar payını daha da yukarılara taşımaya hedefliyor.
Trinity ailesiyle birlikte AMD tabanlı ultrabook modellerinin de pazara giriş yapması beklenirken, masaüstü kullanıcıları yeni işlemci ailesini bir süre daha beklemek zorunda kalacak zira masaüstü odaklı ikinci nesil Fusion işlemcilerinin Ağustos ayı gibi lanse edileceği bildiriliyor. Aynı haberde yer alan bilgilere göre Bulldozer mimarisinin geliştirilmiş versiyonu olan Piledriver tasarımını temel alan 2. nesil Fusion işlemcilerinin ilk jenerasyona göre saf çekirdek performans açısından %25, grafik performansı açısından ise %50'ye varan oranda performans farkı atacağı ifade ediliyor.
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Cok fazla parasi olmayan , yada f/p sistemi yapmak istiyenler icin yeni cikacak 5800k yi siddetle tavsiye edebilirim.
Cunku kunlandigim 3650 , 3870 den %20-%30 zayif bir apu..
5800 ise 3870 den %50 guclu bir apu.Artik siz dusunun performansini.Ayrica butun bunlari 300w bir powerla basarabilmesi inanilmaz bir gelisme bana gore..Hem elektirik parasindan yirtarsiniz , yuzunuz guler .Hemde sistem alirken yuzunuz guler.
Tamam bazilari 400$lik islemci alir.300% lik anakart alir.800-900$ lik ekran karti alabilir.Belki isi vardir , belki egosunu tatmin ediyordur.Belki pro oyuncudur.Belki parasi boldur cani en iyisini almak istiyordur.Ama 250$ alacaginiz 5800k+ anakart her isinize yetecektir.Ayrica amd yede ufak bir destek olursunuz.Malum durumlar bayagi kotu..
FX olayı bitti bi sürelik rafa kaldırıldı son işlemciler AM3+ olarak ''Vishera'' kod ismi ile gelecek zaten AMD steamroller mimarisi ile sadece APU ya ağırlık vereceğinide açıkladı ve Steamroller ın Piledriver'dan daha büyük bir atılım olacağı tahmin ediliyor.
AMD nin buradaki 2013 Steamroller ile iki argümanı var birincisi yerine oturmuş GCN mimarisi ve intel Haswell e geçtiği için ve soket değiştirdiği için AMD nin bunu gözardı edeceğini hiç düşünmüyorum mevcut FM2 ile Steamroller işlemcileri kullanmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.
A10 5800K hayalim vardı anlaşılan biraz daha beklemek gerekiyor zaten ortada FM2 anakartlar yoktu bu arada A75 (FM1) chipsetlerden itibaren AMD Doğal USB desteğine geçmişti ''Trinity'' işlemcileride A75 ve A85 chipsetlerle geleceği için muhtemelen USB 3.0 doğal şekilde desteklenecektir...