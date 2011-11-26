AMD'nin kendi markasını taşıyan DDR3 bellekleri detaylandı

AMD'nin kendi markasını taşıyan bellekler hazırladığına daha önceki haberlerimizde değinmiştik. Ortaya çıkan yeni görseller, şirketin bellek pazarıan yönelik çalışmalarına da ışık tutuyor. En azından ilk etapta sadece belli ülkelerde kullanılması beklenen AMD markalı DDR3 bellekler, Radeon, Performance ve Entertainment olmak üzere üç farklı seri altında sunulacak.

Açıklanan bilgilere göre giriş seviyesinde yer alan düşük maliyetli bilgisayarlar için geliştirilen Entertainment Edition serisi bellekler 1333MHz'de, oyun ve çoklu odaklı orta seviye sistemler için hazırlanan Performance Edition serisi bellekler 1333MHz ve 1600MHz'de, yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon Edition serisi bellekler ise 1866MHz'de görev yapacak.

2GB, 4GB ve 8GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelecek olan belleklerde sadece Radeon Edition modellerinde standart olarak soğutucu kullanılacağı, diğer iki seri içinse soğutucunun opsiyonel seçenek olarak verileceği ifade ediliyor.

İlk örnekleri pilot çalışma olarak yaz aylarında Japonya'da satışa sunulan belleklerin yakın zamanda daha fazla sayıda pazara girmesi beklenirken, NAND Flash üretimi gerçekleştirmeyen AMD'nin, bellek yongalarını bir başka firmaya ürettirdiğini not düşmekte fayda var. Görünüşe bakılırsa AMD, işlemci-çipset-gpu üçlüsünün yanına kendi markasını taşıyan bellekler ekleyerek platform bazında gelirlerini arttırmayı planlıyor olabilir.