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AMD'nin kendi markasını taşıyan DDR3 bellekleri detaylandı

7 yıl
29,5b
1
59
Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin kendi markasını taşıyan DDR3 bellekleri detaylandı
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AMD'nin kendi markasını taşıyan bellekler hazırladığına daha önceki haberlerimizde değinmiştik. Ortaya çıkan yeni görseller, şirketin bellek pazarıan yönelik çalışmalarına da ışık tutuyor. En azından ilk etapta sadece belli ülkelerde kullanılması beklenen AMD markalı DDR3 bellekler, Radeon, Performance ve Entertainment olmak üzere üç farklı seri altında sunulacak.
Açıklanan bilgilere göre giriş seviyesinde yer alan düşük maliyetli bilgisayarlar için geliştirilen Entertainment Edition serisi bellekler 1333MHz'de, oyun ve çoklu odaklı orta seviye sistemler için hazırlanan Performance Edition serisi bellekler 1333MHz ve 1600MHz'de, yüksek performans segmenti için hazırlanan Radeon Edition serisi bellekler ise 1866MHz'de görev yapacak.
2GB, 4GB ve 8GB olmak üzere üç farklı kapasite seçeneği ile gelecek olan belleklerde sadece Radeon Edition modellerinde standart olarak soğutucu kullanılacağı, diğer iki seri içinse soğutucunun opsiyonel seçenek olarak verileceği ifade ediliyor.  
İlk örnekleri pilot çalışma olarak yaz aylarında Japonya'da satışa sunulan belleklerin yakın zamanda daha fazla sayıda pazara girmesi beklenirken, NAND Flash üretimi gerçekleştirmeyen AMD'nin, bellek yongalarını bir başka firmaya ürettirdiğini not düşmekte fayda var. Görünüşe bakılırsa AMD, işlemci-çipset-gpu üçlüsünün yanına kendi markasını taşıyan bellekler ekleyerek platform bazında gelirlerini arttırmayı planlıyor olabilir.
AMD'nin kendi markasını taşıyan DDR3 bellekleri detaylandı
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Foxbat 7 yıl en beğenilen
AMD'nin ne yapmak istediği çok açık: Marka bilinirliğini arttırmak. ATI ismini yoketmesinin de kendi adıyla ram ürettirmesinin de nedeni piyasada adından daha sık söz ettirmek ki bence gayet akıllıca bir adım. Mesela mobil alanda Fusion, Atom'dan kat kat iyi olmasına rağmen Intel hala çok satan olmayı sürdürüyor çünkü daha bilindik bir marka. Biz burada çok küçük bir azınlığız ve müşteri kitlesinin büyük bir kısmı bilgisayarının içinde ne olduğundan habersiz. O yüzden marka bilinirliği kaliteden bir adım öne çıkıyor maalesef. AMD'nin bu hamlesinin altında gelirlerini arttırmaktan çok marka bilinirliğini hedeflediğinden eminim.
AMD'nin ne yapmak istediği çok açık: Marka bilinirliğini arttırmak. ATI ismini yoketmesinin de kendi adıyla ram ürettirmesinin de nedeni piyasada adından daha ...
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1 Yanıt Yanıtla +52
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DH Misafiri 7 yıl
Görünüşe bakılırsa AMD, işlemci-çipset-gpu üçlüsünün yanına kendi markasını taşıyan bellekler ekleyerek platform bazında gelirlerini arttırmayı planlıyor olabilir.
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Donanımhaber gibi bir sitenin Amd`nin neden bellek ürettiğini bilmemesi beni şaşırttı açıkçası!
Amd`nin ram üretmesinin sebebi mecburiyettendir; piyadaki örnekle 50 tane ramden 50`side İntel işlemcilere özel üretiliyor
Amd 1999 senesinde mecbur kaldığından kendi chipset ve anakartını üretmiş anakart üreticileri Amd işlemciye destek vermeye başladığında ise Amd anakart üretimini sonlandırmıştı
Amd`nin ram üretmesi mükemmel bir adım, bu sayede Amd sistemler daha stabil çalışacaktır
Görünüşe bakılırsa AMD, işlemci-çipset-gpu üçlüsünün yanına kendi markasını taşıyan bellekler ekleyerek platform bazında gelirlerini arttırmayı planlıyor olabil...
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marowak 5 yıl
gigabyte amd anakartım 1600mhz remleri 1333 olarak görüyor biostan kurcalamadıgım yer kalmadı yok değişmiyor
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HeavyClocker 5 yıl marowak
marowak

gigabyte amd anakartım 1600mhz remleri 1333 olarak görüyor biostan kurcalamadıgım yer kalmadı yok değişmiyor

Hocam çok alakasız bir konuyu hortlatmışsınız.Ama yardım edeyim.
1333 MHz yerine 1600 mHZ seçebileceğiniz bir ayar ya da XMP-Memory Profile vs.olmalı.
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potur 6 yıl
bekliyoruz
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nosfecagri 7 yıl
İntel de benzer sekilde ssd uretiyor super ssd leri var yeni seri nasil bilemiyorum ama sata2 ler muhtesemdi hala kullaniyor ve her bilgisayar acista intele tesekkur ediyorum:)

Adamlar cok hakli cunku ram konusunda surekli sandy bridge uyumlu ramler cikiyor piyasaya bence amaclari cok satmak degil dikkat cekmek.

Bakalim islemcide de su son buldozer faciasini toparlarlarsa amd ram+islemci+ekran karti yapabilirim kendime...
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xLmNt13 7 yıl
Himm bkalim nasıl olacak performasları ?
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Tanarri 7 yıl
lordrdley
Apple ürünleri çok stabil çünkü donanımları birbirlerine uygun diyenler için pc tarafından güzel bir atak işte :)

Onu diyenler hala yaşıyomu ya ? ayrıca apple bilgisayarlarının içinde farklı farklı markaların ürünleri kulanıldığını biliyolarmı acaba ?
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captaincato 7 yıl
Foxbat
AMDnin ne yapmak istediği çok açık: Marka bilinirliğini arttırmak. ATI ismini yoketmesinin de kendi adıyla ram ürettirmesinin de nedeni piyasada adından daha sık söz ettirmek ki bence gayet akıllıca bir adım. Mesela mobil alanda Fusion, Atomdan kat kat iyi olmasına rağmen Intel hala çok satan olmayı sürdürüyor çünkü daha bilindik bir marka. Biz burada çok küçük bir azınlığız ve müşteri kitlesinin büyük bir kısmı bilgisayarının içinde ne olduğundan habersiz. O yüzden marka bilinirliği kaliteden bir adım öne çıkıyor maalesef. AMDnin bu hamlesinin altında gelirlerini arttırmaktan çok marka bilinirliğini hedeflediğinden eminim.

Eet katılıyorum tamamen marka bilinirliğini artımak istiyor,reklamın en güzel yolu....
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okanner48 7 yıl
AMD,GPU ürünlerini her zaman tercih etmişimdir. Ancak ram üretme kararı talihsiz olmuş. Belki yongaları geliştirmek için vakit harcamayacak ancak PC toplarken ekran kartını AMD tercih edebilirim lakin ram için kendini pazarda ispatlamış kaliteli ürünler bulunuyor.
Diğer taraftan, Bulldozer serisindeki satış oranları firmayı ek gelir elde etmek için böyle bir yola sevk etmiş olabilir. Bu süreci hızlı aşması için 7000 serisi GPU modellerini zamanında pazara sunması gerektiğini düşünüyorum.
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lvlono 7 yıl
Yoksa yoksa yoksa AMD, birsonraki aşamada RAm'leri anakarta gömecekmi? RAM soketi olmayan bir anakart ve daha fazla RAM isteyen bir üst modelimi tercih edecek yani? Satall-lll sayısı ve USB 2.0-3.0 sayısının anakart fiyatına etki ettiği gibi(MSI gd55-65-80 v.b. gibi). Aslında olay buraya gidiyorsa bence başarılı, enazından optimizasyon konusunda sıkıntı kalmayabilir
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müntekim 7 yıl
Ram demek devamlı ve hızlı bir şekilde dönen para demek aslında akarı yok kokarı yok, sırf markadan dolayı 1-2 dolar daha pahalıya rahatlıkla satabilir.Amd kendine ek gelir kaynağı arıyor.
Üreitimide fason nasıl olsa ne koparsan kardır ram de:)
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Chembond 7 yıl
Amma çok fanatik varmış piyasa çıktığında anında almayı planlayan... AMD tonla satar bu gidişle bu ramleri.

"1333mhz" ile "Performans" kelimelerinin aynı cümle içinde geçmesi bile hata bence. Hele bide 11-11-11 fln gelirse timingleri...

Radeon serisi bir derece iyi gözüküyor, umarım timingleride fiyatı kadar iyi olur.

Gskill 2133mhz ram kullandığım halde "Performans" demekte güçlük çekiyorum 9-9-9 timingler yüzünden, adamlar utanmasalar 1066mhz yapıp performans yazacaklar üstüne. Bilmeyen kullanıcı alsın nede olsa, hava hoş...

Edit: Yazım hatası.
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Budfox 7 yıl
Ben bu RAM leri alırım arkadaş..
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alpa07 7 yıl
fiyat politikasını değiştirmese bari
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