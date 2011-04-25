AMD'nin mobil işlemci satışları artıyor; İlk çeyrekte 3 milyon Fusion işlemci satıldı

Geçtiğimiz günlerde birinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan AMD'nin, yaklaşık dört yıldır devam eden ve şirket içerisinde pek çok değişikliğin yaşanmasına neden olan mali kayıpları 2011 ile birlikte yerini güçlü bir tabloya bırakmış gibi görünüyor. ATi'nin satın alınmasından bu yana geçen süre zarfında her çeyrek zarar açıklayan firma, son dönemde hem GPU tarafındaki başarısı hem de Fusion işlemci ailesinin momentumu sayesinde ilk çeyrekte 510 milyon dolar gibi dikkat çekici bir kâr açıklayarak kötü gidişe dur dedi.

AMD'nin araştırma geliştirme çalışmaları 2006 yılından bu yana devam eden ancak resmi satışı geçtiğimiz yılın sonuna doğru başlayabilen Brazos kod adlı Fusion platformu, düşük güç tüketiminin hedef alındığı x86 tabanlı Bobcat mimarisi ve Radeon HD 6000 serisini temel alan entegre grafik birimi ile netbook'lar ve giriş seviyesi notebook'lar için güçlü bir yapı sergiliyor. Acer'ın Iconia Tab W500 modeliyle tabletlerde de kullanılmaya başlanan platforma, Asus, Dell, HP, Lenovo, Sony ve MSI gibi çok sayıda üretici adapte olmuş durumda. Yeni işlemci ailesi aynı zamanda gömülü uygulamalarda da popülerleşmeye başladı ki bu noktada casinolar AMD için dikkat çekici bir pazar olmayı sürdürüyor. Bu tarz yerlerdeki büyük ekranlı oyun makinelerinin ihtiyaç duyduğu grafik gücünün, AMD'nin gömülü sistemlere özel Fusion işlemcileriyle sağlanabildiğine dikkat çekiliyor.

Peki AMD'nin Fusion işlemcileri, ilk çeyrek itibariyle ne kadar satmış olabilir ? Bu sorunun yanıtı AMD tarafından resmi olarak açıklandı ve Ocak-Şubat-Mart döneminde 3 milyon Fusion işlemcisi satıldığı açıklandı. Hatırlanacağı üzere daha önce AMD, gelir amaçlı üretici satışını başladığı son çeyrekte 1 milyon Fusion işlemcisinin satıldığını açıklamıştı. Buradan hareketle firmanın ilk çeyrekte satışlarını üç katına çıkardığını görüyoruz. Ayrıca üç milyon satış, AMD'nin tüm mobil işlemci satışlarının da yarısı anlamına geliyor.

İlk çeyrek itibariyle 6 milyon adetlik mobil işlemci satışı farklı yorumlar için açık kapı bırakıyor. Öncelike Fusion işlemcilerine olan hızlı adaptasyon dikkat çekici. Intel Atom platformuyla rekabet edebilecek pil ömrünü, platform bazında daha yüksek performans ve daha iyi grafik/video kalitesiyle sağlayan AMD cephesinde, Fuısion satışlarının daha da artması bekleniyor. Intel tepe yöneticisi Paul Otellini'nin 30 milyon adedin üzerinde netbook satılacağı yönündeki öngörüsünü dikkate alırsak, AMD'nin pazarda çift haneli rakamlara ulaşması oldukça muhtemel ancak bu noktada önemli bir faktör olarak Cedarview kod adlı yeni nesil Atom platformunun nasıl bir etki yaratacağı henüz bilinmiyor. Zira Intel, daha yüksek işlemci performansı, daha gelişmiş grafik ve daha iyi video özelliklerini, kablosuz video aktarımı gibi teknolojilerle netbook'lara getirmeyi planlıyor.

Fusion işlemcilerinin hızlı adaptasyonundan bahsettik. Ancak bardağın bir öte boş tarafı bulunuyor. Fusion dışında kalan üç milyon adetlik mobil işlemci satışı, AMD'nin taşınabilir sistemlerdeki pazar payını da gözler önüne seriyor. Zira Intel'in ciddi derecede baskın olduğu bu pazarda yeni bir unsur olarak akıllı cihazlarda varlığını arttırıyor. Örneğin Apple'ın ilk ayında milyonlarca adetlik satış yapması aynı zamanda milyonlarca adetlik A5 işlemci satışı anlamına geliyor ki bu pazarın büyüklüğünü de gözler önüne seriyor. Öte taraftan Nvidia'nın da, TSMC'deki sipariş oranı doğrultusunda 15-20 milyon adetlik Tegra 2 satışı yapacağı öngörülüyor ki bu "mobil işlemci" kulvarı için "adet bazında" AMD ile yakın bir tablo çizeceği anlamına geliyor. Üstelik mimarinin ARM'dan gelmesi yani görece hazır olması, yatırım maliyetleri açısından da Nvidia'nın elini güçlendiren bir unsur. İşte tüm bunlar bir araya geldiğinde AMD'nin hem performans odaklı mobil platformlara yani üst seviye dizüstü bilgisayarlara hem de akıllı cihazlara yönelik çözümler sunması gerekiyor.

Araştırma firmalarının ortaya koyduğu pazar öngörüleri ve Intel'in ciddi yatırımları, pazarın gidiş yönünü gösteren önemli parametreler olarak değerlendirilmeli. Haziran ayında sunacağı L1ano işlemcileriyle, netbook'larda başarı elde eden Brazos platformundaki sıçramanın benzeri hedefleyen AMD, yüksek satış rakamlarına ulaşacağından emin. Var olan K10.5 mimarisini, Radeon HD 6000 serisi entegre GPU ile (modeline göre 400x paralel işlem birimine kadar farklı varyasyonlarda) bir araya getiren AMD, platform bazında Intel'in Sandy Bridge çözümlerinden daha yüksek performans sunacağını öne sürüyor. Tabi bu iddianın geçerliliği "performans" figürünün referans noktasına göre değişkenlik göstermekte. Eğer söz konusu olan grafik veya video performansı ise AMD'nin haklı olduğu söylenebilir. Zira Radoen HD 6000 serisi grafik işlemci tasarımı, Sandy Bridge'lerdeki HD 3000 IGP'sine göre çok daha yüksek oranda performans sunacaktır ancak, "saf" işlemci güc söz konusu olduğunda ise Phenom II'lerde de kullanılan K10.5 mimarisinin, Sandy Bridge tabanlı çözümler karşısında GPU tarafındaki üstünlüğü koruması pek beklenmiyor ancak AMD, Bulldozer tabanlı mobil Fusion'ları da 2012 için hazırlıyor.

Centrino ve ardından gelen Core platformlarıyla mobil pazarının tamamına yakınını kontrolü altına alan Intel karşısında, Fusion tabanlı Brazos platformu ve yakında çıkacak diğer yeni platformlarıyla AMD'nin, son yıllarda hiç olmadığı kadar güçlü olacağı tartışmasız bir gerçek. Ancak aynı zamanda Intel için geçerli olan bir değişim söz konusu; pazarın dinamikleri çok hızlı değişiyor ve akıllı cihazlar çok hızlı değişkenlik gösteriyor. Aynı Intel gibi AMD'nin de "ultra mobil" platformlar için hazırlık yapması gerekiyor. Bu noktada "mobil vizyondan yoksun" olduğu gerekçesiyle istifası istenen Dirk Meyer her açıklamasında öncelikliklerinin akıllı cihazlar olmadığını dile getirmişti. Ancak AMD, yakında atanması beklenen yeni tepe yöneticisi ile mobil platformlara yönelik çalışmalarını hızlandırması bekleniyor. Şu ana kadar bu konu hakkında çok fazla bilgi sızdırılmadı ancak en azından eldeki verilere göre AMD, SoC yani yongada sistem formundaki ARM çözümlerinde kullanılmak üzere yeni bir GPU üzerinde çalışıyor. Bilindiği gibi SoC formlarında aynı zamanda bir GPU bulunuyor ve bu pazarı şimdilik PowerVR ile Imagination, Nvidia ve Mali GPU'ları ile ARM firmaları kontrol ediyor. Önümüzdeki yıl sektör için kırılma noktası olabilir zira Windows 8'in ARM versiyonu da çıkacak ve rekabet boyut değiştirecek. Yazımızın bitirişini Paul Otellini'den bir alıntı ile noktalayalım; "En iyi işlemci kazansın"