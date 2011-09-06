AMD'nin pazara sunacağı Bulldozer FX işlemcileri ve saat hızları

AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için artık son dönemece girilmek üzere. Geçtiğimiz hafta düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nda FX işlemcili sistemi basın mensuplarına gösteren AMD, yüksek performans segmentindeki yeni işlemcilerini önümüzdeki birkaç hafta içerisinde pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD cephesinden gelen son bilgiler, merakla beklenen yeni nesil işlemcilerin tüm detaylarını gözler önüne seriyor.

AMD'nin mevcut yol haritasına göre, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcilerinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi FX-8150 olacak. Standart olarak 3.6GHz'de çalışan işlemci Turbo Core 2.0 teknolojisi sayesinde 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek ve 125 Watt TDP değeri ile gelecek. Daha hızlı model olarak FX-8170'ten bahsediliyor olsa bile, AMD'nin mevcut takvimine göre Aralık ayına kadar daha hızlı model çıkmayabilir.

Bulldozer ailesinin 8 çekirdekli ikinci modeli ise FX-8120 olacak. Standart olarak 3.1GHz'de çalışan bu işlemci Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar çıkabiliyor. FX-8000 ailesinin yani 8 çekirdekli FX işlemcilerin üçüncü ve en yavaş temsilcisi FX-8100 ise standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve 3.7GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu üç işlemci arasında FX-8150 modeli sadece 125 Watt TDP ile gelirken, FX-8120 modelinin hem 125W hem de 95W, FX-8100 ise 95W TDP ile geliyor.

AMD'nin 6 çekirdekli ilk ve muhtemelen yıl sonuna kadar tek modeli olacak FX-6100 standart olarak 3.3GHz'de görev yapıyor ve 3.9GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu işlemci için belirlenen ısıl tasarım gücü ise 95 Watt. Dört çekirdekli Bulldozer FX'lere baktığımızda ise AMD'nin ilk etapta iki model planladığını görüyoruz. Bu modellerden FX-4170 standart olarak 4.2GHz'de çalışırken, FX-4100 ise 3.6GHz'de çalışıyor ve bu iki işlemci için Turbo Core teknolojisinin 6 ve 8 çekirdekli modellere göre daha az efektif çalıştığını görüyoruz.



