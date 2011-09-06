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AMD'nin pazara sunacağı Bulldozer FX işlemcileri ve saat hızları

7 yıl
20,1b
1
87
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin yeni nesil Bulldozer FX işlemcileri için artık son dönemece girilmek üzere. Geçtiğimiz hafta düzenlenen IFA 2011 Fuarı'nda FX işlemcili sistemi basın mensuplarına gösteren AMD, yüksek performans segmentindeki yeni işlemcilerini önümüzdeki birkaç hafta içerisinde pazara sunmaya hazırlanıyor. AMD cephesinden gelen son bilgiler, merakla beklenen yeni nesil işlemcilerin tüm detaylarını  gözler önüne seriyor.
AMD'nin pazara sunacağı Bulldozer FX işlemcileri ve saat hızları
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AMD'nin mevcut yol haritasına göre, Bulldozer mimarisini temel alan yeni nesil FX işlemcilerinin ilk etaptaki en hızlı temsilcisi FX-8150 olacak.  Standart olarak 3.6GHz'de çalışan işlemci Turbo Core 2.0 teknolojisi sayesinde 4.2GHz'e kadar otomatik olarak çıkabilecek ve 125 Watt TDP değeri ile gelecek. Daha hızlı model olarak FX-8170'ten bahsediliyor olsa bile, AMD'nin mevcut takvimine göre Aralık ayına kadar daha hızlı model çıkmayabilir.
Bulldozer ailesinin 8 çekirdekli ikinci modeli ise FX-8120 olacak. Standart olarak 3.1GHz'de çalışan bu işlemci Turbo Core 2.0 teknolojisiyle 4GHz'e kadar çıkabiliyor. FX-8000 ailesinin yani 8 çekirdekli FX işlemcilerin üçüncü ve en yavaş temsilcisi FX-8100 ise standart olarak 2.8GHz'de çalışıyor ve 3.7GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu üç işlemci arasında FX-8150 modeli sadece 125 Watt TDP ile gelirken, FX-8120 modelinin hem 125W hem de 95W, FX-8100 ise 95W TDP ile geliyor.
AMD'nin pazara sunacağı Bulldozer FX işlemcileri ve saat hızları
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AMD'nin 6 çekirdekli ilk ve muhtemelen yıl sonuna kadar tek modeli olacak FX-6100 standart olarak 3.3GHz'de görev yapıyor ve 3.9GHz'e kadar çıkabiliyor. Bu işlemci için belirlenen ısıl tasarım gücü ise 95 Watt. Dört çekirdekli Bulldozer FX'lere baktığımızda ise AMD'nin ilk etapta iki model planladığını görüyoruz. Bu modellerden FX-4170 standart olarak 4.2GHz'de çalışırken, FX-4100 ise 3.6GHz'de çalışıyor ve bu iki işlemci için Turbo Core teknolojisinin 6 ve 8 çekirdekli modellere göre daha az efektif çalıştığını görüyoruz.


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fz18 7 yıl en beğenilen
Kağıt üzerinde süper görünüyor... hadi hayırlısı

Ekleme: temmuzda 8mb görünen ön belleği ne ara 16 mb yaptılar?
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djisis 7 yıl
glscgn
King_Diamond8120 nin 95w lık modeli o/c için yeni cehver gibi hadi bakalım..
sana katılıyorum ama günümüzde 2 çekirdekli bir işlemcinin bile açmadığı oyun olmadı dönemde 8 çekirdekli bir işlemci alıp birde o.c yapmak gereksiz diye düşünüyorum

Birşeyi gözden kaçırıyorsun,
İşin fantezi boyutu var :D
glscgnKing_Diamond8120 nin 95w lık modeli o/c için yeni cehver gibi hadi bakalım..sana katılıyorum ama günümüzde 2 çekirdekli bir...
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King_Diamond 7 yıl
8120 nin 95w lık modeli o/c için yeni cehver gibi hadi bakalım..
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SeSioN 7 yıl
Bu İşlemciler Türkiyede ne zaman satılcak arkdşlar?
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DH Misafiri 7 yıl
ah ah nerde L1 önbellek koycak firma
amd f/p her zaman inteli geçer
çarpan kilidi ne acaba bir de am3 am3+ felan ne olcak bunlar bilgisi olan var mı ?
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tolgabes64 7 yıl
overclock olmaz diyenlere amd den 8.4GHZ geldi :D
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tolgabes64 7 yıl
athlon ıı x4 640@3.00ghz i 4.20ghz de kullanıyorum sıkıntı yok :)stailize ısınma bzulma olmadı şimdiye kadar
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Mellkor 7 yıl

tolgabes64

athlon ıı x4 640@3.00ghz i 4.20ghz de kullanıyorum sıkıntı yok :)stailize ısınma bzulma olmadı şimdiye kadar


Ben sahsen isinma olmadi olmaz lafini pek anlamadim oyle bir cihazi 1.2ghz ustunde calistirim isinma olmadigini soylemek
garip... Bence bu cihazlarda da isinma olucak ama tehlike sinirlarinda olmaz o baska
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eneshatipoglu 7 yıl
merakla bekliyoruz
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LoNGBoLT 7 yıl
Menow
Önceden dedim, şimdide diyorum sonra da diyeceğim... AMDci biri olarak buldozer işlemciler ile Overclok yapmayı unutun diyorum size o kadar. Ve diyorum ki dua edelimde işlemcilerde standart hızlarında stabilite sorunları yaşamayalım... AMD Buldozeri en azından 1 defa istediği saat hızlarında çalıştıramadığı için çıkış tarihini ertelendi. Ve işlemcilerini revize etti, siz hala overclok düşünüyorsunuz...! Ben işlemcileri rekabet edebilmesi için normal saat hızlarının üstünde piyasaya çıkaracağı korkusundayım. Bunu INTELde AMDde zamanında yaptı ve bizler cayır cayır işlemcileri kullanmak durumunda kaldık. Şimdi neden yapmasınlar??? Ve AMDnin rekabet etme hırsı, edilen lafların altında kalmamaya çalışması tamda bu durumu otaya çıkarabilecek bir unsur. İşlemcilerle gelen stok soğutucularıda ayrıca merak ediyorum. Saat hızları sorunundan revizeye gitmiş işlemcinin 4 çekirdek ile 4.2 GHz de yük altındaki sıcaklığı tarafımca ayrıca merak konusu oluyor. Buldozer serilerini almak için kesinlikle çıkış tarihinden sonra 2-3 ay sonrasına kadar test sonuçları incelenmeli. Forumlarda insanların yorumları okunmalı. Ondan sonra bu işlemciler sorunsuz ise alınmalı. Bir AMD sever olarak bunu daha öncede yazdım şimdi gene yazıyorum lütfen dikkat edin! Bazı arkadaşlar çıkar çıkmaz 1 hafta sora alırız testler zaten hemen geliyor demiş. O Test edilen bir tane işlemci arkadaşlar. Son kullanıcıdan alınan bilgiler çok önemli. Yani en az 100-200 kullanıcının tecrübesi bize işlemciler hakkında sağlıklı bir fikir verecektir. Umarım buldozer çıktığında korkularımı yersiz kılar...

Ben işlemcilerin revize olmasının sebebi istedikleri performansı alamadıklarından diye biliyorum stabiliteden değil hatta daha yüksek saat hızlarına ihtiyaç duyduklarını söylemişlerdi bu cpularda bu yüzden revize edildi.
Hemen bununla ilgili haberin linkinide vereyim: donanimhaber.com/...
Ha sen demek istiyo olabilirsinki bu revizenin sonucunda işlemciler yükseltilmiş saat hızlarında stabil çalışmayabilir yada sıcaklık konusunda problem yaşayabilir. Bu elbetteki bir ihtimal ama daha önceden böyle yapılmış olması kesin aynı şey bi daha yaşanacak demek değildir tabiki ortada bir rekabet var ve olmasıda lazım ama ben amd nin sırf rekabet için ikinci kez böyle bişiy yapacağını düşünmüyorum tabiki burda bize de dua edelimde olmasın demekten başka bişiy demek düşmez ama bu cpuları revize etmişlerse ve de bu saat hızlarına çıkmışlarsa ona göre soğutucu değişikliği de yaptıklarını düşünmek istiyorum. Umarım kullanıcıların karşısına düşük vcore ve sıcaklıkta stabiliteyi yakalamış olarak çıkarlar.
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vidoko 7 yıl
fx4170 tuttum bu işlemciyi ,, biradere pc toplayacaktım bu işlemci için birazdaha bekliycem ..
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NecronLord 7 yıl
İşlemcinin çıkış tarihi yine ertelenmiş.Bu sefer ekim ayına kaydırılmış.

techpowerup.com/...
Şahsi fikrim fx4170 fp kralı olacağa benziyor.
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theyapici 7 yıl
dolar da düşerse tadından yenmez diyorum
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Erdinç B. 7 yıl
DH Misafiri
amd ilk günkü performansı 2 sene sonra vermiyor. zamanla stabilite bozuluyor bide ısınma sorunları çıkıyor. t.macun fan değişsende pek farketmiyor. şimdi herkes eksi yağdıracak ama böyle. bide işlemcileri uzun ömürlü değil zamanında q9550 alan adama işlemci hala yeterli geliyor. bide ilk phenomları alanlara bakın işlemcileri neye yetiyor. ancak internet video eski oyunlar.buldozere gelirsek okadar iyi olsa amd bu kadar sessiz kalmazdı yine f/p olacak gibi. amd nin kaderimidir nedir.

Birincisi bu tarz yorumları login olup yaparsak, kim olduğumuz daha iyi anlaşılır. İkincisi böyle birşeyin teknik olarak mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani herhangi marka bir işlemcinin zamanla hesaplama yeteneğinde azalma olması pek olası görünmüyor. Sistem olarak bir yavaşlık olabiliyor ama o da işletim sisteminden kaynaklanıyor genellikle.

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DH Misafiri 7 yıl
amd ilk günkü performansı 2 sene sonra vermiyor. zamanla stabilite bozuluyor bide ısınma sorunları çıkıyor. t.macun fan değişsende pek farketmiyor. şimdi herkes eksi yağdıracak ama böyle.
bide işlemcileri uzun ömürlü değil zamanında q9550 alan adama işlemci hala yeterli geliyor. bide ilk phenomları alanlara bakın işlemcileri neye yetiyor. ancak internet video eski oyunlar.
buldozere gelirsek okadar iyi olsa amd bu kadar sessiz kalmazdı yine f/p olacak gibi. amd nin kaderimidir nedir.
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veto1214 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

amd ilk günkü performansı 2 sene sonra vermiyor. zamanla stabilite bozuluyor bide ısınma sorunları çıkıyor. t.macun fan değişsende pek farketmiyor. şimdi herkes eksi yağdıracak ama böyle.
bide işlemcileri uzun ömürlü değil zamanında q9550 alan adama işlemci hala yeterli geliyor. bide ilk phenomları alanlara bakın işlemcileri neye yetiyor. ancak internet video eski oyunlar.
buldozere gelirsek okadar iyi olsa amd bu kadar sessiz kalmazdı yine f/p olacak gibi. amd nin kaderimidir nedir.


3.5 yıl 4yı amd KUlandım 9550 65Nm 3yılda 2 derec oynadı otalmadeğeri Bir kere bile bozulmadı Bana X4 9550 Hala yeterli geliyoe eminmisin o.c yaprasam 6990 almadığım surece darboğaz yapmıor İlk phenomlar bana yetiyor Çok guzel işlemciler Sunuda unutmmamak gerek Phenomlar ilk 4çekirdekli işlemcilerdir
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