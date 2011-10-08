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AMD'nin sıvı soğutma ile gelen Bulldozer FX işlemcisi görüntülendi

7 yıl
106,5b
1
56
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Buldlozer FX işlemcilerini 12 Ekim'de lanse etmeye hazırlanıyor. Firmanın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olacak FX ailesinin, AMD tarafından özel kutu içerikleriyle sunulacağı hatta en hızlı model olan FX-8150 için sıvı soğutma sistemini içeren bir paketin hazırlanacağı Ağustos ayında gündeme gelmişti. Ortaya çıkan yeni görseller bu iddiayı doğruladı ve AMD'nin, FX-8150 için sıvı soğutma sistemi sunacağı da resmiyete kavuşmuş oldu. 
AMD'nin ikinci bir seçenek olarak hazırladığı bu paket ile çarpan kilidi açık olarak gelen hız aşırtma odaklı FX-8150 işlemcisine, Antec tarafından geliştirilen H2O 920 sıvı soğutma sistemi eşlik ediyor. Radyatör, borular ve fandan oluşan komple bir sistem olarak tasarlanan bu sistem hem kolayca kurulabiliyor hem de düşük bakım maliyetleri sağlıyor. AMD'nin hız aşırtma başarımına büyük önem verdiği FX serisi yeni nesil işlemcilerin en hızlı temsilcisi olan FX-8150 (3.6GHz) standart kutu içeriği ile 245$ seviyesinden sunulacak. AMD'ye ek olarak Intel cephesinde de benzer bir gelişme yaşanması ve Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için sıvı soğutma seçeneğinin sunulması da bekleniyor.

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zymrdvn 7 yıl en beğenilen
Türkiye'de satılan her türlü üründe "Türkçe" açıklamalar bence olmalı, AMD ye bu konuda teşekkür ediyorum.
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KANUNI61 7 yıl
sıvı soğutma ile satılan ilk işlemci sanırım
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deathrose6 7 yıl
adamlar diyorki biz 3.6 da bıraktım 5 ghze felan çıkarda bari verdiğim soğutucusu işe yarasın.
şaka biryana gerçekten sanybridge veya ıvy beklemeyi düşünüyordum düşüncelerim tamamen değişti :)
adamlar diyorki biz 3.6 da bıraktım 5 ghze felan çıkarda bari verdiğim soğutucusu işe yarasın.şaka biryana gerçekten sanybridge veya ıvy beklemeyi düşünüyor...
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Manero 7 yıl
KANUNI61
sıvı soğutma ile satılan ilk işlemci sanırım

sadece black edit için sanırım Türkiyede yok.
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Normandia_06 7 yıl
Türkiyede satılan modeller sadece işlemci fiyatı sıvı soğutma dahil değil gelmedi bile :D
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DH Misafiri 7 yıl
AMD işlemci soğutucusu üretenlerin ekmeğiyle oynuyor. 2500k kullanıyorum ama satıp sırf su soğutma için bu işlemciyi alabilirim.
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No Way Out 7 yıl
Kutudan çıkan H70'in aynısı fiyatını hesaplayın işte.
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DH Misafiri 7 yıl
herkese selamlar ..
öncelikle amd tabanlı kurdugum ve fx işlemcisini bekleyen makınem için bugun işlemci siparişimi verdim hadi hayırlısı
bazı arkadaşlarımız haklı olarak bekleseydın veya testlere baksaydın dıye bılırler ama mayıstan berı beklemek pıskolojı bozdu :) birde işlemci tabanlı olarak amd yi seçtikten sonra beklemenın anlamı yok verdim 8150 nin siparişini teknobiyotikten
neyse gelelim sıvı sogutmaya bence amd bunu harıcı bır paket secenegı ıle verecek ben sanmıyorumkı ıslemcı fıyatına dahıl olsun o sıvı sogutma..
dahil olmasada üzülmem çunku push pull olarak ayarlı corsaır h60 var onu kullancam he keske bız yanılsakda yanında o işlemci dahil fiyatına verseler ozaman da satarız sogutucuyu işlemci dahada ucuza gelir :))
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DH Misafiri 7 yıl
sidik yarışına girmişler resmen. su soğutma vereceklermiş iyice abarttılar.
gelişim adına hiç bi halt yok aslında. şu işlemcilerin çektiği güçle verdiği performans içler acısı. 30 senedir aynı terane. gıdım gıdım performans verip milleti yoluyolar resmen. oyun veya iş amaçlı farketmez. bi tabir vardır az yakan çok kaçan diye. ne zaman böyle bişey yaparlar ozaman derimki gelişme var.
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DH Misafiri 7 yıl

Su soğutma,olacaksada!! özel tercih olacakmış gibi gözüküyor.Aşağıdaki linkte kutu içeriği resimleri var.Maalesef görülen eski stok soğutucu benzeri.Bende almaya niyetliyim, su soğutma olsa çok şık olurdu.Hemen ön sipariş verirdim,fakat durum böyle olunca performans testlerini bekleyip, olmazsa 1100T alırım.Onunda fiyatı düşerse tabi.8150 beklentilerden uzak olursa 1100T,nin fiyatıda düşmez,955BE devam ederiz yapacak birşey yok.Ortam toz duman.
vegatechsystem.com/...
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İstan34bul 7 yıl
En ucuz sıvı soğutma olsa 100$
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K@ptan41 7 yıl
crazymodifield
ya bn simdi anlamadım bu işlemci sıvı sogutmaylamı 245 $ biri acıklayabilirmi..

sıvı sogutma fiyatı belli degilmiş
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met@lrock 7 yıl
AMD Gönlümü feth ettin siyah kaplı meleğim :) Sıvı soutma ve 16mb Cache beni intele bye bye demem için yeterl.
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onur.m 7 yıl
AMD kullanmaktan yana sıkıntım yok fakat bugüne kadar çıkardığı işlemcilerin stok fanları berbattı kesinlikle bir soğutucu almak zorunda kalıyorduk, demek bugünlere saklıyorlarmış kendilerini umarım bundan sonra tüm ürünlerinde güzel soğutucu seçenekleri sunarlar.
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crazymodifield 7 yıl
ya bn simdi anlamadım bu işlemci
sıvı sogutmaylamı 245 $ biri acıklayabilirmi..
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ugacomtr 7 yıl
vay bea.. sıvı sogutmayı da al. ileride farklı işlemci ile de kullanabilirsin. ne güzel. amd yi tebrik ediyorum.
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Foxbat 7 yıl
Anlaşılan AMD fx serisinin OC performasına çok güveniyor ki piyasadaki testler de FX serisinin OC'ye çok iyi tepki verdiğini gösteriyor. Bir kaç aya kalmaz forumda 8150 vs 2600k Oc muharebeleri başlayacak.
PS: Ben olsam oyun için ne 8150 ne de 2600k alırım. Konsollar yenilenene kadar 4 çekirdek/4 izlek yeter de artar.
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