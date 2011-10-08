AMD'nin sıvı soğutma ile gelen Bulldozer FX işlemcisi görüntülendi

AMD uzun süredir merakla beklenen yeni nesil Buldlozer FX işlemcilerini 12 Ekim'de lanse etmeye hazırlanıyor. Firmanın yüksek performans segmentindeki yeni temsilcisi olacak FX ailesinin, AMD tarafından özel kutu içerikleriyle sunulacağı hatta en hızlı model olan FX-8150 için sıvı soğutma sistemini içeren bir paketin hazırlanacağı Ağustos ayında gündeme gelmişti. Ortaya çıkan yeni görseller bu iddiayı doğruladı ve AMD'nin, FX-8150 için sıvı soğutma sistemi sunacağı da resmiyete kavuşmuş oldu.

AMD'nin ikinci bir seçenek olarak hazırladığı bu paket ile çarpan kilidi açık olarak gelen hız aşırtma odaklı FX-8150 işlemcisine, Antec tarafından geliştirilen H2O 920 sıvı soğutma sistemi eşlik ediyor. Radyatör, borular ve fandan oluşan komple bir sistem olarak tasarlanan bu sistem hem kolayca kurulabiliyor hem de düşük bakım maliyetleri sağlıyor. AMD'nin hız aşırtma başarımına büyük önem verdiği FX serisi yeni nesil işlemcilerin en hızlı temsilcisi olan FX-8150 (3.6GHz) standart kutu içeriği ile 245$ seviyesinden sunulacak. AMD'ye ek olarak Intel cephesinde de benzer bir gelişme yaşanması ve Sandy Bridge-E tabanlı Core i7-3000 serisi işlemciler için sıvı soğutma seçeneğinin sunulması da bekleniyor.