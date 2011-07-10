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AMD'nin üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisi test edildi

7 yıl
25,8b
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8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD yıllar süren bir çalışmanın ardından Fusion-A serisi dört çekirdekli işlemcilerini pazara sundu. Performans odaklı sistemler için hazırlanan Fusion-A serisi şu an sadece dört çekirdekli modellerle pazarda olsa bile firmanın hazırlıkları sürüyor ve kısa bir süre içerisinde iki ve üç çekirdekli işlemcilerin de pazara sunulması bekleniyor. 
AMD'nin üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisi test edildi
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AMD'nin Fusion-A4 serisi altında çift çekirdekli işlemciler hazırladığı biliniyordu ancak üç çekirdekli bir modelin olup olmayacağı uzunca bir süre boyunca netlik kazanmamıştı. İşte bu konudaki tüm soru işaretleri rafa kalktı zira Çinli bir site AMD'nin üç çekirdekli Fusion A6-3500 işlemcisine ait ilk test sonuçlarını yayınladı. Soket FM1 formunda olan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, dört çekirdekli Fusion-A4 3600 modeliyle benzerlikler taşıyor, farklı olaraksa tek çekirdeği kapatılmış olarak geliyor.
Standart olarak 2.1GHz'de çalışa ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çekirdek hızını 2.4GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebilen işlemci, 3MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 320x paralel işlem birimine sahip olan ve 433MHz'de çalışan DirectX 11 destekli Radeon HD 630D grafik birimini entegre olarak sunan işlemcinin TDP değeri ise 65 Watt.
AMD'nin üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisi test edildi
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3DMark ve AIDA64'ün bellek performans testlerine tabii tutulan Fusion-A5 3500 işlemcisinin 3DMark'ta altığı grafik puanı ise 5173 oldu. İşlemci üç çekirdekli olunca akıllara dördüncü çekirdeğin açılıp açılamayacağı sorusu da gelmiyor değil ancak yapılan çalışmalarda bunun gerçekleştirilemediği belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Fusion-A6 3500 işlemcisinin son kullanıcı satış fiyatına ilişkin olarak şu an için net bir bilgi bulunmuyor.

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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu işlemciler giriş , ve giriş üstü orta işlemciler. daha doğrusu en çok satacak işlemciler. bu işlemciler ayrıca netebook işlemcileri ham daha fazla
performans sunuyorlar hemde güzel bir grafik kartı sunuyorlar. asıl bunun buldozerleri çıktığı zaman görün bunları. ayrıca bunlar daha çok alt sürümelri sanayide kullanıma uygun. amd tam turnayı gözünde vurdu bu sefer adam hız değil kazanma peşinde. hem zamanında amd en hızlılarını üretide ne oldu intel editörleri satın alarak öne geçti. neyse bu konu çok uzun..
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mgedik06 7 yıl
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RVoyager 7 yıl
ben anlamıyorum arkadaş neden amd çuvallamış olsun adamlar multimedya pcler için yapıyor bunu crysis oynamanız için yapmıyor. firmanın stratejisini algılayamadığınız ortadayken gülünç duruma düşüyorsunuz. bulldozer haberlerine yazılacak yorumlar sizinkiler. fusionların amacı inteli yerle bir etmek değil.
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iskambildestesi 7 yıl
helal olsun amd ye. kaç aydır bekletiyo adamlar hala yok üç çekirdek yolda yok iki çekirdek yolda diye diye erteletmeye devam ediyolar. anlaşıldı intele geçme zamanı geldi.
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CodeMachine 7 yıl
Adamlar seri numarasının üstünü kapatmış ama alttaki barkodda herşey meydanda, bu kadar salak insanların yaptığı teste inanmam ben
AD3500OJZ33GX 9L70312E10398
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Gladiotürk 7 yıl
x4 x6 lardan GPU haricinde bir farkı yok arkadaşlar. Amd çuvallamış durumda
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sahafiec 7 yıl CodeMachine
CodeMachine

Adamlar seri numarasının üstünü kapatmış ama alttaki barkodda herşey meydanda, bu kadar salak insanların yaptığı teste inanmam ben
AD3500OJZ33GX 9L70312E10398


belki de sadece senin gibilerin de bazen başarı hissini tatmaları için böyle yaptılar, bilmeyerek bilerek yani.


işlemci hiçte fena değil, 65W TDP ile hem işlemci hemde grafik gayet iyi bence...
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