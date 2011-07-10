AMD'nin üç çekirdekli Fusion-A6 3500 işlemcisi test edildi

AMD yıllar süren bir çalışmanın ardından Fusion-A serisi dört çekirdekli işlemcilerini pazara sundu. Performans odaklı sistemler için hazırlanan Fusion-A serisi şu an sadece dört çekirdekli modellerle pazarda olsa bile firmanın hazırlıkları sürüyor ve kısa bir süre içerisinde iki ve üç çekirdekli işlemcilerin de pazara sunulması bekleniyor.

AMD'nin Fusion-A4 serisi altında çift çekirdekli işlemciler hazırladığı biliniyordu ancak üç çekirdekli bir modelin olup olmayacağı uzunca bir süre boyunca netlik kazanmamıştı. İşte bu konudaki tüm soru işaretleri rafa kalktı zira Çinli bir site AMD'nin üç çekirdekli Fusion A6-3500 işlemcisine ait ilk test sonuçlarını yayınladı. Soket FM1 formunda olan ve 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan yeni işlemci, dört çekirdekli Fusion-A4 3600 modeliyle benzerlikler taşıyor, farklı olaraksa tek çekirdeği kapatılmış olarak geliyor.

Standart olarak 2.1GHz'de çalışa ve Turbo Core 2.0 teknolojisiyle çekirdek hızını 2.4GHz'e kadar otomatik olarak yükseltebilen işlemci, 3MB Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor. 320x paralel işlem birimine sahip olan ve 433MHz'de çalışan DirectX 11 destekli Radeon HD 630D grafik birimini entegre olarak sunan işlemcinin TDP değeri ise 65 Watt.

3DMark ve AIDA64'ün bellek performans testlerine tabii tutulan Fusion-A5 3500 işlemcisinin 3DMark'ta altığı grafik puanı ise 5173 oldu. İşlemci üç çekirdekli olunca akıllara dördüncü çekirdeğin açılıp açılamayacağı sorusu da gelmiyor değil ancak yapılan çalışmalarda bunun gerçekleştirilemediği belirtiliyor. Önümüzdeki aylarda satışa sunulması beklenen Fusion-A6 3500 işlemcisinin son kullanıcı satış fiyatına ilişkin olarak şu an için net bir bilgi bulunmuyor.