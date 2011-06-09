AMD'nin yeni nesil Fusion A8-3800 işlemcisi test edildi

AMD'nin kısa süre içerisinde pazara sunması beklenen LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerinin masaüstü sistemler için hazırlanan en hızlı ikinci modeli olan Fusion A8-3800 test edildi. Daha yüksek çalışma frekansına sahip olan A8-3850 modelinden sonra pazara sunulacak 5 yeni masaüstü Fusion işlemcisinin en hızlı temsilcisi olan dört çekirdekli A8-3800, standart olarak 2.4GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek hızını 2.7GHz'e kadar arttırabiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket FM1 formundaki işlemci 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve üzerinde yer alan entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle gelen Fusion A8-3800'in ısıl tasarım gücü ise 65 Watt.
Uzakdoğu kaynaklı Coolaler.com forumlarından bir üye tarafından gerçekleştirilen testlerde Fusion A8-3800 işlemciye, Gigabyte'ın A75 çipsetli yeni anakartlarından A75-UD4H eşlik ederken, işlemci performans testlerine ek olarak entegre grafik biriminin performans seviyesini gözler önüne seren bazı testler de gerçekleştirilmiş. Çalışma gerilimi 0.9v seviyesinden 1.2v'ye yükseltilerek 3GHz'e hız aşırtılan işlemcinin bazı performans sonuçları şu şekilde;
http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=266652 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Hayir kardesim. O duzeyde AMD rekabet edemiyor. Oyle guclu CPU yapamiyor. Ama bence cok daha dogru bir isi yapiyorlar. O da ellerinde olan iki teknoloji'yi birlestirip, az enerji tuketen CPU+GPU yapmak. Intel ile rekabet etmek istiyorsa AMD, o zaman ya F/P yuksek olacak, ya da boyle farkli seyler yapacak.
i7 990x kac tane satiliyor ki? Ama boyle herkesin kullanabilecegi bir urun yaparsan, satma potansiyelin de artar, ve dolayisiyla da karin da.