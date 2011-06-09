AMD'nin yeni nesil Fusion A8-3800 işlemcisi test edildi

AMD'nin kısa süre içerisinde pazara sunması beklenen LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerinin masaüstü sistemler için hazırlanan en hızlı ikinci modeli olan Fusion A8-3800 test edildi. Daha yüksek çalışma frekansına sahip olan A8-3850 modelinden sonra pazara sunulacak 5 yeni masaüstü Fusion işlemcisinin en hızlı temsilcisi olan dört çekirdekli A8-3800, standart olarak 2.4GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek hızını 2.7GHz'e kadar arttırabiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket FM1 formundaki işlemci 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve üzerinde yer alan entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor. 400x paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle gelen Fusion A8-3800'in ısıl tasarım gücü ise 65 Watt.