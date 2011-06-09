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AMD'nin yeni nesil Fusion A8-3800 işlemcisi test edildi

7 yıl
70,3b
1
37
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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AMD'nin kısa süre içerisinde pazara sunması beklenen LIano kod adlı yeni nesil Fusion işlemcilerinin masaüstü sistemler için hazırlanan en hızlı ikinci modeli olan Fusion A8-3800 test edildi. Daha yüksek çalışma frekansına sahip olan  A8-3850 modelinden sonra pazara sunulacak 5 yeni masaüstü Fusion işlemcisinin en hızlı temsilcisi olan dört çekirdekli A8-3800, standart olarak 2.4GHz'de çalışıyor ve Turbo Core teknolojisiyle çekirdek hızını 2.7GHz'e kadar arttırabiliyor. 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan Soket FM1 formundaki işlemci 4MB büyüklüğünde Seviye 2 bellek kapasitesiyle geliyor ve üzerinde yer alan entegre bellek kontrolcüsü 1866MHz'e kadar çift kanal DDR3 bellek desteği sunuyor.  400x paralel işlem birimine sahip olan ve 600MHz'de görev yapan DirectX 11 destekli Radeon HD 6550D entegre grafik birimiyle gelen Fusion A8-3800'in ısıl tasarım gücü ise 65 Watt.

Uzakdoğu kaynaklı Coolaler.com forumlarından bir üye tarafından gerçekleştirilen testlerde  Fusion A8-3800 işlemciye, Gigabyte'ın A75 çipsetli yeni anakartlarından A75-UD4H eşlik ederken, işlemci performans testlerine ek olarak entegre grafik biriminin performans seviyesini gözler önüne seren bazı testler de gerçekleştirilmiş.  Çalışma gerilimi 0.9v seviyesinden 1.2v'ye yükseltilerek 3GHz'e hız aşırtılan işlemcinin bazı performans sonuçları şu şekilde;

- Super Pi (1M) – Standart hızda 54.382 saniye, 3GHz'de 23.958 saniye
- Super Pi (8M) – Standart hızda 10m 38 saniye, 3GHz'de 4m 25 saniye
- Cinebech R11.5:  Standart hızda 2.89 pts, 3GHz'de 3.68 pts z)
- 3DMark06: Standart hızda 6616, 3GHz'de 7278 
- 3DMark Vantage: Standart hızda  4019, 3GHz'de 4366 )
- 3DMark 11 Extreme: Standart hızda  E1764, 3GHz'de  E1950 

Oyun testleri Full HD çözünürlükte ve standart hızlarda gerçekleştirilmiştir;

- Street Fighter 4: 50.32 FPS
- Hawx: 54FPS (DirectX 9) / 22FPS (DirectX 10)
- Hawx 2: 46FPS (DirectX 9) / 34FPS (DirectX 11)
- Resident Evil 5: 29.0 FPS (DirectX 9) / 27.4 FPS (DirectX 10)

http://forum.coolaler.com/showthread.php?t=266652 Yorum Yaz
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janparey 7 yıl en beğenilen
Bunun sloganı 'intelde hayaldi amd'de gerçek oldu' olsa iyi olurdu.65 watt ile Resident Evil 5: 29.0 FPS (DirectX 9) / 27.4 FPS (DirectX 10).Eğer gerçekse işlemci ve grafik birimine hayran kaldım diyebilirim.Bunu birde hybrid yaptık mı tamamdır.Şimdi intel'den başka bir kelime bilmeyen papağanları dinleme zamanı.
Bunun sloganı 'intelde hayaldi amd'de gerçek oldu' olsa iyi olurdu.65 watt ile Resident Evil 5: 29.0 FPS (DirectX 9) / 27.4 FPS (DirectX 10).Eğer gerçekse işlem...
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Ac1DBuRN 7 yıl
cok az bir overclock ile bench'lerde cok fark yaratmis, iyimiş valla
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uLtRaTRim 7 yıl
İskeletor2
Arkadaşlar bence Amd yanlış yolda bu işlemcilerin yanında intel i7 990ex geçecek işlemciler üretmesi lazım.çoğu üretici inteli pazar payından dolayı tercih ediyor.

Hayir kardesim. O duzeyde AMD rekabet edemiyor. Oyle guclu CPU yapamiyor. Ama bence cok daha dogru bir isi yapiyorlar. O da ellerinde olan iki teknoloji'yi birlestirip, az enerji tuketen CPU+GPU yapmak. Intel ile rekabet etmek istiyorsa AMD, o zaman ya F/P yuksek olacak, ya da boyle farkli seyler yapacak.
i7 990x kac tane satiliyor ki? Ama boyle herkesin kullanabilecegi bir urun yaparsan, satma potansiyelin de artar, ve dolayisiyla da karin da.
İskeletor2Arkadaşlar bence Amd yanlış yolda bu işlemcilerin yanında intel i7 990ex geçecek işlemciler üretmesi lazım.çoğu üretici inteli pazar ...
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kerokeso 7 yıl
Hobar
bonser24
İskeletor2 Arkadaşım sana bir örnek vermek gerekirse türkiyedeki hazır pclerin 70 pcden sadece 9-10 u amd. türkiyenin en büyük satıcılarında biri vatan computer girip bakabilirsin.Bir de zaten daha çok hazır pc satılıyordur türkiyede benim tahminimce çünkü bilgisayardan anlayan 100 kişi arasından 5 veya 6 kişi çıkar değilmi.Buda otomatikmen Intel alınmasına sebeb oluyor
bizim koskoca şirkette bilgisayardan az-çok anlayan kişi sayısı bi elin parmak sayısını geçmez.cidden piyasada öyle ne yazıkki.bazen öyle muhabbetler dönüyorki harakiri yapasım geliyor.
dediğin muhabbetler bilgisayar bölümlerinde okuyanlarda bile oluyor

14 yaşındayım, benim bile başıma geliyor. İnsan günde 1-2 saat kullandığı alete 1-2 hafta günde 1 saat harcar da öğrenir. :D
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar sizin anlamdığınız hususlar var.
1.bu ekran kartlarıyla iyi oyunlar oynanır.
2.bu işlemciler daha çok orta sınıf kullanıcı var adı üstünde
3.amd en iyi işlemcileri üretirken dahi core2 cıkana kadar çok mu satılıyordu
herkes intel diyor başka birşey demiyordu. editörler bile satın alınmıştı o zamanlar. o yüzden 1 milyarı verdi intel amd ye
4.En iyi işlemciyi kim alıyor bence kimse fazla almıyor.Çok az satılıyor daha çok orta sınıf ve ortanın biraz üstü satılyıor. amd isterse en iyisini yapar ama satılmadıktan sonra neye yarar.
5. amd en çok satılana yatırım yapıyor.
6. ekran kartında durum böyle değil o pazarda en iyi olmak gerekiyor.
7. buldozerlerde ortanın üstü olacaklar yani satın alınabilecek en uygun
fiyat/performans endeksli
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MxFxOx 7 yıl
işlemci testleri kötü aslında ancak genele bakarsak güzel sonuçları var bu değerleri dizüstünde sağlasa on numara olurdu. masaüstü için işlemci güçü yetersiz
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zagor33 7 yıl
İşlemci, GPU ve RAMler %45 OC edilince aldığı 3DMark06 skoru 10492 olmuş. Bu sonuç HD2900XT, HD3870, 8800GT seviyesinde ve bir IGP için gerçekten müthiş.

Eski GPUlar ile mukayese

İşlemciden böyle bir OC son derece normal çok daha fazlasını da yapabilir, ancak GPU ve özellikle de RAMler acayip gitmiş. Detayla aşağıda.

Liano APU Test

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uLtRaTRim 7 yıl
İskeletor2
uLtRaTRim kardeşim sen bilgisayardan anlamayan biri olsan ve sadece amd ıntel gibi basit şeyleri bilsen ıntel almazmısın.Neden diye sorduğunda ise üreticiler hep ıntel i seçiyor ve anlamayan biri pc almadan önce arkadaşlarına danışır ben şu ana kadar çevremde çok az amd kullanan gördüm amd yi bilgisayardan anlaya kişiler seçiyor gibi bir şey oldu.bu strateji güzel ama yanında ıntelin üst işlemcilerine rakip çıakrması lazım.

Bak, o konuda haklisin. Ama bu, AMD den degil, Intel'den kaynaklaniyor. Intel OEM'lere ve buyuk saticilara baski uygulayarak onlarin AMD urunlerini satmalarini engelliyordu. Bu konuda Intel zaten 1 milyar dolarlik bir para cezasi aldi, ve artik gittikce daha fazla AMD gormeye basliyoruz. (En azindan ben, Hollanda da AMD ler baya artti, Turkiye'yi bilemem)
Hem bilgisayar'dan anlamayan intel'in en guclu oldugunu bilmez. Bilgisayari aldigi yerdeki kisi ne derse, o dogrudur ona gore. Boyle insanlar i7-990x in ne oldugunu bilmezler ki, en hizli oldugunu bilsinler.
AMD Intel kadar buyuk bir sirket degil. Her tarafa birden giremiyorlar, cunku o kadar paralari yok. O yuzden teker teker yapmalari gerekiyor projeleri. Ve onlarda o yuzden en cok para getirebilecek seyi uretiyorlar. O da su anda Fusion ve Bulldozer.
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forever58 7 yıl
Arkadaşım sana bir örnek vermek gerekirse türkiyedeki hazır pc'lerin 70 pc'den sadece 9-10 u amd. türkiye'nin en büyük satıcılarında biri vatan computer girip bakabilirsin.Bir de zaten daha çok hazır pc satılıyordur türkiye'de benim tahminimce çünkü bilgisayardan anlayan 100 kişi arasından 5 veya 6 kişi çıkar değilmi.Buda otomatikmen Intel alınmasına sebeb oluyor
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hanselamca 7 yıl
amd liano 3850 apu'yla 3dMark Vantage ilk dunya rekoru geldi
forums.pureoverclock.com/...
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Tolgá 7 yıl

hanselamca
amd liano 3850 apu'yla 3dMark Vantage ilk dunya rekoru geldi
forums.pureoverclock.com/...

gpu 870 mhzde 9600gt 725/1750/2000 ile aynı puanı almış.

not:neden yazıyorum okuyanların karşılaştırma yapması için
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burakesan 7 yıl
Yapma AMD ya .... Ben taa ne zamanlardan kalmış E4600'ü 3GHZ de kullanarak superpı 1m testinden daha yüksek puan alıyorum .... Kak git işine AMD ....
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EgoisTe91 7 yıl

burakesan

Yapma AMD ya .... Ben taa ne zamanlardan kalmış E4600'ü 3GHZ de kullanarak superpı 1m testinden daha yüksek puan alıyorum .... Kak git işine AMD ....

anahtar kelime superpi
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Solitude 7 yıl

burakesan

Yapma AMD ya .... Ben taa ne zamanlardan kalmış E4600'ü 3GHZ de kullanarak superpı 1m testinden daha yüksek puan alıyorum .... Kak git işine AMD ....


iş süperpi testiyle mukayeseye kalsaydı amd çoktan ölmüştü zaten. İntelin matematik işlemlerinde iyi olduğunu ve süperpinin intel işlemcilerle daha uyumlu olduğunu biliyoruz.
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TeknolojiveBililisim 7 yıl
arkadaşlar ben bir şey sorcam bu üstünndeki ekran kartının bizim kullandığımız ekran kartına oyunlarda bir getirisi olcakmı bence olmayacakta.
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forever58 7 yıl
uLtRaTRim kardeşim sen bilgisayardan anlamayan biri olsan ve sadece amd ıntel gibi basit şeyleri bilsen ıntel almazmısın.Neden diye sorduğunda ise üreticiler hep ıntel i seçiyor ve anlamayan biri pc almadan önce arkadaşlarına danışır ben şu ana kadar çevremde çok az amd kullanan gördüm amd yi bilgisayardan anlaya kişiler seçiyor gibi bir şey oldu.bu strateji güzel ama yanında ıntel'in üst işlemcilerine rakip çıakrması lazım.
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Batuist 7 yıl
işlemciyi hız aşırtınca coşuyor. demeki alıp kesin hız aşırtmak lazım bunu yoksa yazık olur işlemciye..
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Tolgá 7 yıl
saat hızı arttırımına tepkisi harika
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Rainbow6 7 yıl
yukardaki mesajda arkadas test vermis buna benzer testleri gordugum zaman bu kadar yeni bi islemcinin performansi nasil dusuk olur diye dusunmustum sona bi magazada c-50 netbook inceleme sansim oldu gercektende cok yavas n-450 gibi bisi buna kiyasla cift cekirdekli Atomlar daha akici calisiyor kiyaslamayi cift cekirdekte yapiyorum cunku yeni gelen netbooklarda hep n5xx serisi var ve fiyatlarida c-50 den ucuz c-50 de tek avantaj ekran karti onuda islemci oldurmus zaten ...eger cikacak diger fusionlarda klasmanina gore boyle olacaksa AMD hic zahmet etmesin bence
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Hobar 7 yıl

Rainbow6

yukardaki mesajda arkadas test vermis buna benzer testleri gordugum zaman bu kadar yeni bi islemcinin performansi nasil dusuk olur diye dusunmustum sona bi magazada c-50 netbook inceleme sansim oldu gercektende cok yavas n-450 gibi bisi buna kiyasla cift cekirdekli Atomlar daha akici calisiyor kiyaslamayi cift cekirdekte yapiyorum cunku yeni gelen netbooklarda hep n5xx serisi var ve fiyatlarida c-50 den ucuz c-50 de tek avantaj ekran karti onuda islemci oldurmus zaten ...eger cikacak diger fusionlarda klasmanina gore boyle olacaksa AMD hic zahmet etmesin bence

çift çekirdek atomlara karşılık e-350 ve e450 ler var. işlemci olarak n550 den daha hızlı. gpu olarak da 10 a falan katlıyor
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