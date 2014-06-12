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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC, 27-inçlik yeni oyuncu monitörü g2770Pqu'yu duyurdu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Monitör
Can Tunçer
Haber Editörü
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AOC, 27-inçlik yeni oyuncu monitörü g2770Pqu'yu duyurdu
Kısa süre önce detaylarına burada değindiğimiz 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sunan AOC, şimdi de oyuncuları hedef alan yeni monitör modeli g2770Pqu'yu resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak düz bir çizgi taşıyan AOC g2770Pqu, 27-inç'lik TN panelinde 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı için 144 HZ tazeleme hızı ve 1 ms tepki süresiyle gelen monitör, aynı zamanda 1000:1 kontrast değeri ve 300 cd/m2 parlaklık gibi diğer teknik detaylar ortaya koyuyor. Bağlantı noktasında VGA, HDMI, Dual-Link DVI, DisplayPort, 2 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 portlarını taşıyan g2770Pqu, ses tarafında ise 3.5mm portuyla kulaklık bağlanmasına izin veriyor. Bünyesinde 2W gücünde dahili stereo hoparlörler taşıyan oyuncu monitörü, VESA bağlantısıyla hem duvara hem de farklı monitör kollarına kolay şekilde bağlanabiliyor. Yükseklik ayarına imkan tanıyan bacağı pivot yani dikey kullanım için ayarlanabilen ürün, 170/160 derece görüş açısıyla da herhangi bir sorun yaşatmıyor.
Ay sonunda satışa çıkacağı belirtilen AOC g2770Pqu, yaklaşık 419 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
 
AOC, 27-inçlik yeni oyuncu monitörü g2770Pqu'yu duyurdu

http://www.techpowerup.com/201997/aoc-unveils-the-g2770pqu-27-inch-144-hz-gaming-monitor.html Yorum Yaz
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Sajuuk 5 yıl en beğenilen
TN panel ne ya :( oyuncuyuz diye renkleri de mi göremeyeceğiz...
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pcrex 5 yıl
özellikleri çok iyi ama hala çok pahalı. o paraya IPS panel alınır, nerede kaldı TN panelin ucuzluğu. Oyuncu ibaresini koydu mu bitiyor valla, bindir fiyatı.
1 Yanıt Yanıtla +4
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Umutcan 5 yıl
Üst seviye tn panelleri yanyana gördünüz mü de burun kıvırıyorsunuz, ips'le yanyana koyun bir fark yok renklerin canlılığında. Çok ezbere yorum yapılıyor.
Ben bizzat karşılaştırdım üst seviye modelleri, ve uzun araştırma sonucu satın aldım. Renklerin ucuz 300-400 liralık tn'lerle alakası yok.
Ips'ler o tepki süresi ve refresh rate'lerle oyunculara hitap etmiyor malesef, grafik tasarımcılar için ise biçilmiş kaftan. Ki hatta grafik tasarımcılara 2K IPS/PLS cihazlar daha iyi gider.
Tamam ips'lerde görüş açısı yüksek, ama oyuncuya pratikte bir faydası yok. Çoğu kişi monitörünü masaya koyup karşısında koltukta oturuyor zaten, yan açılardan izleyip oyun oynayan var mı ki ?
Monitörü konsola bağlayıp uzaktan kullanan olursa belki ihtiyacı olabilir. Bu tarz ekstrem açılara ihtiyacı olan direkt ips alsın zaten, konsollar 120hz çıkış veremiyor.

Oyuncu monitörü alıp üst fiyat segmentinde cihaz alacaksanız 120hz'den aşağı olmamalı. Bir 60fps'den sonra tearing görmek var, bir de 120-144hz'de fps oyunlarında muhteşem akıcılıkta hareket dinamiği görmek var.
Aktif 1080p 3D desteği de cabası, özellikle single player oyunları 3D'de oynamak ayrı bir dünya.
Ekstrem sistem toplayıp 100+fps'ler görüp, 60hz(60fps) sınırına takılmak, aynı ferrariyi 50km hız sınırı olan şehir içinde kullanmaya benzer.

2K ise 295x2, 780ti SLI, titan z gibi çok ekstrem grafik kartlarınız yoksa anlamsız, çünkü 2K monitörde 1080p oyun oynadığınız zaman 1080p monitörde 1080p oynamaya göre çok daha bulanık görüntü alırsınız.
Çünkü görüntü upscale yapılır ve görüntü pixelleri ile ekranın pixelleri eşleşmez(pixel mapping). Yani firmalar boşuna hala oyuncu monitörlerini full hd olarak çıkarmıyor.
Şu an 4K monitörler de var piyasada ama onu doyuracak tekil gpu'lar nerde ?

Asus'dan fotoğraflar la da destekleyelim, soldaki VG serisi TN sağdaki ProArt IPS panel :
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Abartıldığı kadar fark varmı tartışılır, bence söylemesek çoğu kişi hangisi ips tahmin edemez. O eski abartı farklar geride kaldı.
Üst seviye tn panelleri yanyana gördünüz mü de burun kıvırıyorsunuz, ips'le yanyana koyun bir fark yok renklerin canlılığında. Çok ezbere yorum yapılıyor.
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1 Yanıt Yanıtla +4
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csheer 5 yıl
AOC firmasının monıtor uretme hakkında guvenılır bır marka oldugunu duymustum bu cıkan monitorun ozellıkle buyuk bır sistem gereksınımı ısteyen yenı cıkan call of duty nın yenı sersını vs oyunlar ıcın hd lık platformu sunan aoc markasını kutlarım yandız 419 euro pahalı bır malıyet bence
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BurayaNerdenÜyeOluyoruz 5 yıl
Pahalı gibi :/
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Ahayri 5 yıl
Ben açıkçası bazı yorumları görünce çok şaşırdım. Tamam ucuz IPS monitörlerin renk olarak kaliteli TN panellerden pek farkı yok ancak yazılanlara göre TN panel teknolojisi gelişerek ortalama bir IPS monitöre göre renk konusunda hemen hemen fark olmadığı hakkında yorumlar var. Bu çok önemli bir tespit, bu konu hakkında forumda monitör bölümü konusunda bir konu açıp bilmeyen veya haberdar olmayan arkadaşları detaylı bir şekilde aydınlatmak gerek.
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Gece772 5 yıl
419 Euro fazla
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StarForce 5 yıl
bu monitöre sırf 144 hz ve 27" diye o parayı vereceğime şunu alırım
novabilgisayar.com/...
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Supervisor_ 5 yıl
insanoğlu hep doyumsuz milleti böyle avlıyorlar arkadaşa katılıyorum 4 k yagınlaşında 8 k çıkar onun için bence insan biraz kendini firenlemesi lazım daha 3 ay önce 4670 k 4770k lar en popüler işlemci iken şimdi 4670k lar 4790k lar çıkıyor diyecegim teklolojiye yetişmek imkansız her 6 ayda yeni bir şey çıkıyor olan bize oluyor

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MühendisMurat 5 yıl StarForce
StarForce

bu monitöre sırf 144 hz ve 27" diye o parayı vereceğime şunu alırım

novabilgisayar.com/...

onu alacağıma ASUS V248QE alırım.


AOC ' ye helal olsun ama bu ürün için konuşmayacağım adamlar çok iyi tespitler yapıp kullanıcı odaklı monitörler çıkarıyorlar şuan asusla kafa kafaya olan monitör markası şüphesiz.
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MxFxOx 5 yıl
400 euro etmez.
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canguler917 5 yıl
bu monitor hakkinda yorum yapamayacagim ama 2 tane aoc monitor kullandim,ikisindende gayet memnun kaldim.suan hala kullaniyorum
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pcrex 5 yıl
özellikleri çok iyi ama hala çok pahalı. o paraya IPS panel alınır, nerede kaldı TN panelin ucuzluğu. Oyuncu ibaresini koydu mu bitiyor valla, bindir fiyatı.
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meydey45 5 yıl

1920 1080 nedir

2k yada 4k çözünürlük ile piyasa sürmeleri lazımdı

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Sajuuk 5 yıl en beğenilen
TN panel ne ya :( oyuncuyuz diye renkleri de mi göremeyeceğiz...
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bocekgrafik 5 yıl
Bilmeden yazıyorsunuz arkadaşlar. IPS olupta 250 nit parlaklığa sahip monitörden muhtemelen daha iyidir bunun renkleri. En azından denktir veya çok yakındır.
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bocekgrafik 5 yıl pcrex
Bilmeden yazıyorsunuz arkadaşlar. IPS olupta 250 nit parlaklığa sahip monitörden muhtemelen daha iyidir bunun renkleri. En azından denktir veya çok yakındır.
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tevfikkavil 5 yıl Sajuuk
Sajuuk
TN panel ne ya :( oyuncuyuz diye renkleri de mi göremeyeceğiz...

+1 TN paneli kakalıyorlar bize
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