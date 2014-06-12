AOC, 27-inçlik yeni oyuncu monitörü g2770Pqu'yu duyurdu

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Kısa süre önce detaylarına burada değindiğimiz 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sunan AOC, şimdi de oyuncuları hedef alan yeni monitör modeli g2770Pqu'yu resmi olarak duyurdu.
Tasarımsal olarak düz bir çizgi taşıyan AOC g2770Pqu, 27-inç'lik TN panelinde 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı için 144 HZ tazeleme hızı ve 1 ms tepki süresiyle gelen monitör, aynı zamanda 1000:1 kontrast değeri ve 300 cd/m2 parlaklık gibi diğer teknik detaylar ortaya koyuyor. Bağlantı noktasında VGA, HDMI, Dual-Link DVI, DisplayPort, 2 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 portlarını taşıyan g2770Pqu, ses tarafında ise 3.5mm portuyla kulaklık bağlanmasına izin veriyor. Bünyesinde 2W gücünde dahili stereo hoparlörler taşıyan oyuncu monitörü, VESA bağlantısıyla hem duvara hem de farklı monitör kollarına kolay şekilde bağlanabiliyor. Yükseklik ayarına imkan tanıyan bacağı pivot yani dikey kullanım için ayarlanabilen ürün, 170/160 derece görüş açısıyla da herhangi bir sorun yaşatmıyor.
Ay sonunda satışa çıkacağı belirtilen AOC g2770Pqu, yaklaşık 419 Euro fiyat etiketine sahip olacak.
http://www.techpowerup.com/201997/aoc-unveils-the-g2770pqu-27-inch-144-hz-gaming-monitor.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ben bizzat karşılaştırdım üst seviye modelleri, ve uzun araştırma sonucu satın aldım. Renklerin ucuz 300-400 liralık tn'lerle alakası yok.
Ips'ler o tepki süresi ve refresh rate'lerle oyunculara hitap etmiyor malesef, grafik tasarımcılar için ise biçilmiş kaftan. Ki hatta grafik tasarımcılara 2K IPS/PLS cihazlar daha iyi gider.
Tamam ips'lerde görüş açısı yüksek, ama oyuncuya pratikte bir faydası yok. Çoğu kişi monitörünü masaya koyup karşısında koltukta oturuyor zaten, yan açılardan izleyip oyun oynayan var mı ki ?
Monitörü konsola bağlayıp uzaktan kullanan olursa belki ihtiyacı olabilir. Bu tarz ekstrem açılara ihtiyacı olan direkt ips alsın zaten, konsollar 120hz çıkış veremiyor.
Oyuncu monitörü alıp üst fiyat segmentinde cihaz alacaksanız 120hz'den aşağı olmamalı. Bir 60fps'den sonra tearing görmek var, bir de 120-144hz'de fps oyunlarında muhteşem akıcılıkta hareket dinamiği görmek var.
Aktif 1080p 3D desteği de cabası, özellikle single player oyunları 3D'de oynamak ayrı bir dünya.
Ekstrem sistem toplayıp 100+fps'ler görüp, 60hz(60fps) sınırına takılmak, aynı ferrariyi 50km hız sınırı olan şehir içinde kullanmaya benzer.
2K ise 295x2, 780ti SLI, titan z gibi çok ekstrem grafik kartlarınız yoksa anlamsız, çünkü 2K monitörde 1080p oyun oynadığınız zaman 1080p monitörde 1080p oynamaya göre çok daha bulanık görüntü alırsınız.
Çünkü görüntü upscale yapılır ve görüntü pixelleri ile ekranın pixelleri eşleşmez(pixel mapping). Yani firmalar boşuna hala oyuncu monitörlerini full hd olarak çıkarmıyor.
Şu an 4K monitörler de var piyasada ama onu doyuracak tekil gpu'lar nerde ?
Asus'dan fotoğraflar la da destekleyelim, soldaki VG serisi TN sağdaki ProArt IPS panel :
Abartıldığı kadar fark varmı tartışılır, bence söylemesek çoğu kişi hangisi ips tahmin edemez. O eski abartı farklar geride kaldı.