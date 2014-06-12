AOC, 27-inçlik yeni oyuncu monitörü g2770Pqu'yu duyurdu

Kısa süre önce detaylarına burada değindiğimiz 34-inçlik 21:9 monitörü u3477Pqu'yu kullanıcıların beğenisine sunan AOC, şimdi de oyuncuları hedef alan yeni monitör modeli g2770Pqu'yu resmi olarak duyurdu.

Tasarımsal olarak düz bir çizgi taşıyan AOC g2770Pqu, 27-inç'lik TN panelinde 1920 x 1080 piksel yani Full HD çözünürlük sunuyor. Oyuncuların ihtiyaçları doğrultusunda hazırlandığı için 144 HZ tazeleme hızı ve 1 ms tepki süresiyle gelen monitör, aynı zamanda 1000:1 kontrast değeri ve 300 cd/m2 parlaklık gibi diğer teknik detaylar ortaya koyuyor. Bağlantı noktasında VGA, HDMI, Dual-Link DVI, DisplayPort, 2 adet USB 2.0 ve 2 adet USB 3.0 portlarını taşıyan g2770Pqu, ses tarafında ise 3.5mm portuyla kulaklık bağlanmasına izin veriyor. Bünyesinde 2W gücünde dahili stereo hoparlörler taşıyan oyuncu monitörü, VESA bağlantısıyla hem duvara hem de farklı monitör kollarına kolay şekilde bağlanabiliyor. Yükseklik ayarına imkan tanıyan bacağı pivot yani dikey kullanım için ayarlanabilen ürün, 170/160 derece görüş açısıyla da herhangi bir sorun yaşatmıyor.

Ay sonunda satışa çıkacağı belirtilen AOC g2770Pqu, yaklaşık 419 Euro fiyat etiketine sahip olacak.

http://www.techpowerup.com/201997/aoc-unveils-the-g2770pqu-27-inch-144-hz-gaming-monitor.html