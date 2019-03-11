AOC maliyet odaklı yeni oyuncu monitörünü duyurdu

Oyuncu monitörü sınıfının yükselen bir ilgiye sahip olması üreticileri yeni çözümlere yönlendiriyor. AOC daha çok üst seviye seçeneklerin olduğu sınıfta maliyet odaklı bir çözümle piyasaya çıktı.

AOC G2868PQU özellikleri ve fiyatı

G2868PQU model numaralı oyuncu monitörü 28 inçlik TN panelinde 4K çözünürlük sunuyor. AdobeRGB renk gamının yüzde 82’sini ve sRGB renk gamının yüzde 102’sini kapsayan monitör böylece keskin görüntüler elde ediyor.

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Şık bir görünüme sahip olan AOC G2868PQU modeli AMD FreeSync desteği sayesinde yırtılmaların önüne geçiyor ve 60Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Oyun tarafında ise bazı özelliklerle desteklenmiş.

Örneğin sahnedeki içeriğe göre renk doygunluğunu ayarlama, oyun türüne göre ekranı ayarlama, karanlık noktaları daha iyi aydınlatabilme, FPS oyunlarda ekrana nişangah yerleştirme bunlar arasında. Ayrıca 300 nit parlaklık seviyesi belirli bir dış ortam aydınlığına kadar temiz bir görüntü sunabiliyor.

Kaidesi sayesinde 130 milimetreye kadar ayarlanabilen AOC G2868PQU modeli Avrupa’da 299 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.