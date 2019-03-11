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AOC maliyet odaklı yeni oyuncu monitörünü duyurdu

Ürünlerin genelde üst seviyede seyrettiği oyuncu monitörü pazarında AOC maliyet odaklı bir çözümle sahneye çıktı. AOC G2868PQU modeli fiyatına göre tatmin edici özellikler sunuyor.
2 ay
5,3b
1
24
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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Oyuncu monitörü sınıfının yükselen bir ilgiye sahip olması üreticileri yeni çözümlere yönlendiriyor. AOC daha çok üst seviye seçeneklerin olduğu sınıfta maliyet odaklı bir çözümle piyasaya çıktı.

AOC G2868PQU özellikleri ve fiyatı

G2868PQU model numaralı oyuncu monitörü 28 inçlik TN panelinde 4K çözünürlük sunuyor. AdobeRGB renk gamının yüzde 82’sini ve sRGB renk gamının yüzde 102’sini kapsayan monitör böylece keskin görüntüler elde ediyor.

Ayrıca Bkz. "Yurt dışından gelen paketlere ek vergi uygulaması başladı"

Şık bir görünüme sahip olan AOC G2868PQU modeli AMD FreeSync desteği sayesinde yırtılmaların önüne geçiyor ve 60Hz tazeleme hızına kadar çıkabiliyor. Oyun tarafında ise bazı özelliklerle desteklenmiş.

Örneğin sahnedeki içeriğe göre renk doygunluğunu ayarlama, oyun türüne göre ekranı ayarlama, karanlık noktaları daha iyi aydınlatabilme, FPS oyunlarda ekrana nişangah yerleştirme bunlar arasında. Ayrıca 300 nit parlaklık seviyesi belirli bir dış ortam aydınlığına kadar temiz bir görüntü sunabiliyor.

Kaidesi sayesinde 130 milimetreye kadar ayarlanabilen AOC G2868PQU modeli Avrupa’da 299 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulmuş durumda.


https://www.techpowerup.com/253421/aoc-introduces-the-g2868pqu-gaming-monitor-4k-tn-panel-60-hz-1ms-300-nits-freesync Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Guest-F5DFA3868 2 ay en beğenilen hardforget
120hz ve üstü monitör kullanmış olsaydın bu yazdığının ne kadar saçma olduğunu anlardan.
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fhrstw 2 ay
60hz deyip oyuncu monitörü demek nasıl bir ahlaksızlık bilemiyorum hayır kimi insanlar sadece o gaming yazısına bakıp alıyor bu monitörleri en azından 144hz panel kullanılmalı gaming denilmesi için bence tüketiciyi kandırmaktan başka bişey değil bu.
60hz deyip oyuncu monitörü demek nasıl bir ahlaksızlık bilemiyorum hayır kimi insanlar sadece o gaming yazısına bakıp alıyor bu monitörleri en azından 144hz pa...
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hardforget 2 ay
Burdan herkese cevap vermem gerekirse monitordeki 144Hz ile 4k TV'lerde kullanılan 900Hz arasında fark var mı?
Hz evet önemli önemli değil demedim ama fiyat arttırmaktaki en önemli birim haline geldi görüntüyü istersen 1milyon Hz olsun önemi yok gözün algılayamıyor. Siz odtüde okusanız algılayamıyor endüstri meslek lisesinde okusanız kimse algılayamıyor.
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djduke 2 ay hardforget
1. si gerçek 900 hz değil tvler.. onlarda farklı bir sistem var bildiğim kadarı ile.
2. si 144 hz monitör kullanıp oyun oynadıktan sonra inanın 60 hz monitörde görüntü takılıyormuş hissi veriyor.
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balcis 2 ay
1) monitörlerde daha düşük çözünürlüklerde tazeleme hızı daha yüksek olabilmiyor mu? 2k'ya çeksem daha yüksek hz alamaz mıyım?
2) 4k aldığım monitörü öyle kullanacağım diye bir kaide mi var, masaüstünde, filmde 4 oyuna gelince 2k yapamaz mıyım (yaparım), peki 2k'ya düşürünce görüntü sorunu oluşur mu, bence oluşmaz?
bu arada "insan gözü göremiyor" mevzu bir yanlış anlaşılma. "insan gözü 24fps'den düşük kare oranlarını hareket gibi algılamıyor, durağan görüntülerin art arda oynatıldığını fark ediyor" onun aslı. yani 24fps altında gözü aldatamıyorsun (arka arkaya resim koyup bak bu resim değil hareketli görüntü diyoruz aldatmadan kasıt bu) deniyor, mevzunun aslı bu.
masaüstünde 60fps-144fps farkını fare imleci hareket ederken bile anlamak çok kolay.
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tobepeople 2 ay
O mantıksız yorumları beğenenlere istinaden , Elektronik mezunu bir ODTÜ'lü olarak yazma gereği duydum:

Öncelikle çözünürlükleri açıklayayım;
1K: 1080 x 1920 = 2 073 600 piksel
1,8K: 2560 x 1440 =3 686 400 piksel
2,4K: 3440 x 1440 =4 953 600 piksel
4K: 3840 x 2160 = 8 294 400 piksel
8K: 7680×4320 = 33 177 600 piksel
Özetle; Monitörlerde bir sürü oyun dönüyor, öncelikle her 4k gerçek 4k değildir en başından bunu bilmeniz gerekiyor. Ve yukarıda rakamsal olarak yeterince açıkladığımı düşünüyorum.
Çözünürlük değeri en büyük kıstastır : Daha sonra sırasıyla frekansı yani Hertz değeri ve sonrasında da Tepki Süresi önem taşır. 2 k'ya kadar tepki süresi çok önemliydi aşırı belli ediyordu kendini ancak çözünürlük arttıkça o kadar da belli etmemeye başladı. 60 Hz 1 ms ile 120 hz 2 ms 1080P de tamamen aynı kalitede görselliği sunar. Ancak çözünürlük katlandıkça bu değer önemini yitiriyor. 60 HZ 1 ms 3840 x 2160 çözünürlükle bence yeterli kalitededir. 144 hz 4 ms olup da 2560 x 1440 ya da 3440 x 1440 almaktansa ben bunu tercih ederim! 3840 x 2160 144 hz bir monitör 9.000 TL den başlıyor diye de belirtmek isterim. Bence tek bir sorun var ;freesync teknolojisi ile nvidia ekran kartı ne kadar uyumlu çalışır orası meçhul! Yani ben 1060 kullanıyorum ve 1080 Tİ almayı planlıyorum bu yüzden sıkıntı ama g-sync muadilleri ise 2 katı pahalı bunun, onu da belirtmekte fayda var.
(imla ve yazım hatalarının kusuruna bakmayın, malum sayısalcıyız :) )
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ardicli2000 2 ay
4k ve oyuncu monitörü kavramı bir arada bana pek mantıklı gelmiyor...
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risingforce 2 ay
Yav 165hz monitor alalı huzurum kalmadı.Multi oyunlarında direkt küfürü basıyorlar,hilecisin diyorlar.Eskiden sıradan oyuncuydum ama huzurluydum yav.Şimdi hemen göze batıyorum.
60hzden üste sakın çıkmayın.
Bak IPS VA falan alın işte.Daha ne.
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arslan0058 2 ay
Tn panelle bu is olmuyor 144 hz monitor kullandim suan 60hz ips var ipsle daha mutluyum, azacik saga sola kaysam renkler corba oluyor tnde isterse 240 hz olsun 60hz ipsi tercih ederim bundan sonra
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DH Misafiri 2 ay
https://www.geeksaresexy.net/2015/06/10/15fps-vs-30fps-vs-60fps-animated-gif/
linkteki hareketli gif 'e bak orada FPS arttıkça gözlerinin yorulmadan daha rahat takip edebildiğini ve görebildiğini fark edeceksin.
şimdi 30 fps ile 60 fps arasındaki farka bak
işte 60 fps (60hz) ile 120 fps (120hz) arasında da bir okadar fark var
özellikle FPS oyunları gibi hızlı hareket ettiğin döndüğün deli gibi sağa sola baktığın durumlarda bu farkı görürsün.
En iyisi bilgisayar mağazalarının olduğu yerlerden birine gidip 120/144hz görüntüleri kendi gözünle görmen
çok önemli not: 120/144 hz monitör kullanıp alıştığın zaman 60hz monitörleri beğenmeyeceksin gözünü yoracak ve bir daha 60hz monitör kullanmak istemeyeceksin.
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BZTRL 2 ay
TN panel yerine İPS panel kullanılsaymış güzel olacakmış gerçekten de.Benim gibi uygun fiyatlı monitör arayanlar için tercih edilebilir. Bi monitöre de 3-4 bin vermem şahsen 144Hz vs benim için fazla, o kadarını aramam 4k olsun görüntüyü alim yeter.
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DH Misafiri 2 ay
yorumcular 4 k da 60 fps veren kartı varmış gibi yazmışlar
bence 24 inc olmalıydı.
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cheetah_first 2 ay
ps4 pro 4k için uygun olabilir ama pc oyunlarında tercih etmez insanlar
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