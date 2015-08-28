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Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

AOC mavi ışığı azaltılmış iki yeni monitör duyurdu

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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AOC mavi ışığı azaltılmış iki yeni monitör duyurdu

Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek. Üreticiler ekran üzerinden bazı çözümler geliştirme çabasında.

Son dönemde monitör markaları mavi ışığın yayılımını azaltarak gözleri daha az yoran teknolojiler üzerinde çalışıyor. AOC’nin yıllardır Anti-Blue Light adında bir teknolojisi mevcut. Bu teknolojiyi temel alan iki yeni monitör daha piyasaya çıkacak. 

AOC monitörleri G2260VWQ6 ve G2460VQ6 adını taşıyor ve oyunculara hitap ediyor. Anti-Blue Light yanında AMD FreeSync teknolojisini de destekleyen monitörler 1ms tepkime süresine sahip. 

Anti-Blue Light teknolojisi LED arka aydınlatmayı optimize ederek zararlı kısa dalga mavi ışınların yoğunluğunu ve gücünü azaltıyor. AOC yüzde 90’a kadar mavi ışığı azaltırken, renklerde herhangi canlılık kaybı ve bozulma yaşanmıyor. Mavi ışığın azaltılması ayrıca melatonin hormonunun azalmasının da önüne geçiyor ve böylece insan vücudunun biyolojik ritminin bozulması engelleniyor.  

AMD FreeSync teknolojisi ise ekran kartı ve monitör arasındaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırıyor ve renklerde yırtılma, veri girişinde gecikme gibi olumsuz durumların yaşanmaması sağlanıyor. 

AOC G2260VWQ6 modeli 21.5 inç boyutunda ve Full HD TN panel barındırıyor. Tarama frekansı 48-76Hz arasında olan monitörde VGA, HDMI, DisplayPort, 20W güç tüketimi, VESA uyumluluğu, entegre hoparlör gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 99 Pound.

AOC G2460VQ6 modeli ise 24 inç boyutunda ve Full HD TN panel, 23W güç tüketimi, 48-76Hz arasında tarama değerleri, VGA, HDMI, DisplayPort şeklinde özellikler sunuyor. Fiyatı 129 Pound seviyesinde. Monitörler Ekim ayında piyasaya çıkacak.  

http://hexus.net/tech/news/monitors/85898-aoc-launches-freesync-anti-blue-light-monitors-priced-99/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
kadirirdem 4 yıl
ben yaklaşık 8 yıllık samsung'un monitörünü kullanıyorum genelde pc başındayım bahsedilen sorunlar yok inşallahda olmaz.Mönitör gayet iyi olmuş ama fiyat yüksek olabilir....
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FRAPS_TR 3 yıl
Mavi ışık engelleme moda oldu
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fatih-8 4 yıl
Mavi renk ayarını kıssak gözü rahatlatır mı o da
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personalcomputer 4 yıl
AOC iyidir, güzel bir atılım olmuş.
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THUGGER 4 yıl
cok ucuk fiyatlidir.
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homebird 4 yıl
Uygun fiyatlı, 2K ekranlı, hızlı, IPS paneller istiyoruz. Bu kıytırık işleri bıraksınlar artık. Pc dünyasının en önemli donanımı monitör,teknolojide en geri kalan donanım da monitör.
2 Yanıt Yanıtla +2
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umut_baris 3 yıl homebird
homebird

Uygun fiyatlı, 2K ekranlı, hızlı, IPS paneller istiyoruz. Bu kıytırık işleri bıraksınlar artık. Pc dünyasının en önemli donanımı monitör,teknolojide en geri kalan donanım da monitör.

IPS gözünü yorar ayrıca yüksek çözünürlüklü hızlı panel istiyorsanız bir sistem parası dökmeniz gerekecek.

Çözünürlük ve panel boyutu arttıkça yenileme hızı çuvallamaya başlar. Modül ile alakalı bir olay bu.
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ipli jeton 3 yıl homebird
Bir de şu çağ dışı vga bağlantısını da kaldırsınlar.
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