AOC mavi ışığı azaltılmış iki yeni monitör duyurdu

Uzun süre bilgisayar başında oturanların göz yorgunluğu, baş ağrısı, göz kuruluğu, boyun ağrısı gibi rahatsızlıklar yaşadığı artık inkar edilemeyen bir gerçek. Üreticiler ekran üzerinden bazı çözümler geliştirme çabasında.





Son dönemde monitör markaları mavi ışığın yayılımını azaltarak gözleri daha az yoran teknolojiler üzerinde çalışıyor. AOC’nin yıllardır Anti-Blue Light adında bir teknolojisi mevcut. Bu teknolojiyi temel alan iki yeni monitör daha piyasaya çıkacak.





AOC monitörleri G2260VWQ6 ve G2460VQ6 adını taşıyor ve oyunculara hitap ediyor. Anti-Blue Light yanında AMD FreeSync teknolojisini de destekleyen monitörler 1ms tepkime süresine sahip.





Anti-Blue Light teknolojisi LED arka aydınlatmayı optimize ederek zararlı kısa dalga mavi ışınların yoğunluğunu ve gücünü azaltıyor. AOC yüzde 90’a kadar mavi ışığı azaltırken, renklerde herhangi canlılık kaybı ve bozulma yaşanmıyor. Mavi ışığın azaltılması ayrıca melatonin hormonunun azalmasının da önüne geçiyor ve böylece insan vücudunun biyolojik ritminin bozulması engelleniyor.





AMD FreeSync teknolojisi ise ekran kartı ve monitör arasındaki iletişim sorunlarını ortadan kaldırıyor ve renklerde yırtılma, veri girişinde gecikme gibi olumsuz durumların yaşanmaması sağlanıyor.





AOC G2260VWQ6 modeli 21.5 inç boyutunda ve Full HD TN panel barındırıyor. Tarama frekansı 48-76Hz arasında olan monitörde VGA, HDMI, DisplayPort, 20W güç tüketimi, VESA uyumluluğu, entegre hoparlör gibi özellikler yer alıyor. Fiyatı ise 99 Pound.





AOC G2460VQ6 modeli ise 24 inç boyutunda ve Full HD TN panel, 23W güç tüketimi, 48-76Hz arasında tarama değerleri, VGA, HDMI, DisplayPort şeklinde özellikler sunuyor. Fiyatı 129 Pound seviyesinde. Monitörler Ekim ayında piyasaya çıkacak.

http://hexus.net/tech/news/monitors/85898-aoc-launches-freesync-anti-blue-light-monitors-priced-99/