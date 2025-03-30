AOC'den uygun fiyatlı 27 inç, 200 Hz oyun monitörü: Q27G3H

Gündemi yakından takip eden Melisa, bilim ve teknoloji dünyasında yaşanan son gelişmeleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör AOC, oyun severler için yüksek performans sunan yeni monitörü Q27G3H’yi duyurdu. Hızlı IPS paneli, 200 Hz yenileme hızı ve gelişmiş görüntüleme özellikleriyle dikkat çeken bu model, akıcı ve kesintisiz bir oyun deneyimi vadediyor.

Asus 4K ve HDR destekli monitörünü satışa sundu 1 gün önce eklendi

İşte AOC Q27G3H'nin özellikleri ve fiyatı:

Q27G3H, hızlı IPS panel teknolojisi sayesinde geniş görüntüleme açıları ve doğru renk üretimi sağlıyor. 1 ms GtG tepki süresi ve 0,3 ms MPRT desteği ile yüksek tempolu sahnelerde hareket bulanıklığını minimuma indiriyor. Ayrıca Adaptive Sync teknolojisini destekleyerek AMD FreeSync ile uyumluluk sunuyor. Böylece ekran yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirerek akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.

Tam Boyutta Gör HDR400 sertifikası ile gelen bu model, 10 bit renk derinliği (8 bit + FRC) sunarak 10,7 milyar rengi görüntüleyebiliyor. sRGB renk gamının %99’unu, DCI-P3’ün ise %95’ini kapsayan panel, fabrikada kalibre edilmiş ΔE<2 renk doğruluğu sayesinde profesyonel renk hassasiyeti gerektiren işler için de uygun bir seçenek haline geliyor.

Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken monitör, -5° ila 23° eğim, -30° ila 30° dönüş, 130 mm’ye kadar yükseklik ayarı ve -90° ila 90° pivot dönüşü sunan tamamen ayarlanabilir bir standa sahip. Ayrıca, 100 x 100 mm VESA duvar montaj desteğiyle farklı kurulum seçenekleri sunuyor.

Tam Boyutta Gör Bağlantı noktaları arasında HDMI 2.1, DisplayPort 1.4 ve 3,5 mm ses jakı bulunuyor. Bu sayede hem PC hem de konsol oyuncuları için geniş uyumluluk sağlıyor. Oyunculara özel olarak geliştirilmiş Oyun Rengi ayarı, düşük giriş gecikme modu ve karanlık alan kontrolü gibi özelliklerle oyun deneyimini bir üst seviyeye taşıyan monitör, Çin’de JD.com üzerinden 1.149 yuan (yaklaşık 158 $) fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Fiyat-performans odaklı monitörün ilerleyen günlerde küresel pazarlarda da satışa sunulması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

Monitör Haberleri

AOC'den uygun fiyatlı 27 inç, 200 Hz oyun monitörü: Q27G3H