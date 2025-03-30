AOC'den uygun fiyatlı 27 inç, 200 Hz oyun monitörü: Q27G3H

Q27G3H, hızlı IPS panel teknolojisi sayesinde geniş görüntüleme açıları ve doğru renk üretimi sağlıyor. 1 ms GtG tepki süresi ve 0,3 ms MPRT desteği ile yüksek tempolu sahnelerde hareket bulanıklığını minimuma indiriyor. Ayrıca Adaptive Sync teknolojisini destekleyerek AMD FreeSync ile uyumluluk sunuyor. Böylece ekran yırtılmaları ve gecikmeleri en aza indirerek akıcı bir oyun deneyimi sağlıyor.
Ergonomik tasarımıyla dikkat çeken monitör, -5° ila 23° eğim, -30° ila 30° dönüş, 130 mm’ye kadar yükseklik ayarı ve -90° ila 90° pivot dönüşü sunan tamamen ayarlanabilir bir standa sahip. Ayrıca, 100 x 100 mm VESA duvar montaj desteğiyle farklı kurulum seçenekleri sunuyor.
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Joe bidenden iyi yürüyo