AOC, şık tasarıma sahip 27-inç Full HD IPS monitörü i2757fh'yi satışa sundu

Haber Editörü
AOC, şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan yeni LCD monitörü i2757fh'nin satışına başladığına ilişkin basın duyurusu yayınladı. Hatırlatmak gerekirse i2757fh, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen iF Design etkinliğinde ''ürün tasarımı'' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.
Çerçevesiz tasarımın temel alındığı i2757fh, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, beyaz LED arka aydınlatmalı panele sahip. Panel teknolojisi olarak özellikle son günlerde sıkça rastladığımız IPS (In-Plane Switching) tercih edilmiş. TN (Twisted Nematic) panelli modellere göre gerçeğe daha yakın renkler ve geniş görüş açıları vaat eden LCD monitör, beyaz LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde CCFL arka aydınlatmalı modellere göre %50'lere varan oranda enerji tasarrufu iddiası taşıyor.
10.6 mm kalınlığında tasarlanan i2757fh, griden griye 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 2 watt'lık stereo hoparlörler sunuyor. Bu bilgilere ilaveten D-Sub (VGA) ve 2 adet HDMI portuna ev sahipliği yapan i2757fh'nin yurtdışı satış fiyatı 299.99$.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Dediklerine katılıyorum. Hala dış görünüşü teknolojiden önde tutuyorlar. Yıllardır üretici firmalar 1-2 model oled ekran sergileyip şu tarihte üretime geçiyoruz diyerek avutuyorlar bizi. Adamlar lcd olayında suyununda suyunu çıkarıp bize kakaladıklarından pekte şaşırmıyorum açıkcası. Zaten daha uygun fiyata mala olmasına rağmen yeni teknoloji çığırtkanlığıyla led lcd leri lcd lerden daha pahalı fiyatta sattılar. Resmen lcd çöplüğüne döndü ortam. Bunda asıl sorun kaliteyi sorgulamayan insanımızdan kaynaklanıyor. Birde dalga geçer gibi yok bilmem kaç milyon kontrast yok bilmem kaç bin hz tarama yok şu kadar ince vs vs. Sıkıysa gerçek kontrastı yükselt. 60 Hz zaten yeter akıcılık için. İnce olunca ne oluyor sanki birde bunu anlamam. Tablet olsa laptop olsa tamam da sabit duran yada duvara asılan cihazda inceliği kim ne yapsın. Yapsanıza şöyle 10-12 bit 4K ekran bizde gerçekten görüntü neymiş görelim.
edit : 399 dolar Suan ki kurla 714TL yapıyor.vergi vs vs desek 900 olSA bile alinabilirligi var bence
bestbuy.com/...
Tasarımı çok iyi olmuş ama en önemli soruların cevapları yok
Kaç bit panel ?
Ekran parlak mı ?
Piksel aralığı nedir ?
Statik kontrast oranı nedir ?
Bu çözünürlük 27" monitöre hiç yakışmamış
Firmalar monitörlerde kaliteyi kesinlikle arttırmıyor sadece ekran boyutunu büyütüyorlar yıl 2013 olmuş 15-20 yıl önceki 6-8bit renk kalitesini sunuyorlar
2012 Dell in 10 bit panelden 8 bite geçmesi her şeyi ucuz yapalım mantığı ...
2004-2005 yılında OLED monitörler çıkacak diyorlardı 2013 geldik hala yok
6-8bit panelin renk kalitesi muhteşem diyorlar ya ona yanıyorum
Dinamik kontrast ms değerlerini vererek milleti 10 - 15 yıldır kandırıyorlar