AOC, şık tasarıma sahip 27-inç Full HD IPS monitörü i2757fh'yi satışa sundu

AOC, şık tasarımıyla dikkatleri üzerinde toplayan yeni LCD monitörü i2757fh'nin satışına başladığına ilişkin basın duyurusu yayınladı. Hatırlatmak gerekirse i2757fh, Almanya'nın Hannover kentinde düzenlenen iF Design etkinliğinde ''ürün tasarımı'' kategorisinde ödüle layık görülmüştü.



Çerçevesiz tasarımın temel alındığı i2757fh, 27-inç boyutunda ve 1920 x 1080 piksel (Full HD) çözünürlüğünde, beyaz LED arka aydınlatmalı panele sahip. Panel teknolojisi olarak özellikle son günlerde sıkça rastladığımız IPS (In-Plane Switching) tercih edilmiş. TN (Twisted Nematic) panelli modellere göre gerçeğe daha yakın renkler ve geniş görüş açıları vaat eden LCD monitör, beyaz LED arka aydınlatma teknolojisi sayesinde CCFL arka aydınlatmalı modellere göre %50'lere varan oranda enerji tasarrufu iddiası taşıyor.



10.6 mm kalınlığında tasarlanan i2757fh, griden griye 5 ms tepki süresi, 250 cd/m2 parlaklık seviyesi, 50.000.000:1 dinamik kontrast oranı ve 2 watt'lık stereo hoparlörler sunuyor. Bu bilgilere ilaveten D-Sub (VGA) ve 2 adet HDMI portuna ev sahipliği yapan i2757fh'nin yurtdışı satış fiyatı 299.99$.

