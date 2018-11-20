AOC ve G2 ortaklığında G2590PX G2 Esports Signature Edition oyuncu monitörü

Donanım üreticilerinin bir espor takımına sponsor olması veya iş birliği yaparak ürün geliştirmesi gözde hale geldi. Kulaklıklardan klavyelere farelere ve monitörlere kadar pek çok üründe espor takımlarının imzalarını görebiliyoruz.

G2590PX G2 Esports Signature Edition özellikleri ve fiyatı

AOC da sponsor olduğu G2 Esports Samurai ekibiyle yeni bir oyuncu monitörüne imza attı. G2590PX G2 Esports Signature Edition oyuncu monitörü uygun fiyata tatmin edici özellikler sunma amacında.

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25 inçlik TN panele sahip olan monitör üç kenarında ince çerçeveler ile hoş bir tasarım sunuyor. Ekranda 1920×1080 piksel çözünürlük yer alırken 16:9 görüntü oranı barındırıyor. Tepki süresi 1ms iken tazeleme hızı 144Hz seviyesinde.

AMD FreeSync teknolojisi ile oyunlarda yırtılma ve gecikmelerin önüne geçen G2590PX G2 Esports modeli için 369 Avro fiyat etiketi belirlenmiş. Satışlar belirli ülkelerde başlamış durumda.