AOC'den 35" Ultra-Geniş 200Hz FreeSync monitör

Geniş, Ultra-Geniş , kavisli, FreeSync, yüksek yenileme oranı derken monitörler çok gelişti. Şimdi ise AOC oyunculara hitap eden alt markası AGON'un ismine sahip teknik özellikleriyle etkileyen yeni bir monitör tanıttı.

35" kavisli 200Hz Ultra geniş FreeSync monitör

Üst seviye monitörlerin popülerliğinin arttığı günümüzde ekran kartlarının da güçlenmesiyle daha yüksek kare/saniye oranlarına ulaşmak mümkün oldu. AOC yeni AG352QCX modeliyle oldukça göz dolduran özellikleri kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.

35" boyutunda kavisli 21:9 formatında 2560x1080 çözünürlük, 200Hz yenileme oranı sunan, 4ms gecikmeye ve AMD FreeSync özelliğine sahip monitör 600$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

35" boyutundaki bir ekranda 2560x1080 çözünürlük biraz az olsa da rakiplerinden 200Hz yenileme oranıyla ayrışıyor. LG'nin ve diğer üreticilerin benzer seviyede 34" boyutunda 21:9 ekranda 60-75Hz yenileme oranına sahip 2560x1080 çözünürlüğündeki monitörlerini 400$'ın altına bulmak mümkün olduğu düşünüldüğünde AGON(AOC) fiyatı bir miktar yüksek olarak karşılanabilir.

http://www.gamersnexus.net/news-pc/2675-aoc-35-inch-200hz-display