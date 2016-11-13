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AOC'den 35" Ultra-Geniş 200Hz FreeSync monitör

AOC, yeni 200Hz yenileme oranına sahip 35 inç boyutundaki ultra-geniş 21:9 formatındaki kavisli, FreeSync destekli 2560x1080 çözünürlük sunan AGON serisi monitörünü tanıttı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
2,7b
1
12
Monitör
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Geniş, Ultra-Geniş , kavisli, FreeSync, yüksek yenileme oranı derken monitörler çok gelişti. Şimdi ise AOC oyunculara hitap eden alt markası AGON'un ismine sahip teknik özellikleriyle etkileyen yeni bir monitör tanıttı.

 35" kavisli 200Hz Ultra geniş FreeSync monitör

Üst seviye monitörlerin popülerliğinin arttığı günümüzde ekran kartlarının da güçlenmesiyle daha yüksek kare/saniye oranlarına ulaşmak mümkün oldu. AOC yeni AG352QCX modeliyle oldukça göz dolduran özellikleri kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. 
35" boyutunda kavisli 21:9 formatında 2560x1080 çözünürlük, 200Hz yenileme oranı sunan, 4ms gecikmeye ve AMD FreeSync özelliğine sahip monitör  600$ fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
35" boyutundaki bir ekranda 2560x1080 çözünürlük biraz az olsa da  rakiplerinden 200Hz yenileme oranıyla ayrışıyor. LG'nin ve diğer üreticilerin benzer seviyede 34" boyutunda 21:9 ekranda 60-75Hz yenileme oranına sahip 2560x1080 çözünürlüğündeki monitörlerini 400$'ın altına bulmak mümkün olduğu düşünüldüğünde AGON(AOC) fiyatı bir miktar yüksek olarak karşılanabilir.

http://www.gamersnexus.net/news-pc/2675-aoc-35-inch-200hz-display Yorum Yaz
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asig 2 yıl
2 k değil ve kaç bit eğer 6 bitse hiç üretmesin daha iyi.
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fthyrr1976fy 2 yıl
Nvidia G-Sync olsaydı eğer
üzerine en az 1000 tl daha fiyat eklemek gerek
tam 2k değil tam 2k çözünürlük olsa çok iyi olurdu
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mithrilumut 3 yıl
Güzel bir monitör fakat fiyatıda güzel
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stalker(1979) 3 yıl
Bu Hz yenileme oranları neden bu kadar zor anlamıyorum? Genelde 60hz var 120 görürsek ooooooo diyoruz. Adamlar 200hz gerçek yenileme oranlı ekran yapmış. Gerçekten tebrik etmek lazım. Çözünürlüğe takılmış kalmış millet isterse 8k olsun 50-60hz olduktan sonra hiç bir değeri yok.
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umut_baris 3 yıl
Nvidia G-Sync tutmadı herkes itiraf etsin

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alemburda34 3 yıl
Heralde buna 600$ vermek en son yapacagim sey onun yerine donanimi guncellerim daha iyi
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GrıezmaNN 3 yıl
Fiyatı ve özellikleri muhteşem gerçekten.
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Amdfx41 3 yıl
Muthis
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BiilimAdamı 3 yıl
suphanallah ilk defa görenler beğensin.
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Abdülhak Hamit Tarhan 3 yıl BiilimAdamı
BiilimAdamı
suphanallah ilk defa görenler beğensin.

Ve kimse beğenmez...
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St Batuhan 3 yıl
Boyut güzel, kavis güzel, freesync güzel, 200 hz güzel, fiyat fena değil, çözünürlük daha iyi olabilirdi ama o da güzel. Lakin HDR nerede beya! Sırf bu noktadan ötürü bekliyorum hala. Yeni nesil ekran kartları için en çok vurgulanan noktalardan biriydi. Yine de bir gelişme yok monitör piyasasında! Hadi hdr ı geçtim en azından parlaklık ve kontrast oranı açısından yine gelişmiş olmasıyla ön plana çıksa ya da renk gamutunda biraz daha ön plana çıksa. Evet bunları ayırıp bakınca profesyonel kullanım gibi geliyor ama aslında görsel olarak oyunların gerçekçi olmaya başlamasına bir de bu kısımlarla katkı sağlarlarsa zevk ciddi oranda artacak.
HDR desteği olan monitör yok piyasada. Dell duyurdu ama çıkamadı sanırım (5000 dolar)
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