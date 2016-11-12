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Mahkeme Amazon'dan yetkisiz alışverişler için iade yapmasını istedi

2014'ten beri süren davada Federal Mahkeme, Amazon'dan çocukların çoğunlukla ücretsiz uygulamalardan yaptığı alışverişlerin iadesini yapmasını ve ebeveynleri uyarmasını istedi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Güvenlik
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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2014'ten beri süren davada Federal Mahkeme, Amazon'un çocukların uygulama içi satın almaya izin verdiğini ve bu alışverişlerin ebeveynlerden izinsiz yapılabildiği için yetkisiz olarak değerlendirilen bu alışverişlerin iadesinin yapılmasını istedi.

86 Milyon Dolarlık alışveriş

Geçtiğimiz Nisan ayında yargıç Amazon'dan yapılan ücretsiz uygulamalardaki uygulama içi alışverişler hakkında uyarı ve/veya bilgilendirme yapmadığı açıklamıştı. Perşembe günü ise Federal Mahkeme Amazon'dan 1 sene içerisinde yapılan yetkisiz alışverişlerin iadesini yapmasını istedi.
2014'te FTC'nin Amazon'a açtığı davanın konusu "çocukların ebeveynlerinden izinsiz olarak yaptığı 86 milyon dolarlık alışverişlerin Amazon tarafından engellenmediği ve gerekli bilgilendirmeleri yapmadığı" olarak gösterilmişti. Ice Age Village, Pet Shop Story gibi oyunlar bu tür alışverişlerde aslan payına sahip.
Mahkeme, 2017 başında Amazon'un ebeveynleri iade alabilecekleri konusunda bilgilendirmesini ve toplamda 26.5 milyon dolarlık alışverişlerin iade edilmesini istedi. Amazon ise geri ödemelerin hediye kartı olarak yapılmasını istedi.

http://www.phonearena.com/news/Judge-wants-Amazon-to-refund-unauthorized-in-app-purchases-made-by-children_id87691 Yorum Yaz
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s0Lid 3 yıl en beğenilen
lanet olası federaller :)
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Hannover 96 3 yıl
Eyy federaller siz kimsiniz ya? Bizi ancak müsterilerimiz yargilar.
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man utd 3 yıl
Iadeyi geçtim, Bizde de tüketici mahkemesinden karar 2 yılda çıkıyor 😏
Eyy amerika! milletin gözünü açıyorsun Sonucta biz de süper gücüz
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Stand Alone 3 yıl
Hoydoaaaa!
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Hannover 96 3 yıl
Eyy federaller siz kimsiniz ya? Bizi ancak müsterilerimiz yargilar.
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KaleyDeskop 3 yıl
bende zamanında sınırsız olduğunu düşündüğüm internet ile oyun vs satın almıştım 2 bin tl borç ile kalakalmıştım, tabi eşek gibi ödedik o dönemin parası çokdu be, resmen buz kesmiştim, intihar etmeyi bile düşündük :D, tabi kötü zamanlar geçiyor..
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karakaya_o 3 yıl
Hediye kartı iadesi olmalı. Umarım hediye kartı iadesi olarak sonuçlanır. Yaşasın Amazon!!
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s0Lid 3 yıl en beğenilen
lanet olası federaller :)
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