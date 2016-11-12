Mahkeme Amazon'dan yetkisiz alışverişler için iade yapmasını istedi

2014'ten beri süren davada Federal Mahkeme, Amazon'un çocukların uygulama içi satın almaya izin verdiğini ve bu alışverişlerin ebeveynlerden izinsiz yapılabildiği için yetkisiz olarak değerlendirilen bu alışverişlerin iadesinin yapılmasını istedi.

86 Milyon Dolarlık alışveriş

Geçtiğimiz Nisan ayında yargıç Amazon'dan yapılan ücretsiz uygulamalardaki uygulama içi alışverişler hakkında uyarı ve/veya bilgilendirme yapmadığı açıklamıştı. Perşembe günü ise Federal Mahkeme Amazon'dan 1 sene içerisinde yapılan yetkisiz alışverişlerin iadesini yapmasını istedi.

2014'te FTC'nin Amazon'a açtığı davanın konusu "çocukların ebeveynlerinden izinsiz olarak yaptığı 86 milyon dolarlık alışverişlerin Amazon tarafından engellenmediği ve gerekli bilgilendirmeleri yapmadığı" olarak gösterilmişti. Ice Age Village, Pet Shop Story gibi oyunlar bu tür alışverişlerde aslan payına sahip.

Mahkeme, 2017 başında Amazon'un ebeveynleri iade alabilecekleri konusunda bilgilendirmesini ve toplamda 26.5 milyon dolarlık alışverişlerin iade edilmesini istedi. Amazon ise geri ödemelerin hediye kartı olarak yapılmasını istedi.

http://www.phonearena.com/news/Judge-wants-Amazon-to-refund-unauthorized-in-app-purchases-made-by-children_id87691