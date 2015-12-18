AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör





Monitörlerde yüksek kontrast oranı, geniş görüş açıları, yüksek renk stabilitesi gibi avantajlara sahip Dikey Sıralama - VA panel teknolojisi kendisine geniş yer buluyor. Bu akıma önem veren AOC, ürünleri arasına 35 inçlik yeni bir kavisli monitör daha ekliyor.





AOC C3583FQ modeli 35 inçlik boyuta sahip ve 2560x1080 piksel çözünürlükte. Dikey Sıralama - VA teknolojisi yanında FreeSync desteği de sunduğu için oyunlarda yırtılma gibi sorunların da önüne geçiyor. 144Hz yenileme hızı olan monitör FreeSync tarafında 48Hz-146Hz arasında değişen hızlara sahip. GSYNC uyumlu versiyonu için 200Hz yenileme hızı söz konusu.





Monitörde yer alan Düşük Kare Oranı Destekleme - LFC teknolojisi, düşük yenileme hızlarında da oyun tecrübesini akıcı hale getirmeye çalışıyor. 178 derece görüş açısına sahip olan monitör 2000:1 kontrast oranı barındırıyor ve 300 kandela/metrekare parlaklık değeri sunuyor. Üründe titreme yapmayan WLED arka aydınlatma ve 5ms G2G tepki zamanı bulunuyor.





Arayüz kontrol butonları ve bileşenlerin büyük kısmı alt tabana yerleştirildiği için VESA uyumluluğu sunulmamış. Dual-Link DVI, HDMI 1.4 portları, DisplayPort 1.2a+ portu, iki adet 5W hoparlör, 3.5mm giriş-çıkış gibi bağlantı seçeneklerinin yer aldığı monitör, CES 2016 fuarının açılış ürünlerinden birisi olacak.

http://www.guru3d.com/news-story/aoc-c3583fq-is-a-35-inch-160hz-va-panel-with-freesync.html