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AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör

Monitör seçerken yüksek kontrast oranı, geniş görüş açısı gibi özellikler arayan oyunculara yönelik olarak, AOC'nin FreeSync uyumlu ve VA destekli C3583FQ modeli görücüye çıkıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
7,4b
1
11
Monitör
Ekrem71
Haber Editörü
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AOC'den FreeSync destekli 35 inçlik VA monitör


Monitörlerde yüksek kontrast oranı, geniş görüş açıları, yüksek renk stabilitesi gibi avantajlara sahip Dikey Sıralama - VA panel teknolojisi kendisine geniş yer buluyor. Bu akıma önem veren AOC, ürünleri arasına 35 inçlik yeni bir kavisli monitör daha ekliyor. 

AOC C3583FQ modeli 35 inçlik boyuta sahip ve 2560x1080 piksel çözünürlükte. Dikey Sıralama - VA teknolojisi yanında FreeSync desteği de sunduğu için oyunlarda yırtılma gibi sorunların da önüne geçiyor. 144Hz yenileme hızı olan monitör FreeSync tarafında 48Hz-146Hz  arasında değişen hızlara sahip. GSYNC uyumlu versiyonu için 200Hz yenileme hızı söz konusu. 

Monitörde yer alan Düşük Kare Oranı Destekleme - LFC teknolojisi, düşük yenileme hızlarında da oyun tecrübesini akıcı hale getirmeye çalışıyor. 178 derece görüş açısına sahip olan monitör 2000:1 kontrast oranı barındırıyor ve 300 kandela/metrekare parlaklık değeri sunuyor. Üründe titreme yapmayan WLED arka aydınlatma ve 5ms G2G tepki zamanı bulunuyor. 

Arayüz kontrol butonları ve bileşenlerin büyük kısmı alt tabana yerleştirildiği için VESA uyumluluğu sunulmamış. Dual-Link DVI, HDMI 1.4 portları, DisplayPort 1.2a+ portu, iki adet 5W hoparlör, 3.5mm giriş-çıkış gibi bağlantı seçeneklerinin yer aldığı monitör, CES 2016 fuarının açılış ürünlerinden birisi olacak.  

http://www.guru3d.com/news-story/aoc-c3583fq-is-a-35-inch-160hz-va-panel-with-freesync.html Yorum Yaz
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Hobar 3 yıl
Tam istediğin gibi diyecektim ama o büyüklüğe o çözünürlük az. 1440p olmalıydı ya da aynı özelliklerde 29" olmalıydı.
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ylmzsngl 3 yıl
Süper görünüyor gerçekten. 5ms pek takılmamak lazım. Oyun oynarken çok bir etkisi olacağını sanmam. Bu arada kaynak sitedeki diğer görsellerede bakmanızı tavsiye ederim. Fiyatı ne olur acaba?
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Spiderhip 3 yıl
Ultrawide monitörler harika bence. Hem iş açısından hem oyun açısından insanı acayip havaya sokuyor. Bende 2560x1080 kullanıyorum 25'' , ips oldukları için 5ms oluyorlar. Önceki mönitörüm 2ms'ydi. O kadar oyun oynadım, film izledim, o aradaki 3ms yi hiç fark etmedim, edebilen varsa helal olsun, robot gibi göz lazım. Bunun dışında ips olmasından ötürü renkler daha canlı.
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Seyrim 3 yıl
Tam oyun canavarı..
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Creav 3 yıl
güzel bir monitöre benziyor. keyiflik, oyunun içine dalmalık bir ürün. film, video vs izlerken de zevk verir. multiplayer oyuncular için iyi değil tabi. multiplayer tutkunlarının her zaman yanlarında köşede bir yerde 20-24" lik düz bir monitörü olması şart :)
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Godvater 3 yıl
Acer'in ve LG'nin daha tercih edilebilir modelleri var. O boyuta o cozunurluk cok az... Ayrica bu tarz monitorlerde Vesa olmamasi buyuk eksiklik, ayaginin cok kaliteli olmasi gerek. Kotu bir urun degil fakat daha iyileri var...
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KAZUYA MISHIMA 3 yıl
on numara olmus bayıldım.yalnız merak ettiği 5ms tepki süresi freesynic olmasına rağmen sacma değilmi zaten amac gecikmesiz olması değilmi.
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berke_17 3 yıl
güzel
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c36ab7c4 3 yıl
Tam benlik bir monitör olmuş ^^
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mehmet_clk 3 yıl

Harika görünüyor.
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