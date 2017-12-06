ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu

Uzun süredir merakla beklenen Qualcomm Snapdragon 835 yani ARM tabanlı Windows 10 dizüstü bilgisayarlar nihayet resmiyete kavuştu. İlk ürünlerde fiyat avantaj olmayacak gibi duruyor. Daha çok uzun kullanım ömrü ve sürekli internet bağlantısı ön planda.

Microsoft ve Qualcomm’un geçen yıl sonlarında aslında yine tam bu zamanlarda duyurduğu ARM üzerinde çalışan Windows bilgisayar konsepti oldukça ilgi uyandırmıştı. Tam bir yıl sonra hazırlıklar son aşamaya geldi ve ilk ürünler karşımıza çıktı.

ARM üzerinde akıcı Windows 10

İlk etapta Snapdragon 820 üzerinde çalışan bir emülatör ile çok akıcı bir şekilde Windows uygulamaları çalıştırılabilmişti. Daha sonra Snapdragon 835 ile performans yükseldi. Ayrıca 32-bit uygulamalar için emülatör daha akıcı hale getirildi. Birkaç eksiği olsa da ilk izlenimler oldukça iyi.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 835 yonga setli Windows 10 dizüstü bilgisayarların en önemli avantajı bir günü çıkarabilen kullanım süreleri ve Gb seviyesinde sürekli internet bağlantısı olacak.

Microsoft kendi tarafında işletim sistemini ve Windows bileşenlerini native olarak ARM işlemcilere optimize etti. Ayrıca DLL kütüphanelerini de elden geçirdi. Artık iş üçüncü taraf geliştiricilerin native olarak ARM için uygulamalarını optimize etmelerine kaldı.

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Diğer taraftan şimdilik 64-bitlik uygulamalar için destek sunulmuyor. Bu gelecek aylarda çözüme kavuşacak. Yine kopya koruması olan oyunlar veya anti virüs yazılımları gibi çekirdek seviyesinde sürücü kullanan uygulamalar da desteklenmiyor.

Tam Boyutta Gör

Hali hazırda ARM tabanlı Windows 10 barındıran iki dizüstü modeli piyasaya çıkacak. Asus NovaGo adındaki melez model 13.3 inçlik HD ekrana sahip. 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama sunan modelde USB 3.1, HDMI, microSD okuyucu gibi özellikler yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB kapasite için fiyat 599$ olarak belirlenmiş. 8GB RAM ve 256GB kapasite ise 799$.

HP Envy X2 ise 12.3 inçlik ekrana sahip. RAM ve kapasite yine aynı. Ekran kalemi desteği sunan model için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Her iki modelde Snapdragon x16 modem olduğunu belirtelim. İlk etapta nano SIM ile gelecek modellerin eSIM desteklediği de belirtiliyor. Ayrıca Windows 10S işletim sistemi 31 Eylül 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Windows 10 Pro sürümüne yükseltilebilecek. Elbette ülkemizde SIM kart desteği için ek vergilendirme olacaktır.

Windows on ARM projesinin aslında Chrome OS platformuna bir rakip olacağı düşünülmüştü. Düşük tutulacak fiyat seviyesi ile Chrome OS platformunun pazar payı da kırılabilecekti. Görülen o ki Microsoft herhangi bir rekabete girmiyor ve pazarda kendi yolunu çizmeyi tercih ediyor.