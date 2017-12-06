Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu

Dizüstü bilgisayar pazarında uzun kullanım süreleri ve Gb seviyelerinde sürekli internet bağlantısı arayanlar için Snapdragon 835 yonga setli Windows modelleri burada.
1 yıl
2,5b
1
9
Taşınabilir Bilgisayarlar
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Uzun süredir merakla beklenen Qualcomm Snapdragon 835 yani ARM tabanlı Windows 10 dizüstü bilgisayarlar nihayet resmiyete kavuştu. İlk ürünlerde fiyat avantaj olmayacak gibi duruyor. Daha çok uzun kullanım ömrü ve sürekli internet bağlantısı ön planda.

Microsoft ve Qualcomm’un geçen yıl sonlarında aslında yine tam bu zamanlarda duyurduğu ARM üzerinde çalışan Windows bilgisayar konsepti oldukça ilgi uyandırmıştı. Tam bir yıl sonra hazırlıklar son aşamaya geldi ve ilk ürünler karşımıza çıktı.

ARM üzerinde akıcı Windows 10

İlk etapta Snapdragon 820 üzerinde çalışan bir emülatör ile çok akıcı bir şekilde Windows uygulamaları çalıştırılabilmişti. Daha sonra Snapdragon 835 ile performans yükseldi. Ayrıca 32-bit uygulamalar için emülatör daha akıcı hale getirildi. Birkaç eksiği olsa da ilk izlenimler oldukça iyi.

 

ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Snapdragon 835 yonga setli Windows 10 dizüstü bilgisayarların en önemli avantajı bir günü çıkarabilen kullanım süreleri ve Gb seviyesinde sürekli internet bağlantısı olacak.

Microsoft kendi tarafında işletim sistemini ve Windows bileşenlerini native olarak ARM işlemcilere optimize etti. Ayrıca DLL kütüphanelerini de elden geçirdi. Artık iş üçüncü taraf geliştiricilerin native olarak ARM için uygulamalarını optimize etmelerine kaldı.

Ayrıca Bkz. "Huawei’nin ilk 5G telefonu 2019 yılında geliyor"

Diğer taraftan şimdilik 64-bitlik uygulamalar için destek sunulmuyor. Bu gelecek aylarda çözüme kavuşacak. Yine kopya koruması olan oyunlar veya anti virüs yazılımları gibi çekirdek seviyesinde sürücü kullanan uygulamalar da desteklenmiyor.

 

ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu
Tam Boyutta Gör

Hali hazırda ARM tabanlı Windows 10 barındıran iki dizüstü modeli piyasaya çıkacak. Asus NovaGo adındaki melez model 13.3 inçlik HD ekrana sahip. 8GB’a kadar RAM ve 256GB’a kadar depolama sunan modelde USB 3.1, HDMI, microSD okuyucu gibi özellikler yer alıyor. 4GB RAM ve 64GB kapasite için fiyat 599$ olarak belirlenmiş. 8GB RAM ve 256GB kapasite ise 799$.

HP Envy X2 ise 12.3 inçlik ekrana sahip. RAM ve kapasite yine aynı. Ekran kalemi desteği sunan model için henüz bir fiyat açıklaması yapılmadı. Her iki modelde Snapdragon x16 modem olduğunu belirtelim. İlk etapta nano SIM ile gelecek modellerin eSIM desteklediği de belirtiliyor. Ayrıca Windows 10S işletim sistemi 31 Eylül 2018 tarihine kadar ücretsiz olarak Windows 10 Pro sürümüne yükseltilebilecek. Elbette ülkemizde SIM kart desteği için ek vergilendirme olacaktır.

Windows on ARM projesinin aslında Chrome OS platformuna bir rakip olacağı düşünülmüştü. Düşük tutulacak fiyat seviyesi ile Chrome OS platformunun pazar payı da kırılabilecekti. Görülen o ki Microsoft herhangi bir rekabete girmiyor ve pazarda kendi yolunu çizmeyi tercih ediyor.

 

ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu

 

https://www.theverge.com/2017/12/5/16737288/microsoft-windows-10-qualcomm-arm-laptops-launch Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ALKaraca 1 yıl
Windows 8.1 kullanıyorum ama bir dahaki,iş dışındaki bilgisayarım Windows lu olmayacak.Linux tabanlı rahat bir işletim sistemi arayışındayım.Phoenix Os ve Remix Os unda iso larını filan aldım.Bunlar da Android yani casusluk yapıyor ama yine de Windows tan az yapıyordur."Android Sistemi" isimli uygulamaya firewalldan internet bağlantısı engeli koyup Google servislerini de aktif etmeyince pek sıkıntı olmaz diye düşünüyorum.
Hiç olmazsa raspberry pi alır Os umu kurup geniş ekranda bilgisayarımı kullanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AtiMX4 1 yıl
Pek inandirici gelmedi. Ve fiyat cok fazla.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sangreal_1905 1 yıl
Fiyatlar fazla gibi. İnternet ve office dışında çok fazla kullanılabilitesi yok gibi. Ayrıca x86 üzerinde gerçekleştirilen testlerde neredeyse yarı yarıya bir fark varmış. Tabiki burada linux ve windows'un execution timeları bir değil fakat ilk sonuçlar böyle.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
batkent 1 yıl
galiba en sorunlu bilgisayarlar olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
arslanbenzer 1 yıl
büyük bir tabletten ne farkı olacak?
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mete Can Karahasan 1 yıl arslanbenzer
Arm'ın klavye desteği rezalet. Microsoft'un ise bluetooth bağlantısı antik çağlardan kalma. Bu çözüm, dizüstü tecrübesinde her ikisinin de güçlü yönlerini bir araya getiriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TetraYazilim 1 yıl
Çok şükür saçma windows dan kurtuldum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl
Yazılımlar veya programlar sorun çıkartır mı? Optimize edilmesi ne kadar sürer
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Bitcoin'den tarihi rekor: 15.000$'dan daha değerli 1 yıl İTÜ CODEzilla-BEST Teknoloji Günleri başlıyor 1 yıl Mevcut hiçbir Nokia telefon Project Treble'ı desteklemiyor 1 yıl Philips’den USB Tip-C dock barındıran profesyonel monitörler 1 yıl Araştırmacılar enerji gerektirmeyen WiFi cihazı icat etti 1 yıl Mi Pad isim hakkına Apple engeli 1 yıl Black Mirror dördüncü sezonu 29 Aralık tarihinde geliyor 1 yıl Türk Telekom yılın ilk 9 ayında 1.25 milyar TL kar elde etti 1 yıl Amazon Son Dakika Fırsatları başlıyor 1 yıl Madencilik platformu Nicehash hacklendi: 4000'in üzerinde Bitcoin kayıp 1 yıl Steam Bitcoin'i ödeme yöntemleri arasından çıkardı 1 yıl AMD RX 560’ı sessiz sedasız kırptı mı? İşte firmanın açıklaması! 1 yıl Kaliforniya 2040'a kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor 1 yıl Huawei P11 için 40MP çözünürlüğünde kamera iddiası 1 yıl NASA'dan dünya ekonomisini sarsacak dev proje "Tam 10 kentilyon dolarlık maden" 1 yıl Mozilla'dan Yahoo'ya karşı dava 1 yıl Snapdragon 835'li ilk Windows 10 dizüstü bilgisayarı kullandık 1 yıl Huawei Honor 7X global pazara Modern Combat Versus desteği ile çıkıyor 1 yıl Cam filmi için yürütmeyi durdurma davası açıldı 1 yıl Bakanlık kırılmaz camlar için harekete geçti 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN ARM tabanlı Windows 10 bilgisayarlar duyuruldu Sonraki Almanya’dan korkutucu hamle: Tüm teknolojik ürünlere ve yazılımlara arka kapı 1 yıl Diyanet: Telefon ve internet ile boşanma gerçekleşebilir 1 yıl Tencent: Dünyada yalnızca 300.000 yapay zeka mühendisi var ama milyonlarca lazım! 1 yıl MIT'deki mühendisler ''hareketli dövme'' geliştirdi 1 yıl Yonga AMD’den modem Qualcomm’dan 1 yıl Tesla ile SpaceX'in birleşebileceği iddia ediliyor 1 yıl Instagram hikâyeleriniz artık silinmeyecek 1 yıl Peugeot - Citroen isyanda: “Bizi kandırdınız, paramızı geri verin!” 1 yıl Volkswagen araç paylaşım servisi için yeni bir elektrikli van geliştirdi 1 yıl Bu yıl Spotify'da neler dinlediniz? Özeti burada... 1 yıl Photoshop veya Illustrator değil Excel kullanarak sanat eseri yapıyor 1 yıl Arçelik mobil EKG cihazı BeyondCare’i duyurdu 1 yıl iOS 11.2'nin yayınlanmasıyla birlikte iOS 11 kullanım oranı %59'a ulaştı 1 yıl Ultrabook'da PubG oynadık! | HP Envy 13 Late 2017 MX150 1 yıl Snapdragon 845 resmi olarak duyuruldu, yine bir Qualcomm-Samsung ortaklığı 1 yıl Gmail, iPhone X'un ekranını tam olarak kullanabilecek şekilde güncellendi 1 yıl Android 8.1 Oreo yayınlandı: Android 8.1 ile gelen yenilikler 1 yıl Bir haftada yüzde 200 değerlenen coin: IOTA 1 yıl Assassin's Creed: Black Flag ve bir oyun ücretsiz! 1 yıl Yerli savaş gemilerine yerli sonar üretiliyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim