Huawei’nin ilk 5G telefonu 2019 yılında geliyor

Yeni nesil 5G iletişim teknolojilerine dair altyapı çalışmaları, modem teknolojileri, test süreçleri gibi pek çok konu gündeme geliyor. Peki akıllı telefon pazarında durum ne? Üreticiler neler planlıyor? İlk cevap Huawei’den geldi.

İlk 5G telefonu ne zaman?

Firmanın patronu Yu Chengdong, 5G teknolojileri konusundaki çalışmaların yoğunlaştığını ve 2019 yılının ikinci yarısında ilk 5G akıllı telefonu piyasaya sürmek istediklerini belirtti.

Belirtilen zaman dilimi zaten pek çok teknoloji geliştiren firmanın ve standart belirleyicilerin 5G altyapılarının yaygın kullanıma sunulmasını beklediği bir dönem. Huawei de ilk altyapıların yanında tüketiciye de bunu tecrübe etme şansı tanımış olacak. Bu bakımdan 2019 ikinci yarısı 5G altyapıları için önemli bir hale geldi.

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Hali hazırda üreticiler prototip cihazlar üzerinden 5G denemelerini yapıyor. ZTE Gigabit prototip telefonu veya Snapdragon x50 modemli mobil cihazı şu anda deneme yapılan cihazlar arasında.

Elbette 5G teknolojisi yaygın kullanıma sunulduğunda üreticiler de hazır olmak zorunda. Bu trendde geride kalmak demek uzun bir süre aradaki farkı kapatamamak demek olur. Genelde üreticiler üçüncü taraf modem kullandıkları için Intel ve Qualcomm gibi sektör devlerinin atacağı adımlar önemli. Zaten her iki firma da şimdiden 5G modem geliştirmeye başlamış durumda.