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Huawei’nin ilk 5G telefonu 2019 yılında geliyor

5G iletişim altyapısı için hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdüren Huawei, son kullanıcı tarafında da hareketli. Firma ilk 5G akıllı telefonunu 2019 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor.
1 yıl
3,9b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Yeni nesil 5G iletişim teknolojilerine dair altyapı çalışmaları, modem teknolojileri, test süreçleri gibi pek çok konu gündeme geliyor. Peki akıllı telefon pazarında durum ne? Üreticiler neler planlıyor? İlk cevap Huawei’den geldi.

İlk 5G telefonu ne zaman?

Firmanın patronu Yu Chengdong, 5G teknolojileri konusundaki çalışmaların yoğunlaştığını ve 2019 yılının ikinci yarısında ilk 5G akıllı telefonu piyasaya sürmek istediklerini belirtti.

Belirtilen zaman dilimi zaten pek çok teknoloji geliştiren firmanın ve standart belirleyicilerin 5G altyapılarının yaygın kullanıma sunulmasını beklediği bir dönem. Huawei de ilk altyapıların yanında tüketiciye de bunu tecrübe etme şansı tanımış olacak. Bu bakımdan 2019 ikinci yarısı 5G altyapıları için önemli bir hale geldi.

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Hali hazırda üreticiler prototip cihazlar üzerinden 5G denemelerini yapıyor. ZTE Gigabit prototip telefonu veya Snapdragon x50 modemli mobil cihazı şu anda deneme yapılan cihazlar arasında.

Elbette 5G teknolojisi yaygın kullanıma sunulduğunda üreticiler de hazır olmak zorunda. Bu trendde geride kalmak demek uzun bir süre aradaki farkı kapatamamak demek olur. Genelde üreticiler üçüncü taraf modem kullandıkları için Intel ve Qualcomm gibi sektör devlerinin atacağı adımlar önemli. Zaten her iki firma da şimdiden 5G modem geliştirmeye başlamış durumda. 

 

https://www.gizmochina.com/2017/12/04/huawei-release-5g-smartphones-2019/ Yorum Yaz
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ufo 1 yıl en beğenilen
hız 1terabit kota 1gb sadece 19,90
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carloska 1 yıl
hala 3g kullanıyorum daha az kota daha çok şarj...
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alptekin111 1 yıl carloska
Benim cihaz 4g deyken 3gden az sarj yiyor , en az 1-1.5 saat ekran suresi fark ediyor. (iPhone SE iOS 9.3.5)
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kadirirdem 1 yıl
Diğer firmalar 2018'de girerse 1 yıl geride kalırsın Huawei.
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serafon 1 yıl kadirirdem
kadirirdem

Diğer firmalar 2018'de girerse 1 yıl geride kalırsın Huawei.

2018 de kim girecek ki? Ben 2020 lerde geçerler diye düşünüyorum.
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ufo 1 yıl en beğenilen
hız 1terabit kota 1gb sadece 19,90
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carloska 1 yıl
hala 3g kullanıyorum daha az kota daha çok şarj...
1 Yanıt Yanıtla +4
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alptekin111 1 yıl carloska
Benim cihaz 4g deyken 3gden az sarj yiyor , en az 1-1.5 saat ekran suresi fark ediyor. (iPhone SE iOS 9.3.5)
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