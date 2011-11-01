ARM tasarım çalışmalarını hızlandırmak için şirket satın aldı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Geçtiğimiz günlerde 64-bit uyumlu yeni nesil mikroişlemci tasarımına yönelik bazı detayları açıklayan ARM, tümleşik devre geliştirme çalışmalarını daha da hızlandırabilmek adına Prolific firmasını satın aldığını açıkladı. Newark merkezli bir firma olan Prolific, geliştirme süresini kısaltan ve hücre tabanlı tasarımlardan daha yüksek performans elde edilmesine olanak tanıyan tümleşik devre optimizasyon yazılım araçları geliştiriyor.
Gelen ilk bilgilere göre yeni satın almayla ARM, 20nm ve daha ileri üretim teknolojileri için geliştirme yeteneklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl pazara sunacağı ARMv7 tabanlı Cortex-A15 tasarımıyla çok sayıda yenilik ve geliştirme sunmayı planlayan ARM, örneğin zayıf kaldığı alanlardan biri olan kayar nokta performansını en az %50 arttırmayı ve bu artışı sağlarken, güç tüketimini de azaltmayı hedefliyor.
Prolifici'in kurucusu ve başkanı Paul de Dood açıklamasında; "Prolific karmaşık fiziksel tasarım süreçlerindeki verimliliğin geliştirilmesine yönelik köklü bir geçmişe sahip. ARM işbirliği, gelişmiş üretim süreçlerinin, Prolific'in benzersiz optimizasyon araçları sayesinde pazara daha hızlı girme faydasından yararlanacak." dedi. Windows 8'in ARM desteği sunacak olmasıyla birlikte 2012 ve sonrasında x86 vs. ARM rekabetinin belli segmentlerde hızlanması ve farklı kullanıcı ihtiyaçları için yeni ürün sınıfları ve segmentlerin doğması bekleniyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sonuçta pc sektörü için kimse kendini kandırmasın, anca extrem durum olur yada çok çok farklı durumlar olur tercih edilebilir. Senin benim gibilerin kesinlikle tercih etmyeceği bi platform.
win 8 ile beraber zaten arm desteğ gelecek yanlış bilmiyorsam
Intel, AMD, Via Intel'in x86 mimarisi üzerine işlemci tasarlar ve üretir. ARM ise ARM mimarisi üzerine işlemci tasarlar ancak üretimi kendi yapmaz. ARM lisansını alan diğer geliştirici ve üreticiler isterlerse referans tasarımı direk kullanır isterlerse kendileri özelleştirip kullanır. ARM'den lisans alan Ti, Samsung, Nvidia, FreeScale, Atmel gibi belki 100 firma var. Cep telefonlarını tamamına yakını (Nokia 5110 gibi modeller dahil), ADSL modemler gibi bir çok ürün ARM işlemcisini barındırır. Hatta cep telefonlarında birden fazla bulunabilir. Şebeke bağlantı (GSM/GPRS/3G) modülü dahi ARM işlemcisini kullanır.
yoksa sadece monil platformlara göre mi hazırlanıyor
eğer benim dediğim gibiyse 3. büyük cpu markası daha rekabete katılır