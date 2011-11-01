Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM tasarım çalışmalarını hızlandırmak için şirket satın aldı

7 yıl
11,2b
1
8
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Geçtiğimiz günlerde 64-bit uyumlu yeni nesil mikroişlemci tasarımına yönelik bazı detayları açıklayan ARM, tümleşik devre geliştirme çalışmalarını daha da hızlandırabilmek adına Prolific firmasını satın aldığını açıkladı. Newark merkezli bir firma olan Prolific, geliştirme süresini kısaltan ve hücre tabanlı tasarımlardan daha yüksek performans elde edilmesine olanak tanıyan tümleşik devre optimizasyon yazılım araçları geliştiriyor.
Gelen ilk bilgilere göre yeni satın almayla ARM, 20nm ve daha ileri üretim teknolojileri için geliştirme yeteneklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl pazara sunacağı ARMv7 tabanlı Cortex-A15 tasarımıyla çok sayıda yenilik ve geliştirme sunmayı planlayan ARM, örneğin zayıf kaldığı alanlardan biri olan kayar nokta performansını en az %50 arttırmayı ve bu artışı sağlarken, güç tüketimini de azaltmayı hedefliyor.
Prolifici'in kurucusu ve başkanı Paul de Dood açıklamasında; "Prolific karmaşık fiziksel tasarım süreçlerindeki verimliliğin geliştirilmesine yönelik köklü bir geçmişe sahip. ARM işbirliği, gelişmiş üretim süreçlerinin, Prolific'in benzersiz optimizasyon araçları sayesinde pazara daha hızlı girme faydasından yararlanacak." dedi. Windows 8'in ARM desteği sunacak olmasıyla birlikte 2012 ve sonrasında x86 vs. ARM rekabetinin belli segmentlerde hızlanması ve farklı kullanıcı ihtiyaçları için yeni ürün sınıfları ve segmentlerin doğması bekleniyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Rubisco 7 yıl
PC'de ARM derken, kaçınız Windows altında kullandığınız programlara "bye bye" demeye dünden razı? PC, x86 dersen herşey uyumluluk demektir, kimse PC pazarına bu zmandan sonra giremez. Win8 de ARMın tam olarak nasıl çalışacağı bile belli değil, Win de kullandığımız şeylerin Win8 emulasyon / uyumluluk modu sanallaştırma gibi bişeyle ARM'da mı çalıştıracak? Kimse uyumlu olmayan bişeyleri sevmez, ha tutup mini itx için basit işler için webde gezinmek için muzik dinlemek için, ARM'a port edilmiş ofis uygulamaları dışında (Microsoft kesinlikle bunu yapar) bişeye ihtiyacı yoksa elbette olabilir ama inanılmaz bi avantaj sunuması lazım. Bizim memlekette kimsenin CPU şu kadar elektrik yakıyor diyeceğini sanmıyorum mesela, sırf bu yüzden gibip mini-itx de kullanılabilecek, şu anki herşeyle uyumlu işlemciler varken gidip ARM'a yönelsin.
Sonuçta pc sektörü için kimse kendini kandırmasın, anca extrem durum olur yada çok çok farklı durumlar olur tercih edilebilir. Senin benim gibilerin kesinlikle tercih etmyeceği bi platform.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lordinarius 7 yıl
Max payne 35
bu gidişle PClerde de ARM işlemci görmemiz muhtemel

win 8 ile beraber zaten arm desteğ gelecek yanlış bilmiyorsam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
müntekim 7 yıl
Yapısı gereği arm işlemcisi basit tasarlanmalı ama geriye uyumluluk kompleks yapıya neden olur , arm ikisinin ortasını bulmaya çalışıyor bence:)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
interwap 7 yıl
MIKROP DOGAN
bu arm dedikleri intel amd gibi birşey değil mi yoksa sadece monil platformlara göre mi hazırlanıyor eğer benim dediğim gibiyse 3. büyük cpu markası daha rekabete katılır

Intel, AMD, Via Intel'in x86 mimarisi üzerine işlemci tasarlar ve üretir. ARM ise ARM mimarisi üzerine işlemci tasarlar ancak üretimi kendi yapmaz. ARM lisansını alan diğer geliştirici ve üreticiler isterlerse referans tasarımı direk kullanır isterlerse kendileri özelleştirip kullanır. ARM'den lisans alan Ti, Samsung, Nvidia, FreeScale, Atmel gibi belki 100 firma var. Cep telefonlarını tamamına yakını (Nokia 5110 gibi modeller dahil), ADSL modemler gibi bir çok ürün ARM işlemcisini barındırır. Hatta cep telefonlarında birden fazla bulunabilir. Şebeke bağlantı (GSM/GPRS/3G) modülü dahi ARM işlemcisini kullanır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alpa07 7 yıl
son yıllarda iyi yükseldiler
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MIKROP DOGAN 7 yıl
bu arm dedikleri intel amd gibi birşey değil mi

yoksa sadece monil platformlara göre mi hazırlanıyor

eğer benim dediğim gibiyse 3. büyük cpu markası daha rekabete katılır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Max payne 35 7 yıl
bu gidişle PC'lerde de ARM işlemci görmemiz muhtemel
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batuist 7 yıl
ARMnin geleceği bugünden daha parlak. bugün yapacağı yatırımlaırın karşılığını ileride çok daha fazlasıyla alacaktır. Özellikle gelişmiş ARM işlemcilerle windows 8 deneyimini PCdeki kadar başarılı bir şekilde sunabilirse güç tüketimi avantajları ilede netbook, nettop notebook gibi çözümlerde daha sık kullanılan bir paltform olabilir. sunacağı ekstra pil süresi ilede tercih edilebilme noktasında intel çözümlerine kıyasla daha rekabetçi olacaktır. Ama şimdiden pazarı domine etmek için çalışmalara son sürat devam etmesi lazım. Çünkü hala windows 8 altındaki performansı muamma..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Sony Ericsson Xperia Ray video inceleme 7 yıl Nokia Türkiye Genel Müdürü Çiçek Uyansoy İcan ile şirketin geleceğini konuştuk 7 yıl Edimax PS-1210Un kablosuz yazıcı sunucusu video inceleme 7 yıl Video Haber: Sabit disk krizi kapıda Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Düşük PC'lerde çalışabilen PUBG LITE,
DonanımHaber
Huawei için 90 günlük istisna bir anlam
DonanımHaber
(PROGRAM ERKEN BİTİRİLDİ)Ekrem İmamoğlu
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim