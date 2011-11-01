ARM tasarım çalışmalarını hızlandırmak için şirket satın aldı

Geçtiğimiz günlerde 64-bit uyumlu yeni nesil mikroişlemci tasarımına yönelik bazı detayları açıklayan ARM, tümleşik devre geliştirme çalışmalarını daha da hızlandırabilmek adına Prolific firmasını satın aldığını açıkladı. Newark merkezli bir firma olan Prolific, geliştirme süresini kısaltan ve hücre tabanlı tasarımlardan daha yüksek performans elde edilmesine olanak tanıyan tümleşik devre optimizasyon yazılım araçları geliştiriyor.

Gelen ilk bilgilere göre yeni satın almayla ARM, 20nm ve daha ileri üretim teknolojileri için geliştirme yeteneklerini kuvvetlendirmeyi hedefliyor. Önümüzdeki yıl pazara sunacağı ARMv7 tabanlı Cortex-A15 tasarımıyla çok sayıda yenilik ve geliştirme sunmayı planlayan ARM, örneğin zayıf kaldığı alanlardan biri olan kayar nokta performansını en az %50 arttırmayı ve bu artışı sağlarken, güç tüketimini de azaltmayı hedefliyor.

Prolifici'in kurucusu ve başkanı Paul de Dood açıklamasında; "Prolific karmaşık fiziksel tasarım süreçlerindeki verimliliğin geliştirilmesine yönelik köklü bir geçmişe sahip. ARM işbirliği, gelişmiş üretim süreçlerinin, Prolific'in benzersiz optimizasyon araçları sayesinde pazara daha hızlı girme faydasından yararlanacak." dedi. Windows 8'in ARM desteği sunacak olmasıyla birlikte 2012 ve sonrasında x86 vs. ARM rekabetinin belli segmentlerde hızlanması ve farklı kullanıcı ihtiyaçları için yeni ürün sınıfları ve segmentlerin doğması bekleniyor.