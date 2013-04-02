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ARM ve TSMC ilk Cortex-A57 örneklerinin üretiminde başarılı oldu

6 yıl
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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ARM ve TSMC ilk Cortex-A57 örneklerinin üretiminde başarılı oldu

Geçen yılın Ekim ayında 64 bit destekli ve en yüksek enerji tasarruflu yeni nesil Cortex-A50 ailesini duyuran İngiliz mobil işlemci devi ARM, geliştirme anlamında önemli bir köşetaşını daha geride bıraktığını duyurdu.

Firmanın Cortex-A50 serisi çekirdekleri yüksek enerji tasarrufu ve en iyi performans optimizasyonu baz alınarak ARMv8 direktif seti üzerine inşa ediliyor. ARM'ın üzerinde çalıştığı çekirdekler Cortex-A57 ve Cortex-A53 şeklinde sıralanıyor.

Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran devam versiyonu olarak gösteriliyor. Dünyanın en küçük 64-bit işlemcisi olan Apollo kod adlı Cortex-A53 ise, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak. 

Bugün Cortex-A7 ve Cortex-A15 çekirdekleri arasında çalıştığını gördüğümüz big.LITTLE tasarımı, gelecekte Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri arasında çalışacak. 

ARM ve Tayvanlı döküm devi TSMC yaptıkları duyuruda, ilk 64 bit Cortex-A57 işlemcisini başarılı bir şekilde üretim bandından çıkardıklarını ve hacimli üretime hazır hale getirdiklerini duyurdu.

ARM, yaklaşık 6 ay önce şimdiye kadar ki en güçlü işlemcisinin üretim süreci için TSMC ile bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında TSMC'nin ticari olarak kullanılan 16nm fabrikasyon sürecindeki FinFET üretim teknolojisinden yararlanıldı.

FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması olarak belirtiliyor.

Cortex-A57 işlemcisi 16nm FinFET teknolojisi ile üretilse de kapladığı alan 20nm olarak kalacak. Bazı kaynaklar TSMC'nin 16nm FinFET yongalarını Apple'a sağladığı ve ses getirecek bir üründe kullanılacağı iddiasını dile getirmişti. 

TSMC'nin 16nm FinFET ve 20nm fabrikasyon sürecinde seri üretime hazır hale gelmesi, 14nm FinFET ve 20nm fabrikasyon sürecinde seri üretime 2014 yılında geçmesi beklenen Samsung'u da baskı altına alacaktır.

ARM'ın 64 bit yongalarını bu yıl AMD, Samsung, HiSilicon, ST-Ericsson, Calxeda ve Broadcom'a sunması bekleniyor. Cortex-A57 işlemcilerin seri üretime hazır hale gelmesi de gelecek yıldan itibaren farklı çözümlerde görebileceğimiz anlamına geliyor.

http://www.phonearena.com/news/ARM-and-TSMC-successfuly-tape-out-the-first-Cortex-A57-processor-using-16nm-tech_id41457 Yorum Yaz
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V4LKyR 6 yıl
16nm litoğrafi, FinFET üretim teknolojisi, 64-bit desteği ve ARM Cortex-A53 & A57... Tehlikenin farkında mısınız? Şu çiplerle kurulan bir big.LITTLE konfigürasyonu dehşetengiz bir konfigürasyon olur. Çoğu giriş seviyesi masaüstü işlemcilerinden (Celeron, Athlon, Sempron, Fusion, falan filanon) daha iyi olur. Hadi olmasın diyelim? Hiç değilse 50 kat daha az güç tüketecek.
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cats.in.the.cradle 4 yıl
Russia To Replace AMD/Intel CPUs With 64-bit ARM Hardware
phoronix.com/...

Rusya hükümeti , devlet tarafında kullanmakta olduğu hali hazırdaki AMD/Intel CPU ları , " Baikal" adını verdiği ,
T-Platforms un Rostec ve Rosnano şirketleriyle işbirliği yaparak dizayn ettiği rus yapımı işlemcilerle değiştirmeye hazırlanıyor .

İlk Baikal örneği 64-bit Cortex-A57 dezaynına sahip ve 2GHz olarak çalışacak olmakla birlikte ,
sunulan belgede çekirdek sayısı ve diğer özellikler hakkında henüz bir bilgi yer almamakta .

Rusyada Baikal tabanlı donanımlar 2015 te bekleniyormuş .

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Anlaşılan işlemci bazlı teknoloji casusluğu için Rusya ( Çin - Amerika örneği) gardını alıyor .
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aceleciburak 6 yıl
2014'ün milat olacağı belli idi mobil çözümler anlamında ... elle tutulur gözle görülür başarılı bir test üretim süreci var Ticarileşmesi çok zaman almayacaktır.
2014 içerisinde son kullanıcıya ulaşmasa bile 2015 te mobil cihazlar çağ atlayacaklar ...
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gunman233 6 yıl
Arm işlemcileri gelecekte x86 ile rekabet edecekse -ki intel bu alanda da yavaş ama güçlü geliyor gibi- bu işlemciler şart oldu artık, performans ve teknoloji çıtasını gerçek anlamda yükseltecek Arm işlemcilerin ilk basamakları olur umarım bu ürünler diyerek bu uzun cümleyi sonladırıyorum.
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