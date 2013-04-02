ARM ve TSMC ilk Cortex-A57 örneklerinin üretiminde başarılı oldu





Geçen yılın Ekim ayında 64 bit destekli ve en yüksek enerji tasarruflu yeni nesil Cortex-A50 ailesini duyuran İngiliz mobil işlemci devi ARM, geliştirme anlamında önemli bir köşetaşını daha geride bıraktığını duyurdu.





Firmanın Cortex-A50 serisi çekirdekleri yüksek enerji tasarrufu ve en iyi performans optimizasyonu baz alınarak ARMv8 direktif seti üzerine inşa ediliyor. ARM'ın üzerinde çalıştığı çekirdekler Cortex-A57 ve Cortex-A53 şeklinde sıralanıyor.





Atlas kod adlı A57, Cortex-A15'in 64-bit destekli bir takım yapısal güçlendirmeleri bünyesinde barındıran devam versiyonu olarak gösteriliyor. Dünyanın en küçük 64-bit işlemcisi olan Apollo kod adlı Cortex-A53 ise, Cortex-A7'nin 64 bitlik sürümü olmasının dışında işlem performansı anlamında Cortex-A9'a ulaşacak ve yalnızca bu çözümün dörte biri kadar yer kaplayıp dört kat daha enerji tasarruflu çalışacak.





Bugün Cortex-A7 ve Cortex-A15 çekirdekleri arasında çalıştığını gördüğümüz big.LITTLE tasarımı, gelecekte Cortex-A53 ve Cortex-A57 çekirdekleri arasında çalışacak.





ARM ve Tayvanlı döküm devi TSMC yaptıkları duyuruda, ilk 64 bit Cortex-A57 işlemcisini başarılı bir şekilde üretim bandından çıkardıklarını ve hacimli üretime hazır hale getirdiklerini duyurdu.





ARM, yaklaşık 6 ay önce şimdiye kadar ki en güçlü işlemcisinin üretim süreci için TSMC ile bir proje başlatmıştı. Proje kapsamında TSMC'nin ticari olarak kullanılan 16nm fabrikasyon sürecindeki FinFET üretim teknolojisinden yararlanıldı.





FinFET mimarisi, geleneksel iki boyutlu transistör tasarımını alarak, iletken kanalı yan kısma yerleştiriyor ve ortaya çıkan üç boyutlu fin yapısı, akımı kontrol eden bir geçit ile çevriliyor. 3 boyutlu FinFET teknolojisinin en önemli faydası önemli düşük güç seviyelerinin yakalanması olarak belirtiliyor.





Cortex-A57 işlemcisi 16nm FinFET teknolojisi ile üretilse de kapladığı alan 20nm olarak kalacak. Bazı kaynaklar TSMC'nin 16nm FinFET yongalarını Apple'a sağladığı ve ses getirecek bir üründe kullanılacağı iddiasını dile getirmişti.





TSMC'nin 16nm FinFET ve 20nm fabrikasyon sürecinde seri üretime hazır hale gelmesi, 14nm FinFET ve 20nm fabrikasyon sürecinde seri üretime 2014 yılında geçmesi beklenen Samsung'u da baskı altına alacaktır.





ARM'ın 64 bit yongalarını bu yıl AMD, Samsung, HiSilicon, ST-Ericsson, Calxeda ve Broadcom'a sunması bekleniyor. Cortex-A57 işlemcilerin seri üretime hazır hale gelmesi de gelecek yıldan itibaren farklı çözümlerde görebileceğimiz anlamına geliyor.

http://www.phonearena.com/news/ARM-and-TSMC-successfuly-tape-out-the-first-Cortex-A57-processor-using-16nm-tech_id41457