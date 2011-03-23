ARM yeni işlemci mimarileri için Microsoft ile işbirliği yapıyor

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Windows 8'in ARM versiyonunu gösteren Microsoft, akıllı cihazların hızlı yükselişine karşı pazarda daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Windows Phone 7 için Nokia ile işbirliğine giden Redmond merkezli yazılım devi, gelen son bilgilere göre yeni işlemci mimarilerinin geliştirilmesinde ARM ile işbirliği yapıyor.

ARM Tayvan başkanı Philip Lu tarafından doğrulanan ancak ticari sır olduğu için detaylarına çok fzla yer verilmeyen proje kapsamında, ARM'ın yeni işlemci ve platform geliştirme çalışlmalarında Microsoft ile yakın bir işbirliği içerisinde olduğu, yazılım devinin, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar başta olmak üzere mobil cihazlara yönelik uygulamalara yoğunlaştığı belirtiliyor. 2010 itibariyle tüm dünyada 6.1 milyar ARM lisanslı çip satılırken, 2009 ile kıyaslandığında rakamın %55 oranında artış gösterdiği belirtiliyor.

Philip Lu satışı yapılan bu işlemcilerden %62'sinin internet erişimi olan mobil cihazlarda, %19'unun gömülü cihazlarda, %14'ünün kurumsal alanlarda ve %5'inin de ev odaklı ürünlerde kullanıldığını açıkladı. Endüstri ortalamasının %30 üzerinde artış gösteren büyüme hızı, ARM'ın kullanım yaygınlığına yönelik güçlü bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Şu anda Cortex-A15 mimarisi için lisanslama yapan ARM, mobil cihazlarla birlikte önümüzdeki yıllarda yüksek performanslı sunucu uygulamalarında yaygınlaşmayı da planlıyor.

Uzun yıllar Wintel yani Windows-Intel ikilisinin tarafı olarak anılan Microsoft, gelişmekte olan ve gelecek vaad eden pazarlar için ARM mimarisine de yoğunlaşmaya başladı. Buna karşılık diğer taraf olan Intel de gelişmelere kayıtsız değil. Firma hem Nokia birlikte MeeGo platformunu geliştiriyor hem de Android işletim sistemine yönelik çalışmalar yapıyor.