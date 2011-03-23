ARM yeni işlemci mimarileri için Microsoft ile işbirliği yapıyor

Tüketici Elektroniği Fuarı'nda Windows 8'in ARM versiyonunu gösteren Microsoft, akıllı cihazların hızlı yükselişine karşı pazarda daha rekabetçi olmayı hedefliyor. Windows Phone 7 için Nokia ile işbirliğine giden Redmond merkezli yazılım devi, gelen son bilgilere göre yeni işlemci mimarilerinin geliştirilmesinde ARM ile işbirliği yapıyor.
ARM Tayvan başkanı Philip Lu tarafından doğrulanan ancak ticari sır olduğu için detaylarına çok fzla yer verilmeyen proje kapsamında, ARM'ın yeni işlemci ve platform geliştirme çalışlmalarında Microsoft ile yakın bir işbirliği içerisinde olduğu, yazılım devinin, akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar başta olmak üzere mobil cihazlara yönelik uygulamalara yoğunlaştığı belirtiliyor. 2010 itibariyle tüm dünyada 6.1 milyar ARM lisanslı çip satılırken, 2009 ile kıyaslandığında rakamın %55 oranında artış gösterdiği belirtiliyor.
Philip Lu satışı yapılan bu işlemcilerden %62'sinin internet erişimi olan mobil cihazlarda, %19'unun gömülü cihazlarda, %14'ünün kurumsal alanlarda ve %5'inin de ev odaklı ürünlerde kullanıldığını açıkladı. Endüstri ortalamasının %30 üzerinde artış gösteren büyüme hızı, ARM'ın kullanım yaygınlığına yönelik güçlü bir gösterge olarak değerlendiriliyor. Şu anda Cortex-A15 mimarisi için lisanslama yapan ARM, mobil cihazlarla birlikte önümüzdeki yıllarda yüksek performanslı sunucu uygulamalarında yaygınlaşmayı da planlıyor.
Uzun yıllar Wintel yani Windows-Intel ikilisinin tarafı olarak anılan Microsoft, gelişmekte olan ve gelecek vaad eden pazarlar için ARM mimarisine de yoğunlaşmaya başladı. Buna karşılık diğer taraf olan Intel de gelişmelere kayıtsız değil. Firma hem Nokia birlikte MeeGo platformunu geliştiriyor hem de Android işletim sistemine yönelik çalışmalar yapıyor.
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Gelecek Mobility de...
şimdi ise bu geldi !
sil baştan yine aynı hikaye
bu iş artık kabak tadı vermeye başlamak üzere !
neyse ilerde bunun kullanıcıları güncelleme konusunda
sap gibi ortada kalınca
bu konud yaşanmış örneklernde biri olarak
bakınız : XP kullanıcılar ie9 nasıl kullanamıyorsa
aynı şeyin kahve renginin mobil versiyonunu almanında tadı da bunu alan için bir başka olsa gerek :)
neyse zevkler ve renkler tartışılmaz :D
şimdiden afiyet olsun diyerekten
Fakat Netbook diye bildiğimiz Atom işlemcili makinalar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
Amd'nin daha yeni yeni Atom'a rakip işlemci geliştirdiği düşünülürse Intel en sonunda Atom'larında performansını arttırmak zorunda kalacaktır.
Diğer bir artı yön ise aynı netbookda istersek honeycomb istersek Windows 8 açabileceğiz.
Mesela yolda honeycomb yani tablet olarak çalışırken eve geldiğinde klavye ve fare ekleyerek Windows 8 açıp işlere ordan devam etme gibi bir şansımız olacak.
Arm zaten mobil cihazlarda lider adamların derdi sunucu pazarından pay kapmak bunuda Ms in desteği ile gerçekleştirebilirler.
Ki ben beraberinde arm işlemciler ile çalışan Nix türevlerini de göreceğimizden eminim.(hali hazırda gcc arm için kod derleyebiliyor zaten, piyasadaki bir çok NAS'da gömülü oalrak linux türevleri geliyor ve bu sistemlerde arm cpu lar kullanılmakta.) Burda mesele arm üzerinde apache mysql vb kiritik öneme sahip ve artık sektör standardı olmuş açık kaynak uygulamalrın göstereceği performans.
Dediğim gibi eğer Arm arkasına Oracle-MS desteğini alırsa ve cidden performanslı chipler üretebilirse(ki üretecek gibi gözüküyor) ilerde çok ilginç gelişmelere tanık olabiliriz.