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ASUS, Bluestacks ile anlaşarak popüler Android uygulamalarını Windows bilgisayarlara getirdi

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS, Computex 2012 fuarının ilk gününde Bluestacks ile ortaklık kurduğunu duyurdu. Yüz binlerce Android uygulamasını Windows işletim sistemli bilgisayarlarda kullanabilme imkanı sağlayan Bluestacks, geçtiğimiz yıl test edilmeye başlamış ve Mart ayında yayınladığı deneme sürümüyle bir milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşmayı başarmıştı.
Tayvanlı üreticinin dünya genelindeki dokunmatik olsun ya da olmasın 30 milyondan fazla Zenbook, Eee pad, dizüstü, masaüstü ve hepsi-bir-arada bilgisayarlarında ASUS@Vibe adı altında popüler Android uygulamalarını kullanılabilecek.
Evernote, Pulse, Fruit Ninja, Drag Racing, Talking Tom, Guns N Glory ve Nook gibi uygulamaları bilgisayarınızda çalıştırabilmenize imkan tanıyan bu oynatıcı, tabiki tamamen ücretsiz değil. İlk altı ay bazı popüler Android içeriklerine erişebilecek ASUS PC kullanıcıları, isteğe bağlı olarak sınırsız uygulama paketine abone olabilirler. 6 ayın sonunda para ödemeyen kullanıcılar tamamen bu hizmetten mahrum bırakılmayacak. 50 ve daha fazla sayıdaki popüler uygulamalara erişim her zaman mümkün olacak.
Mevcut ASUS bilgisayar sahipleri asus@vibe üzerinden Bluestacks uygulama oynatıcısına 4 Haziran'dan yani bugünden itibaren ulaşabilecek. Bu hizmetin entegre edildiği ilk ürünlerin Windows 7 ile Eylül'de çıkış yapması bekleniyor. Windows 8 ve Bluestacks yazılımlarını ancak yılın üçüncü çeyreğinde bir arada görebileceğiz.
Geçtiğimiz hafta Computex 2012'de tanıtacağı ürünlerinde Windows ve Android platformlarını birlikte kullanacağına işaret eden ASUS, bu hususta iki işletim sistemi arasındaki farklılıkları minimuma indirmek için tüketicilerine harika bir hizmeti 6 ay boyunca bedava sunacak. Bugün iki platformun birleşimiyle gücüne güç katan ASUS tabletlerinin tanıtılacağı tahmin ediliyor.
ASUS'un kendi servisi üzerinde yer alacak uygulama oynatıcıyla ilgili videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.



http://www.androidpolice.com/2012/06/03/plot-twist-asus-computex-teasers-actually-meant-to-hint-at-new-partnership-with-bluestacks-to-bring-popular-android-apps-to-30-million-pcs-worldwide/ Yorum Yaz
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Batuist 6 yıl
bluestacks'ın deneme sürümünü indirip kurmuştum. inanılmaz derecede yavaş hantal ve ağır çalışan henüz stabilite nedir öğrenememiş bir uygulama idi. daha önünde çok yol olduğu belli.. bazen çalışıp bazen çalışmaması internet üzerindeki servisleri kafasına göre açıp açmaması ise cabasıydı. Bu kıvamdaki bir uygulamayı nasıl deneme sürümü diye indirmeye sunmuşlar hayret etmiştim. Umarım adam gibi yoluna koyarlarda android uygulamalarını rahat bir şekilde PCdede çalıştırabiliriz.. Ama şu haliyle milleti androidden soğutacak cinsten bir şey...
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servetportakal 6 yıl
Kayıt sayfasında sorun var gibi. Bilgileri girip, şartları kabul ediyorum kutucuğuna tik attıktan sonra ok diyorum ancak hiç birşey olmuyor. Başarıyla kayıt yapıp kullanabilen var mı?
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Glukhovsky 6 yıl
Güzele benziyor.Android telefonu olmayanlar için sevindirici bir gelişme.ios oyunlarını da isteriz.
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