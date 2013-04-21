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ASUS MeMO Pad Smart 10, Android 4.2.1 sürümlü yeni üretici yazılımına güncellenmeye başladı

6 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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ASUS MeMO Pad Smart 10, Android 4.2.1 sürümlü yeni üretici yazılımına güncellenmeye başladı
Android 4.2.1 işletim sistemi güncellemesi takvimine uygun bir şekilde çalışmalarını sürdüren ASUS, Nisan ayının ikinci haftasında bazı bölgelerde dağıtım ağına dahil ettiği MeMO Smart 10 için hazırladığı yeni yazılımı ABD dahil olmak üzere birçok ülkedeki tablet kullanıcılarına ulaştırmaya başladı ve güncellemenin Amerika'daki aygıtlar için hazırlanan sürümünü resmi internet sitesinden kullanıma sundu. Jelly Bean versiyonunu en hızlı şekilde müşterileriyle buluşturan firmaların başında gelen ASUS'un daha önce güncellenen cihazlarında görülen bazı problemlerin bu modelde tekrar etmediği rapor edilirken, uluslararası yazılım dosyalarının önümüzdeki günlerde ürün sayfasındaki yerini alması bekleniyor
v10.6.1.15 yapı numarasına sahip üretici yazılımı, MeMO Pad Smart 10 sahiplerine Android'in tabletlere özel çoklu kullanıcı nimetlerinden faydalanabilme fırsatı sunuyor. Android 4.1.1 ile satışa çıkan Tegra 3'lü tablet bilgisayarın Android 4.2.1 güncellemesi sonrası Transformer Pad TF300T ve Transformer Pad Infinity'yle benzer düzeyde performans - pil ömrü artışı yaşayacağı tahmin ediliyor. Yeni duvar kağıtları, kilit ekranı görselleri ve kilit ekranı araçlarını beraberinde getiren yükseltme, Tayvanlı firmanın söz verdiği gibi 2013 ikinci çeyreğinde tüketicilere ulaştırılıyor. Yakın zamanda Android 4.2.1 güncellemesi alacak ASUS çözümleri arasında; Fonepad, MeMO Pad ME172V, PadFone 2, PadFone Infinity, Transformer Pad Infinity LTE ve Transformer Pad TF300G de bulunuyor. Google'ın I/O 2013 konferansında taıtımını gerçekleştireceği Key Lime Pie kod adlı platformun yeni sürümünün erişilebilir hale gelmeden Jelly Bean güncellemelerini sonlandırmak isteyen ASUS'un internet sitesinde yayınladığı 510MB büyüklüğündeki yazılım paketi ve MeMO Pad Smart 10 ile alakalı diğer dosyalara buradan ulaşabilirsiniz. 

http://www.androidpolice.com/2013/04/20/asus-starts-4-2-1-rollout-to-memo-pad-smart-10-with-build-v10-6-1-15-posts-us-download-link/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kusadasi76 6 yıl
primelera acaba gelmicek mi update?
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tekin-71 6 yıl
Asus o kadar isin arasinda çıkardıkları cihazin arkasinda duruyor.
Asus iyi çalışıyor tebrik etmek lazım
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