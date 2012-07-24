Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Transformer Pad Infinity, 31 Ağustos'ta İngiltere'ye geliyor

6 yıl
3,4b
1
18
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ASUS'un Transformer Prime modelinin yerini alacak yeni amiral gemi tableti Transformer Pad Infinity TF700, 31 Ağustos'ta İngiltere'de satışa çıkıyor. ASUS İngiltere'nin resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajla, tabletin fiyatı, çıkış tarihi ve ürün içeriğiyle ilgili bilgiler duyuruldu.
10.1 inç WUXGA (1920 x 1200 piksel) LED aydınlatmalı Super IPS+ ekran, 1.6GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 T33 çipset, 1GB DDR3 RAM, 8MP arkadan aydınlatmalı, f/2.2 diyafram aralıklı kamera sensörü, 2MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, 25Wh pil, 9.5 saat pil ömrü ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi özelliklerine sahip olan Transformer Pad Infinity, 8GB'lık ASUS WebStorage bulut depolama alanını da beraberinde getiriyor.
8.5mm kalınlık ve 598 gram ağırlığındaki cihazın 64GB'lık modeli ve 4.5 saat ek pil ömrü sağlayan klavye standı, önümüzdeki ayın sonunda İngiltere'de 599.99£ (1700 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Piyasadaki en iyi Android'li tablet olarak nitelendirilen TF700'ün 32GB'lık versiyonu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.
Tayvanlı üreticinin yeni cihazı, Avustralya içinse 7 Ağustos'ta çıkış yapacak. Dünya genelinde tüketicilerin beğenisine sunulan Transformer Pad Infinity'nin yakında Türkiye'ye de gelmesini umuyoruz.

https://twitter.com/AsusUK/status/227725417736466432 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
jovanovic 6 yıl en beğenilen
Orada bile 1700 liraya çıkacaksa, burda çıkmasın...
1 Yanıt Yanıtla +5
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
asus tf700 buraya gelmesi 2000 bin lirayı felan bulur bunun yerine 1500 tl 32gb ıpad 3 alırım hem grafik olarakta tf700 geride bırakıyor hemde daha ucuz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
Peki bu tableti alınca ipaddeki gibi mobil internet olur mu? Yani internet vodafone,turkcell gibi operatörün interneti olur mu7
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
navigator_ 6 yıl
2 model olarak çıkıyor. birisi >TF 300 gibi sadece wi-fi olanı , >> diğeri 4G li modeli fakat farklı bir chipset kullanıyor.

bu cihazlarda 4g olmaması kötü ama telefonu modem olarak gösterip wifi den yararlanabilirsiniz.

İpad3 ile Tf700 ü kıyas etmek daha doğru bence. ama tr de 1629 tl ye 32 gb ipad 3 alırım 4g li daha iyi gibi.

not: tablet ve dock lu kullanım -manyak ötesi bişy, Tf300 de gördüm çok beğendim. Tf 700 de ekstra para vereceksiniz docklu klavyeyi alabilmek için.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
@CAN@ 6 yıl
Bir an önce gelir umarım yoksa geç kalırsa Flash Desteğini marketten yükleyemeyeceğiz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bordo Bereli 6 yıl
yav bu alet almanya'da 3 haftadır satışta, neden ingiltere bu kadar geç kalmış anlamadım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
babıesrar82 6 yıl
Arkadaşlar biri bana şunu açıklarsa çok mutlu olacağım. Hem ürün inceleme videolarında hem de birçok haber yorumlarında herkes androidde adam akıllı bi tablet olmadığını söylüyor. Benim anlamadığım, asusun bu aleti resmen performans canavarı olacak gibi görünüyorken muhteşem donanımı ile( Hele 4.1.1 güncellemesi alınca uçmaz mı bu ?) bu tabletten sonra androidde sıkı bi tablet olmadığını idda etmek doğru olur mu? Teşekkürler
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
strathmorea 6 yıl
Tablet için özellikleri süper olsada ülkemizde en az 2000 olur başlangıç fiyatı olarak ve o fiyata güzel bir laptop alınır. Sonuçta tabletide arka cebinize koymuyorsunuz yani laptop da taşımak çok bir zorluk yaşatmıyor. Nexus7 en mantıklı tablet bence. Fiyatı tablette olması gereken seviyede.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SSDc 6 yıl
Docklu incelemesini dört gözle bekliyoruz :) Win8 tabletleri bekle bekle nereye kadar asusun tabletleri hep kral buda öyle olacaktır ;)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulaulas 6 yıl
Haberi ilk okuduğumda dedimki Türkiye'de standla 1500'e satarlarsa peynir ekmek gibi gider ben bile alırım. Asus uygun fiyat koymuştur dedim. Resmen Asus alanlara koyacak. Eğer İngiltere'de 1700 TL ise Türkiye'de 2300'ü bulur bence. Hadi ucuzladı 2000 oldu o fiyata çok daha güzel 7770m li bir laptop alır BF3 oynarım tabi dokunmatik ve tablet kadar mobil olmasada en azından kazık yedim diye üzülmem.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ShadeKeeper 6 yıl
docku biraz daha ince yapabilirlermiş nihayetinde donanımların çoğu tablette, yazılım desteği kesilmezse çok iyi bir ürün ve 1.8ghz falan olsaymış daha iyi olabilirmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
Beklediğim üründü! Alternatifi olmayan bir ürünü niye eleştiriyorsunuz anlamadım. Fiyat 64GB ve klavyeyle satılan bir ürün için gayet iyi. Kaç tane Full HD ve üzeri adam gibi tablet var? Daha uygun olması tabii ki daha iyi olurdu ama buna da söyleyecek birşey yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Djalma Feitosa Dias 6 yıl
Shiftdelete tabletin kutu açma videosunu yayınladı.Yakındada incelemesini yayınlar!!!
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +398 Redeemertr +326 V4LKyR +299 KoşanBalık +210 madmahmutd +201 MacGyver. +182 Informed +155 WB +145 serdar_k +132 Txrboz +129
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
3415 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Taşınabilir Bilgisayarlar, tablet ve asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BU USTALAR BENİ KANSER EDECEK, YETTİ
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim