ASUS Transformer Pad Infinity, 31 Ağustos'ta İngiltere'ye geliyor





ASUS'un Transformer Prime modelinin yerini alacak yeni amiral gemi tableti Transformer Pad Infinity TF700, 31 Ağustos'ta İngiltere'de satışa çıkıyor. ASUS İngiltere'nin resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajla, tabletin fiyatı, çıkış tarihi ve ürün içeriğiyle ilgili bilgiler duyuruldu.

10.1 inç WUXGA (1920 x 1200 piksel) LED aydınlatmalı Super IPS+ ekran, 1.6GHz hızında 4+1 çekirdekli NVIDIA Tegra 3 T33 çipset, 1GB DDR3 RAM, 8MP arkadan aydınlatmalı, f/2.2 diyafram aralıklı kamera sensörü, 2MP görüntülü görüşme kamerası, Bluetooth 3.0, Wi-Fi b/g/n, 25Wh pil, 9.5 saat pil ömrü ve Android 4.0 Ice Cream Sandwich işletim sistemi özelliklerine sahip olan Transformer Pad Infinity, 8GB'lık ASUS WebStorage bulut depolama alanını da beraberinde getiriyor.

8.5mm kalınlık ve 598 gram ağırlığındaki cihazın 64GB'lık modeli ve 4.5 saat ek pil ömrü sağlayan klavye standı, önümüzdeki ayın sonunda İngiltere'de 599.99£ (1700 TL) fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek. Piyasadaki en iyi Android'li tablet olarak nitelendirilen TF700'ün 32GB'lık versiyonu hakkında herhangi bir bilgi verilmedi.

Tayvanlı üreticinin yeni cihazı, Avustralya içinse 7 Ağustos'ta çıkış yapacak. Dünya genelinde tüketicilerin beğenisine sunulan Transformer Pad Infinity'nin yakında Türkiye'ye de gelmesini umuyoruz.

https://twitter.com/AsusUK/status/227725417736466432