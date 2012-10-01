Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ASUS Transformer Pad Infinity TF700 için Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
2,2b
1
3
Taşınabilir Bilgisayarlar
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ASUS, önceki hafta resmi Facebook sayfasından müjdelediği ve ertesi gün bazı uygulama güncellemeleri sebebiyle ertelediği Transformer Pad Infinity için Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi güncellemesini bugün kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Amerika ve Avrupa kıtasındaki birçok ülkede dağıtılmakta olan sistem yükseltmesi, tablet bilgisayar sahiplerine OTA yolu ile ulaşıyor. 190MB civarındaki güncelleme dosyası direk Google sunucularından çekiliyor. Yakında tüm bölgelerde erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.
Ağustos sonunda Transformer Pad TF300 ile başlattığı Jelly Bean güncelleme programına kısa süre önce Transformer Prime TF201'i ve şimdi de en üst düzey tableti Transformer Pad Infinity TF700'ü ekleyen uzak doğulu üretici, PadFone dışında bu yıl satışa sunduğu tüm ürünlerini Android işletim sisteminin son sürümüne yükseltti. Sırada telefon ve tablet deneyimini bir arada sunan PadFone ile 2011 yılında tüketiciyle buluşmuş Android'li cihazların olduğu tahmin ediliyor. Yazılım konusunda arama motoru devinin desteğini arkasına alan ASUS, yaptığı açıklamada tüm aygıtlarını en güncel yazılımla donatabilmek için çaba gösterdiğini ifade etmişti.
Güncellemeyi tabletlerine yükleyen kullanıcılar, genel olarak performansın belirgin şekilde arttığı ve cihazdaki varsayılan uygulamalar ile kullanıcı arayüzünün %50 daha hızlı çalıştığını bildiriyor. Adobe Flash Player aracı, bu güncellemenin ardından Play Store'dan indirilemeyecek, fakat daha önce bu içeriğin yüklü olduğu cihazlarda Flash Player eklentisinden yararlanmaya devam edilebilecek. Ayrıca Jelly Bean sonrası kaldırılacağı üretici tarafından açıklanan Wi-Fi Direct fonksiyonun halen kullanılabilir olduğuna dair belirtiler bulunuyor.
Android 4.1.1 ile gerek hız gerekse enerji yönetimi konusunda tüketiciyi olumlu yönde etkileyen düzenlemeler Google'ın açık kaynak kodlu ekosistemine büyük bir sıçrama yaşatmış görünüyor. Benzer beğeni ifadelerini Transformer Prime ve Acer Iconia Tab A700 kullanıcılarından da duymuştuk.  

http://www.androidpolice.com/2012/10/01/jelly-bean-rolling-out-to-the-asus-transformer-pad-infinity-tf700t-in-the-us-now/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
iyi akşamlar ben bişey sorcam ama bu tablet pc de telefon sim kart takacak yuva yok .. bundan dolayı wi fi olmadığı zaman internete nasıl bağlanılıyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 6 yıl
ben güncelledim ama daha ayarlarına bakamadım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Evrenye 6 yıl
Ooh Cok Iyi Beklemedeyim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl OCZ Vertex 4 256GB video inceleme 6 yıl Zotac GTX 690 ekran kartı video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim