ASUS Transformer Pad Infinity TF700 için Jelly Bean güncellemesi dağıtılmaya başladı





ASUS, önceki hafta resmi Facebook sayfasından müjdelediği ve ertesi gün bazı uygulama güncellemeleri sebebiyle ertelediği Transformer Pad Infinity için Android 4.1.1 Jelly Bean işletim sistemi güncellemesini bugün kullanıcılarla buluşturmaya başladı. Amerika ve Avrupa kıtasındaki birçok ülkede dağıtılmakta olan sistem yükseltmesi, tablet bilgisayar sahiplerine OTA yolu ile ulaşıyor. 190MB civarındaki güncelleme dosyası direk Google sunucularından çekiliyor. Yakında tüm bölgelerde erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

Ağustos sonunda Transformer Pad TF300 ile başlattığı Jelly Bean güncelleme programına kısa süre önce Transformer Prime TF201'i ve şimdi de en üst düzey tableti Transformer Pad Infinity TF700'ü ekleyen uzak doğulu üretici, PadFone dışında bu yıl satışa sunduğu tüm ürünlerini Android işletim sisteminin son sürümüne yükseltti. Sırada telefon ve tablet deneyimini bir arada sunan PadFone ile 2011 yılında tüketiciyle buluşmuş Android'li cihazların olduğu tahmin ediliyor. Yazılım konusunda arama motoru devinin desteğini arkasına alan ASUS, yaptığı açıklamada tüm aygıtlarını en güncel yazılımla donatabilmek için çaba gösterdiğini ifade etmişti.

Güncellemeyi tabletlerine yükleyen kullanıcılar, genel olarak performansın belirgin şekilde arttığı ve cihazdaki varsayılan uygulamalar ile kullanıcı arayüzünün %50 daha hızlı çalıştığını bildiriyor. Adobe Flash Player aracı, bu güncellemenin ardından Play Store'dan indirilemeyecek, fakat daha önce bu içeriğin yüklü olduğu cihazlarda Flash Player eklentisinden yararlanmaya devam edilebilecek. Ayrıca Jelly Bean sonrası kaldırılacağı üretici tarafından açıklanan Wi-Fi Direct fonksiyonun halen kullanılabilir olduğuna dair belirtiler bulunuyor.

Android 4.1.1 ile gerek hız gerekse enerji yönetimi konusunda tüketiciyi olumlu yönde etkileyen düzenlemeler Google'ın açık kaynak kodlu ekosistemine büyük bir sıçrama yaşatmış görünüyor. Benzer beğeni ifadelerini Transformer Prime ve Acer Iconia Tab A700 kullanıcılarından da duymuştuk.

http://www.androidpolice.com/2012/10/01/jelly-bean-rolling-out-to-the-asus-transformer-pad-infinity-tf700t-in-the-us-now/