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ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı

ASUS ZenFone 5, resmi olarak ön siparişe açıldı. ASUS E-Store üzerinden ön siparişe açılan ZenFone 5'in fiyatına ve satın alma sayfasına haberimizden ulaşabilirsiniz.
1 yıl
23,1b
1
312
Cep Telefonları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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MWC 2018'de tanıtılan ve fuara damgasını vuran ASUS ZenFone 5 resmi olarak ülkemizde satışa çıkıyor. An itibariyle ön siparişe açılan telefonun fiyatına geçmeden önce teknik detaylarına kısaca göz atacak olursak, ASUS ZenFone 5'in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

ASUS ZenFone 5 özellikleri

  • Ekran: 6.2 inç 2246 x 1080 piksel çözünürlüklü 18:9 formatında Full HD+ Super IPS LCD  ekran
  • İşlemci: Snapdragon 636 (8x 1.8GHz Cortex-A53)
  • RAM: 4 GB
  • Depolama kapasitesi: 64 GB + 2 TB'a kadar microSD kart desteği
  • Arka kamera: 12MP + 8MP
  • Ön kamera: 8 MP
  • Batarya: 3300 mAh
  • İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
  • Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, çift SIM kart desteği

ASUS ZenFone 5 fiyatı

Ön siparişe özel 1999 TL'den gece mavisi ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulan ZenFone 5'in ön sipariş sonrası fiyatının ise 2.299 TL olduğu açıklandı. ASUS tarafından en geç iki hafta içerisinde kargoya verileceği söylenen ASUS ZenFone 5'i bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz. 

https://tr.store.asus.com/ Yorum Yaz
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Birseyadam 1 yıl en beğenilen
zenfone 2 laser faciasından sonra soğuk bakıyorum açıkcası.ister katılın ister katılmayın şuan piyasada alınabilecek bütcemize uygun bir tek telefon markası var xiaomi dir
zenfone 2 laser faciasından sonra soğuk bakıyorum açıkcası.ister katılın ister katılmayın şuan piyasada alınabilecek bütcemize uygun bir tek telefon markası var...
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3arbar 1 yıl
yeni fiyat performans canavarı diyebiliriz orta segment de.tasarım olarakta zaten üst segment konumunda.
kötü malzeme kalitesi vasat kamera ve ithalatçı garantili şaomi telefonlarla kıyaslamak mantıksız.
yeni fiyat performans canavarı diyebiliriz orta segment de.tasarım olarakta zaten üst segment konumunda.kötü malzeme kalitesi vasat kamera ve ithalatçı ga...
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1 Yanıt Yanıtla +22
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.Eray. 1 yıl
snapdragon 636 ve 2000 daha neler gidip mi note 3 alırım
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r3dsonja 11 ay
O kadar güncelleme aldı duzelmedi başka ptoplem yok servise mi göndereyim şaşırdım
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r3dsonja 11 ay
Arkadaşlar müzik dinlerken sesi dışarı verdiğimde sıkıntı yaşıyorum ses gidip gidip geliyor kesilip kesilip artar gibi sizlerde nasil
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Randall 1 yıl
Asus un sitesinde 2032 + KDV olarak görünüyor. Stoklara girene kadar 2400+kdv olacak bu gidişle
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hakankaran 1 yıl
Teknosa onsiparisle sattigi telefonlari iptal etmis ..bu telofonu aylardir bekleyen pek cok kisiyi magdur etmistir ..asus turkiyeye duyurulur.
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digi_boy2006 1 yıl hakankaran
cihaz şu an hiçbir yerde yok, anlaşılan asus türkiye bu konuda çok pasif
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digi_boy2006 1 yıl
arkadaşlar teknosada telefon tükenmiş, başka nerden bulabiliriz?
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digital2 1 yıl
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Telefondan aldım kamerası şahane :)
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Jizzy Quuatily 1 yıl
incelemeyi yayınladım gençler.


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TearsForFears 1 yıl
1 haftaya nokia x6 duyurulacak. Tr ye hızlı gelirse zenfone 5 satışlarını baltalar. Çünkü 200 euro olacağı söyleniyor. Eksikleri var tabi zenfone 5 e göre ama fiyat farkıda oradan geliyor. Birde fiyatı 2300 e çıkarırlarsa o fiyata nokia 8, sony xz1 gibi snapdragon 835 li telefonlar var. Ay sonuna kadar nokia 7 plus gelecek. Nokia X6 ise 200-250 eurodan çıkarsa 1500 den gelebilir.
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FJieQuen.RAA 1 yıl TearsForFears
ben nokia almazdım .asusun son 3 amiral gemi modeli sıkıntısız şekilde kullanılıyor(ara modellerinde sıkıntılar bolca var).kronik sorunları yok denecek kadar az.kaliteli yapıyor yani,bi yol tutturmuş şimdiden.nokia ise daha riskli.
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complete_ 1 yıl
arkadaşlar konuşma kalitesi iyi cihazın,temiz ve net konuşma sırasında,yada telefon çaldırdıımızda hiçbir sorun yok,yanlız kendi numaranızı çevirdiğiniz de doğal olarak meşgul tonu çalarken arka taraftan bir ses daha duyuyormusunuz?çıt çıt çıt diye..
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versamaxx 1 yıl
Ayın 2'sinde Teknosa'dan verdiğim sipariş hala beklemede. İnşaallah bugün kargoya verirler.
Düzeltme: Şimdi kontrol ettim, kargoya verilmiş. Ama kargo bilgileri henüz yok.
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