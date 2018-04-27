ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı

Teknoloji Editörü
MWC 2018'de tanıtılan ve fuara damgasını vuran ASUS ZenFone 5 resmi olarak ülkemizde satışa çıkıyor. An itibariyle ön siparişe açılan telefonun fiyatına geçmeden önce teknik detaylarına kısaca göz atacak olursak, ASUS ZenFone 5'in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:
ASUS ZenFone 5 özellikleri
- Ekran: 6.2 inç 2246 x 1080 piksel çözünürlüklü 18:9 formatında Full HD+ Super IPS LCD ekran
- İşlemci: Snapdragon 636 (8x 1.8GHz Cortex-A53)
- RAM: 4 GB
- Depolama kapasitesi: 64 GB + 2 TB'a kadar microSD kart desteği
- Arka kamera: 12MP + 8MP
- Ön kamera: 8 MP
- Batarya: 3300 mAh
- İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo
- Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, çift SIM kart desteği
ASUS ZenFone 5 fiyatı
Ön siparişe özel 1999 TL'den gece mavisi ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulan ZenFone 5'in ön sipariş sonrası fiyatının ise 2.299 TL olduğu açıklandı. ASUS tarafından en geç iki hafta içerisinde kargoya verileceği söylenen ASUS ZenFone 5'i bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.
https://tr.store.asus.com/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
kötü malzeme kalitesi vasat kamera ve ithalatçı garantili şaomi telefonlarla kıyaslamak mantıksız.