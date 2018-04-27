ASUS ZenFone 5 Türkiye'de ön siparişe açıldı! İşte fiyatı

MWC 2018'de tanıtılan ve fuara damgasını vuran ASUS ZenFone 5 resmi olarak ülkemizde satışa çıkıyor. An itibariyle ön siparişe açılan telefonun fiyatına geçmeden önce teknik detaylarına kısaca göz atacak olursak, ASUS ZenFone 5'in özelliklerini şöyle sıralayabiliriz:

ASUS ZenFone 5 özellikleri

Ekran: 6.2 inç 2246 x 1080 piksel çözünürlüklü 18:9 formatında Full HD+ Super IPS LCD ekran

6.2 inç 2246 x 1080 piksel çözünürlüklü 18:9 formatında Full HD+ Super IPS LCD ekran İşlemci: Snapdragon 636 (8x 1.8GHz Cortex-A53)

Snapdragon 636 (8x 1.8GHz Cortex-A53) RAM: 4 GB

4 GB Depolama kapasitesi: 64 GB + 2 TB'a kadar microSD kart desteği

64 GB + 2 TB'a kadar microSD kart desteği Arka kamera: 12MP + 8MP

12MP + 8MP Ön kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 3300 mAh

3300 mAh İşletim sistemi: Android 8.0 Oreo

Android 8.0 Oreo Diğer: Yapay zeka, parmak izi tarayıcı, yüz tanıma, NFC, Bluetooth, Wi-Fi, çift SIM kart desteği ASUS ZenFone 5 fiyatı Tam Boyutta Gör 1999 TL'den gece mavisi ve gümüş renk seçenekleriyle satışa sunulan ZenFone 5'in ön sipariş sonrası fiyatının ise 2.299 TL olduğu açıklandı. ASUS tarafından en geç iki hafta içerisinde kargoya verileceği söylenen ASUS ZenFone 5'i Ön siparişe özelsatışa sunulan ZenFone 5'in ön sipariş sonrası fiyatının iseolduğu açıklandı. ASUS tarafından en geç iki hafta içerisinde kargoya verileceği söylenen ASUS ZenFone 5'i bu linke tıklayarak satın alabilirsiniz.

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